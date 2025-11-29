Новини
България »
Без нотариална заверка при продажба на кола

Без нотариална заверка при продажба на кола

29 Ноември, 2025 21:21 790 8

  • автомобили-
  • продажба-
  • кат-
  • нотариус-
  • заверка-
  • предложение

Законопроектът предвижда МВР и КАТ да поемат контрола по прехвърлянето

Без нотариална заверка при продажба на кола - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Да отпаднат нотариалните заверки при прехвърляне на моторно превозно средство? Това гласи законопроект, внесен от „Демократи за силна България“. Предвижда се МВР и КАТ да поемат изцяло контрола върху удостоверяването на данните, съобщава Нова телевизия.

Сега за прехвърляне на кола трябва да се сключи договор за покупко-продажба с нотариална заверка на подписите на продавача и купувача. Процедурата изисква лично явяване на двете страни пред нотариус, както и представянето на необходими документи - лични карти, талони на автомобила, платени данъци, оценка от застраховател и валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

Предложението е тази процедура да отпадне и покупко-продажбата да се осъществява чрез сключване на обикновен писмен договор.

За Илия Илиев нотариалните такси са излишен разход. Две години е живял в Германия, където автомобилите се прехвърлят с договори между физическите лица. „Аз си закупих колекционерски автомобил и дадох 200 лева за прехвърляне, а самата стойност на автомобила беше около 300 лева“, споделя той. Не смята обаче, че нотариусите трябва да отпаднат напълно. „Трябва може би да има за луксозните автомобили – над 50-100 хиляди лева. Трябва да има парична граница“, допълва Илиев.

Темата „Нужни ли са нотариусите?“ отекна и в парламента. Законопроектът предвижда премахване на нотариалната такса при прехвърляне на моторни превозни средства. Идеята е това да се осъществява чрез сключване на обикновен писмен договор. Предлагат МВР и КАТ да поемат изцяло управлението върху проверките и удостоверяването на данните.

„Това е една сериозна административна финансова тежест за над 200 хиляди прехвърляния годишно. Всичко, което прави нотариуса, ще го правят КАТ. На едни гише, ще се случва цялата процедура по дерегистрация на стария собственик, на продавача. Нашето предложение е за алтернативен способ за прехвърляне, ние не лишаваме възможността който иска да отиде при нотариус“, казват вносителите.

Те аргументират задължителното заплащане на нотариус като „излишна и измислена такса“. „В ежедневието сме пълни с вещи, които струват много повече от една кола, и въпреки това, ние не ходим при нотариус, когато трябва да си продадем хладилника, дивана или телевизора“, посочват те.

От Нотариалната камара категорично отхвърлиха предложението. Смятат, че това отваря врата за злоупотреби. „При справката, която преди прехвърлянето извършва нотариуса, той получава данни за български лични документи, гаранционен фонд, от които е видно МПС-то дали има платен данък, данък превозно средство, технически преглед, застраховка. Те носят наказателна и дисциплинарна отговорност. Не знам кой ще поеме тази отговорност оттук насетне. Държавният служител, който е в гишето на КАТ“, коментират от камарата.

Според автомобилни експерти предложението би улеснило и продавачите, и купувачите. „При прехвърлянето на автомобилите ще се спести една нотариална такса, ще се спести време за ходене при нотариуса“, казват те. Но това отваря и врата за липса на сигурност. „За големите градове, където се изповядват страшно много сделки, не е сигурно дали КАТ ще може да поеме целия този наплив, примерно в столицата, и дали ще има достатъчно подготвени служители“, предупреждават експертите.

Дали предложението ще бъде прието в пленарна зала, предстои да разберем.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    1 5 Отговор
    Не виждам на снимката масквичи!
    Ганя путинофила не иска да се вози вмасквич!
    Ганя иска БМВ!
    Нали е тежък комплексар!

    21:24 29.11.2025

  • 2 ИТъйНататък

    7 0 Отговор
    Крайно време беше.

    21:24 29.11.2025

  • 3 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Служител на Кат , ще извършва проверките могат да предлагат и бланка с типов договор, те могат да събират държавните такси.

    21:27 29.11.2025

  • 4 село Говнягово

    5 0 Отговор
    Нотариусите смятат, че това отваря врата за злоупотреби??? Да им припомня ли случая с Ламборджинито на шефа на Уолтопия, Мерцедеса на Филчев и брзброй измами с имоти!

    21:28 29.11.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    Браво! Да го надуват 🎈 натариусите!

    21:29 29.11.2025

  • 6 Щом досега не са изисквали СУМПС

    1 0 Отговор
    А само лични карти и подписи
    не ми се мисли след влизането в еврозоната какво мазало ще стане с автомобилите които не покриват екологичните стандарти
    Ще стане като с фирмите които се прехвърляха на роми без образование ама сега с трошки които ще станат колекционерски автомобили на по 20-30 години

    21:31 29.11.2025

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Това е веднъж на много години. А синята зона е постоянна!

    21:33 29.11.2025

  • 8 КАТ аванта

    0 0 Отговор
    Охааа, ще облажим!

    21:34 29.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове