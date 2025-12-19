Новини
Ивайло Калфин: Протестът беше заради надменността. Това не се ремонтира с бюджета

Ивайло Калфин: Протестът беше заради надменността. Това не се ремонтира с бюджета

19 Декември, 2025 19:51 607 18

Отиваш на избори и гласуваш, ако политиците не се разберат, пак се отива на избори. Тази надменност винаги си има цена и се плаща. Младите хора искат да са свободни, да бъдат чути. Това е път към свобода, смята още Калфин

Ивайло Калфин: Протестът беше заради надменността. Това не се ремонтира с бюджета - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изборите ще внесат успокоение, ако партиите са помъдрели. Ако отново виждаме – аз няма с този да се коалирам или да говоря, отново ще има избори. Това заяви бившия външен и социален министър Ивайло Калфин в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

Хората не са толкова неграмотни по отношение на бюджета. Той е инструмент за провеждане на политики, подчерта той.

Всички, които се изживяват като вечни и незаменими в политиката, бъркат. Няколко месеца държавата ще издържи с временен бюджет. Това, че сме в еврозоната не променя икономиката ни. Протестът беше заради надменността. Това не се ремонтира с бюджета. Сегашните не се заеха с тези проблеми, а ги бутнаха настрани, обясни Калфин.

Не бях на протестите, защото не бях в България, но дъщеря ми беше. Младите казват, че ако следващите не се съобразяват с тях, пак ще излязат на протест. Ако тази енергия за справедливост и уважение към избирателите, нещата могат да се променят. Когато имаш обществена енергия това е спирачка за самозабравили се политици, изтъкна той.

Това, че правителството подаде оставка не е прецедент за Европа. Това означава, че нямаш достатъчно отговорни политици. Отиваш на избори и гласуваш, ако политиците не се разберат, пак се отива на избори. Тази надменност винаги си има цена и се плаща. Младите хора искат да са свободни, да бъдат чути. Това е път към свобода, смята Ивайло Калфин.

Основание за страх от еврото няма. Нито ще обеднее някой, нито ще забогатее. Спекулата може да се появи по всяко време, затова държавата има регулаторни органи. Еврозоната има проблеми, но фактът, че едни от най-големите държави са в нея, показва, че тя е по-привлекателна за управление на икономиката. Тя ни предпазва от хиперинфлацията, поясни бившият социален министър.

България се развива много по-бързо, отколкото ако сме извън еврозоната. Ние догонваме. Ако сравним последните години, ние се придвижваме доста бързо от други държави. Имаме много още да направим, но вървим в правилната посока, успокои той.



Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    11 0 Отговор
    БОКЛУК

    19:55 19.12.2025

  • 2 Да,бе

    7 0 Отговор
    И надменността се лекува или се унищожава гостоприемния.

    19:57 19.12.2025

  • 3 От партия на партия

    5 0 Отговор
    И той остаря
    Без конкурс в ЕП по качества
    Минаха годините за стаж за пенсия добра

    19:58 19.12.2025

  • 4 гост

    10 0 Отговор
    Калфин, ти и Станишката излязохте най-големите тарикати! Яхнахте доверието на хората, станахте евродепутати, а сега и еврочиновници на високи позиции! Естествено че ще защитавате ЕС и еврозоната, НАЛИ ТЕ ВИ ХРАНЯТ! Ако се върнете в България пак ще се набутате в някоя фондация или сороски "институт" защото сте "изключително трудолюбиви" и работите за благото НА СЕБЕ СИ!

    19:58 19.12.2025

  • 5 Шумкарския

    10 0 Отговор
    внук на дядо убиец и вечно с привилегиите като "дете на борци против капитализма" , а сега си живее на хранилка от "лошите" и не му дреме ! Тръгнал да ръси интерпретации и тъпани в медиите !

    19:58 19.12.2025

  • 6 Защо не е

    6 0 Отговор
    В затвора питам надменно .

    20:00 19.12.2025

  • 7 Въпрос

    7 0 Отговор
    Дъщеря му, за какво протестира, баша и само цар не е бил, а и космонавт.

    Коментиран от #14

    20:01 19.12.2025

  • 8 Наглоста няма граница

    6 0 Отговор
    Лицето на промяната , все така лъжливо о охранено!

    20:02 19.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ?????

    4 0 Отговор
    Тоя пък що ни го причинявате?

    20:14 19.12.2025

  • 11 Цсчбоъ

    3 0 Отговор
    Плужек

    20:14 19.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Калфов

    1 0 Отговор
    Да си прибираш тая отр противна Руменчо шадравана ,че и той като ония двамата дебелите срещу които скочи народа. Ма тоя много нагъл покрай вас ? Заплашва ,страхува хората по места ,звери се и от телевизора и вдигна пак перчама покрай партийката ти. Само ,че сега след като отново и окончателно ще гледате парламента от вън , идва и твоят ред крадлив. Ще сте изметени от АБ, та чак до Я този път.

    20:17 19.12.2025

  • 14 А ми на

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Протеста са все такива .

    20:23 19.12.2025

  • 15 Спецназ

    1 0 Отговор
    Свинята е бесен, че не е на лапането вече!

    Иде Коледа, ГНИДО ножа е наточен!

    ПФУ!

    20:27 19.12.2025

  • 16 Ала Бала Портокала

    0 0 Отговор
    Поколението Z не помни Виденов и Костов и вярва на всичко спуснато по смартфона!

    20:30 19.12.2025

  • 17 Така е

    0 0 Отговор
    Калфин е прав относно надменността на управляващите. Спомняте ли си колко нагло беше изказването на премиера по повод проваленото заседание с работодателите, когато той каза за бойкота , че мълчанието също е комуникация. Е, те му отвърнаха с протести. Които и да са управляващите НЕ БИВА да се считат за велики и недосегаеми, те само служат на НАРОДА.

    20:48 19.12.2025

  • 18 ИЗКУФЕЛНИК

    1 0 Отговор
    Не заради надменността а заради БЕДНОСТТА И СТРАХЪТ ОТ НЕЯ

    20:48 19.12.2025

