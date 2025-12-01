Новини
КЕВР утвърди по-ниска цена на газа за декември спрямо ноември

КЕВР утвърди по-ниска цена на газа за декември спрямо ноември

1 Декември, 2025 17:14 617 6

На тази цена „Булгаргаз” ще продава на крайните снабдители

КЕВР утвърди по-ниска цена на газа за декември спрямо ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за месец декември в размер на 63,01 лв./MWh или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз” ще продава на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Това съобщи "Нова телевизия"

Утвърдената цена от 63,01 лв./MWh (32,22 евро/MWh) е с 4,3% по-ниска спрямо ноемврийската, която беше в размер на 65,82 лв./MWh, (33,65 евро/MWh), съобщават от КЕВР.

Причината е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF на международните газови борси, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества.

Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3% по-ниска в сравнение с декември 2024 г. и с 34% по-ниска спрямо декември 2023 г.


  • 1 си дзън

    2 4 Отговор
    Европа остана без руски газ, а русията остана без бензин.

    17:17 01.12.2025

  • 2 Мошенници

    6 1 Отговор
    Не се ли замисляте:
    Как при комунизма с толкова много индустрия и народ от 9 000 000 Българи.
    Тока на страната беше евтин и ни стигаше та и изнасяхме без да имаме соларни глупости и вятърни глупости.

    Сега изградигме ветро и слънчо панели и перки върху плодородна земя а народа ни е 5 000 000 Българи, Роми и Турци.

    Цената ни е по скъпа и тока не достига а го внасяме.

    Кевър вие сте за затвора и цялата ви дружинка.

    17:21 01.12.2025

  • 3 Гост

    3 1 Отговор
    Щом прасето казва ще продават и на загуба

    17:23 01.12.2025

  • 4 бгполитик

    1 0 Отговор
    вдигаме цените!!!

    17:41 01.12.2025

  • 5 Абе

    3 0 Отговор
    Закривайте тия или им направете заплатите 2-3000 лв

    17:42 01.12.2025

  • 6 дядото

    3 1 Отговор
    нашите са магьосници.в европа цената на газа расте,у нас -намалява.взимат кредити на поразия и никой не знае къде и за какво харчат парите.

    17:55 01.12.2025

Новини по градове:
