Важните новини във ФАКТИ на 19.12.2025 г.

Бойко Борисов: Убеден съм, че и на тези избори ще сме първа политическа сила

Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами. ГЕРБ е побеждавал с машини и с хартии, така че за нас е все едно. Това съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видеообръщение в социалните мрежи.

От Софийска районна прокуратура ще протестират пускането под гаранция на бившия директор на 138-о училище

Прокурор при Софийска районна прокуратура ще протестира мярката за неотклонение, наложена на 35-годишен мъж, държал специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище, съобщават от пресцентъра на СРП.

Любомир Дацов: Предишните два бюджета за 2026 г. имаха недостатъци, опасни за здравето на икономиката

Всички бяхме недоволни от предишните два бюджета за 2026 година. В тях имаше недостатъци, които са опасни за здравето на икономиката. Тоест, освен чисто политически път за никъде, тяхната конструкция не позволяваше на който и да било уважаващ се експерт да каже, че те са добри. От тази гледна точка удължителният закон е естествен технически вариант, който е предвиден в законодателството. Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA" бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов, коментирайки приетия удължителен бюджет на държавата.

Шулева: Да се твърди, че по-високите осигуровки значат повече пенсионни права на бъдещите пенсионери, е пълна глупост

Да се твърди, че по-високите осигуровки означават повече пенсионни права на бъдещите пенсионери, е пълна глупост. Това заяви в предаването "РеВизия" по NOVA NEWS бившият министър на труда и социалната политика в правителството на НДСВ Лидия Шулева. Тя коментира социалната система и пенсиите и отговори на твърдения на управляващите в оставка, че предложеното в първия проектобюджет увеличение на осигуровките значи повече права.

Ивайло Калфин: Протестът беше заради надменността. Това не се ремонтира с бюджета

Изборите ще внесат успокоение, ако партиите са помъдрели. Ако отново виждаме – аз няма с този да се коалирам или да говоря, отново ще има избори. Това заяви бившия външен и социален министър Ивайло Калфин в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитиран от novini.bg.

Протест пред сградата на bTV в подкрепа на Цънцарова и Златимир Йочев. От медията: Те не са уволнени

bTV води диалог с Мария Цънцарова и обсъжда възможности за развитие на програмното съдържание с нейно активно участие през новата година. Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината.

Каримански: Откъде накъде трябва да се гласува удължителен закон и в него да има някакви мерки?

„Вижте какво става между фискалната и монетарната политика. Докато монетарната гледаше да е устойчива, ние видяхме, че фискалната политика „развързва кесията“, прави разходи, които увеличават инфлацията“.

Зафиров: Не се срамувам от нищо, което е направило БСП в това управление. Моята оставка винаги е в джоба ми

Този парламент е изчерпан по много причини, включително общественото недоволство. Разбира се, като отговорна партия, ако получим третия мандат, ще го обсъдим в партията, но смятам, че с голяма вероятност няма вариант за ново правителство в рамките на това Народно събрани. Колкото по-бързо се отиде на избори, толкова по-добре, за да не се генерира допълнително обществено напрежение. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV вицепремиерът в оставка и председател на БСП Атанас Зафиров, цитиран от novini.bg.

Пуснаха под гаранция от 5000 лв. бившия директор на 138-о училище

Бившият директор на 138-о училище в София Александър Евтимов е пуснат под парична гаранция от 5000 лв. Това реши днес Софийският районен съд, съобщават от Нова телевизия. От Прокуратурата заявиха, че ще обжалват. Началото на заседанието се забави с близо час, тъй като по предварителна информация на мъжа му е станало лошо и се е наложила намеса на служебна охрана.

Върховният административен съд отмени уикенд винетката заради грешно превалутиране в евро

Върховният административен съд (ВАС) отмени Параграф 1 от Постановление № 20 на Министерския съвет от 31 март 2025 г., с който беше определена цена от 5,12 евро за уикенд винетката. Решението засяга единствено частта от тарифата, свързана с цената на този вид винетка, като останалите разпоредби остават в сила, съобщават от ВАС, цитирани от Нова телевизия.

Илияна Йотова: Вероятно президентът ще насрочи изборите в края на март

Независимо от тежкия нихилизъм към Конституцията, която демонстрират българските партии, президентската институция ще извърви целия конституционен път – ще се връчат мандатите така, както са текстовете, ще чакаме да мислят. Ние чухме, че нито една формация не смята, че в рамките на това народно събрание може да има друго правителство. Затова като се извърти рулетката, ще бъде назначена датата за изборите. Всички помолиха президента това да се случи в края на март. Вероятно той тогава ще насрочи и изборите. Предстои да видим. При всички положения първият мандат ще бъде връчен след парламентарната ваканция. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти, цитирана от Нова телевизия..

Кметът на София: Осигурихме сметосъбирането и снегопочистването в Зони 1 и 7 до провеждане на нов конкурс

Столична община подписа удължаване на договорите за Зони 1 (Средец, Лозенец и Студентски) и 7 (Възраждане, Оборище и Триадица) с 19% индексация на цените от предходните 5 години, за да гарантира сметосъбирането и снегопочистването до провеждане на нов конкурс, съобщиха от пресцентъра на СО.

Въвеждат зелен билет в София. Ето кога

За първи път през този сезон Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт за събота (20.12.2025 г.), неделя (21.12.2025 г.) и понеделник (22.12.2025 г.). В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата. Това съобщиха от институцията.

Калоян Методиев: Борисов е проблемът. Пеевски е следствие, не е причина

Голям срам за държавата и разговор за диваци е да говорим за честни избори в ерата на изкуствения интелект.

Прокуратурата протестира домашния арест на началника на 5 РУ в София Пламен Максимов

Окръжната прокуратура в Ловеч протестира мярката "домашен арест" на началника на Пето районно управление на МВР в София Пламен Максимов.

"ДПС-Ново начало": Следим стриктно цените и настояваме за твърди мерки срещу спекулата

Парламентарната група на "ДПС-Ново начало" внимателно и задълбочено следи всички процеси, свързани с преминаването на страната от лев към евро, както и темите, които тревожат българските граждани в навечерието на новата година. Това се посочва в позиция на депутатите от политическата формация до медиите.

Депутатите излязоха във ваканция до 14 януари

Костадин Ангелов удари звънеца на последното за годината редовно заседание.

Мъж загина при пожар в апартамент в Русе

Мъж е загинал при пожар в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева.

Рекордна събираемост от тол таксите – в държавната хазна са постъпили над 1 млрд. лв.

Министерството на регионалното развитие и благоустройство отчете рекордна събираемост от тол таксите – в държавната хазна са постъпили над 1 млрд. лв. Това съобщи на брифинг регионалният министър Иван Иванов.

Кристиан Вигенин: Българското общество очаква по-справедлива и по-близка Европа

Голяма част от българите подкрепят членството на страната в Европейския съюз, но тази подкрепа не е безусловна. Тя е съпроводена с критичност, колебание и натрупани разочарования. Това показват резултатите от национално представително социологическо изследване за обществените нагласи към ЕС, проведено по инициатива на българския евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин и реализирано от агенция „Мяра“.

Мартин Карбовски: В София - протести, а Петър Дилов се забавлява в "Хаят Правец" ВИДЕО

Докато снощи в София течеше протеста срещу Статуквото, в хотел "Хаят Правец", напук на хората в София течеше песен на Ивана за преминаване на червено. И да, вече ви псуват. Ако приемем, че имате право на премиални и коледен купон, Господни Министър на икономиката, Петър Дилов, то приемете и нашето право да знаем колко струваше на данъкоплатеца тази чалга. И най вече - вярно ли е, че министерство на икономиката е наело 129 стаи в "Хаят"?!

ПП търси доброволци за гаранти за честни избори

Докато консултациите при президента все още текат и макар да няма яснота кога ще има предсрочни парламентарни избори, от “Продължаваме Промяната“ започнаха да организират изборния ден. В съобщение до медиите обявиха, че набират доброволци за гаранти за честни избори.

bTV сваля Мария Цънцарова от екран, Ивайло Мирчев я защити

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев алармира, че журналистът и водещ на един от сутрешните блокове - Мария Цънцарова, ще бъде свалена от екран от bTV, съобщи news.bg.

Костадин Костадинов: Правителството смята да подари над 1 милиард лева на Украйна

В декларация от парламентарната трибуна Костадин Костадинов заяви, че българското правителство е взело решение България да предостави между 1 и 1,2 милиарда лева на Украйна под формата на безвъзмезден и безлихвен кредит - новина, която дълго време е била отричана от управляващите, но вече е факт според протоколите от заседание, приключило късно вечерта.

Жителите на Хотница се вдигнаха на протест срещу цех за боеприпаси

Жители на великотърновското село Хотница излязоха на протест срещу планираното разширяване на цех за боеприпаси, разположен в непосредствена близост до населеното място. Хората изразяват сериозни опасения за своята безопасност, след като стана ясно, че инвестиционното намерение предвижда работа с големи количества взривни вещества.