Ивайло Калфин: Протестът беше заради надменността. Това не се ремонтира с бюджета

Изборите ще внесат успокоение, ако партиите са помъдрели. Ако отново виждаме – аз няма с този да се коалирам или да говоря, отново ще има избори. Това заяви бившия външен и социален министър Ивайло Калфин в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

Хората не са толкова неграмотни по отношение на бюджета. Той е инструмент за провеждане на политики, подчерта той.

Всички, които се изживяват като вечни и незаменими в политиката, бъркат. Няколко месеца държавата ще издържи с временен бюджет. Това, че сме в еврозоната не променя икономиката ни. Протестът беше заради надменността. Това не се ремонтира с бюджета. Сегашните не се заеха с тези проблеми, а ги бутнаха настрани, обясни Калфин.

Не бях на протестите, защото не бях в България, но дъщеря ми беше. Младите казват, че ако следващите не се съобразяват с тях, пак ще излязат на протест. Ако тази енергия за справедливост и уважение към избирателите, нещата могат да се променят. Когато имаш обществена енергия това е спирачка за самозабравили се политици, изтъкна той.

Това, че правителството подаде оставка не е прецедент за Европа. Това означава, че нямаш достатъчно отговорни политици. Отиваш на избори и гласуваш, ако политиците не се разберат, пак се отива на избори. Тази надменност винаги си има цена и се плаща. Младите хора искат да са свободни, да бъдат чути. Това е път към свобода, смята Ивайло Калфин.

Основание за страх от еврото няма. Нито ще обеднее някой, нито ще забогатее. Спекулата може да се появи по всяко време, затова държавата има регулаторни органи. Еврозоната има проблеми, но фактът, че едни от най-големите държави са в нея, показва, че тя е по-привлекателна за управление на икономиката. Тя ни предпазва от хиперинфлацията, поясни бившият социален министър.

България се развива много по-бързо, отколкото ако сме извън еврозоната. Ние догонваме. Ако сравним последните години, ние се придвижваме доста бързо от други държави. Имаме много още да направим, но вървим в правилната посока, успокои той.