Ивайло Мирчев: Мината е границата, в която на хората не им пукаше

Ивайло Мирчев: Мината е границата, в която на хората не им пукаше

20 Декември, 2025 19:21 606 31

Не би трябвало политическата нестабилност да се отрази на влизането ни в еврозоната, защото има правителство в оставка,

Снимка: Фейсбук
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Мината е границата, в която на хората не им пукаше. Това каза в предаването “Офанзива с Любо Огнянов” съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

“Сега те разбраха всичко и нашият призив към тях е да останат в протестна готовност, защото нищо не е приключило”, смята той.

В четвъртък се проведе поредният протест. Той беше предизвикан от включването на втората редакция на оттегления бюджет за следващата година в дневния ред на парламента.

“Управляващите си имаха мнозинство и можеха да приемат каквото си решат. Поради тази причина те си приеха да се разглежда в дневния ред и бюджетът. Това е тяхно решение, това е тяхно право тогава. Никой не им е виновен дали той е приет, или не е приет”, коментира Мирчев.

“Факт, е че те няколко пъти го приемат, връщат го, приемат го, връщат го. Това, от една страна, показва влиянието на Пеевски върху тези решения. От друга страна - самите колебания при управляващите. Но това е тяхно решение, нямаме нищо общо с него. В момента, в който те го приеха за разглеждане в дневния ред, а ние обявихме нов протест, много бързо размислиха и отново се отметнаха”, обясни той.

По думите му бюджетните заплати ще се повишат с 5%, независимо от удължителния срок, а предложението е дошло от ПП-ДБ.

“Ако не бяхме го предложили, нямаше да има никакво увеличение в удължителния бюджет. Били сме с удължителни бюджети и преди, няма никакъв проблем. Тези 5% ще се приемат. След това в новия бюджет вече новото множество ще реши какво да бъде увеличението на заплатите”, коментира Мирчев.

Според него приходите ще растат с достатъчно добри темпове, за да компенсират тези 5%. “Влизаме в еврозоната. Надявам се всичко да бъде наред”.

“Не би трябвало политическата нестабилност да се отрази на влизането ни в еврозоната, защото има правителство в оставка, което очевидно ще мине процеса по влизането ни. И от друга страна, ГЕРБ, БСП, ИТН и Пеевски си избраха нови регулатори. Сега трябва да покажат, че те работят”, сподели той.

Мирчев сподели, че се притеснява, че обществото ще стане по-апатично към това, което се случва в България. “Но на последния протест, след оставката на правителството, след като се направи всичко възможно да бъдат успокоени хората, пак имаше доста хора. Не знаем все още точния им брой, но площадът беше пълен”.


  • 1 ППДБ

    10 1 Отговор
    Са същите като герб и ново начало.

    19:23 20.12.2025

  • 2 И Киев е Руски

    14 1 Отговор
    Тоя тъпанар до кога ще замърсява ефира?

    Коментиран от #26

    19:23 20.12.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    Мирча Кришан тъкмо бе взел да ми липсва.

    Коментиран от #4

    19:24 20.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 404

    8 0 Отговор
    Как ти липсва на дебила му дават по ефирно време повече от се..щият в златни гърнета

    19:26 20.12.2025

  • 6 Хасковски каунь

    6 0 Отговор
    Може да управляват, но без Борисов. Това каза човекът с 2 пръста чело Готови са значи с ГЕРБ.
    Излъгаха Стотици хиляди , че с ГЕРБ НИ-КОГ-ДА.
    Честито на венчалите се . Тежка сватба предстои българи

    Коментиран от #10, #15

    19:27 20.12.2025

  • 7 Да,бе

    8 0 Отговор
    Тоя наистина ли си мисли,че е отсам границата...Още един пациент с отрицателен тест за интелигентност,а на морален тест ще го спрат само по външен вид...

    19:27 20.12.2025

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор
    Няма ли кой да им каже, че НЕ протестът и не ТЕ свалиха правителството❗
    Дойде един САШтински трети ФУЛ.мастър от пето ниво в политиката и ..... на сутринта БорисОF хвърли ПИШКИРЧЕТО ‼️

    19:27 20.12.2025

  • 9 Много

    3 1 Отговор
    отдавна даже ! Десетилетия от човешки съдби , бизнеси , планове , мечти бяха и се унищожиха и продължават да се унищожават пред очите на няколко генерации ! Сега децата и внуците им взеха нещата в свои ръце и казаха "Стига ! До тук бяхте ! " А те имат сила , свежа енергия и знаят , че има ли цел , има и път към нея !

    19:29 20.12.2025

  • 10 Хасковски каунь

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Наскачаха се ...и ще се орахатят. Същите + ППДБ.
    Резил.

    19:30 20.12.2025

  • 11 Мошеници БЕЗ класа

    5 0 Отговор
    Всички смятат, че Мирчев и Божанов ще направят АЛА-БАЛА с машинното гласуване! Всъщност човекът на когото са заложили се казва ВАСИЛ ВЕЛИЧКОВ! Запомнете това име, защото фалшификациите ще са под неговото ръководство!

    19:30 20.12.2025

  • 12 Ку-ку

    5 0 Отговор
    Мирчев....както си тръгнал само да лаеш е повече от ясно, че не можеш да "ухапеш" никой.....жалко за тия, които ви се връзват на лъжите и още отсега започвате да се оправдавате за боя, който ви очаква на изборите...."ако не спечелим 121 депутатски места, не можем да направим нищо".....🤣🤣🤣.....забравете за това, а се радвайте на поне 20-30 че и те май са ви много...

    19:30 20.12.2025

  • 13 Хипотетично

    6 0 Отговор
    Мирчев припозна Цънцарова за говорител на ПП/ДБ. Вдигна протестерите за да не бъде уволнена от обществена телевизия и изненадан разбра, че тя работи в частна медия, където политиците нямат правата да се намесват. Донякъде синдикатите биха могли да имат думата в защита на правата й , ако са нарушени спрямо кодекса на труда. Ама кой да знае? Мирчев би желал денонощни протести, за да ги обяснява многословно.

    19:32 20.12.2025

  • 14 Промяна

    8 0 Отговор
    МИРЧЕВ МЕН НЕ МЕ ПРЕДСТАВЛЯВАШ И СТИГА ЗЛОУПОТРЕБЯВАЙ А МИЖАВ Е ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ВАШАТА ПЕРСОНА МИРЧЕВ МИЖАВ

    19:33 20.12.2025

  • 15 Мунчо

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Хасковски каунь":

    Няма как Борисов да се откаже от ГЕРБ....това така и не го разбраха шепа жълтопаветници, които разчитат на не много "умните" техни привърженици.. 🙏🤣

    19:33 20.12.2025

  • 16 Хаха

    4 0 Отговор
    Рамбо Свирчев къде ще протестирате? Какво мислиш за директора на 138 училище?
    Нали победихме Пеевски, вече няма кабинет и охрана! България стана Рай !
    Сега какво подготвяте преди беше сглобка , сега сватба ли ще е или какво?
    Я кажи къде вие програмата на сектата? Визия за България за 5 години имате ли? Или сега е последното която можем да откраднем и беж да ни няма!

    19:36 20.12.2025

  • 17 МИРЧЕВ,МИРЧЕВ

    5 2 Отговор
    ПЪРВО ИЗГЛЕДАЙ ЗАПИС ОТ 2021гд .ТАМ ТИ КАЗВАШ,ЧЕ НА ТИЯ МАШИНИ НЕ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ВЯРВА ЛЕСНО МОЖЕ ДА СЕ МАНИПОЛИРАТ.ПРОСТИЯ КИРО ВИ Е ДАЛ ФЛАШКАТА И ЗА ТОВА ИСКАШ ДА СЕ ГЛАСУВА САМО С МАШИНИ.АЗ ГЛЕДАХ И СЛУШАХ КИРИЛ ПЕТКОВ ДА КАЗВА ЧЕ БЕЗ АЛА БАЛА С ПРЕЗИДЕНТА И МАШИНИТЕ ЩЕ ИМАТЕ 7/10 %

    19:36 20.12.2025

  • 18 Нехис

    5 0 Отговор
    С всяка поява на нискочелия Свирчев, намалява пропорционално и подкрепата за коалиция Подмяна. Откъде намирате такива нискочели примати?

    19:36 20.12.2025

  • 19 Не политическа нестабилност Мирчев,

    1 0 Отговор
    съжалявам много, много съжалявам но ако не си вземете бележка че с това набутване в евро зоната поставяте Българските граждани в ситуация в която едва могат да свържат двата края!
    Затова на протеста беше пълно с млади семейства и майки с бебешки колички, направо не е за вярване че не го отчитате, не политическа а Икономическа Нестабилност която ще изпрати и останалите млади хора в Чужбина защото в България няма живот!
    Разберете го веднъж завинаги, във Ваш Интерес е, иначе Тошко Йорданов ще Ви се стори като Пророк Илия от Старият Завет на Библията, България ще се напълни с Виетнамци и не нам какви си и накрая и Вие ще избягате защото ще ви изгонят довчерашните гастербайтери!

    19:37 20.12.2025

  • 20 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 21 Писна ни..

    1 0 Отговор
    Но не желаем едни да си отидат а другите вие да се натаманите на техните места. И видяхте малко подкрепа давай ние сме наред да командОриМ .ИСКАМ ВСИЧКИ СЛУЖБИ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОКУРОРИТЕ СЪДА ДА БЪДАТ ЕДНАКВИ ЗА ВСИЧКИ И УПРАВЛЕНИЕ И ЗА НАРОДА.НЕ ПАК НАШИ ВАШИ.

    19:40 20.12.2025

  • 22 Аве как Българите не случиха на Елит,

    1 2 Отговор
    как не случиха на Управляващи а случиха да ги управляват Национални Предатели?
    Единственият отговор е че Западният Елит отглеждат Национални Предатели за да могат да ги държат под Контрол винаги!

    Коментиран от #24, #30

    19:41 20.12.2025

  • 23 Точен

    2 3 Отговор
    Българи, НН Новият бардак си е баш дъното. Но виждате ли грам разлика между ПП/ДБ и ГЕРБ? И едните, и другита са за НАТО, ЕС, пари за украйната, против Референдуми, и едните и другите продават най-ценните български предприятия, банки и суровини на Запада, и едните, и другите са неможачи и НЕбългари. Простащината на ГЕРБ по-голяма ли е от Простащината на ПП от Записа? С всичките си недостатъци ВЪЗРАЖДАНЕ е по-добрият избор. Не е случайно, че сглобката напада най-вече ВЪЗРАЖДАНЕ...

    19:43 20.12.2025

  • 24 България влиза в Евро Зоната като

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Аве как Българите не случиха на Елит,":

    Колониална Държава, с единствена цел да осигури Източният Фланг на ЕС и Евро НАТО срещу Русия!
    Освен Гео Стратегическа позиция България има точно нула значение за Германия в ЕС!

    19:46 20.12.2025

  • 25 Снежанка Димитрова

    1 0 Отговор
    Вие минахте всички граници на приличие,затова отчаяно създавате хаос и се правите на революционери. Искам да оповестите,какво ще направите за обществото,а не само да фабрикувате омраза и насилие и джендър практики. Нищо не можете,затова е време да излезете в дълга ваканция от Парламента.

    19:47 20.12.2025

  • 26 Снежанка Димитрова

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И Киев е Руски":

    Аз питам същото.

    19:48 20.12.2025

  • 27 МИРЧЕВ СЛА МАРЧО

    1 0 Отговор
    ТИ АКО СЕДНЕШ НА ДЕТЕКТОРА НА ЛЪЖАТА ТО ТАЗИ МАШИНА ЩЕ БЛОКИРА И ЩЕ ИСПУШИ ТОЛКОВО МНОГОЪЖЕШ.НЕ НАПРАЗНО ТИ ВИКАТ ПИНОКИО.НАЛИ ИСКАШЕ ДА ДЪРПАШ УХОТО НА БОРИСОВ ,ТОЙ КАТО ТИ КАЗА ХАЙДЕ ПИПНИ МЕ ЗА УХОТО ТИ ЗАПОЧНА ДА ЗАЕКВАШ ЗАЩО БЕ ПИНОКИО НАЛИ СЕ ПРАВЕШЕ НА МЪЖ

    19:50 20.12.2025

  • 28 Проклети за Националните Предатели

    0 0 Отговор
    на България и в червата, проклети да са до девето коляно, в Черква да се кръстят хаир да не видят.

    19:51 20.12.2025

  • 29 Цар Калоян

    1 0 Отговор
    Ако някой е минал границата - то тогава Путин е виновен !

    19:57 20.12.2025

  • 30 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Аве как Българите не случиха на Елит,":

    Управляващите произлизат от обществото, част от което си и ти. Ако тях смяташ за отрепки, ти какъв си тогава?

    19:58 20.12.2025

  • 31 оня с питон.я

    0 0 Отговор
    Ппдб е партия от комунета, фашисти, некадърници, кариеристи, простаци, крадци, гею. ве и педофили, и разбира се, теляци на Тиквоча. Единственият с грам мозък е Коки, но е твърде алчен и крадлив, за да свърши нещо полезно за държавата.

    20:02 20.12.2025

