Новини
България »
Полицията спира всички автомобили по пътя към Кулата

Полицията спира всички автомобили по пътя към Кулата

3 Декември, 2025 16:04 874 3

  • полиция-
  • автомобили-
  • кулата

Десетки камиони са блокирани на наша територия

Полицията спира всички автомобили по пътя към Кулата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията спря движението на всички автомобили към Кулата заради стачката на гръцките фермери, които блокираха пътя малко преди Промахон, съобщи БНР.

На около километър преди границата служители на полицията спират всички превозни средства, като тежкотоварните камиони изчакват в аварийната лента на автомагистрала "Струма", а повечето от леките автомобили се връщат.

Преди самата граница има служители на "Гранична полиция", които също обясняват на пътуващите, че от гръцка страна движението е блокирано с трактори от стачкуващите фермери в южната ни съседка. Тежката техника е стигнала до рамките за плащане на пътна такса.

Десетки камиони са блокирани на наша територия.

Как реагираха българските шофьори:

- Полицията ни спира преди "Кулата", защото в Гърция има стачка и казаха за два-три часа. Дали ще е два-три часа - никой не знае. Нормално е. Те са народ. Имат гражданско общество. Аз проявявам разбиране.

- Аз пътувам за Сицилия.

- ТИР-овете спряха, защото има стачка. Гърците стачкуват. Аз не приемам това добре, защото седим и дремем. Никой не може да даде гаранции, че до няколко часа, както чуваме и ние, пътяj ще бъде освободен от блокадата на гръцките фермери и движението ще бъде възстановено.

Преди минути обаче шофьори на камиони се обадиха на свои колеги, които чакат тук на "Кулата", че пътят Илинден - Ексохи също е затворен. Предстои да се провери това от официални източници.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЕМЕЙСТВО КАРАТАШКОВИ

    0 0 Отговор
    Е СЕГА КЪДЕ ЩЕ ХАРЧИМ
    ХОНОРАР ОТ ПЪРФОРМАНСИТЕ
    НЕ БЮДЖЕТА ДА НА ПЕНЬЮАРА

    16:17 03.12.2025

  • 2 Хаха

    0 0 Отговор
    Блокирайте границата лятото да се оцъклят гърчулята. Но Ганю е мишка.

    16:46 03.12.2025

  • 3 До ПП-ДБ

    0 0 Отговор
    Ето това е протест!!! Така се прави и на всичко отгоре е БЕЗПЛАТЕН!! А не да събереш 10 хиляди продажници за протест в София

    16:47 03.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове