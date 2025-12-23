Асоциацията на европейските журналисти организира протестно пиене на кафе пред сградата на bTV

Асоциацията на европейските журналисти - България организира от 8 часа днес "протестно пиене на кафе" пред сградата на телевизия bTV. Поводът е отстраняването на журналистката Мария Цънцарова, съобщават от БНР.

На страницата си във фейсбук асоциацията сочи като повод решението на ръководството на телевизията, което твърди, че журналистката е нарушила редакционни принципи, включително с публична критика към прекия си ръководител.

От асоциацията пишат, че Законът за радиото и телевизията защитава правото на журналистите да критикуват публично работодателя си, без това да се счита за нелоялност. Те подчертават, че протестът е в защита на свободата на словото, професионалните стандарти и правото на журналистите да задават въпроси, като подчертават, че протестът е професионален, а не политически.