Метрото е препълнено заради протеста

1 Декември, 2025 19:26

Метростанциите "Младост", "Лозенец", "Сердика" и близките до "Студентски град" са толкова претъпкани, че се налага да се изчакват по няколко метровлака, преди хората на перона да могат да се придвижат

Софийското метро се задръсти от хора, пътуващи в посока центъра, където в момента се провежда протеста срещу Бюджет 2026. Метростанциите "Младост", "Лозенец", "Сердика" и близките до "Студентски град" са толкова претъпкани, че се налага да се изчакват по няколко метровлака, преди хората на перона да могат да се придвижат, съобщават читатели на Novini.bg.

На станциите с големи струпвания на хора дори са се образували опашки от чакащи на входовете.


  • 1 си дзън

    19 3 Отговор
    От Метрополитен са разредили влаковете "незнайно" защо.

    Коментиран от #8

    19:31 01.12.2025

  • 2 оня с коня

    6 6 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    19:31 01.12.2025

  • 3 оня с коня

    2 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи Тоя кoфтиГЕH

    19:32 01.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    12 9 Отговор
    Бюджетът по всяка вероятност ще бъде приет. По празниците всичко ще утихне.

    19:32 01.12.2025

  • 5 важно е че има банани

    13 8 Отговор
    Дядо Тодор ви каза че това което е построено през "лошия" социализъм вие не можете даже и боядиса.

    Коментиран от #23

    19:33 01.12.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 1 Отговор
    България имаше 9 млрд долара външен дълг и казаха, че е фалирала и трябва комунизма да си отиде. При приблизително 9 млн население, а сега около 6 млн. население. Е що сега при приблизително 50 млрд евро заем не сме фалирали с около 6 млн население пък тогава през 1989-а с 9 млрд долара и приблизително 9 млн население,бяхме? Що така?

    19:33 01.12.2025

  • 7 Ужасяващо е

    10 3 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента заплатите на силовите структури се увеличиха тази година със 70 процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по огромни заеми да се плаща на полицаи,военни ,администрация. И всичко това ще го плати човека от улицата ,тоест обикновения работещ човек. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    19:33 01.12.2025

  • 8 Сталин

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    19:33 01.12.2025

  • 9 Къде

    8 0 Отговор
    е Караджов , мултимилионера ?

    19:34 01.12.2025

  • 10 Елби

    3 0 Отговор
    Бойко требва да плати бирата и скарата и става техен човек.

    19:34 01.12.2025

  • 11 Сталин

    11 3 Отговор
    Хората в България веднъж завинаги трябва да разберат че държавата и държавните органи са там за да упражняват геноцид над българския народ ,защо във всяко министерство има американски чиновници които определят политиките на министерството според глобалния план за редуциране на населението,хората в България трябва да разберат че държавните служители и органи са терористи които единствено се занимават да правят живота на българите труден и да убиват хора,пример Здравно министерство,в България няма такова нещо като здравеопазване ,има търговия със здравето .В България хората трябва да разберат че тези държавни терористи политици са заплаха за живота и здравето им и като такива тези държавни негодници трябва да бъдат преследвани и ликвидирани

    19:34 01.12.2025

  • 12 Сталин

    9 1 Отговор
    Тиквата трябва да бъде обесен ритуално в центъра на София,този негодник спря АЕЦ Белене който тогава щеше да бъде построен от Росатом за 5-6 милиарда ,а сега ще плащаме 50 милиарда за два счупени реактора на краварите,също този негодник спря и Южен поток и сега плащаме тройно за газ ,това са стратегически проекти на България за следващите 100 години,този негодник загроби България завинаги

    19:34 01.12.2025

  • 13 Чистота

    6 0 Отговор
    Организирайте камиони да карат боклука от Красно село на жълтите павета.

    19:35 01.12.2025

  • 14 боко-тиквата

    5 0 Отговор
    Не ви ли е срам !! Аз ви построих метрото , а сега не ме искате !! И една стотинка не съм откраднал , а шиши не го познавам

    19:36 01.12.2025

  • 15 Сталин

    8 2 Отговор
    На всички в България ни писна от вас негодници ,всеки ден само скандали ,кражби ,корупция ,бандити и мутри, трябва да поканим Путин в България да наведе ред е колонията на Сащ,или най добре да поканим Ким Чен да менажира България

    19:37 01.12.2025

  • 16 гост

    6 1 Отговор
    Българските "политици" крадат нашите пари за своите обещания и обещават да обещаят още повече срещу още повече от нашите пари!

    Коментиран от #18

    19:37 01.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    19:41 01.12.2025

  • 19 Промяна

    1 8 Отговор
    МЕТРОТО Е НАПРАВЕНО ОТ БОРИСОВ И ФАНДЪКОВА

    19:42 01.12.2025

  • 20 Промяна

    1 6 Отговор
    МЕТРОТО Е НАПРАВЕНО ОТ БОРИСОВ И ФАНДЪКОВА И ТОВА ВИ ВДИГНА ЦЕНИТЕ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НЕБЛАГОДАРНИЦИ

    19:44 01.12.2025

  • 21 Промяна

    0 5 Отговор
    МЕТРОТО Е НАПРАВЕНО ОТ БОРИСОВ И ФАНДЪКОВА И ТОВА ВИ ВДИГНА ЦЕНИТЕ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НЕБЛАГОДАРНИЦИ

    Коментиран от #22

    19:44 01.12.2025

  • 22 Застой

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Да ама боклука на Червената Василка ги обезцени.

    19:49 01.12.2025

  • 23 Сесесере

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "важно е че има банани":

    Дядо ти Тодор нищо не е построил! Построиха го нашите родители, бачкали цял живот без пари и накрая без пенсии! Ония неща, за боядисване бяха нарязани за скрап в по-голямата си част от комунистите русофили!

    19:52 01.12.2025

  • 24 Оставка ,това е решението !

    2 0 Отговор
    България се бори. Това е последната надежда народа да се освободи от престъпната власт. Това са младите хора на България ,това е опозицията- народа.Нарда ,който вече 30 години го лъжат измамници ,майкопродавници и национални предатели рушители и грабители на България. Тук тези измамници и лицемери дето гледат уверено бъдещето от Бузлуджа, ги няма. те са се скрили в миши дупки.

    19:56 01.12.2025

  • 25 Домусчиев от ДС и БКП

    1 0 Отговор
    Плащам яко ..ей за тва имам милиарди ..после ще ви ги изкарам Тея кинти през г..ъ..з..а ... всичко ще си върна с лихвите

    20:03 01.12.2025

