България предлага 36% отстъпка за транзит на газ по Вертикалния коридор

България предприема ключови технически стъпки, за да гарантира енергийната сигурност на Украйна през настоящия зимен сезон. Това обяви изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов по време на 36-ия Гръцки икономически форум, който се провежда в Атина.За да се увеличат възможностите за пренос на синьо гориво, страната ни ще оптимизира наличния капацитет на ключовите точки за междусистемно свързване.
"Проведеният от нас анализ потвърждава, че е технически възможно за зимния период от януари до април 2026 г. наличният нерезервиран капацитет на точката за междусистемно свързване Русе/Гюргево да бъде прехвърлен на Негру Вода 1/Кардам", заяви Владимир Малинов пред участниците във форума.
В рамките на панела, посветен на Вертикалния газов коридор, Малинов и изпълнителният директор на гръцкия оператор DESFA Мария Рита Гали подписаха съвместно писмо. Документът, подкрепен още от операторите на Румъния (Transgaz), Молдова (Vestmoldtransgaz), Украйна (Gas TSO of Ukraine) и интерконектора с Гърция (ICGB), е адресиран до националните регулатори с искане за спешно одобрение на новите условия.
Целта е да се създаде конкурентен маршрут за доставка на неруски газ от юг на север.
"С цел подобряване условията и за да се осигури единна цена на капацитета, предлаган на Негру Вода 1/Кардам по маршрутните продукти, Булгартрансгаз предлага и отстъпка от над 36%", допълни шефът на българския газов оператор.
По думите на Малинов, реализацията на Вертикалния коридор е гръбнакът на европейския план REPowerEU за окончателно намаляване на зависимостта от руски изкопаеми горива. Той подчерта ключовата роля на САЩ в този процес.
"Администрацията на САЩ има водещ принос в този процес като осигури допълнителни количества американски втечнен природен газ на Стария континент", акцентира Малинов след разговор с Джош Хък, заместник-ръководител на дипломатическата мисия на Вашингтон в Атина.
