Докъде ще стигне спорът за движението в центъра на София

Новите правила за паркиране в София, които включват разширяване на зоните за платено паркиране и по-високи цени, са резултат от дълъг процес на обсъждане, започнал още през 2016 г. Това заяви общинският съветник от ПП-ДБ Димитър Петров в ефира на NOVA NEWS. По думите му активни разговори по темата се водят от началото на настоящия мандат през 2024 г., като целта е била да се постигне решение, при което всички политически групи са „еднакво недоволни“, за да се намери компромис.
Според Петров основната цел на промените е да се намали моторизацията в столицата и да се намерят средства за изграждане на нови паркинги. Той увери, че парите, събирани от зоните за паркиране, вече ще се харчат прозрачно, като ще бъдат управлявани от районните администрации.
В отговор на опасенията на гражданите, че новите разчертавания ще намалят броя на паркоместата, общинският съветник заяви, че е точно обратното. „Местата не намаляват, те се обособяват, а на места, като районите „Лозенец“ и „Яворов“, дори ще се увеличат“, каза той. Според него това ще се случи, защото новата маркировка ще сложи край на практиката недобросъвестни шофьори да паркират неправилно и да заемат повече от едно място.
Ключов елемент от реформата е премахването на хартиените талони за паркиране от юли 2026 г. Тази мярка цели да прекрати порочната практика шофьори да заемат едно място за цял ден, като комбинират плащане с SMS за два часа с последващо плащане чрез талони.
Въпреки аргументите на вносителите, общественото недоволство остава високо, а спорът за бъдещето на движението и паркирането в София тепърва ще се разгаря.
1 Ъхъъъъ
Другото е ала бала.
Коментиран от #3
15:50 24.11.2025
2 Анелия Андреева
15:51 24.11.2025
3 Ко каза
До коментар #1 от "Ъхъъъъ":Кучето играе според тоягата!
Коментиран от #4
15:54 24.11.2025
4 Ъхъъъъ
До коментар #3 от "Ко каза":Гладна мечка хоро не играе
15:58 24.11.2025
5 Последния Софиянец
15:58 24.11.2025
6 991
В същото време казват, че от 10 години не са се вдигали цените и за това сега се налагало увеличение със 100%. Значи от 2016 го мислят и не са се сетили да увеличават да речем с 5% годишно. Така щяхме да видим резултати (защото нали проблема е, че не са влизали достатъчно средства), хем увеличението сега нямаше да е 100%.
Освен това, колко десетки хиляди автомобили спират всеки ден в зоните на София? Колко милиона прихода са това? Луди пари, потънали незнайно къде. Сега казваме "да, но сега ще има проследимост". Добре, хубаво, но дайте първо да инвестираме пари, а след това да вдигаме такси и увеличаваме обхвата на зоните. Ако няма "кеш" нека столицата изтегли заем, да направи нужните подобрения, паркинзи и т.н. и тогава хората като видят резултат, няма да имат против увеличението...
И последен реторичен въпрос - Колко души са "мислили" тези 10 години, та са измислили това решение, какви заплати са взели и какви годишни бонуси? :)
Коментиран от #22
16:02 24.11.2025
7 и те така
16:02 24.11.2025
8 опаа
Коментиран от #9
16:04 24.11.2025
9 Последния Софиянец
До коментар #8 от "опаа":ДС Терзиев беше избран с огромни фалшификации.Само в училището където бях председател на избирателна комисия му надписаха 1000 гласа на машините.
Коментиран от #20, #21
16:14 24.11.2025
10 Последния Шоп
16:17 24.11.2025
11 Георги
16:19 24.11.2025
12 хашпировски
16:21 24.11.2025
13 Крали Марко
16:28 24.11.2025
14 койдазнай
Но дотогава има много години да минат.
16:30 24.11.2025
16 Абе
16:46 24.11.2025
17 Споровете, както винаги
Умственото ниво на народа определя и стандарта му на живот.
16:51 24.11.2025
18 Факт
16:54 24.11.2025
19 въпрос
Коментиран от #29
16:55 24.11.2025
20 Машинки
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Ппдб му продадоха поста, имаха достъп до мсшинките, нагласиха го
16:56 24.11.2025
21 Шиши
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Ти ли си?
16:57 24.11.2025
22 питам си
До коментар #6 от "991":От две години в София управляват розовите спасители! Какво прозрачно направиха за тези две години. Защо не показаха как от събраните за тези две години такси са построили един, два или три паркинга. ДВЕ години - пореден грабеж. Как да повярвам, че занапред няма да крадат???
17:10 24.11.2025
23 Промяна
17:13 24.11.2025
24 Гошо
17:15 24.11.2025
25 Вижте
17:17 24.11.2025
26 Леле как се навъдиха
17:19 24.11.2025
27 Гошо
17:19 24.11.2025
28 Яд ли ви е
Коментиран от #30
17:22 24.11.2025
29 Отговор
До коментар #19 от "въпрос":При твоя " социализъм" един руски автомобил струваше 50 заплати и се чакаше 5 години.Сега един автомобил струва ЕДНА работна заплата и всеки може да си купи...При " социализма " ти ,хората бяха Феодално закрепостени където са се родили без Право на собственост и работа където пожелаят....Ей - такива уредени неща имаше...
Коментиран от #37
17:24 24.11.2025
30 Гошо
До коментар #28 от "Яд ли ви е":Откъде го измисли това,че паркират безплатно? Виждал съм как вдигат кола на украинци . За да си я вземат, мислиш,че не плащат ли? Че ще им простят за това,че били украинци? Хахаха,няма такова нещо.
Коментиран от #38
17:33 24.11.2025
31 До койдазнай
17:36 24.11.2025
34 С О С
17:48 24.11.2025
35 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:48 24.11.2025
36 Центъра трябва да е затворен за личниМПС
17:53 24.11.2025
37 Отговор
До коментар #29 от "Отговор":Очевидно си роден/а на скоро. Лада струваше 7000 лева при 160 до към 320 лв заплата. Повечето хора имаха в собственост жилища. А сега с едната. заплата, както твърдиш, можеш да си купиш 25 годишен голф.
Коментиран от #42
18:03 24.11.2025
38 Плащат дръжки
До коментар #30 от "Гошо":Даже на паркинга на НДК не плащат
18:04 24.11.2025
39 Боклуци
18:07 24.11.2025
40 Левскар
18:12 24.11.2025
41 ВЕЛИНСКИ
БОЯДИСАЙ В СОФИЯ
ВСИЧКИ ТРОТОАРИ
КАТО ЖП ПЕРОНИ
И ДА СЕ ПРИКЛЮЧИ С ТАЗИ САГА...
КОЙ ОТ КЪДЕ Е......
ТО САМО С ТОВА СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ ОТ
ПРОВАНСА....
18:14 24.11.2025
42 Реплика
До коментар #37 от "Отговор":Даже 25 годишен Голф е по- добре от Трабант ,Москвич ,ЗАЗ или Вартбург..
Явно падаш от Марс !!!
18:16 24.11.2025
43 SDEЧЕВ
18:29 24.11.2025
44 Хамзис
19:58 24.11.2025
45 Стаматов
20:02 24.11.2025