КЕВР утвърди по-ниска цена на газа за декември спрямо ноември

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец декември в размер на 63,01 лв./MWh или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз” ще продава на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.
Това съобщи "Нова телевизия"
Утвърдената цена от 63,01 лв./MWh (32,22 евро/MWh) е с 4,3% по-ниска спрямо ноемврийската, която беше в размер на 65,82 лв./MWh, (33,65 евро/MWh), съобщават от КЕВР.
Причината е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF на международните газови борси, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества.
Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3% по-ниска в сравнение с декември 2024 г. и с 34% по-ниска спрямо декември 2023 г.
2 Мошенници
Как при комунизма с толкова много индустрия и народ от 9 000 000 Българи.
Тока на страната беше евтин и ни стигаше та и изнасяхме без да имаме соларни глупости и вятърни глупости.
Сега изградигме ветро и слънчо панели и перки върху плодородна земя а народа ни е 5 000 000 Българи, Роми и Турци.
Цената ни е по скъпа и тока не достига а го внасяме.
Кевър вие сте за затвора и цялата ви дружинка.
17:21 01.12.2025
