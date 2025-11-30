Новини
Държавата ще строи полигони за обучение на млади шофьори

Държавата ще строи полигони за обучение на млади шофьори

30 Ноември, 2025 09:00 1 069 40

Ще се финансират от фонда за безопасност на движението

Държавата ще строи полигони за обучение на млади шофьори - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Държавата има намерения да започне строителство на нови полигони за обучение на млади шофьори.

Парите за тях ще дойдат от Фонда за безопасност на движението, уточнява БНТ.

Младите шофьори усвоиха техники за шофиране в различни опасни ситуации.

Вицепремиерът Гроздан Караджов напомни на младите шофьори, че и най-добре поддържаните пътища, не са достатъчни, ако хората зад волана не владеят уменията, които биха опазили и техния, и чуждия живот.

Николай Попов, баща на Сияна: "Основният център е как да не попадате в опасни ситуации, а не как да ги преодолявате, защото има огромна разлика. Винаги съм смятал, че промяната трябва първо да започне от нас, а не само да искаме от институциите и да казваме какво те трябва да направят".

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "Една от мерките, които правителството записа в програмата си за безопасност, е именно създаване на полигони, които да създават рискови условия за водачите. Като например хлъзгав път, движение в аквапланинг, движение по изключително неравни пътни настилки. Първият такъв полигон се надявам да можем да започнем през следващата година. Надявам се, че и средствата могат да се осигурят от Фонда за безопасност на движението".


  • 1 Гроздове, крадецо!

    37 0 Отговор
    Къде са бившите полигони? Продадохте ги за стотинки!

    Коментиран от #29

    09:07 30.11.2025

  • 2 Варна Морето

    19 0 Отговор
    държавата да строи полигони, а фирмите да лапат кинти за курсове и да го рушат, и нито лев за поддръжка, Варненския полигон е трагедия ..........

    Коментиран от #23

    09:08 30.11.2025

  • 3 Бай Георги

    16 1 Отговор
    Същата ще бъде,пак младежите няма да могат да карат и пак ще се купуват книжки.

    09:09 30.11.2025

  • 4 Нено

    27 1 Отговор
    Връщат полигоните, връщат напояването, скоро ще върнат и ТКЗС-то !!

    09:09 30.11.2025

  • 5 Ако искате резултати,

    17 1 Отговор
    Трябва да обучавате младите шофьори да пилотират на пределно ниска височина с пределно висока скорост. Хубаво ще е на полигона да има препятствия за прелитане над мантинела примерно.

    Коментиран от #24

    09:10 30.11.2025

  • 6 бойко българоубиец

    12 1 Отговор
    новата ми лапачка хехе герб победа ;)

    09:12 30.11.2025

  • 7 Добро начало

    16 0 Отговор
    Браво това го писах преди време. Но трябва да направите и полигон макет на град с претичващи дечица зад паркирали коли, пършинги с бастуни по пешеходни пътеки и др. , за да разбере евентуалния бъдещ джигит как от нищо става нещо.

    09:14 30.11.2025

  • 8 ЧОЧО

    14 0 Отговор
    Чудят се какво да измислят за крадене на пари. Българина е високомерен, не признава никого и нищо, особено като седне зад волана е герой.

    09:15 30.11.2025

  • 9 Ежко

    14 0 Отговор
    Тези пак не са в час!И 1000 полигона да постоиш, като няма нищо от раменете нагоре,нищо не помага!Причините за катастрофите не са от липса на умения,а от липса на възпитание и култивирана наглост!Сега ги пратете на полигони и вече ще газят пешеходците с умението и вещината на автомобилни асове!

    09:16 30.11.2025

  • 10 Боруна Лом

    15 0 Отговор
    ЗАЩО СЕ ВРЪЩА ВСИЧКО ДОБРО ОТ СОЦА? А БИЛ ГНИЛ СТРОЙ?

    Коментиран от #35

    09:16 30.11.2025

  • 11 Гошо

    4 0 Отговор
    М дааа, ще й се наложи на територията, ще има върти,върти, върти
    То пакита, индита, непалци
    Пълна лудница ги чака The Next Gen

    09:17 30.11.2025

  • 12 1488

    14 0 Отговор
    а с държавните магазини и държавните бензиностанции ко стана ?

    построиха ли ги ?

    09:19 30.11.2025

  • 13 Директора👨‍✈️

    13 0 Отговор
    Вдигнете часовете. Не може с 20-25 часа да се става шофьор, което е огромна отговорност за теб и всички около теб. Не може за 20 часа да се научиш на тъмно, на мокро, за сняг, да паркираш, да караш с над 100 км. да спазваш дистанция, да се престрояваш, да си гледаш огледалата, да караш назад и т.н. и т.н.
    Имаше 5-6 прости упражнения на полигон едн овреме, но мозъците решиха да ги махнат, защото... било трудно и много хора били късани на изпит. А сега, сега се избиваме по пътищата!

    Коментиран от #18

    09:19 30.11.2025

  • 14 добре де

    8 0 Отговор
    а какво правим с наличните такива? в нашия град има два полигона които са строени през “лошия” комунизъм и все още се ползват от учебните автомобили

    09:20 30.11.2025

  • 15 Оня с рикията

    8 0 Отговор
    Абе то имаше полигони навремето, ама сега на тяхно място има построени нови сгради дето няма място за паркиране...

    09:21 30.11.2025

  • 16 мдаа

    13 0 Отговор
    На умниците им трябваха 36 години да се сетят за това, за което тъпите социалисти са се сетили още преди 60 години. Скоро ще се сетят да върнат и техникумите, от които младите излизаха със специалност и веднага си намираха работа. Ще се сетят и че болниците са храмове на състраданието и помощта, а не търговски къщи. И за още неща ще се сетят, ама ще са нужни десетилетия.

    09:25 30.11.2025

  • 17 Хайуейтухел

    10 0 Отговор
    Тиквената държава вече е изградила един голям полигон за опасно и екстремно шофиране, който се нарича републиканска пътна мрежа. Дупки, кръпки, липсващи знаци, маркировки и мантинели, постоянни ремонти, магистрали на вълни и всички други "екстри". За удоволствието да се ползва този полигон се плащат винетки, глоби и рушвети на пътна полиция.

    09:26 30.11.2025

  • 18 господин доректоре

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Директора👨‍✈️":

    редно е шофьорския курс да е поне 3 месеца но има и оше по-важно нещо което ще помогне много повече а то е след успешно издържан изпит да се дава вренно свидествлство което младия шофьор ше може да ползва вместко нижка следващите две години и когато изтекът в случай че няма нарушения на пътя вече ноже да му се издаде редовна книжка

    Коментиран от #19, #20

    09:26 30.11.2025

  • 19 да се чете

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "господин доректоре":

    временно а не вренно

    09:27 30.11.2025

  • 20 Директора👨‍✈️

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "господин доректоре":

    Да, варианти има много. Трябва да има желание от управляващите. Не е нужно всеки да има книжка. Или ставаш и караш или не и не убиваш хора по пътищата.
    То имаше и идея да се дават книжки на хора със средно образование, но всички рОмляни изпищаха, всякакви правозащитни организации наскачаха и това не се осъществи. Половината с книжки не могат да четат и пишат!

    09:29 30.11.2025

  • 21 Шматки

    6 0 Отговор
    Шматки! Че преди 1989г. полигони си имаше. Мене са ме изпитвали на полигон през 1983г.

    09:32 30.11.2025

  • 22 Здрасти

    7 0 Отговор
    Държавата ще построи и ще ги отдаде сигурно на концесия, като бдж, Въздушен транспорт, тото..

    09:33 30.11.2025

  • 23 Сините Вълни

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Варна Морето":

    Полигона във Варна, скоро ще се превърне в затворен жилищен комплекс.

    09:34 30.11.2025

  • 24 Трябва

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ако искате резултати,":

    да бъде задължително условие, тренажор за пилотиране.

    09:38 30.11.2025

  • 25 Циник

    7 0 Отговор
    Ама сериозно? Каква велика идея, как никой не се е сетил преди това...

    09:40 30.11.2025

  • 26 Ами

    6 0 Отговор
    Че то си имаше, просто си ги вземете от мутраците, които ги направиха платени паркинги и какво ли не след като им ги подарихте за заслуги.

    09:44 30.11.2025

  • 27 Проблемът не е

    7 0 Отговор
    В обучението и в уменията. Проблемът им е в поведението, простотията и дебилизма.
    "Новите шофьори" нямат никакви морални норми, нямат чувство на отговорност, тъпи и прости сядат в машина с над 100 к.с. , засилват я до краен предел и отнасят дървета, спирки, други невинни хора и себе си в отвъдното. Решението е някакво нормално възпитание, което в такава система няма как да стане.

    09:45 30.11.2025

  • 28 Ахах

    1 1 Отговор
    Като магазините ли.. Закривай!

    09:46 30.11.2025

  • 29 Петър

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гроздове, крадецо!":

    На мен ми е чудно, кой държавен безработник отмени полигона като част от обучението на кандидат водачи на МПС?

    Коментиран от #40

    09:49 30.11.2025

  • 30 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Ей , страшно племе сме! Гледахме как тия затриха на бай Тошо полигоните! С вишки, светофари, пешеходни пътеки, кръстовища ги бяха направили! Затриха ги и сега ще ги строят пак! Минимум разстрел! Май добре Белене!

    Коментиран от #34

    09:50 30.11.2025

  • 31 Марис

    3 0 Отговор
    Трябва и да се определи възрастова група за получаване на категория D E , минимум пет години кат. С ! Двадесет годишни хлапетии без никъкъв опит на четиредесет тонна машина е малко странно да не казвам опасно !!

    Коментиран от #38

    09:57 30.11.2025

  • 32 димитри

    4 0 Отговор
    Според мен полигона е Задължителен за шофьорите ,но освен полигон ви трябва и напианото в повечето постове.....Обобщено-Мислене ,толерантност и уважение на пътя!Това го няма и проблемът е не в хората ,а в примера ,който им вменяват от медиите и респективно -Власт-имащите!

    09:57 30.11.2025

  • 33 Ндкфкдем

    3 0 Отговор
    Ха хаха те ще дават пари за полигони...а в червен бряг дето си имаше го продадоха за да правят волтаици

    10:00 30.11.2025

  • 34 Абе само това ли?

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Лопата Орешник":

    Тия закриха държавата, унищожиха всичко, създадена до сега и зануляват и народа. За шепа жълтици вече ще докарат тука хора от други континенти и ние ще получим съдбата на централна Европа. Коренни европейци няма да живеят в Европа. Е, кога ще разберем, какво става и да се опитаме да се противопоставим? То не бяха закриване на армията, то закриване на предприятия, то унищожаване на цели отрасли, училища, накелени места. То не бяха "зарази" и боцкане, които унищожиха стадата, но и наивните вярващи в това хора, сега и войни и барутни заводи и простотиите не свършват. Инфлация, чужди пари, чужди капиталисти вземат всичко.. Нашият народ умишлено се унищожава.

    10:02 30.11.2025

  • 35 Моарейн

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    Правилният въпрос е защо трябваше всичко добро да бъде затрито.

    10:06 30.11.2025

  • 36 Тити

    3 0 Отговор
    За какво са полигони когато книжките ги продават като на ишлеме?

    10:07 30.11.2025

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор
    Всичко НОВО е... добре забравено СТАРО ‼️

    10:09 30.11.2025

  • 38 Моарейн

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Марис":

    Не само, трябва и пределна възраст, след навършване на която да не може да шофираш. С цялото ми уважение към възрастните, но реакциите на 80 години не са като на 25, в масовия случай зрението също.

    10:12 30.11.2025

  • 39 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Колкото направи държавни бензиностанции,магазин за хората и още много измами и лъжи толкова ще направи и полигони,а ако се направи нещо то ще е само защото полигона ще струва например 10 000 лв,а чантаджиите престъпници ще го фактурират на 210 000 лв. и разликата в джоба.Във държава управлявана от прасета и тикви няма как да се случи нещо хубаво и добро !!!!!!

    10:14 30.11.2025

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Петър":

    🚗🚗 Лобито на инструкторите. Старите школи караха с ДЪРЖАВНИ КОЛИ и след няколко месеца на полигона....първа, задна, първа втора...
    колите влизаха за смяна на съединител и накладки❗
    Та новите частници не искаха да плащат вече хилядарка или две годишно, та. наблегнаха само на извънградското и градското 🚗🚗

    10:24 30.11.2025

