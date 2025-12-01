Новини
Васил Велев: Бюджетът води икономиката към катастрофа

1 Декември, 2025 12:07 506 10

Бизнесът и синдикатите сядат отново на масата за преговори

Васил Велев: Бюджетът води икономиката към катастрофа - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Финансовата рамка на държавата върви към безконтролно харчене, което застрашава икономическата стабилност на страната. Това предупреждение отправи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в ефира на "Bulgaria ON AIR".

Бизнесът и синдикатите сядат отново на масата за преговори утре, когато се очаква Министерството на финансите да представи своите коригирани разчети. Според Велев, ако управляващата коалиция не прояви инат, бюджетът все още може да бъде приет в разумни срокове до края на годината.

Работодателските организации са категорични, че няма да отстъпят от четири основни искания, които смятат за критични за запазване на конкурентоспособността на икономиката:

Отказ от увеличаването на осигурителната тежест с 2 процента;

Спиране на идеята за двойно увеличение на данък "дивидент";

Отказ от повторното въвеждане на СУПТО (Системата за управление на приходите в търговските обекти);

Увеличаване на максималния осигурителен доход само по предварително предвидения ред в средносрочната прогноза.

"Имаме нагласа за търсене на решение, което да удовлетворява всички. Категорично възразяваме срещу счупването на данъчно-осигурителния модел. Да разваляме нещо, което функционира добре, е доста непродуктивно", заяви Васил Велев, цитиран от "Bulgaria ON AIR".

Експертът алармира, че планираната ескалация на разходите води страната към "блатото". По думите му, ако сегашната политика продължи, държавният дълг на България ще се удвои до 2028 година. Велев подчерта, че пенсионната система не може да се издържа единствено от осигуровки, тъй като чрез тях се финансират и социални плащания, които нямат общо с реалния осигурителен принос.

"Има възможност бюджетът да се подобри с мерките, които сме предложили. В приходната част биха се намалили 1,2 милиарда евро, а в разходната - близо 2 милиарда евро. Ще останат 800 милиона евро за преразпределение", обясни председателят на АИКБ.

Сериозно напрежение създава и дисбалансът между доходите в реалната икономика и бюджетния сектор, особено в сферата на сигурността. Велев посочи като пример автоматичните механизми за ръст на заплатите в сектор "Отбрана и сигурност".

"Синдикатите търсят 60 милиона евро за ръст на заплатите в сектори с изостанали доходи. В същото време си затварят очите за ръст на заплатите в други сектори, които са изпреварили в пъти средните за страната", коментира той. Според данните на АИКБ, нетният увеличен разход за отбрана и сигурност е 437 милиона евро, като България харчи най-много в Европейския съюз за този сектор като дял от БВП.

Ако исканията на бизнеса не бъдат чути по време на утрешната среща с коалиционните партньори и финансовия министър, работодателите са в готовност да подновят протестните действия.

"Не приемаме за нормално бюджетен дефицит от 3 процента", заключи Велев, предупреждавайки за риск от катастрофа на публичните финанси при спадащо производство и стагниращи доходи на населението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А този

    0 4 Отговор
    най-силно рева за руския газ и прогнозираше катастрофа!

    Коментиран от #10

    12:08 01.12.2025

  • 2 Пич

    0 4 Отговор
    Тази хлебарка няма ли кой да я настъпи ?!

    12:09 01.12.2025

  • 3 Врачанин

    0 3 Отговор
    Катастрофа че бъде да влазнем у Бурканя с Бавереца, екстра си е бюджета, само кусури намирате

    12:10 01.12.2025

  • 4 Промяна

    0 3 Отговор
    НИЕ СМЕ ДОБРЕ А БЕДНЯЦИТЕ НЕ СА НАРОДА

    Коментиран от #6

    12:14 01.12.2025

  • 5 А ВИЕ ПАК АКО

    0 0 Отговор
    ВИ ПУСНАТ ТРОХИЧКА ЩЕ Я ПОСЛЕДВАТЕ ТАЗИ ИКОНОМИКА КЪМ КАТАСТРОФА НО НЕ ЗА ВАС А ЗА РОБО ТНИЦИТЕ.

    12:15 01.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Питане

    2 0 Отговор
    Управляващите ГЕРБ, НН, БСП, ИТН са пълни некадърници, неможачи. С КОЙ акъл ще взимаш от този, който изкарва парите, за да ги дадеш на тези, които нищо не произвеждат? И то двойни и тройни запкати, а какви бонуси, какви привилегии?!!! Боже, Боже, КОЙ наказа българите с такива корумпирани крадци? Те нямат наяждане, бе. Крадат, крадат, крадат, а уж девизът им беше Работа, работа, рсбота...

    12:17 01.12.2025

  • 8 Прос си до

    0 0 Отговор
    НЕУЗНАВАЕМОСТ СИ. А СИ ОЩЕ МЛАД.

    12:18 01.12.2025

  • 9 Води я

    0 0 Отговор
    ако вече не е.

    12:21 01.12.2025

  • 10 Прав e!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А този":

    Крадливата и проста булка Борисов и мъжа и Пеевски чрез този надут за заплати бюджет, си купуват бъдещи избиратели. Огромни са заплатите на полицаи, прокурори, съдии, служби и службички и в същото време парламента е пълен с герберо-пеевски крадци. Е, и какво работят тези с космическите заплати?! Нищо!

    12:21 01.12.2025

