Без първа и втора категория коли в центъра на София

От понеделник, 1 декември влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София.
Зоната е в сила до 28 февруари 2026 г. Новото е, че през този сезон забраната обхваща освен „малкия ринг“ и по-широк териториален обхват - т.нар. „голям ринг“, пише БНТ.
Малкият ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупи, обхваща територията между булевардите: „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”.
Големият ринг, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е „заключен между%: бул. „Сливница“; бул. „Данаил Николаев“ ; бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“; бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“ ул. ; „Сребърна“; ул. „Хенрик Ибсен“; бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“.
Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.
180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, ще следят дали се спазва забраната.
1 Ужасяващо е
Коментиран от #14
09:42 30.11.2025
2 надарена кака
09:42 30.11.2025
3 АМАH OT ИДИOTИ
ДА, АМА НЕ. 😆
ЩОТО АКО ПРИЗНАВАТ РЕАЛНОСТТА ТРЯБВА ДА КАЧАТ ГОЛЯМОТО Д" НА ОПЕЛ. И ТОГАВА ФИРМАТА ЩЕ ОСЪДИ БЪЛГАРИЯ 😡
09:43 30.11.2025
5 много интересно
09:48 30.11.2025
6 Браво
09:50 30.11.2025
7 плебса вън
09:53 30.11.2025
8 реисър еколог
09:56 30.11.2025
9 Дискриминация
Коментиран от #18
09:57 30.11.2025
10 Хе!
09:57 30.11.2025
11 Георги
Коментиран от #12, #20
09:59 30.11.2025
12 логиката си е много добра
До коментар #11 от "Георги":Замазваме очите на ЕС че правим нещо за екологията в София. Вместо да вземем да направим маркировката като хората. Хоризонталната маркировка издържа точно две седмици, което е доказателство че парите за нея само се крадат, а се боядисва с евтина фасадна боя.
10:03 30.11.2025
13 не ви ли прави впечатление
10:04 30.11.2025
14 Поне да бяха малко
До коментар #1 от "Ужасяващо е":Имаме най-много полицай по глава на населението и това е при 6.5 милиона, както ни водят по лъжливата статистика. Ние сме 5 милиона и нещо население. 150 хилядна администрация, а в Норвегия е 300 човека администрация и всички документи се подават онлайн.
10:04 30.11.2025
15 Асен
10:05 30.11.2025
16 50/50
10:06 30.11.2025
17 Фашаги
10:06 30.11.2025
18 Умираща страна
До коментар #9 от "Дискриминация":Да, защото купуват на "съжителката" си камион и тя никога няма да се научи да го паркира, а за да достига педалите, отпред нищо не вижда. Мутромодата е празноглавие с пари.
10:10 30.11.2025
19 Браво, Българската Държава в Действие:
2. Забрани за Стари Автомобили в Центъра на Столицата?
10:14 30.11.2025
20 Плувец
До коментар #11 от "Георги":Това е същото, като да твърдиш, че като пикаеш в краищата на басейна, водата в средата си остава чиста.
10:15 30.11.2025
21 Никой
Една идея по-ниско. Да речем - 1 лев.
Коментиран от #22
10:17 30.11.2025
22 Столичанин
До коментар #21 от "Никой":Роден съм в София преди 64 години. Когато бях ученик, билет за трамвай беше 4ст. а за тролей и автобус 6ст. В момента пътувам като ползвам средно три превозни средства на ден за един лев общо дневно. Целогодишна карта за 360лв.
10:21 30.11.2025