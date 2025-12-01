Васил Велев: Бюджетът води икономиката към катастрофа

Финансовата рамка на държавата върви към безконтролно харчене, което застрашава икономическата стабилност на страната. Това предупреждение отправи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на "Bulgaria ON AIR".

Бизнесът и синдикатите сядат отново на масата за преговори утре, когато се очаква Министерството на финансите да представи своите коригирани разчети. Според Велев, ако управляващата коалиция не прояви инат, бюджетът все още може да бъде приет в разумни срокове до края на годината.

Работодателските организации са категорични, че няма да отстъпят от четири основни искания, които смятат за критични за запазване на конкурентоспособността на икономиката:

Отказ от увеличаването на осигурителната тежест с 2 процента;

Спиране на идеята за двойно увеличение на данък "дивидент";

Отказ от повторното въвеждане на СУПТО (Системата за управление на приходите в търговските обекти);

Увеличаване на максималния осигурителен доход само по предварително предвидения ред в средносрочната прогноза.

"Имаме нагласа за търсене на решение, което да удовлетворява всички. Категорично възразяваме срещу счупването на данъчно-осигурителния модел. Да разваляме нещо, което функционира добре, е доста непродуктивно", заяви Васил Велев, цитиран от "Bulgaria ON AIR".

Експертът алармира, че планираната ескалация на разходите води страната към "блатото". По думите му, ако сегашната политика продължи, държавният дълг на България ще се удвои до 2028 година. Велев подчерта, че пенсионната система не може да се издържа единствено от осигуровки, тъй като чрез тях се финансират и социални плащания, които нямат общо с реалния осигурителен принос.

"Има възможност бюджетът да се подобри с мерките, които сме предложили. В приходната част биха се намалили 1,2 милиарда евро, а в разходната - близо 2 милиарда евро. Ще останат 800 милиона евро за преразпределение", обясни председателят на АИКБ.

Сериозно напрежение създава и дисбалансът между доходите в реалната икономика и бюджетния сектор, особено в сферата на сигурността. Велев посочи като пример автоматичните механизми за ръст на заплатите в сектор "Отбрана и сигурност".

"Синдикатите търсят 60 милиона евро за ръст на заплатите в сектори с изостанали доходи. В същото време си затварят очите за ръст на заплатите в други сектори, които са изпреварили в пъти средните за страната", коментира той. Според данните на АИКБ, нетният увеличен разход за отбрана и сигурност е 437 милиона евро, като България харчи най-много в Европейския съюз за този сектор като дял от БВП.

Ако исканията на бизнеса не бъдат чути по време на утрешната среща с коалиционните партньори и финансовия министър, работодателите са в готовност да подновят протестните действия.

"Не приемаме за нормално бюджетен дефицит от 3 процента", заключи Велев, предупреждавайки за риск от катастрофа на публичните финанси при спадащо производство и стагниращи доходи на населението.