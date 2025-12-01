Новини
Добив на нефт и газ в Черно море: Да търсиш енергийна независимост на грешно място

Добив на нефт и газ в Черно море: Да търсиш енергийна независимост на грешно място

1 Декември, 2025 09:14 1 262 18

Сондажният кораб Noble Globetrotter I пристигна в Черно море, а „Грийнпийс“ – България призовава Министерството на енергетиката да не се включва в това рисково начинание с неясно бъдеще

Добив на нефт и газ в Черно море: Да търсиш енергийна независимост на грешно място - 1
Сондажният кораб Noble Globetrotter I в пристанище Бургас Снимка: Грийнпийс
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Вече 9 месеца няма яснота за развитието на преговорите за включване на българската държава в проекта за добив на нефт и газ в блок „Хан Аспарух“, разработван от международни корпорации. Няма и прозрачност и публична информация за процеса по вземане на решение в Министерството на енергетиката.

Междувременно сондажният кораб Noble Globetrotter I пристигна в Черно море, за да извърши два проучвателни сондажа в български води. Това е поредният опит за откриване на залежи след няколко неуспешни проби през последното десетилетие. Офшорният добив на газ крие редица технологични предизвикателства и рискове за безопасността – както на работниците, така и на крайбрежните общности, морските екосистеми и икономиката. От „Грийнпийс“ – България призоваваме Министерството на енергетиката да вземе предвид тези аргументи и да не се включва в това рисково начинание с неясно бъдеще.

„Нашето Черно море е крехка екосистема, която вече е изложена на множество рискове. Всеки проблем при добива на нефт и газ би имал катастрофални последствия – за морето и за хората, които разчитат на него за чиста вода, прехрана чрез риболов и туристически бизнес. Експлоатирането на морето в името на още по-дълбока зависимост от изкопаеми горива е възможно най-недалновидното решение за енергийната ни независимост, коментира Меглена Антонова, директор на „Грийнпийс“ – България. „Имаме нужда от живо Черно море и производство на енергията близо до потребителите ѝ, но по безопасен за тях начин – чрез възобновяеми източници.“

Черно море е особено уязвимо в сравнение с откритите океани. То е полузатворен басейн с много ограничен обмен на вода през Босфора. Това означава, че замърсителите, включително петрол, не се разпръскват или разреждат бързо, а се задържат с месеци, дори години.

Друго предизвикателство е, че регионалният капацитет за реакция е слаб. В Черно море няма силно трансгранично сътрудничество или усъвършенствана инфраструктура за реакция при разливи.

Това създава рискове, които са не само екологични, но и икономически и политически. Голям разлив в българските води не би се ограничил до националните граници. Той може да достигне Румъния, Турция, Украйна и дори отвъд, като засегне рибарството, туризма и крайбрежния поминък в множество страни.

Сред най-рисковите фактори за операции за добив на газ в открити води са:

Контролът на екстремното налягане на морското дъно. Управлението на това налягане е едно от най-големите предизвикателства пред индустрията – една техническа повреда може да ескалира до екологична и икономическа катастрофа. Пример за това е една от най-мащабните екологични катастрофи в този сектор – експлозията на платформата Deepwater Horizon в Мексиканския залив през 2010 г. До нея води техническа неизправност в системата за контрол на налягането. Дълбочината на Черно море достига максимум 2212 м, а в находището Хан Аспарух – около 2000 м. Това означава, че на дълбочината на подводния газов кладенец налягането може да достигне 200 бара. За сравнение, това е близо 100 пъти повече от налягането в автомобилна гума.

Трудното справяне с корозията на съоръженията вследствие на постоянното въздействие на солената вода, голямото налягане и високите температури. Такъв е примерът с Платформа 7 в румънски води. Снимки, предоставени на „Грийнпийс“ – Румъния от анонимен източник, разкриват окаяното ѝ състояние. Стълбовете са силно повредени, с пукнатини и обширни корозирали повърхности. Тръбопроводите и подводните кладенци са особено уязвими. Напуканите заварки, износените покрития и дори малките следи от ръжда могат бързо да доведат до големи течове, ако не бъдат поправени веднага, а поддръжката е скъпа и често се неглижира.

Пропуските на системите за откриване на течове, които често се затрудняват със засичането на по-малките. Също така дават фалшиви аларми, което прави операторите невнимателни и води до игнориране на истински течове. Ярък пример е течът в находището „Елгин“ в Северно море през 2012 г., когато изтичането на газ под високо налягане продължава 51 дни въпреки сложните системи за мониторинг. Налага се евакуацията на стотици работници, а щетите са за общо близо 1,7 милиарда евро.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрБр

    12 2 Отговор
    Аман от еколози!

    09:19 01.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Значи Грийнпийс че са терористи е безспорно (не е обида, факт е, плащат милиони, за да ги извадят от листа с терористи)

    Обаче, че донякъде са прави - също е факт! Не само, че тоя нефт и газ го търсим по-дълго и от дипломата на Буци и Дебелия, но предполагаемите икономически ползи са толкова незначителни, че самото търсене е трошене на пари!

    09:19 01.12.2025

  • 3 Всички около нас намериха

    10 1 Отговор
    Газ и нефт и добиват. Само при нас, незнайно как няма? А тая, зелената колко ли е взела, щото не протестира срещу самите компании, а срещу включването на държавата. Т.е. Да седим и да мълчим докато ни изпомпват безплатно.

    Коментиран от #11, #16

    09:24 01.12.2025

  • 4 ФОРИ

    12 0 Отговор
    Румънците откриха находище и ще добиват газ , турците откриха голямо находище и те започват.Само при нас не дават да се търси и намери! По-добре е да купуваме скъпа газ а не да произвеждаме.С добива на нефт е същото!Какви интереси обслужват природозащитниците?

    09:33 01.12.2025

  • 5 Боклуците на Боклука

    13 1 Отговор
    В Румъния може, в България не може!!! Това са пълни глупости 🤜👊🐷

    Коментиран от #12

    09:37 01.12.2025

  • 6 Руска енергийна примка

    13 2 Отговор
    В турската акватория има газ, в румънската има газ, обаче според две проучвания, едното на Шел, другото на ОМВ, в нашата акватория нямало газ! Сигурно пак Путин е виновен, ако питаме енергийни експерти по керамика като гамизов, тpoла стоян георгиев и други грантояди.

    09:37 01.12.2025

  • 7 Кой плаща на „Грийнпийс“

    12 0 Отговор
    за да може Турция и Румъния да добиват в Черно море, а България не??

    Коментиран от #8

    09:38 01.12.2025

  • 8 Хаха

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кой плаща на „Грийнпийс“":

    Не,бе
    Нали имаше един филм,че докато румънците добиват нефт,ако ние почнем да добиваме, тяхното налягане ще намалее,и ще кажат,че крадем от тях 😁

    09:45 01.12.2025

  • 9 99666

    7 2 Отговор
    Защо ни трябва газ и нефт в Черно море като си
    имаме договор с " Боташ"?

    09:48 01.12.2025

  • 10 БАНДЕРОФАШАГИТЕ КЕ ДУМНАТ СОНДАТА

    4 4 Отговор
    само идиоти търсят газ коги на 100 км от тях има война. БАНДЕРОФАШИСТИТЕ ДУМНАХА 2 ТАНКЕРА НА БОСФОРА. МОЖЕ ДА ДУМНАТ И СОНДАТА.

    09:49 01.12.2025

  • 11 ДУПЧАТ ПРЕД ВАРНА

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Всички около нас намериха":

    НЕМА ЩОТО НЕ СА СКЛЮЧИЛИ НЕИЗГОДНА КОНЦЕСИА КАТО ЗЛАТНАТА ЗА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ. ИЗВЛИЧАНЕТО НА ГАЗ ВОДИ ДО ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ ЯКИ.

    09:51 01.12.2025

  • 12 ЮЖЕН ПОТОК УНИЩОЖЕН ОТ ББ

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Боклуците на Боклука":

    НИЕ ИЗТЪРВАХМЕ ЮЖЕН ПОТОК И ЩЕХМЕ ДА СМЕ ГАЗОВ ЦЕНТЪР НА ЕВРОПАТА. РАЗБОЙКО УНИЩОЖИ ВСИЧКО. БЕГАЙТЕ ДА ГОНИТЕ МИХАЛЯ.

    09:54 01.12.2025

  • 13 руски Гриин пииз

    3 1 Отговор
    От години проРуските еко организации са против добива на собствени газ и нефт... До кога???

    10:17 01.12.2025

  • 14 защо ни е

    0 1 Отговор
    Защо да търсим. Купуваме от Русия евтино и това е

    10:20 01.12.2025

  • 15 Луд Скайуокър

    2 0 Отговор
    Пълна шизофрения в изказването на тая зелена кака с надеждата шараните да кълват. Платформата в мексиканския залив беше петролна а не газова . Газта за разлика от петрола излита в атмосферата а не остава по повърхността на водата . Ние търсим газ , нали? Имали значение колко е налягането на газта в кладенеца след като платформата се намира в морето а не на сушата ? Риска от авария е за работещите на платформата и те го знаят това и за това получават съответните заплати .

    10:25 01.12.2025

  • 16 Мчи, той

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Всички около нас намериха":

    Кратуната гий харизал на мошетата, както 2022г. им хариза управлението на водите на България. И сичкото туй тихомълком, в пълна секретност, както винаги. А на нас поднасят ала балата на терористите от грийн пиЗ.

    10:39 01.12.2025

  • 17 Коко Н

    0 1 Отговор
    Търсенето и добива на газ и петрол е безмислено , защото цената няма да падне за собствени нужди.

    10:39 01.12.2025

  • 18 Факт

    0 0 Отговор
    Вече го бетонираха, остава да го замърсят!

    10:39 01.12.2025

