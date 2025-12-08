Новини
България »
Ексминистър: България трябваше да се превърне в пиратска държава, но отказа

Ексминистър: България трябваше да се превърне в пиратска държава, но отказа

8 Декември, 2025 21:00 1 613 20

  • александър николов-
  • енергетика-
  • газ

Николов е критичен към бъдещето на т.нар. Балкански поток, който според него е „чисто и просто руски поток“

Ексминистър: България трябваше да се превърне в пиратска държава, но отказа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След прекратяването на доставките от „Газпром“ през април 2022 г. България навлезе в период, който тогава бе прогнозиран като начало на енергиен хаос. Вместо това страната успя да осигури алтернативни източници на газ, да стабилизира доставките и да избегне колапса на индустрията. Европейската солидарност и американската подкрепа изиграха ключова роля в адаптацията на енергийната система, а българският сектор доказа, че може да функционира без зависимост от един доставчик.

Бившият енергиен министър Александър Николов определи деня на спирането на газа като момент, в който „България трябваше да се превърне в пиратска държава, но отказа“. В предаването „Ревизия” по Нова тв той сподели, че страната е запазила своята последователност, дори когато това е означавало отказ от политически натиск.

Николов е критичен към бъдещето на т.нар. Балкански поток, който според него е „чисто и просто руски поток“, и посочи, че след 2027 г. Европа ще затвори тази страница, за да прекрати енергийната зависимост. Същевременно той акцентира върху сериозен проблем: европейският отказ от развитие на ядрената енергетика, който според него е превърнал континента в „изостанало място“ спрямо САЩ и Китай.

Експертът коментира и план-сметката за 2026 г. Според него, той е представен в последния момент и без ясно формулирана стратегия, следователно включва отложени промени в осигуровките, увеличение на минималната заплата и неясни параметри за намаляване на разходите. "Липсата на реформи и управленска визия буди несигурност, като производственият спад в последните години остава тревожен сигнал за икономиката". твърди още Николов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пишете за това

    5 12 Отговор
    Българите масово изтезават хора, луди полицаи насъскват роми да бият жени.

    21:06 08.12.2025

  • 2 Боруна Лом

    19 1 Отговор
    С ТОЗИ ШАЛ ТРЯБВА ДА ПО ПРИСТЕГНАТ МНОГО ЯКО!

    21:07 08.12.2025

  • 3 ГРАЖДАНИН

    22 4 Отговор
    България е по зле от Бангладеш и Мианмар взети заедно , защото там поне командват военни , а тук мафиоти !

    Коментиран от #10

    21:08 08.12.2025

  • 4 Последно

    19 0 Отговор
    Пиратска ли е или на мафията . Хайде се разберете най-после.

    21:08 08.12.2025

  • 5 мафиотска държава

    24 2 Отговор
    две свине я унищожават

    21:10 08.12.2025

  • 6 Ще се

    3 0 Отговор
    Оправим!!!!

    21:14 08.12.2025

  • 7 Пейо

    20 2 Отговор
    Това момче за няколко месеца стана голям специалист по енергийните въпроси. Жалък келеш!

    21:18 08.12.2025

  • 8 фжтерф

    14 2 Отговор
    Ако българите утре започнат да тричат на площата лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, са закъснели с още един ден. Обикновените българи дори не подозират каква бедност е донесъл на България този опърпан крадлив циганин некадърник и кохортата му калинки. Слава на Господ Иисус Христос, българите поискаха да се изринат Авгиевите обори. Оставка на некадърниците. Оставка.

    21:20 08.12.2025

  • 9 Стенли

    9 0 Отговор
    Да ама може и да не спре да купува щото днес слушах че Германия трябва да даде петдесет милярда евро помощ за Украйна а ние милиард и нещо евро така че АЗГ печели все повече привърженици и на едни следващи избори палачинката може да се обърне и Урсули Каи и разни други индивиди да бъдат изметени както и Мерц и Макрон така че ще поживеем и ще видим

    Коментиран от #19

    21:21 08.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българите с луди

    3 3 Отговор
    България практикува Инквизиция (Прокуратурата и МВР)- изтезават хора по най долният начин(ток,бой,преследване с цигани и още и още)!

    Коментиран от #13

    21:25 08.12.2025

  • 12 кажи си бе , цървул

    3 0 Отговор
    до-само

    Защото си от ГРАБ , и калинка да голяма заплата ли !!

    21:27 08.12.2025

  • 13 Няма

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Българите с луди":

    Ли да те настигнат най после циганите?

    21:29 08.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дойче зеле

    3 0 Отговор
    Ще заприличаме на държава когато такива предатели вкараме в затвора и конфискуваме имуществото на семействата им

    21:46 08.12.2025

  • 16 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    Глупости на търкалета.
    Помним как купувахте руския газ през посредници по завишени цени.
    Да не говорим за газовозите с втечнен американски газ на по ниски от руските цени. Така и не ги видяхме.
    ПП-тата просто са най-големите неможачи в тая държава. Могат само да плямпат.
    Да не дава Господ в такъв геополитически момент да идват на власт.
    Просто ще затрият България.

    21:49 08.12.2025

  • 17 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Този лъже.

    21:53 08.12.2025

  • 18 Факт

    0 0 Отговор
    Визионер!

    21:53 08.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дзън-дзън

    4 1 Отговор
    Да напомня на хората със слаба памет: този представител на чалгарите в политиката беше един от онези експерти, които смело скъсаха договора с Газпром, после победоносно се похвалиха как са договори четири пъти по-евтин втечнен газ от САЩ, а накрая "стабилизираха" енергийната система при три пъти по-скъп руски неруски газ, който вкарва и до днес фирма-посредник на приятелчета на Киро Харвардо! След това започна гигантското харчене на заети пари за енергийни помощи. Основно на приятелски фирми.
    И сега този нещастник се хвали с постижението си, разчитайки на късата ни памет!
    Това е нивото у тия едноклетъчни.
    Свиквайте!

    21:57 08.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове