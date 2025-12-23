Асоциацията на европейските журналисти организира протестно пиене на кафе пред сградата на bTV

Асоциацията на европейските журналисти - България организира от 8 часа днес "протестно пиене на кафе" пред сградата на телевизия bTV. Поводът е отстраняването на журналистката Мария Цънцарова, съобщават от БНР.
На страницата си във фейсбук асоциацията сочи като повод решението на ръководството на телевизията, което твърди, че журналистката е нарушила редакционни принципи, включително с публична критика към прекия си ръководител.
От асоциацията пишат, че Законът за радиото и телевизията защитава правото на журналистите да критикуват публично работодателя си, без това да се счита за нелоялност. Те подчертават, че протестът е в защита на свободата на словото, професионалните стандарти и правото на журналистите да задават въпроси, като подчертават, че протестът е професионален, а не политически.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
27 Баш софиянец
1. Това НПО (АЕЖ) как се финансира
2. Огромта част от българския народ не гледа телевизия, защото отдавна оттам се леят пропаганда и долнопробни развлечения.
3. Къде беше това НПО мило, когато уволниха сума качествени журналисти (моите уважения, но Цънцарова не е от най-високата класа журналисти и има доста тенденциозно поведение).
Та като ще се борите за словото, къде бяхте досега, та мълчахте като.....в гащи?! НПО!!!
28 Перо
До коментар #21 от "Коментар":Сега Цънцарова ще пропагандира за ПП/ДБ с барабан от селския мегдан!
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Перо":Един петък лично Данчо Ментата произнесе пред една водеща: " И да не забравя да ви предам МНОГО ПОЗДРАВИ от господин ПеЕФски!" , а в понеделник въпросната водеща бе "в творчески отпуск" и не се появи повече на екран❗
ТОГАВА НИКОЙ НЕ ГЪКНА, НЯМАШЕ КАФЕТА‼️
30 Мнение
Отговор
До коментар #28 от "Перо":Ще видиш кой ще предава арестите на Борисов и Пеевски и екстрадирането им до Румъния да не пречат на разследването. Може и да е Цънцарова докато лежат с маски и белезници на тротоара
35 Тъмен субект
До коментар #21 от "Коментар":Подписката няма да свърши работа - няма посланик.
Отговор
До коментар #35 от "Тъмен субект":Посланик не им трябва, а служител в търговския отдел на посолството , във Вашингтон отделът Магнитски в момента е ръководен от етнически българин, който е решил да опържи Пеевски
Хмхмхмхм
До коментар #16 от "Хмхмхмхмхм":И още един въпрос, на който факти не отговарят срамежливо- да не би, защото са руски застъпници....Защо при подписването на Райхщадския таен договор от 1876г. между руската империя и Австро-Унгария, русия не се е опълчила на Австро-Унгария, не е поискала промяна в клаузата от тайния договор, с която се съгласява да не се създава единна голяма славянаска държава на Балканския полуостров- и не е казала- специално з България ще направим изключение,защото българите са наши братя и трябва да си имат своя единна държава а...ЗАЩОТО ПОЛИТИЧЕСКИ Й ИЗНАСЯ ДА НЯМА ЕДИННА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА на Балканския полуостров , Всичко друго е прах в очите,,,
