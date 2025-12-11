България въвежда постоянна забрана за улов на есетрови риби в река Дунав и Черно море

Министърът на земеделието и храните и министърът на околната среда и водите обявиха въвеждането на постоянна забрана за улов на всички видове есетрови риби в българската акватория на река Дунав и Черно море. Това важно решение цели да спаси от изчезване критично застрашените риби и да допринесе за възстановяването на биологичното разнообразие в региона.

Есетровите риби са забранени за улавяне в България от 2011 г. насам, като всички заповеди досега са били временни, подновявани всяка година или веднъж на 5 години. С тази нова заповед България се присъединява към останалите дунавски и черноморски държави, в които вече са в сила постоянни забрани за улов на есетрови риби. Това гарантира справедливото споделяне на ограниченията за ползване на общи ресурси между съседните държави.

Ролята на WWF България за опазването на есетрите

WWF България има ключова роля за постигането на този важен успех в опазването на есетровите риби. Организацията провежда дългогодишни изследвания на популациите, осъществява програми за зарибяване, пускайки до момента близо 100 000 малки чиги, моруни и руски есетри в Дунав, работи за локализиране и опазване на местата за размножаване и активно подкрепя въвеждането на по-строги мерки за защита. Научните данни и експертизата на WWF България са от съществено значение за обосноваване на необходимостта от постоянна забрана и за бъдещите усилия по възстановяване на видовете.

Критично състояние на есетровите популации

Есетровите риби са сред най-застрашените видове в световен мащаб поради загуба на естествени местообитания, нарушаване на миграционния път, бракониерство и незаконна търговия с черен хайвер. Те са обект на защита по редица международни конвенции и европейски актове.

Международният съюз за защита на природата (IUCN) класифицира през 2010 г. всички видове дунавски есетри като „критично застрашени”, с изключение на чигата, която е обявена за застрашен вид. Два вида вече са изчезнали от река Дунав и България - немската есетра и шипът.

Тревожни данни за размножаването

Дългогодишните проучвания на WWF България показват, че през последните години естественото размножаване на есетровите риби в българо-румънския сектор на река Дунав е изключително ограничено, не се случва всяка година и категорично не е достатъчно за поддържането на стабилни естествени популации. Особено притеснителни са данните за два от видовете - в рамките на 11-годишен период на изследвания са установени само един див млад екземпляр руска есетра и само 7 малки моруни, излюпени през пролетта в българския участък на река Дунав.

Продължаващ бракониерски натиск

Въпреки съществуващите забрани, незаконният улов на есетри продължава да оказва сериозен натиск върху популациите. За периода януари 2016 г. – декември 2023 г. в България са регистрирани общо 144 случая на незаконна дейност, свързана с бракониерство и търговия със защитени видове есетрови риби. Конфискациите на незаконни риболовни уреди (кърмаци) съвпадат с пролетната и есенната миграция на есетровите риби.

В съответствие с европейските политики

Предложението за постоянна забрана е в съответствие с Общоевропейския план за действие за есетровите риби (2019–2029 г.) и Националната пътна карта за изпълнение на Плана за действие на ЕС за опазване и възстановяване на морските екосистеми за устойчиво и издръжливо на сътресения рибарство.

Дългосрочна визия за възстановяване

Постоянната забрана ще остане в сила до постигането на устойчив благоприятен природозащитен статус на есетровите видове във всички държави, споделящи популациите им. Спасяването на есетрите изисква спешни действия и ще допринесе значително за възстановяването на биоразнообразието в Европа.

