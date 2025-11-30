Държавата ще строи полигони за обучение на млади шофьори

Държавата има намерения да започне строителство на нови полигони за обучение на млади шофьори.
Парите за тях ще дойдат от Фонда за безопасност на движението, уточнява БНТ.
Младите шофьори усвоиха техники за шофиране в различни опасни ситуации.
Вицепремиерът Гроздан Караджов напомни на младите шофьори, че и най-добре поддържаните пътища, не са достатъчни, ако хората зад волана не владеят уменията, които биха опазили и техния, и чуждия живот.
Николай Попов, баща на Сияна: "Основният център е как да не попадате в опасни ситуации, а не как да ги преодолявате, защото има огромна разлика. Винаги съм смятал, че промяната трябва първо да започне от нас, а не само да искаме от институциите и да казваме какво те трябва да направят".
Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "Една от мерките, които правителството записа в програмата си за безопасност, е именно създаване на полигони, които да създават рискови условия за водачите. Като например хлъзгав път, движение в аквапланинг, движение по изключително неравни пътни настилки. Първият такъв полигон се надявам да можем да започнем през следващата година. Надявам се, че и средствата могат да се осигурят от Фонда за безопасност на движението".
