Асоциацията на европейските журналисти организира протестно пиене на кафе пред сградата на bTV

Асоциацията на европейските журналисти организира протестно пиене на кафе пред сградата на bTV

23 Декември, 2025 07:41

Поводът е отстраняването на журналистката Мария Цънцарова

Асоциацията на европейските журналисти организира протестно пиене на кафе пред сградата на bTV - 1
Снимка: АЕЖ-България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Асоциацията на европейските журналисти - България организира от 8 часа днес "протестно пиене на кафе" пред сградата на телевизия bTV. Поводът е отстраняването на журналистката Мария Цънцарова, съобщават от БНР.

На страницата си във фейсбук асоциацията сочи като повод решението на ръководството на телевизията, което твърди, че журналистката е нарушила редакционни принципи, включително с публична критика към прекия си ръководител.

От асоциацията пишат, че Законът за радиото и телевизията защитава правото на журналистите да критикуват публично работодателя си, без това да се счита за нелоялност. Те подчертават, че протестът е в защита на свободата на словото, професионалните стандарти и правото на журналистите да задават въпроси, като подчертават, че протестът е професионален, а не политически.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    43 6 Отговор
    Поредният гейпарад на другарят Два Пръста Чело! Успех! Направо затворете тази кочина, ако можете!

    07:53 23.12.2025

  • 2 И питам

    25 6 Отговор
    Аз.?!?ЗАЩО и еврппейската комисия епротив ЕТНОСА БЪЛГАРИН.....!?!

    07:53 23.12.2025

  • 3 Здрасти

    42 6 Отговор
    Всички боклуци ще се събират на едно място.

    07:54 23.12.2025

  • 4 тази журналистка

    28 2 Отговор
    разтрий окончателно лицемерното поведение на телевизията като цяло

    07:54 23.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Питам:

    17 5 Отговор
    Кафето с райбер ли ще е?

    07:56 23.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Димов

    34 5 Отговор
    Протестът е в защита на свободата на словото, професионалните стандарти и правото на журналистите да задават въпроси. ми те задават въпроси бре ! зависи обаче кой им е гост. с герберастите са мазни и внимателни, леко , закачливо хапливи, изчакват ги да се изкажат, с други са като бесни кучета , прекъсват , викат отгоре им, въртят зъркели...

    Коментиран от #26

    08:02 23.12.2025

  • 11 Ха ха ха

    29 1 Отговор
    Либералглобслистките мисирки са солидарни. Цънцаровата, когато и да я махнат все е късно. Не гледам изобщо БТВ и НОВА и само отвреме навреме БНТ. Сега кръвното ми е нормално и псувам хамалски по-малко. С една дума- не мога да ги дишам сутрешните им слагачески и евроценностни блокове. Подкастите са ми достатъчни, а и говоря чужди езици.

    08:02 23.12.2025

  • 12 Един журналист

    31 6 Отговор
    трябва да е безпристрастен, а не да заема позицията на стадото на улицата изкарано от ПП и ДБ. Тази асоциация е също НПО от състава на кръга капитал и отново се организират циркове пред частна медия.

    08:03 23.12.2025

  • 13 Уили

    30 4 Отговор
    За това смачкано нещо със се:лс,ка физиономия без интелект от дни ревете. Попитайте първо хората дали я искат на екран, каква драма, много важно. Поредната продала се.

    08:03 23.12.2025

  • 14 Гост

    25 3 Отговор
    АЕЖ - НПО1 - НП02 - НПО3 - НПО4 - Отворено общество - сорос.... задобрели са в прикриването на основните спонсори.....

    08:04 23.12.2025

  • 15 хаберих

    16 0 Отговор
    Взимай чантата и иди до магазина!
    - Ама, това не е мъжка работа!
    - Тогава отивай в спалнята!
    - Ей, в тая къща вече не можеш и да се пошегуваш! Къде е чантата?

    08:05 23.12.2025

  • 16 Хмхмхмхмхм

    6 5 Отговор
    ЗАЩО ИЗТРИВАТЕ КОМЕНТАРА МИ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ НЕ ВИ ИЗНАСЯ,....Нали уж искате /качествена журналистика./, а умишлено ПОГАЗВАТЕ представянето на другата гледна точка- необходимото условие за независима журналистика...Защо в предишната си статия за решенията на Цариградската конференция не пишете нищо за причината на възраженията на граф Андраши- не е ли защото между русия и Австро-Унгария има подписан таен договор през 1876г., с който русия вече се е съгласила, че на Балканския полуостров НЯМА да бъде създадена голяма единна държава и поради тази причина , практически няма как Австро-Унгария да действа по друг начин, а...Който има желание, може да се запознае с автентичното съдържание на договора от руски документални източници- напр. от Голямата руска енциклопедия... Търсете там рейсх/штадт/ское6 соглашение 1876г. и истината веднага ще лъсне пред вас. Няма как русия да е подписала такъв таен договор, с такава клауза в него, той да е в правна сила, а след това да предлага нещо друго и това друго да има правна, политическа и морална стойност...

    Коментиран от #45

    08:05 23.12.2025

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 3 Отговор
    С викове "Много смЕ! Силни смЕ!" група журнаЛАЙКИ си разляха кафето пред една частна НЕбългарска фирма😀😀😀😀

    08:06 23.12.2025

  • 18 Само оклуци

    15 2 Отговор
    Могат да защитават оклуци.

    08:07 23.12.2025

  • 19 Перо

    19 2 Отговор
    Соросните организации ще казват на частната ТВ какви кадри да си назначават!!! За съжаление факултета по журналистика в СУ отдавна е заразен със соросизъм и бълва зомбирани полуграмотни журналисти с политическа обвързаност! Колко джендъри бяха изхвърлени от частните медии и нямат край! В Нова ТВ също има аналог на Цънцарова - Лора Крумова!

    Коментиран от #29

    08:08 23.12.2025

  • 20 Тия си мислят

    15 1 Отговор
    Че ще имат голяма подкрепа за Злобюла, цъ не сте познали!

    08:09 23.12.2025

  • 21 Коментар

    10 5 Отговор
    Трябва просто да организират една подписка до американското посолство, че санкционирани по Магнитски лица, каквито са Пеевски, Горанов и Овчаров фигурират в управлението и в програмната схема, при което БиТиВи ще бъде заличена като търговско дружество за около месец, а този, който се е правил че не вижда очевадната неразрешена дейност на Пеевски в медията, няма да си намери повече работа в тази област, освен във вестник телеграф . БиТиВи се движи по много тънък лед и ще връщат скоро заплати програмните й директори, да не харчат много по Коледа

    Коментиран от #28, #35

    08:09 23.12.2025

  • 22 Хайде стига

    13 3 Отговор
    Стига с тази Цънцарова. От давна трябваше да е махнат. И тази по НТ сутришен блок в събота и неделя.

    08:09 23.12.2025

  • 23 Заека

    16 2 Отговор
    АЕЖ ли е плащала заплатата досега на отстранената журналистка?

    08:09 23.12.2025

  • 24 Фен

    10 3 Отговор
    Милите соросоиди! А Силвия Великова, кога?

    08:11 23.12.2025

  • 25 1488

    10 2 Отговор
    днес в 12 ч пред централата на бтв ше пиеме мазно турско кафе

    08:11 23.12.2025

  • 26 Ми не баш

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Димов":

    Със ПП - тата са много учтиви и чак подмазвачи.

    08:11 23.12.2025

  • 27 Баш софиянец

    8 1 Отговор
    Като цяло е хубаво това. Само да уточним:
    1. Това НПО (АЕЖ) как се финансира
    2. Огромта част от българския народ не гледа телевизия, защото отдавна оттам се леят пропаганда и долнопробни развлечения.
    3. Къде беше това НПО мило, когато уволниха сума качествени журналисти (моите уважения, но Цънцарова не е от най-високата класа журналисти и има доста тенденциозно поведение).
    Та като ще се борите за словото, къде бяхте досега, та мълчахте като.....в гащи?! НПО!!!

    08:12 23.12.2025

  • 28 Перо

    17 1 Отговор

    До коментар #21 от "Коментар":

    Сега Цънцарова ще пропагандира за ПП/ДБ с барабан от селския мегдан!

    Коментиран от #34

    08:13 23.12.2025

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Перо":

    Един петък лично Данчо Ментата произнесе пред една водеща: " И да не забравя да ви предам МНОГО ПОЗДРАВИ от господин ПеЕФски!" , а в понеделник въпросната водеща бе "в творчески отпуск" и не се появи повече на екран❗
    ТОГАВА НИКОЙ НЕ ГЪКНА, НЯМАШЕ КАФЕТА‼️

    08:13 23.12.2025

  • 30 Мнение

    5 1 Отговор
    Ако Борисов и Пеевски бяха арестувани преди няколко години и ако тези, които носят герба в ДАНС и в прокуратурата не се правиха на слепи за явната непозволена власт, която упражнява туморът Пеевски Борисов и неговите метастази, нямаше никога да се получи подобна ситуация с г-жа Цънцарова

    08:14 23.12.2025

  • 31 1488

    3 1 Отговор
    бтв е любилня за гербаджии и престъпници
    👍

    08:15 23.12.2025

  • 32 коментар

    3 0 Отговор
    като е толкова дОбра тая Зарзалова , да си направи собствена ТВ и там да демонстрира посудата си

    08:15 23.12.2025

  • 33 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Шорошоидни миSи рки!20 човека от НПО в "защита на една нагла,нахална,истерична,куха и повярвала в себе си Цънцарка........Тая направи от Сутрешния блок на БтВ една селска седянка с нисък рейтинг и слугинаж.

    08:16 23.12.2025

  • 34 Отговор

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    Ще видиш кой ще предава арестите на Борисов и Пеевски и екстрадирането им до Румъния да не пречат на разследването. Може и да е Цънцарова докато лежат с маски и белезници на тротоара

    08:16 23.12.2025

  • 35 Тъмен субект

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Коментар":

    Подписката няма да свърши работа - няма посланик.

    Коментиран от #43

    08:17 23.12.2025

  • 36 Ъхъ!!!

    3 0 Отговор
    Тая телевизия трябва да бъде затрита!!! Дори само затова, че Хекимян се пръкна оттам. Явно доста хекимянчета са останали, които гонят свестните!! Айде дежурните тролчета - юруш на минусите!

    Коментиран от #47

    08:18 23.12.2025

  • 37 Гестапо

    3 1 Отговор
    Журналист имате предвид държач на микрофон с поведение на маймуна ? Женските предлагат себе си на някои олигарси за да работят там а мъжките не знам колко са останали но повечето мязат на Гъзис

    08:20 23.12.2025

  • 38 Да бе , да ! 🤔

    6 2 Отговор
    Цънцарова е пример за тенденциозност , ще рече за необективна журналистика . Изобщо европейските журналисти не биваше да замесват името на тази мисирка , ако искаха да помогнат на свободата на словото в България , която е смазана при турско-англосаксонското господство в страната .

    08:21 23.12.2025

  • 39 Факти

    2 1 Отговор
    бТВ написаха, че извършила много нарушения, затова й предложили да води друго предаване в праймтайма. Логика никаква. А само преди няколко дни казаха, че няма да я гонят. Работата е ясна - не е удобна на Пеевски. Ако беше послушна, нямаше да я закачат. Затова България е на 69-то място в света според индекса за свобода на медиите.

    08:21 23.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Медиите !

    4 0 Отговор
    Медиите !

    Се Профанизираха !

    Журналистите !

    Също !

    08:23 23.12.2025

  • 42 Жур на лист не е

    3 0 Отговор
    Тужур на лист
    Не може на всяка камера и микрофон да се става журналист трябва и зрители
    Много журналисти на клона и колона се чупи

    08:23 23.12.2025

  • 43 Отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Тъмен субект":

    Посланик не им трябва, а служител в търговския отдел на посолството , във Вашингтон отделът Магнитски в момента е ръководен от етнически българин, който е решил да опържи Пеевски

    08:23 23.12.2025

  • 44 Аква

    3 2 Отговор
    Каквото и да пиете , мисирката не си заслужава да си увреждате бъбреците. Тя трябваше много отдавна да бъде уволнена за нарушаване на стандартите. Това са бизнес отношения в една корпорация . Що не пихте кафе при трансформацията на хекимян.
    Ефирът стана по- чист.

    08:23 23.12.2025

  • 45 Хмхмхмхм

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хмхмхмхмхм":

    И още един въпрос, на който факти не отговарят срамежливо- да не би, защото са руски застъпници....Защо при подписването на Райхщадския таен договор от 1876г. между руската империя и Австро-Унгария, русия не се е опълчила на Австро-Унгария, не е поискала промяна в клаузата от тайния договор, с която се съгласява да не се създава единна голяма славянаска държава на Балканския полуостров- и не е казала- специално з България ще направим изключение,защото българите са наши братя и трябва да си имат своя единна държава а...ЗАЩОТО ПОЛИТИЧЕСКИ Й ИЗНАСЯ ДА НЯМА ЕДИННА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА на Балканския полуостров , Всичко друго е прах в очите,,,

    08:26 23.12.2025

  • 46 Бай Георги

    2 1 Отговор
    Девиз,,защита на словото,,Цънцарова,защитава ли словот?Не.Това не е кабеларката в Карлово.

    Коментиран от #52

    08:28 23.12.2025

  • 47 Ако Трябва Да Ги Закриват !

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ъхъ!!!":

    Ако Трябва Да Ги Закриват !

    България !

    Ще остане Без Медии !

    Всичките Са !

    За Боклука !

    Тук Демокрация Няма !

    Чист Феодализъм !

    Трябва Да Гледаме !

    Простотиите !

    На Феодалите !

    Аз не Съм Крепостен Селяанин !

    И Ще Ги Саботирам !

    До Дупка !

    08:30 23.12.2025

  • 48 Дудов

    2 0 Отговор
    А защо не се съберат на по бутилка ром, например? Хем по-дълго, хем по-весело а накрая със сигурност и кютек, та и материал за новините ще има

    08:32 23.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 В България

    0 0 Отговор
    Да се сражаваш за СПРАВЕДЛИВОСТ,като защитата ти е само ИСТИНАТА се счита за престъпление....

    08:34 23.12.2025

  • 51 Независим

    1 0 Отговор
    Абе тия свинските тролове денонощно бълват помия, сигурно им се плаща на килограм помия !!!!!!

    08:34 23.12.2025

  • 52 Да ! Защитава Го !

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Бай Георги":

    Да ! Защитава Го !

    Защитава !

    Словото !

    На Лъжата !

    Лъжата Която Защитава !

    Лъжата На !

    Феодалите Тук !

    И Тези От ЕС !

    08:34 23.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

