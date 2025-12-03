Полицията спира всички автомобили по пътя към Кулата

Полицията спря движението на всички автомобили към Кулата заради стачката на гръцките фермери, които блокираха пътя малко преди Промахон, съобщи БНР.

На около километър преди границата служители на полицията спират всички превозни средства, като тежкотоварните камиони изчакват в аварийната лента на автомагистрала "Струма", а повечето от леките автомобили се връщат.

Преди самата граница има служители на "Гранична полиция", които също обясняват на пътуващите, че от гръцка страна движението е блокирано с трактори от стачкуващите фермери в южната ни съседка. Тежката техника е стигнала до рамките за плащане на пътна такса.

Десетки камиони са блокирани на наша територия.

Как реагираха българските шофьори:

- Полицията ни спира преди "Кулата", защото в Гърция има стачка и казаха за два-три часа. Дали ще е два-три часа - никой не знае. Нормално е. Те са народ. Имат гражданско общество. Аз проявявам разбиране.

- Аз пътувам за Сицилия.

- ТИР-овете спряха, защото има стачка. Гърците стачкуват. Аз не приемам това добре, защото седим и дремем. Никой не може да даде гаранции, че до няколко часа, както чуваме и ние, пътяj ще бъде освободен от блокадата на гръцките фермери и движението ще бъде възстановено.

Преди минути обаче шофьори на камиони се обадиха на свои колеги, които чакат тук на "Кулата", че пътят Илинден - Ексохи също е затворен. Предстои да се провери това от официални източници.