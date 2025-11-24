Новини
Докъде ще стигне спорът за движението в центъра на София

24 Ноември, 2025

Общинският съветник Димитър Петров защити реформата, докато граждани протестират срещу по-високите цени и разширяването на зоните

Докъде ще стигне спорът за движението в центъра на София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новите правила за паркиране в София, които включват разширяване на зоните за платено паркиране и по-високи цени, са резултат от дълъг процес на обсъждане, започнал още през 2016 г. Това заяви общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров в ефира на NOVA NEWS. По думите му активни разговори по темата се водят от началото на настоящия мандат през 2024 г., като целта е била да се постигне решение, при което всички политически групи са „еднакво недоволни“, за да се намери компромис.

Според Петров основната цел на промените е да се намали моторизацията в столицата и да се намерят средства за изграждане на нови паркинги. Той увери, че парите, събирани от зоните за паркиране, вече ще се харчат прозрачно, като ще бъдат управлявани от районните администрации.

В отговор на опасенията на гражданите, че новите разчертавания ще намалят броя на паркоместата, общинският съветник заяви, че е точно обратното. „Местата не намаляват, те се обособяват, а на места, като районите „Лозенец“ и „Яворов“, дори ще се увеличат“, каза той. Според него това ще се случи, защото новата маркировка ще сложи край на практиката недобросъвестни шофьори да паркират неправилно и да заемат повече от едно място.

Ключов елемент от реформата е премахването на хартиените талони за паркиране от юли 2026 г. Тази мярка цели да прекрати порочната практика шофьори да заемат едно място за цял ден, като комбинират плащане с SMS за два часа с последващо плащане чрез талони.

Въпреки аргументите на вносителите, общественото недоволство остава високо, а спорът за бъдещето на движението и паркирането в София тепърва ще се разгаря.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ъхъъъъ

    19 5 Отговор
    Власт имащите ще правят каквото си искат.
    Другото е ала бала.

    Коментиран от #3

    15:50 24.11.2025

  • 2 Анелия Андреева

    17 2 Отговор
    Ще достигне до Стара планина.

    15:51 24.11.2025

  • 3 Ко каза

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъъ":

    Кучето играе според тоягата!

    Коментиран от #4

    15:54 24.11.2025

  • 4 Ъхъъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ко каза":

    Гладна мечка хоро не играе

    15:58 24.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    16 8 Отговор
    В сряда 16 часа пред Областната управа на Алабин 22.

    15:58 24.11.2025

  • 6 991

    20 2 Отговор
    "дълъг процес на обсъждане, започнал още през 2016 г" ...
    В същото време казват, че от 10 години не са се вдигали цените и за това сега се налагало увеличение със 100%. Значи от 2016 го мислят и не са се сетили да увеличават да речем с 5% годишно. Така щяхме да видим резултати (защото нали проблема е, че не са влизали достатъчно средства), хем увеличението сега нямаше да е 100%.
    Освен това, колко десетки хиляди автомобили спират всеки ден в зоните на София? Колко милиона прихода са това? Луди пари, потънали незнайно къде. Сега казваме "да, но сега ще има проследимост". Добре, хубаво, но дайте първо да инвестираме пари, а след това да вдигаме такси и увеличаваме обхвата на зоните. Ако няма "кеш" нека столицата изтегли заем, да направи нужните подобрения, паркинзи и т.н. и тогава хората като видят резултат, няма да имат против увеличението...

    И последен реторичен въпрос - Колко души са "мислили" тези 10 години, та са измислили това решение, какви заплати са взели и какви годишни бонуси? :)

    Коментиран от #22

    16:02 24.11.2025

  • 7 и те така

    14 3 Отговор
    Каквото са избрали софиянци това ще търпят и песни ще пеят

    16:02 24.11.2025

  • 8 опаа

    12 1 Отговор
    Това са си избрали. ще плащат!

    Коментиран от #9

    16:04 24.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    12 8 Отговор

    До коментар #8 от "опаа":

    ДС Терзиев беше избран с огромни фалшификации.Само в училището където бях председател на избирателна комисия му надписаха 1000 гласа на машините.

    Коментиран от #20, #21

    16:14 24.11.2025

  • 10 Последния Шоп

    19 1 Отговор
    Сметката е проста .Един милион автомобила в София ще платят годишно по 200 лева Рекет на Общината ,за да паркират пред блоковете си....Това прави 200 милиона годишно само по адресна регистрация.Още толкова от талони през деня за Синя и Зелена зона - станаха 400 милиона лева Безотчетни....За всички ще има !!!! Ехааааа....Спасявай се София !!!!

    16:17 24.11.2025

  • 11 Георги

    15 1 Отговор
    новите правила са следствие от пълна липса на действия за подобряване на паркирането в София. Нали щяха да се строят паркинги? Къде са? Защо в изостанал не-европейски Белград има толкова много и многоетажни , а тук няма нито един? Реално паркинги има само ако някой собственик на парцел реши да пусне 10-15 коли докато си чака поредното разрешение за строеж.

    16:19 24.11.2025

  • 12 хашпировски

    7 3 Отговор
    Ще стигне до обратни общинари висящи по стълбове !

    16:21 24.11.2025

  • 13 Крали Марко

    9 2 Отговор
    Понеже нямат персонал в ЦГМ , контрольори в новите зони най- вероятно ще са Узбеки ,Т@д ж и ки ,Афганистанци....Бог да ни е на помощ !!!

    16:28 24.11.2025

  • 14 койдазнай

    3 2 Отговор
    Спорът ще стигне до масови и непрекъснати задръствания и напълно безразборно паркиране. След като това продължи няколко години, на народа ще почва да му идва идеята, чеможе би все пак някакъв ред трябва да има.
    Но дотогава има много години да минат.

    16:30 24.11.2025

  • 16 Абе

    9 1 Отговор
    Ааалооо, демагозите от кметството, какво ни интересува нас обикновените граждани мнението на политическите групи ??!!? Вие политиците и тлъстите(по банкови сметки) държавни чиновници си имате осигурени места за паркиране или собствени гаражи, така че не ви пука ! Важно е мнението на обикновените хора, които държат колите си на улицата, тях трябва да питате ! Аман от такива като вас, които щом се качат на горното стъпало, веднага забравят приказката за Стълбата ! Всички, участвали в тоя план, трябва да си подадат оставките !

    16:46 24.11.2025

  • 17 Споровете, както винаги

    6 1 Отговор
    ще стигнат до никъде. Както всичко в Родината ни.
    Умственото ниво на народа определя и стандарта му на живот.

    16:51 24.11.2025

  • 18 Факт

    1 1 Отговор
    Ще стигне до кривата круша!!! Всичко вече е ясно!

    16:54 24.11.2025

  • 19 въпрос

    11 1 Отговор
    Един въпрос имам .Как при социализма има 9 милиона души , ниски данъци , няма сини зони , винетки и др., а народа има стандарт , живее добре и всичко друго е уредено .Сега при 6 милиона души и ни съдират от глоби и данъци и все пари няма вече толкова години

    Коментиран от #29

    16:55 24.11.2025

  • 20 Машинки

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ппдб му продадоха поста, имаха достъп до мсшинките, нагласиха го

    16:56 24.11.2025

  • 21 Шиши

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Ти ли си?

    16:57 24.11.2025

  • 22 питам си

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "991":

    От две години в София управляват розовите спасители! Какво прозрачно направиха за тези две години. Защо не показаха как от събраните за тези две години такси са построили един, два или три паркинга. ДВЕ години - пореден грабеж. Как да повярвам, че занапред няма да крадат???

    17:10 24.11.2025

  • 23 Промяна

    5 5 Отговор
    Този път подкрепям Терзиев за увеличение на таксите за паркиране обидни ниски са препълнено е с коли Този път е прав време е за развитие

    17:13 24.11.2025

  • 24 Гошо

    3 1 Отговор
    Основното,което ми бърка в джоба е двойното увеличение на стикера на 150 евро и за втората ми кола на 300 евро. Иначе все тая ,че зоната се вдига на 2 евро- всеки живущ в зоната няма да плаща таксата от 2 евро ,а годишен стикер. Това ще му бръкне в джоба.

    17:15 24.11.2025

  • 25 Вижте

    7 1 Отговор
    Аз докато ставаше въпрос само за центъра, бях донякъде съгласен, макар че и за там системата трябва да е по-гъвкава, но тия сега явно са на принципа "малко по малко да ти влезе изцялко", така че трябва да бъдат спрени мераците им още в зародиш, а това може да стане чрез гражданска активност и неспиращи протести !!!

    17:17 24.11.2025

  • 26 Леле как се навъдиха

    6 1 Отговор
    Такива мръсни пишлемета дето само как да грабят народа мислят

    17:19 24.11.2025

  • 27 Гошо

    4 0 Отговор
    Да протестираме срещу спекулата на хранителните вериги също ! Намаляват ни жизнения стандарт много повече с двойните си цени. Но като имаше протести преди време българинът масово се надигна срещу протеста и бойкота , защото бил ,моля ви се, проруски и срещу европейските ценности. Просто животно е българинът. Предпочита да е "европеец", но да го щавят здраво вместо да се надигне срещу произвола на веригите и те поне да изравнят цените тук със западните си.

    17:19 24.11.2025

  • 28 Яд ли ви е

    4 3 Отговор
    Че украинците паркират безплатно а? и по цял ден блокират хубавите ви места. Общината е виновна. Тя е

    Коментиран от #30

    17:22 24.11.2025

  • 29 Отговор

    3 8 Отговор

    До коментар #19 от "въпрос":

    При твоя " социализъм" един руски автомобил струваше 50 заплати и се чакаше 5 години.Сега един автомобил струва ЕДНА работна заплата и всеки може да си купи...При " социализма " ти ,хората бяха Феодално закрепостени където са се родили без Право на собственост и работа където пожелаят....Ей - такива уредени неща имаше...

    Коментиран от #37

    17:24 24.11.2025

  • 30 Гошо

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Яд ли ви е":

    Откъде го измисли това,че паркират безплатно? Виждал съм как вдигат кола на украинци . За да си я вземат, мислиш,че не плащат ли? Че ще им простят за това,че били украинци? Хахаха,няма такова нещо.

    Коментиран от #38

    17:33 24.11.2025

  • 31 До койдазнай

    1 0 Отговор
    Какво безразборно паркиране бе ейй, огромното болшинство от хората си паркират нормално в рамките на позволеното, а ако някой паркира зле, обаждаш се на паяка и му вдигат колата ! Който пък иска резервирано място, плаща си в общината, и му маркират едно с неговия номер, това е ПРАВИЛНАТА СИСТЕМА ! В България се ползват масово лични автомобили вече поне от 50-60 години, и никога преди не е имало зони ! При това, вече почти всеки, който има нужда, си има кола, така че едва ли ще се увеличи неимоверно броят им, а и всички си плащат данъка !

    17:36 24.11.2025

  • 34 С О С

    4 1 Отговор
    Софийскиобщинскисатрапи !

    17:48 24.11.2025

  • 35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор
    Споко! Шиши ша ва упрай! Нали обеща? А, дали ще си изпълни обещанието?

    17:48 24.11.2025

  • 36 Центъра трябва да е затворен за личниМПС

    2 2 Отговор
    Трябва да има ринг от многоетажни паркинги където собствениците на лични МПС да ги оставят и после с градския транспорт или такси до там където живее

    17:53 24.11.2025

  • 37 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Отговор":

    Очевидно си роден/а на скоро. Лада струваше 7000 лева при 160 до към 320 лв заплата. Повечето хора имаха в собственост жилища. А сега с едната. заплата, както твърдиш, можеш да си купиш 25 годишен голф.

    Коментиран от #42

    18:03 24.11.2025

  • 38 Плащат дръжки

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гошо":

    Даже на паркинга на НДК не плащат

    18:04 24.11.2025

  • 39 Боклуци

    4 0 Отговор
    Са управляващите ни! Не им стиска да кажат къде отиват милионите събрани досега от такси за паркиране. Обещания само. Ще, Ще, Ще….Протест до дупка. Не е за таксите и зоните за паркиране - протеста е срещу несекващите кражби!

    18:07 24.11.2025

  • 40 Левскар

    2 0 Отговор
    Що ми изтри Мнението бе...Ами два пъти месечно на Герена се изсипват по 10 хиляди левскари в Зелената им зона в Сухата река ....Една трета са с автомобили ,паркиращи в квартала и ще трябва да пускат СМС си поне за три часа........Какво ще им се случи на Общинарите от " Спасявай се София " ти е бедна фантазията....

    18:12 24.11.2025

  • 41 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор
    ГОСПОДИН КМЕТЕ...
    БОЯДИСАЙ В СОФИЯ
    ВСИЧКИ ТРОТОАРИ
    КАТО ЖП ПЕРОНИ
    И ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ С ТАЗИ САГА...
    КОЙ ОТ КЪДЕ Е......
    ТО САМО С ТОВА СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ОТ
    ПРОВАНСА....

    18:14 24.11.2025

  • 42 Реплика

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Отговор":

    Даже 25 годишен Голф е по- добре от Трабант ,Москвич ,ЗАЗ или Вартбург..
    Явно падаш от Марс !!!

    18:16 24.11.2025

  • 43 SDEЧЕВ

    3 0 Отговор
    Интересно защо има служебен паркинг за богоизбрани пред храм Александър Невски. Безплатен за богоизбраните бедни депутати и секретарките им

    18:29 24.11.2025

  • 44 Хамзис

    0 0 Отговор
    До като не стигне до счупени глави на хората с увеличени заплати и обиращи ни в София . До там ще стигне. после може и да спре след премахване на общинския рекет и стимул за вдигане на всичко от 1 лв на 1 евро в нарушение на курса на БНБ и Държава.

    19:58 24.11.2025

  • 45 Стаматов

    0 0 Отговор
    какво ли ще кажат бензанджиите и каква ще е цената на горивата , ако си продадем колите и не ползваме нищо . И те ли като електричарите -правиш икономия ,нови скъпи икономични крушки въведоха , и защото нямало потребление - по-скъп ток и евтин за износ защото тук всеки прави икономия от скъпотия. Представете си тези какво ще крадат и ядат / друго не могат / ако махнеме колите и всичко с което ни скубат свързано с тяхното притежание.

    20:02 24.11.2025

