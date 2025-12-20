Ивайло Мирчев: Мината е границата, в която на хората не им пукаше

Мината е границата, в която на хората не им пукаше. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.
“Сега те разбраха всичко и нашият призив към тях е да останат в протестна готовност, защото нищо не е приключило”, смята той.
В четвъртък се проведе поредният протест. Той беше предизвикан от включването на втората редакция на оттегления бюджет за следващата година в дневния ред на парламента.
“Управляващите си имаха мнозинство и можеха да приемат каквото си решат. Поради тази причина те си приеха да се разглежда в дневния ред и бюджетът. Това е тяхно решение, това е тяхно право тогава. Никой не им е виновен дали той е приет, или не е приет”, коментира Мирчев.
“Факт, е че те няколко пъти го приемат, връщат го, приемат го, връщат го. Това, от една страна, показва влиянието на Пеевски върху тези решения. От друга страна - самите колебания при управляващите. Но това е тяхно решение, нямаме нищо общо с него. В момента, в който те го приеха за разглеждане в дневния ред, а ние обявихме нов протест, много бързо размислиха и отново се отметнаха”, обясни той.
По думите му бюджетните заплати ще се повишат с 5%, независимо от удължителния срок, а предложението е дошло от ПП-ДБ.
“Ако не бяхме го предложили, нямаше да има никакво увеличение в удължителния бюджет. Били сме с удължителни бюджети и преди, няма никакъв проблем. Тези 5% ще се приемат. След това в новия бюджет вече новото множество ще реши какво да бъде увеличението на заплатите”, коментира Мирчев.
Според него приходите ще растат с достатъчно добри темпове, за да компенсират тези 5%. “Влизаме в еврозоната. Надявам се всичко да бъде наред”.
“Не би трябвало политическата нестабилност да се отрази на влизането ни в еврозоната, защото има правителство в оставка, което очевидно ще мине процеса по влизането ни. И от друга страна, ГЕРБ, БСП, ИТН и Пеевски си избраха нови регулатори. Сега трябва да покажат, че те работят”, сподели той.
Мирчев сподели, че се притеснява, че обществото ще стане по-апатично към това, което се случва в България. “Но на последния протест, след оставката на правителството, след като се направи всичко възможно да бъдат успокоени хората, пак имаше доста хора. Не знаем все още точния им брой, но площадът беше пълен”.
