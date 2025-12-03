Новини
България
България предлага 36% отстъпка за транзит на газ по Вертикалния коридор

3 Декември, 2025 15:44 1 052 19

  • булгартрансгаз-
  • газ-
  • синьо гориво-
  • газови коридори

Целта е да се създаде конкурентен маршрут за доставка на неруски газ от юг на север

България предлага 36% отстъпка за транзит на газ по Вертикалния коридор - 1
Снимка: Булгартрансгаз
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България предприема ключови технически стъпки, за да гарантира енергийната сигурност на Украйна през настоящия зимен сезон. Това обяви изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов по време на 36-ия Гръцки икономически форум, който се провежда в Атина.За да се увеличат възможностите за пренос на синьо гориво, страната ни ще оптимизира наличния капацитет на ключовите точки за междусистемно свързване.

"Проведеният от нас анализ потвърждава, че е технически възможно за зимния период от януари до април 2026 г. наличният нерезервиран капацитет на точката за междусистемно свързване Русе/Гюргево да бъде прехвърлен на Негру Вода 1/Кардам", заяви Владимир Малинов пред участниците във форума.

В рамките на панела, посветен на Вертикалния газов коридор, Малинов и изпълнителният директор на гръцкия оператор DESFA Мария Рита Гали подписаха съвместно писмо. Документът, подкрепен още от операторите на Румъния (Transgaz), Молдова (Vestmoldtransgaz), Украйна (Gas TSO of Ukraine) и интерконектора с Гърция (ICGB), е адресиран до националните регулатори с искане за спешно одобрение на новите условия.

Целта е да се създаде конкурентен маршрут за доставка на неруски газ от юг на север.

"С цел подобряване условията и за да се осигури единна цена на капацитета, предлаган на Негру Вода 1/Кардам по маршрутните продукти, Булгартрансгаз предлага и отстъпка от над 36%", допълни шефът на българския газов оператор.

По думите на Малинов, реализацията на Вертикалния коридор е гръбнакът на европейския план REPowerEU за окончателно намаляване на зависимостта от руски изкопаеми горива. Той подчерта ключовата роля на САЩ в този процес.

"Администрацията на САЩ има водещ принос в този процес като осигури допълнителни количества американски втечнен природен газ на Стария континент", акцентира Малинов след разговор с Джош Хък, заместник-ръководител на дипломатическата мисия на Вашингтон в Атина.


България
Оценка 2.1 от 9 гласа.
Оценка 2.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор
    Това ВЕРТИКАЛЕН коридор си е КоМИНЬ бе🤔❗

    15:47 03.12.2025

  • 2 Пич

    17 1 Отговор
    Превод:
    - Ще доставяме газ за Украйна на загуба !

    15:47 03.12.2025

  • 3 глоги

    2 3 Отговор
    изпълнителнАТА директорКА на гръцкия оператор "DESFA"- Мария Рита Гали

    Коментиран от #8, #10

    15:47 03.12.2025

  • 4 редник

    13 0 Отговор
    /Булгартрансгаз предлага и отстъпка от над 36%", допълни шефът на българския газов оператор./

    Колко милиона загуба за нас е това?

    15:49 03.12.2025

  • 5 в кратце

    1 0 Отговор
    Мария Рита ,а не Гали България.

    15:49 03.12.2025

  • 6 По добре

    5 0 Отговор
    Да се об ЕТ сяъ на някой вертикален стълб тия евроало измамници

    15:49 03.12.2025

  • 7 таксиджия 🚖

    9 0 Отговор
    Булгартрансгаз - ние го плащаме на краварите и гомподаряваме на окраина! Честито!

    15:50 03.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    Няма ДържавНА глава❗
    Няма и ДържавНА секретарКА❗

    15:50 03.12.2025

  • 9 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    Скапана държава! Събираме капачки за децата - раздаваме милиарди за оръжия на нацистите!

    Направете набирателна сметка в която всички евроатлантици да даряват заплатите си за Украйна! Да ви видим истинската подкрепа! Много е лесно да раздавате държавното

    П И С Н А М И !!! ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ ТАЯ КОЧИНА! Или да идват турците пак!

    15:51 03.12.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    А я напиши как е накратко ЖЕНА-ШУТ🤔❗❓

    15:51 03.12.2025

  • 11 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Предатели.

    15:52 03.12.2025

  • 12 механик

    1 1 Отговор
    А, не . Лъжат . Искат да вкарват пак руски нечистотии , за да печелят за наша сметка . Няма да стане .

    15:54 03.12.2025

  • 13 Цеко сифоня

    5 0 Отговор
    Малка държава, много предатели.

    15:59 03.12.2025

  • 14 мъкаааа

    5 1 Отговор
    Администрацията на САЩ заповядва на българските политици и те изпълняват внезапно с думата "-Слушам!".

    16:00 03.12.2025

  • 15 Вие си го избрахте

    8 1 Отговор
    ама разбира се, целта е скъпия американски газ да стане по евтин ЗА СМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ В БГ БЮДЖЕТА.....сиреч за сметка на пенсии и здравни вноски.. пътища ...като водата, нашата в гърция, пък тука на режим....

    16:09 03.12.2025

  • 16 Лост

    6 0 Отговор
    А преди искахме да вдигнем двойно таксите за Унгария и Сърбия.

    Коментиран от #17

    16:20 03.12.2025

  • 17 Нещастници

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лост":

    щом газа е руски, му вдихаме таксите, щом е демократичен, ще ги махаме, особено щом е транзит, сиреч благотворителност! абе който е гласувал за тези да събира капачки и дарения! без мен, такъв идиот не съм чак

    16:29 03.12.2025

  • 18 Сандо

    2 0 Отговор
    Отново загуби заради една загубена изкуствена държава.

    16:30 03.12.2025

  • 19 Хехе

    1 0 Отговор
    Сизифов труд. Руснаците ще гръмнат входната тръба в укра и бизнесът ще клекне.

    16:51 03.12.2025

