Божидар Божанов алармира за провокатори на протеста

Божидар Божанов алармира за провокатори на протеста

1 Декември, 2025 21:31

Осветлението по бул. "Васил Левски" в посока НДК е изключено. Уж авария. Пазете се и внимавайте. Властта е уплашена и е готова на всичко, коментира още политикът

Божидар Божанов алармира за провокатори на протеста - 1
Снимка: Фейсбук/ Б.Божанов
Мария Атанасова

Групичка провокатори с маски бяха вкарани на паметника Васил Левски преди 10 мин. Осветлението по бул. "Васил Левски" в посока НДК е изключено. Уж авария. Пазете се и внимавайте. Властта е уплашена и е готова на всичко.

Това публикува на страницата си във фейсбук съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов.


София / България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    30 25 Отговор
    Това са вашите хора, феновете на фашиста Манол Глишев
    , украинците дето призовават за Майдан по киевски! Само незнам кой е в ролята на Виктория Нюланд!

    Коментиран от #18, #59, #71

    21:41 01.12.2025

  • 2 наблюдател

    36 4 Отговор
    Ако утре голямото Д пак е в бронирана кола , значи протеста нищо не е направил .

    Коментиран от #36

    21:41 01.12.2025

  • 3 Сталин

    39 26 Отговор
    Явно от посолството и Сорос са развързали кесията да докарат на власт ПП (Прости Пvтки) в България и кабинет Киру 2, и да закрият и довършат България

    Коментиран от #11, #21, #54, #67

    21:42 01.12.2025

  • 4 Офф

    16 22 Отговор
    Радев къде потрива ръчички в очакване, ще му се размине полет от прозорец май.

    21:44 01.12.2025

  • 5 Тц,тц

    19 5 Отговор
    Винаги така става! Три дни по-рано обявяваш ппотест,заканваш се на властта,медийно и финансово си подготвен ,а за ПРОВОКАТОРИ нямаш подготовка? А може би точно това ти е Най-нужно в такъв сюблимен момент?

    Коментиран от #69

    21:45 01.12.2025

  • 6 Бутача

    19 7 Отговор
    Новина от протеста,последния софиянец лежи изнасилен пред президенството в локва от топла сперма

    21:45 01.12.2025

  • 7 Типично

    14 5 Отговор
    за милицията , ДС и мафията , очакваше се !

    21:46 01.12.2025

  • 8 Идва

    23 1 Отговор
    Охранителната фирма да помага на власт и полиция . Да се изземат телефоните им и извадят от кого са получили нареждане кога и как да се съберат и кога да влязат в протеста. А , няма кой ? Първо трябва някой да ги задържи май. Те ти гражданска война спретната от едни високо платени с данъците Ви. Това ли измислиха от НС и Народно събрание. А се чудехте какво ли правят прасетата и къде са ? Ами в укритията на държавата ? Осигурили сте им всичко необходимо с парите си ,колкото и да нямате за живот за Вас.

    21:46 01.12.2025

  • 9 Максимус

    16 7 Отговор
    Вечна слава на протестиращите !!!

    21:47 01.12.2025

  • 10 „КОЙ РАЗРЕШИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ”😬

    6 5 Отговор
    „ВИЕ СТЕ В КРИЗА....НЕ ВИЕ СТЕ”....😀

    21:49 01.12.2025

  • 11 Колко турски лири

    13 8 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Ти плати Пеевски да пишеш глупости по форумите?

    21:50 01.12.2025

  • 12 Най отзад

    2 2 Отговор
    Слабичкия е надзорника им от службите.

    21:50 01.12.2025

  • 13 Ужасяващо е

    20 9 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРЪКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    21:50 01.12.2025

  • 14 АМАH OT ИДИOTИ

    10 3 Отговор
    Началото на КРАЯ НА ПPACETATA 🤣

    21:51 01.12.2025

  • 15 Правителството

    8 3 Отговор
    не изпрати ли представители да кажат пет думи поне на протестиращия български народ ? Де се покриха тези силни само на голи приказки в Парламента престъпници ?

    21:51 01.12.2025

  • 16 некерман

    17 4 Отговор
    Няма полезен ход .Ако е извън власта с този Магнитски , няма да може кафе да си купи .Само власта му дава пари и часни самолети .Иска да му падне Магнитски не защото мисли за държавата , а за да може да си харчи заграбеното .Фалшив политик с фалшив бюджет иска да ни вкара по фалшив начин еврото

    21:51 01.12.2025

  • 17 Така е

    10 2 Отговор
    Шествието на протестиращите тръгна. Хората пеят - " Аз не съм екстремист и никога няма да бъда - аз не съм продажен чалгар и никога няма да бъда. Аз съм просто човек"

    21:51 01.12.2025

  • 18 Не позна

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски са пратили платени орди и провокатори.

    Коментиран от #24

    21:52 01.12.2025

  • 19 ДежаВю

    16 2 Отговор
    В момента се случват две неща, едното е, че ПП демонстрират пред кукловодите сила, макар те да са само фитила и второто, че са "спасители", ако падне еврото, за пред народа, което им гарантира изборна победа. Пак ще има евро, но друг ще яде баницата! Инак камилчетата ще са същите. ППкавите открадват чужда борба на финала. За жалост истинските революционери, младите в момента, някога ще си спомнят, както ние помним със срам, че сме скачали и вели сини знамена!

    21:54 01.12.2025

  • 20 Какво има да алармираш?

    5 1 Отговор
    Съобщи го на най-близкия полицай.

    21:55 01.12.2025

  • 21 Точно

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Ще ни закрият за 24 час, не случайно онзи ден Глишев се разхождаше с фашистка униформа и крещене,че ще трича президента и Патриарха, а в същото врвмв попа бокер плюеше при Дерменджиев ! Само да барнат властта и Истамбулската конвенция, гей бракове, смяна полове , Белогъзова е наточила ножицата, ама дано Пеевски не им се даде за момента,

    22:00 01.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 КЗББ и ДП

    4 1 Отговор
    Любов народна къде са прасето и тиквата ?

    22:02 01.12.2025

  • 24 Хаха

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "Не позна":

    Ти от къде знаеш? Може Глишев да е организирал банда украинци и после да викат Шиши е
    Е сега ги гледам по телевизията
    Келешчета неграмотни, хвърлят бомбички и чупят
    А ако беше в Европа досега са сами нашарили засницитеВ Европа полицията бие и то здраво и демократично

    Коментиран от #34

    22:03 01.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хаха

    10 4 Отговор
    Украинци с каски и знаменца на протеста
    Киро асенке до украйнците ли стигнахте бе
    Пак ще почупите всичко и ще пикаете мърльовци

    22:06 01.12.2025

  • 27 Къде бяхте 5 години?

    8 2 Отговор
    Бас държа, че розовите евроатлантичета сега ще обявят, че това са били провокатори, платени с копейки от Путин :)))) ПутинВиновенЗаВсичко

    22:08 01.12.2025

  • 28 ЖАСМИНА КАРАТАШКОВА

    3 0 Отговор
    В МОМЕНТА ПО БНТ ЕДНО
    ДАВАТ КАК„ ГРАЖДАНИ ” СИ
    ВНАСЯТ ДАНЪКА В БЮДЖЕТА
    И ОТ РАДОСТ ДУМКАТ С БОМБИКИ И ГАЗ😀

    22:09 01.12.2025

  • 29 Опааа

    5 2 Отговор
    Хайде прибирайте се вече. Стана късно. И студено.

    22:09 01.12.2025

  • 30 Абе,

    8 3 Отговор
    помиярите от продай България искат пак да пият мазно кафе на скут ... Не искат оставка,а само да има и за тях от бюджета !

    22:09 01.12.2025

  • 31 То бива

    6 1 Отговор
    наглост, ама това мина границата. Я се огледай,бе мазен неможач,кой е начело на хората с бухалките и бомбичките. Това е Киро тъпото,точно той. А ти сега защо ревеш на полицаите? Озсапти си надрусаната мутра.

    22:11 01.12.2025

  • 32 ООрана държава

    2 3 Отговор
    Предния път наркомани провокатори си бяха докарали преоблечени в полицейски униформи

    22:11 01.12.2025

  • 33 Методи

    7 1 Отговор
    Поздрави и от морската столица Варна

    22:12 01.12.2025

  • 34 Да,бе,

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    особено във Франция и Гърция са много кротки ! Остави тавата с фалшивото брашно...

    22:13 01.12.2025

  • 35 Вужъст

    3 1 Отговор
    Прасешките и тиквенни платени фенове, ще се опитат да спретнат някой зулум за да може да имат повода органите да бият?

    22:14 01.12.2025

  • 36 Коментиращ

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "наблюдател":

    Ако ппдб не бяха преки участници в тия протести, щях да се зарадвам, че най-после нашият народ се е събудил и обединил!
    Да, но уви, кесиите на шорош бяха развързани и чрез своите слуги от ппдб, довлякоха платените протестъри, да се смесят редом със справедливото недоволство на нашия народ срещу мафията, наречена Борисов и Пеевски!

    Ще попита някой:
    "И какво от това, нали важното е да съборим боко и шиши"?!

    Аз ще отговаря следното:
    А нима забравихте, че Кирчо, Кокорчо и Хр Иванов стояха в скута на Пеевски, пиха мазно турско кафе и управляваха заедно под наименованието "сглобка"???
    Нима забравихте какво каза Лорер, че Пеевски се променил за добро?!

    КАК ДА ПОВЯРВАМ, ЧЕ КИРЧО И КОКОРЧО СА ЗА НАРОДА, А НЕ ЗА ГОСПОДАРИТЕ СИ, КАТО ШОРОШ?!
    НЯМА КАК ДА СТАНЕ!
    ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ МНОГО СХОДНИ СЪБИТИЯ СЕ РАЗИГРАВАХА НА МАЙДАНА В УКРАЙНА!
    И СЕГА КАКВА Е КРАЙНАТА СМЕТКА, КОЯТО УКРАИНЦИТЕ ПЛАТИХА, ЩОТО СЕ ДОВЕРИХА НА ШОРОШНЯТА?!
    ГИГАНТСКА НАЛИ?!

    НЯМА КАК ОТВРАТИТЕЛНИТЕ ДА ВИ МИСЛЯТ ДОБРОТО! КОЛКОТО И ДОБРИ ПРИКАЗКИ ДА ВИ ГОВОРЯТ ПО ТРИБУНИТЕ И МЕДИИТЕ!
    ППДБ ИЗПРАХА БОКО! СЕГА ЩЕ НАПРАВЯТ СЪЩОТО!

    22:16 01.12.2025

  • 37 Историк

    6 0 Отговор
    Феновете на Левски, от СЗ. Подлогите на Дебелян.

    22:17 01.12.2025

  • 38 си дзън

    7 0 Отговор
    В центъра на София токът е изключен от "повреда"

    22:17 01.12.2025

  • 39 Мнение

    0 1 Отговор
    ББ и ДП трябва да се махнах от политиката. Иначе се придвижваме към гражданска.......

    Коментиран от #49

    22:18 01.12.2025

  • 40 Хаха

    3 2 Отговор
    Пусни си тв и гледай платените дрогирани лайнета!
    Кой ще плаща почупеното?
    Само да ти кажа, че в Европа полицията бие много демократично и здраво! Нашите за сега са възпитани, за полицаите говоря!

    22:18 01.12.2025

  • 41 Промяна

    1 1 Отговор
    МЕНМЕ ОНОДИХА Н А ПРОТЕСТА ХАХАХАХАХА

    22:18 01.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 си дзън

    5 1 Отговор
    Питам каква работа свършиха КПП-тата и защо ги сложиха?

    Коментиран от #72

    22:21 01.12.2025

  • 44 Народа

    5 1 Отговор
    ...е против еврото бе...БОЖАНОВ...и против вас де го...ПОДКРЕПЯТЕ!

    22:21 01.12.2025

  • 45 Мда

    4 4 Отговор
    Утре опис на щетите и Киро простия Асенка Василева , Мирчев да платят щетите нанесени от платените наркомани!
    Белогъзова, Пейков и Филип Буров да започнат да събират пари за щетите

    22:22 01.12.2025

  • 46 Магнитски

    8 0 Отговор
    Бойко мамин, кво направихте с Дилянчо от лакомия брееее...

    22:23 01.12.2025

  • 47 Промяна

    5 4 Отговор
    КИРО ПОВЕДЕ ВАНДАЛИ ХУЛИГАНИ С МАСКИ ДА РУШАТ КИРО САБОТАЖНИКЪТ ДОБРЕ СЕ Е ПОДГОТВИЛ ТИЯ НЕ СА ЛИ НА РАБОТА ОТКЪДЕ ИМАТ ПАРИ ДА КРЕЩЯТ ПО УЛИЦИТЕ

    22:23 01.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Коментиращ

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Мнение":

    Уверявам Ви, че с ППДБ гражданската война е много по-вероятна! Тия са продажни до мозъка на костите си! Видя се когато управляваха с Боко и шишо! Даже се молеха на Борисов да не разваля сглобката!
    Помните ли думите на "генерал" Амгъл към Борисов, от трибуната на народното събрание?!
    Ако не ги помните, има ги в мрежата!
    Потърсете ги!!!

    22:24 01.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Промяна

    9 2 Отговор
    НЯКАКВИ БЕЗДЕЛНИЦИ С МАСКИ ВЪРЛУВАТ ПО УЛИЦИТЕ НА СОФИЯ А НОВА ГИ ДАВА КАТО ПРОТЕСТИРАЩИ ХАХАХАХА ВАНДАЛИ ХУЛИГАНИ БЕЗРАБОТНИ ПЛАТЕНО И Е ОТ МАФОИТИТЕ ОРГАНИЗИРАЛИ ВСИЧКО ТОВА

    Коментиран от #56

    22:27 01.12.2025

  • 52 Хах

    3 2 Отговор
    По улицата са само платените дрогирани наркомани на Пълната простотия и Продай България
    Кой ще поеме отговорност за погрома в София
    .
    Киро идиота, Асенка Василева, Мирчев?
    КОЙ

    22:29 01.12.2025

  • 53 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Ето какви са провокаторите,същите които спретнаха Майдана в Украйна ,..

    Коментиран от #65

    22:30 01.12.2025

  • 54 Пол Пот

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Кой е казал, че протестиращите срещу свинарника искат пепетата на власт?

    22:31 01.12.2025

  • 55 Герб и ДПС си вкараха мутрите на протест

    8 3 Отговор
    Нормалните хора се прибрахме - сигурно бяхме 100 000, но утре сме на работа, за да изкарваме за данъците.
    Дойдоха ултраси и мутри на пеевски и бойко, всички ги видяхме - полицията ги пусна и сега 50 келеша с качулки правят мизерии, за да опорочат протеста на 100к работещи и възпитани хора.

    Коментиран от #62

    22:31 01.12.2025

  • 56 Мда

    5 7 Отговор

    До коментар #51 от "Промяна":

    Точно и питам кой ще плати щетите от погрома -Киро и Асенка или Мирчев

    Коментиран от #64, #93

    22:31 01.12.2025

  • 57 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    ОТАВКА!
    МАХАЙТЕ СЕ И НЕ СЕ ПОЯВЯВАЙТЕ ПОВЕЧЕ!
    НАЛИ РАЗБРАХТЕ,ЧЕ НЯМАТЕ РАБОТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!

    22:31 01.12.2025

  • 58 КЪДЕ СА

    9 0 Отговор
    ГОЛЕМИЯ БАБАИТ С ГОЛЯМОТО Б
    И ГОЛЕМИЯ ДЕРИБЕЙ С ГОЛЯМОТО Д
    ЗАРАДИ ДВАМА БОКЛУКА ПОТРОШИХА СОФИЯ

    22:32 01.12.2025

  • 59 Неее

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Провокаторите не са наши хора.
    Нашите хора са умни, красиви и палави демократи.

    Коментиран от #63

    22:32 01.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Всички трябва да са наясно

    2 0 Отговор
    Протестът приключи. В момента са пуснати платените провокатори, за да ги дават по медиите.

    22:33 01.12.2025

  • 62 Мда

    4 3 Отговор

    До коментар #55 от "Герб и ДПС си вкараха мутрите на протест":

    Грешиш това са наркоманите на Пълна простотия и Продай България! Повтаря се 2020, ако помниш пикане, риба, палене на полицай, паветата изчезнаха
    И всичко това е ясно Киро и Асенка

    22:33 01.12.2025

  • 63 Хахи

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Неее":

    Верваме ти

    22:33 01.12.2025

  • 64 Прасчо

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мда":

    ще плати. Той ги пуска. Стари мафиотски трикове

    Коментиран от #83

    22:34 01.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Мирният протест

    2 3 Отговор
    На промяната към по-лошо. Когато ПП качиха цените двойно протести нямаше, сега не им харесва бюджета, който не са чели. Агресията как се обяснява, подготвени платени лумпени на престъпници-олигарси-политици

    22:35 01.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Хаха

    1 3 Отговор
    Мирчев как се оправдава! Да се види какво представляват просто идиотите и продай България
    Чичко Шорос иска гражданска война в България и тези идиоти са готови да ни жертват
    Мирчев комунист долен

    22:37 01.12.2025

  • 69 този филм сме го гледали

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тц,тц":

    Тулупите използваха футболни агитки и при протестите срещу правителството на Станишев, за да разпръснат тълпата.

    Коментиран от #75

    22:37 01.12.2025

  • 70 Бочката

    4 0 Отговор
    да излезе и да поеме отговорност за зависимостта си към дебеланчо!

    22:39 01.12.2025

  • 71 Трай си

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    бе копейка неШтустна!

    22:40 01.12.2025

  • 72 Мафиозо

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "си дзън":

    Свършиха работа, как. Всички знаем, че е имало МАКСИМАЛЕН контрол. Но "наглите пртестиращи хулигани" са ги "пробили" със сила (пуснали ги. Да, просто са ги пуснали) и са започнали вандалщините. Бобойко и свинчо са ангелчета и няма как нормалните хора да протестират срещу тях.

    22:40 01.12.2025

  • 73 Истината

    1 0 Отговор
    боко тиквата се самосвали за да се спаси преди влизането на еврото а свинчок пеев ще обвини за банкрута и грабежа патероците итн и червените и трябва да има изкупителни жертви и ще довършат и Физически чалгара

    22:41 01.12.2025

  • 74 ТОВА БЕШЕ ГРАНДИОЗЕН ПРОТЕСТ

    3 0 Отговор
    Утре пак и пак и пак. Докато изметем крадците от политиката.

    Коментиран от #80

    22:42 01.12.2025

  • 75 Болшой театр

    0 1 Отговор

    До коментар #69 от "този филм сме го гледали":

    Не бе, просто долара стана 3000 лева, и на тия харвардци бащите, завлякоха 15 банки

    22:43 01.12.2025

  • 76 Хах

    1 0 Отговор
    Белогъзова и тя снима, снима продажната корва наркоманите на който плати от париците за свети Благо
    , Белогъзова това сте боклуци продажни, кой ще плати щетите , кой плати на наркоманите? Къде се скри Кирчо наркомана, Асенка Пеньоара?
    А Манол Глишев фашиста още ли вика Слава Украйна
    .
    Кой ма фльорцо ?

    22:45 01.12.2025

  • 77 Сатана Z

    2 4 Отговор
    След Сърбия цветният преврат започва в София.На жълтопаветните фашизоиди е наредено да свалят законното правителството на България точно преди влизането и в Евро зоната от което Сорос и синчето му се гласят да направят много пари.
    Не се подвеждайте и си стойте вкъщи.От жълтопаветните сектанти нищо добро няма да видите.

    Коментиран от #82

    22:45 01.12.2025

  • 78 Нова Б@клуците!

    1 0 Отговор
    Ей тея късния екип на НОВА ТВ какви купени б@клуци са не е истина, как не ви е срам, приодажници за жълти стотинки!

    22:46 01.12.2025

  • 79 СЕГА ВСИЧКИ РАЗБИРАТ

    4 0 Отговор
    Защо вдигнаха заплатите на полицията 100%.

    22:46 01.12.2025

  • 80 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "ТОВА БЕШЕ ГРАНДИОЗЕН ПРОТЕСТ":

    Утре пари няма да има и протест няма да има! Кой нормален ще вярва на простите идиоти

    22:47 01.12.2025

  • 81 Боц

    4 1 Отговор
    Оставка, мерзавци крадливи !

    22:47 01.12.2025

  • 82 е г@вно

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Сатана Z":

    Млък русофолостик долен герберски Пеевси б@клук, чуба от българия, заминавай в руZиа

    Коментиран от #87

    22:47 01.12.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 оня с коня

    0 0 Отговор
    Какви са тия Брожения в Сф и КОЙ ги позволява?В окръжният ми град НЯМА ТАКИВА неща - всичко е спокойно и Хората са си или в домовете,или по кръчмите.Ама ще каже някой умник че е така щото сме "заспали"...Ами нормално - Дебили всякакви!А Реалността е че БЕДНИТЕ И МЪРЗЕЛИВИТЕ ТАРИКАТИ се насочиха към Столицата за "лесни пари" дето валят от небето като Сняг на парцали и когато това не се случва,тръгват да свалят властта.Ама ние НИЕ от Провинцията сме гласували за тая Власт бе Столичани и ако не сте в състояние да се справите с Шайката протестиращи,поискайте помощ - Полицейска,Мутренска,ВСЯКАКВА - ще се отзовем на мига!

    22:52 01.12.2025

  • 85 Демократ

    1 0 Отговор
    Добре дошли е вемокрацията ? ..референдум не става..защо?

    22:53 01.12.2025

  • 86 Провокатори от шиши

    4 1 Отговор
    Шиши и Биби са дали белоо на футбулните агитки да компреметират протеста!!! Разпростатането го това!

    Коментиран от #88, #97, #98

    22:53 01.12.2025

  • 87 Хихи

    0 3 Отговор

    До коментар #82 от "е г@вно":

    Неможе ли анти българите за Осрайна да заминете а българите да си останем в България

    22:53 01.12.2025

  • 88 Хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #86 от "Провокатори от шиши":

    Аз пък мислех, че Киро простото с пици ги е черпил

    22:54 01.12.2025

  • 89 Подуенски

    0 1 Отговор
    Дебелян е разпоредил Левски да е шампион, но ще му се размине. Само влизането му в пандиза няма да му се размине.

    22:54 01.12.2025

  • 90 Ееее

    1 2 Отговор
    Народа изрази мнението си в вемократичната република...урсила ли носи отговорност?

    22:54 01.12.2025

  • 91 Пловдив

    0 1 Отговор
    Централата на ГРОБ гори в момента, защо мълчите?!?!?!?!

    22:58 01.12.2025

  • 92 Цъцъцъ

    1 1 Отговор
    Все с едни и същи тактики се опитват да се справят с протестите. Пращат агитките да вършат мръсна работа, да разбият протеста на лъчове, да правят огньове и хаос, за да покажат по телевизията, че протестират само гамените.
    Ама всички знаем, че не е така.

    22:58 01.12.2025

  • 93 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мда":

    КИРО ПОВЕДЕ ПЛАТЕНИТЕ ТЕРОРИСТИ А РАДЕВ ИЗЛЕЗЕ ДОВОЛЕН ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ПАДНЕ И РАДЕВ ЩЕ ОВЛАДЕЕ ЦЯЛАТА ВЛАСТ КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТЗА ЦЯЛАТА ВАНДАЛЩИНА ЗА ПОГРОМИТЕ ЗА НАСИЛИЕТО КОЙ ПЛАЩА ЗА ВСИЧКО ТОВА

    Коментиран от #96

    23:00 01.12.2025

  • 94 Хах

    1 0 Отговор
    Сега по БТВ то един казва, че пълна простотия го предупредила да си носи кърпички и маски!
    Кой сега е платил?
    Кой е знаел,че ще има безредици?

    23:00 01.12.2025

  • 95 Шиши разкешва

    1 0 Отговор
    Герб и новото начало яко разкешиха за провокатори, бело на нос! Знам го от участник!

    23:01 01.12.2025

  • 96 Мда

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Промяна":

    Радев нищо няма да поеме, още няма партия а и няма да си напусне местото! А Радев е пак от същото, нали той е таткото на Киро и КомпНия

    23:02 01.12.2025

  • 97 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Провокатори от шиши":

    КИРО ПОВЕДЕ АГИТКИТЕ ЛИЧНО ТИ ЗАЩО ЛЪЖЕШ КИРО ЛИЧНО ПРИКАНИ САБОТАЖНИЦИТЕ ПЛАТЕНИТЕ ХУЛИГАНИ КИРО ЛУДИЯТ

    23:02 01.12.2025

  • 98 Цъцъцъ

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Провокатори от шиши":

    Запалили три контейнера за боклук и показват страшен апокалипсис по ТВ-то.
    Ама те софиянци могат да си носят боклука там, че по кварталите не го изхвърлят.

    23:04 01.12.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

