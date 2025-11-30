Новини
Без първа и втора категория коли в центъра на София

30 Ноември, 2025 09:35 1 321 22

Мярката влиза в сила от 1 декември

Без първа и втора категория коли в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
От понеделник, 1 декември влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София.

Зоната е в сила до 28 февруари 2026 г. Новото е, че през този сезон забраната обхваща освен „малкия ринг“ и по-широк териториален обхват - т.нар. „голям ринг“, пише БНТ.

Малкият ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупи, обхваща територията между булевардите: „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”.

Големият ринг, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е „заключен между%: бул. „Сливница“; бул. „Данаил Николаев“ ; бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“; бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“ ул. ; „Сребърна“; ул. „Хенрик Ибсен“; бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“.

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.

180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, ще следят дали се спазва забраната.


  • 1 Ужасяващо е

    37 2 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #14

    09:42 30.11.2025

  • 2 надарена кака

    8 6 Отговор
    В центъра на София си ходя пеш. Колата ми е по-далечко,на паркинг. Просто ей така.

    09:42 30.11.2025

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    17 5 Отговор
    ЕДИН ОПЕЛ 1,2 НА ТРИЙСЕТ ГОДИНИ ПОВЕЧЕ ЛИ ЗАМЪРСЯВА ОТ АУДИ 4,,8 НАТ ТРИ ГОДИНИ ???
    ДА, АМА НЕ. 😆
    ЩОТО АКО ПРИЗНАВАТ РЕАЛНОСТТА ТРЯБВА ДА КАЧАТ ГОЛЯМОТО Д" НА ОПЕЛ. И ТОГАВА ФИРМАТА ЩЕ ОСЪДИ БЪЛГАРИЯ 😡

    09:43 30.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 много интересно

    23 2 Отговор
    Кое е по-добре за планетата? Да си сменяш колата веднъж на 30 години, или да я сменяш на 3 до 5 години? И да - не всичко се рециклира.

    09:48 30.11.2025

  • 6 Браво

    5 30 Отговор
    едно умно нещо от кмета. А защо само зимата а не през цялото време? Трябва ли да дишам шушека на разни 20-годишни таралясници?

    09:50 30.11.2025

  • 7 плебса вън

    22 2 Отговор
    от центъра,скоро ще го избутата до крайните гето квартали.Не трябва да пречат на богаташчетата с джипове и електрички.

    09:53 30.11.2025

  • 8 реисър еколог

    8 0 Отговор
    А как ще ми забраните на мен и още хиляди като мен да влизам там с моята евро 6d+ с права генерация без dpf,каталитична система и агр.Пуши отвратително много и смърди яко сажди.Другата ми бензинова и тя такава караща се с тетра етаноли.

    09:56 30.11.2025

  • 9 Дискриминация

    19 0 Отговор
    Да бяха въвели забрана за алчни и прости цървули и мутри в центъра на столицата, щеше да има много по-голям ефект.

    Коментиран от #18

    09:57 30.11.2025

  • 10 Хе!

    12 2 Отговор
    Иван Костов определи - на хората от града коли не им трябват, на тези от селата пенсии не им трябват! Едните си имат градски транспорт, магазини, лечебни заведения по три на улица и аптеки, а селяните си произвеждат всичко, но им се допуска един трабант или Корса, Поло, някое субарце 900 кубика да отидат един път в месеца на пазар и личен лекар за хапчета! Какво всички се чекнете по мотоциклети и коли от 350 к.с.!? Да не сте депутати!?

    09:57 30.11.2025

  • 11 Георги

    11 2 Отговор
    поредната недомислица, но пък модерна. София град има площ 1300км2, но като накараш тея, които твърдиш, че замърсяват най-много, да обикалят повече едни 7км2 в средата очакваш да подобриш качеството на въздуха. Това ако не е странна логика не знам кое!

    Коментиран от #12, #20

    09:59 30.11.2025

  • 12 логиката си е много добра

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    Замазваме очите на ЕС че правим нещо за екологията в София. Вместо да вземем да направим маркировката като хората. Хоризонталната маркировка издържа точно две седмици, което е доказателство че парите за нея само се крадат, а се боядисва с евтина фасадна боя.

    10:03 30.11.2025

  • 13 не ви ли прави впечатление

    9 0 Отговор
    че откакто колите започнаха да издържат по три-четири години, света се напълни с производители на коли?

    10:04 30.11.2025

  • 14 Поне да бяха малко

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ужасяващо е":

    Имаме най-много полицай по глава на населението и това е при 6.5 милиона, както ни водят по лъжливата статистика. Ние сме 5 милиона и нещо население. 150 хилядна администрация, а в Норвегия е 300 човека администрация и всички документи се подават онлайн.

    10:04 30.11.2025

  • 15 Асен

    11 0 Отговор
    Ауууууууууу в кочината наречена център да не влизат замърсяващи коли ама може за бусове и камиони които бълват огромни количества отрова е позволено. Излиза че ако трови бус или камион е позволено ама кола не май това се нарича дискриминация?

    10:05 30.11.2025

  • 16 50/50

    1 6 Отговор
    По справедливо е да се въведат категории за човеците! Не всеки заслужава да бъде допуснат в ЕС, града и центара на селото! Когато някои категории си стояха в държавата, махалата и на село, света бе много по изрядно място за живот! Каква работа има например Цоно Ганчев в София!!!?

    10:06 30.11.2025

  • 17 Фашаги

    11 1 Отговор
    Зона за богаташи? Добре, но това нарушава поне едно от човешките права и то не само за тези които и преди това са живели в този район!

    10:06 30.11.2025

  • 18 Умираща страна

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дискриминация":

    Да, защото купуват на "съжителката" си камион и тя никога няма да се научи да го паркира, а за да достига педалите, отпред нищо не вижда. Мутромодата е празноглавие с пари.

    10:10 30.11.2025

  • 19 Браво, Българската Държава в Действие:

    1 0 Отговор
    1. Продай (с други думи: Внос на Боклука на Европа, автомобили на 10/15 години експлоатация) на Българите това което няма пазар в Западна Европа?

    2. Забрани за Стари Автомобили в Центъра на Столицата?

    10:14 30.11.2025

  • 20 Плувец

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Георги":

    Това е същото, като да твърдиш, че като пикаеш в краищата на басейна, водата в средата си остава чиста.

    10:15 30.11.2025

  • 21 Никой

    2 0 Отговор
    Да направят по-ниски цени за Градски транспорт.

    Една идея по-ниско. Да речем - 1 лев.

    Коментиран от #22

    10:17 30.11.2025

  • 22 Столичанин

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Никой":

    Роден съм в София преди 64 години. Когато бях ученик, билет за трамвай беше 4ст. а за тролей и автобус 6ст. В момента пътувам като ползвам средно три превозни средства на ден за един лев общо дневно. Целогодишна карта за 360лв.

    10:21 30.11.2025

