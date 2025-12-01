Божидар Божанов алармира за провокатори на протеста

Групичка провокатори с маски бяха вкарани на паметника Васил Левски преди 10 мин. Осветлението по бул. "Васил Левски" в посока НДК е изключено. Уж авария. Пазете се и внимавайте. Властта е уплашена и е готова на всичко.

Това публикува на страницата си във фейсбук съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов.