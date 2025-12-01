Божидар Божанов алармира за провокатори на протеста

Групичка провокатори с маски бяха вкарани на паметника Васил Левски преди 10 мин. Осветлението по бул. "Васил Левски" в посока НДК е изключено. Уж авария. Пазете се и внимавайте. Властта е уплашена и е готова на всичко.
Това публикува на страницата си във фейсбук съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 25 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
, украинците дето призовават за Майдан по киевски! Само незнам кой е в ролята на Виктория Нюланд!
Коментиран от #18, #59, #71
21:41 01.12.2025
2 наблюдател
Коментиран от #36
21:41 01.12.2025
3 Сталин
Коментиран от #11, #21, #54, #67
21:42 01.12.2025
4 Офф
21:44 01.12.2025
5 Тц,тц
Коментиран от #69
21:45 01.12.2025
6 Бутача
21:45 01.12.2025
7 Типично
21:46 01.12.2025
8 Идва
21:46 01.12.2025
9 Максимус
21:47 01.12.2025
10 „КОЙ РАЗРЕШИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ”😬
21:49 01.12.2025
11 Колко турски лири
До коментар #3 от "Сталин":Ти плати Пеевски да пишеш глупости по форумите?
21:50 01.12.2025
12 Най отзад
21:50 01.12.2025
13 Ужасяващо е
21:50 01.12.2025
14 АМАH OT ИДИOTИ
21:51 01.12.2025
15 Правителството
21:51 01.12.2025
16 некерман
21:51 01.12.2025
17 Така е
21:51 01.12.2025
18 Не позна
До коментар #1 от "Хаха":Двете Угоени и Мазни парчета, Тиквата Борисов и Пеевски са пратили платени орди и провокатори.
Коментиран от #24
21:52 01.12.2025
19 ДежаВю
21:54 01.12.2025
20 Какво има да алармираш?
21:55 01.12.2025
21 Точно
До коментар #3 от "Сталин":Ще ни закрият за 24 час, не случайно онзи ден Глишев се разхождаше с фашистка униформа и крещене,че ще трича президента и Патриарха, а в същото врвмв попа бокер плюеше при Дерменджиев ! Само да барнат властта и Истамбулската конвенция, гей бракове, смяна полове , Белогъзова е наточила ножицата, ама дано Пеевски не им се даде за момента,
22:00 01.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 КЗББ и ДП
22:02 01.12.2025
24 Хаха
До коментар #18 от "Не позна":Ти от къде знаеш? Може Глишев да е организирал банда украинци и после да викат Шиши е
Е сега ги гледам по телевизията
Келешчета неграмотни, хвърлят бомбички и чупят
А ако беше в Европа досега са сами нашарили засницитеВ Европа полицията бие и то здраво и демократично
Коментиран от #34
22:03 01.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Хаха
Киро асенке до украйнците ли стигнахте бе
Пак ще почупите всичко и ще пикаете мърльовци
22:06 01.12.2025
27 Къде бяхте 5 години?
22:08 01.12.2025
28 ЖАСМИНА КАРАТАШКОВА
ДАВАТ КАК„ ГРАЖДАНИ ” СИ
ВНАСЯТ ДАНЪКА В БЮДЖЕТА
И ОТ РАДОСТ ДУМКАТ С БОМБИКИ И ГАЗ😀
22:09 01.12.2025
29 Опааа
22:09 01.12.2025
30 Абе,
22:09 01.12.2025
31 То бива
22:11 01.12.2025
32 ООрана държава
22:11 01.12.2025
33 Методи
22:12 01.12.2025
34 Да,бе,
До коментар #24 от "Хаха":особено във Франция и Гърция са много кротки ! Остави тавата с фалшивото брашно...
22:13 01.12.2025
35 Вужъст
22:14 01.12.2025
36 Коментиращ
До коментар #2 от "наблюдател":Ако ппдб не бяха преки участници в тия протести, щях да се зарадвам, че най-после нашият народ се е събудил и обединил!
Да, но уви, кесиите на шорош бяха развързани и чрез своите слуги от ппдб, довлякоха платените протестъри, да се смесят редом със справедливото недоволство на нашия народ срещу мафията, наречена Борисов и Пеевски!
Ще попита някой:
"И какво от това, нали важното е да съборим боко и шиши"?!
Аз ще отговаря следното:
А нима забравихте, че Кирчо, Кокорчо и Хр Иванов стояха в скута на Пеевски, пиха мазно турско кафе и управляваха заедно под наименованието "сглобка"???
Нима забравихте какво каза Лорер, че Пеевски се променил за добро?!
КАК ДА ПОВЯРВАМ, ЧЕ КИРЧО И КОКОРЧО СА ЗА НАРОДА, А НЕ ЗА ГОСПОДАРИТЕ СИ, КАТО ШОРОШ?!
НЯМА КАК ДА СТАНЕ!
ОЩЕ ПОВЕЧЕ, ЧЕ МНОГО СХОДНИ СЪБИТИЯ СЕ РАЗИГРАВАХА НА МАЙДАНА В УКРАЙНА!
И СЕГА КАКВА Е КРАЙНАТА СМЕТКА, КОЯТО УКРАИНЦИТЕ ПЛАТИХА, ЩОТО СЕ ДОВЕРИХА НА ШОРОШНЯТА?!
ГИГАНТСКА НАЛИ?!
НЯМА КАК ОТВРАТИТЕЛНИТЕ ДА ВИ МИСЛЯТ ДОБРОТО! КОЛКОТО И ДОБРИ ПРИКАЗКИ ДА ВИ ГОВОРЯТ ПО ТРИБУНИТЕ И МЕДИИТЕ!
ППДБ ИЗПРАХА БОКО! СЕГА ЩЕ НАПРАВЯТ СЪЩОТО!
22:16 01.12.2025
37 Историк
22:17 01.12.2025
38 си дзън
22:17 01.12.2025
39 Мнение
Коментиран от #49
22:18 01.12.2025
40 Хаха
Кой ще плаща почупеното?
Само да ти кажа, че в Европа полицията бие много демократично и здраво! Нашите за сега са възпитани, за полицаите говоря!
22:18 01.12.2025
41 Промяна
22:18 01.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 си дзън
Коментиран от #72
22:21 01.12.2025
44 Народа
22:21 01.12.2025
45 Мда
Белогъзова, Пейков и Филип Буров да започнат да събират пари за щетите
22:22 01.12.2025
46 Магнитски
22:23 01.12.2025
47 Промяна
22:23 01.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Коментиращ
До коментар #39 от "Мнение":Уверявам Ви, че с ППДБ гражданската война е много по-вероятна! Тия са продажни до мозъка на костите си! Видя се когато управляваха с Боко и шишо! Даже се молеха на Борисов да не разваля сглобката!
Помните ли думите на "генерал" Амгъл към Борисов, от трибуната на народното събрание?!
Ако не ги помните, има ги в мрежата!
Потърсете ги!!!
22:24 01.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Промяна
Коментиран от #56
22:27 01.12.2025
52 Хах
Кой ще поеме отговорност за погрома в София
.
Киро идиота, Асенка Василева, Мирчев?
КОЙ
22:29 01.12.2025
53 стоян георгиев
Коментиран от #65
22:30 01.12.2025
54 Пол Пот
До коментар #3 от "Сталин":Кой е казал, че протестиращите срещу свинарника искат пепетата на власт?
22:31 01.12.2025
55 Герб и ДПС си вкараха мутрите на протест
Дойдоха ултраси и мутри на пеевски и бойко, всички ги видяхме - полицията ги пусна и сега 50 келеша с качулки правят мизерии, за да опорочат протеста на 100к работещи и възпитани хора.
Коментиран от #62
22:31 01.12.2025
56 Мда
До коментар #51 от "Промяна":Точно и питам кой ще плати щетите от погрома -Киро и Асенка или Мирчев
Коментиран от #64, #93
22:31 01.12.2025
57 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
МАХАЙТЕ СЕ И НЕ СЕ ПОЯВЯВАЙТЕ ПОВЕЧЕ!
НАЛИ РАЗБРАХТЕ,ЧЕ НЯМАТЕ РАБОТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
22:31 01.12.2025
58 КЪДЕ СА
И ГОЛЕМИЯ ДЕРИБЕЙ С ГОЛЯМОТО Д
ЗАРАДИ ДВАМА БОКЛУКА ПОТРОШИХА СОФИЯ
22:32 01.12.2025
59 Неее
До коментар #1 от "Хаха":Провокаторите не са наши хора.
Нашите хора са умни, красиви и палави демократи.
Коментиран от #63
22:32 01.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Всички трябва да са наясно
22:33 01.12.2025
62 Мда
До коментар #55 от "Герб и ДПС си вкараха мутрите на протест":Грешиш това са наркоманите на Пълна простотия и Продай България! Повтаря се 2020, ако помниш пикане, риба, палене на полицай, паветата изчезнаха
И всичко това е ясно Киро и Асенка
22:33 01.12.2025
63 Хахи
До коментар #59 от "Неее":Верваме ти
22:33 01.12.2025
64 Прасчо
До коментар #56 от "Мда":ще плати. Той ги пуска. Стари мафиотски трикове
Коментиран от #83
22:34 01.12.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Мирният протест
22:35 01.12.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Хаха
Чичко Шорос иска гражданска война в България и тези идиоти са готови да ни жертват
Мирчев комунист долен
22:37 01.12.2025
69 този филм сме го гледали
До коментар #5 от "Тц,тц":Тулупите използваха футболни агитки и при протестите срещу правителството на Станишев, за да разпръснат тълпата.
Коментиран от #75
22:37 01.12.2025
70 Бочката
22:39 01.12.2025
71 Трай си
До коментар #1 от "Хаха":бе копейка неШтустна!
22:40 01.12.2025
72 Мафиозо
До коментар #43 от "си дзън":Свършиха работа, как. Всички знаем, че е имало МАКСИМАЛЕН контрол. Но "наглите пртестиращи хулигани" са ги "пробили" със сила (пуснали ги. Да, просто са ги пуснали) и са започнали вандалщините. Бобойко и свинчо са ангелчета и няма как нормалните хора да протестират срещу тях.
22:40 01.12.2025
73 Истината
22:41 01.12.2025
74 ТОВА БЕШЕ ГРАНДИОЗЕН ПРОТЕСТ
Коментиран от #80
22:42 01.12.2025
75 Болшой театр
До коментар #69 от "този филм сме го гледали":Не бе, просто долара стана 3000 лева, и на тия харвардци бащите, завлякоха 15 банки
22:43 01.12.2025
76 Хах
, Белогъзова това сте боклуци продажни, кой ще плати щетите , кой плати на наркоманите? Къде се скри Кирчо наркомана, Асенка Пеньоара?
А Манол Глишев фашиста още ли вика Слава Украйна
.
Кой ма фльорцо ?
22:45 01.12.2025
77 Сатана Z
Не се подвеждайте и си стойте вкъщи.От жълтопаветните сектанти нищо добро няма да видите.
Коментиран от #82
22:45 01.12.2025
78 Нова Б@клуците!
22:46 01.12.2025
79 СЕГА ВСИЧКИ РАЗБИРАТ
22:46 01.12.2025
80 Хаха
До коментар #74 от "ТОВА БЕШЕ ГРАНДИОЗЕН ПРОТЕСТ":Утре пари няма да има и протест няма да има! Кой нормален ще вярва на простите идиоти
22:47 01.12.2025
81 Боц
22:47 01.12.2025
82 е г@вно
До коментар #77 от "Сатана Z":Млък русофолостик долен герберски Пеевси б@клук, чуба от българия, заминавай в руZиа
Коментиран от #87
22:47 01.12.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 оня с коня
22:52 01.12.2025
85 Демократ
22:53 01.12.2025
86 Провокатори от шиши
Коментиран от #88, #97, #98
22:53 01.12.2025
87 Хихи
До коментар #82 от "е г@вно":Неможе ли анти българите за Осрайна да заминете а българите да си останем в България
22:53 01.12.2025
88 Хаха
До коментар #86 от "Провокатори от шиши":Аз пък мислех, че Киро простото с пици ги е черпил
22:54 01.12.2025
89 Подуенски
22:54 01.12.2025
90 Ееее
22:54 01.12.2025
91 Пловдив
22:58 01.12.2025
92 Цъцъцъ
Ама всички знаем, че не е така.
22:58 01.12.2025
93 Промяна
До коментар #56 от "Мда":КИРО ПОВЕДЕ ПЛАТЕНИТЕ ТЕРОРИСТИ А РАДЕВ ИЗЛЕЗЕ ДОВОЛЕН ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ПАДНЕ И РАДЕВ ЩЕ ОВЛАДЕЕ ЦЯЛАТА ВЛАСТ КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТЗА ЦЯЛАТА ВАНДАЛЩИНА ЗА ПОГРОМИТЕ ЗА НАСИЛИЕТО КОЙ ПЛАЩА ЗА ВСИЧКО ТОВА
Коментиран от #96
23:00 01.12.2025
94 Хах
Кой сега е платил?
Кой е знаел,че ще има безредици?
23:00 01.12.2025
95 Шиши разкешва
23:01 01.12.2025
96 Мда
До коментар #93 от "Промяна":Радев нищо няма да поеме, още няма партия а и няма да си напусне местото! А Радев е пак от същото, нали той е таткото на Киро и КомпНия
23:02 01.12.2025
97 Промяна
До коментар #86 от "Провокатори от шиши":КИРО ПОВЕДЕ АГИТКИТЕ ЛИЧНО ТИ ЗАЩО ЛЪЖЕШ КИРО ЛИЧНО ПРИКАНИ САБОТАЖНИЦИТЕ ПЛАТЕНИТЕ ХУЛИГАНИ КИРО ЛУДИЯТ
23:02 01.12.2025
98 Цъцъцъ
До коментар #86 от "Провокатори от шиши":Запалили три контейнера за боклук и показват страшен апокалипсис по ТВ-то.
Ама те софиянци могат да си носят боклука там, че по кварталите не го изхвърлят.
23:04 01.12.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.