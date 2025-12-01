Метрото е препълнено заради протеста

Софийското метро се задръсти от хора, пътуващи в посока центъра, където в момента се провежда протеста срещу Бюджет 2026. Метростанциите "Младост", "Лозенец", "Сердика" и близките до "Студентски град" са толкова претъпкани, че се налага да се изчакват по няколко метровлака, преди хората на перона да могат да се придвижат, съобщават читатели на Novini.bg.

На станциите с големи струпвания на хора дори са се образували опашки от чакащи на входовете.