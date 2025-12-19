Божанов: Призоваваме гражданите да ни дадат такова мнозинство, че да не се налага да правим компромиси

Протестната енергия в България не намалява, а се трансформира в устойчива гражданска съпротива. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в "Панорама".
"Протестът е системният инструмент на гражданите да се противопоставят на безобразията. Няма голямо значение дали са 150 000, 100 000 или няколкостотин души – гражданската енергия е налице и вече се превръща в съпротива", подчерта Божанов.
Относно исканията на протестиращите за отнемане на охраната и кабинета на Делян Пеевски, Божанов заяви, че това не са дребни цели. Те са символно важни, смята Божанов.
"Голямата цел е демонтирането на модела и премахване на завладяването на държавата. Охраната и кабинетът са символи на властта и тяхното отстъпление е символно много важно", заяви той и уточни: "Отстъплението от тях също е важно, защото то освобождава хората по-надолу по веригата да мислят малко по-свободно".
По думите му крайната цел на протестите е "демонтирането на модела и премахването на завладяването на държавата", а не персонални атаки. Божанов отхвърли твърденията, че политическите партии "водят площада", като заяви, че те чуват гражданите.
"Организацията е наша, но посланията идват от хората".
В контекста на предстоящите избори по темата за бъдещи коалиции Божанов заяви, че "Демократична България" не избягва въпросите, но настоява за ясен мандат от избирателите.
"Призоваваме гражданите да ни дадат такова мнозинство, че да не се налага да правим компромиси", посочи той.
Божанов посочи още, че промени в изборните правила са необходими.
"Най-чистите избори в България бяха при изцяло машинно гласуване", каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МДАМ
22:07 19.12.2025
2 Данко Харсъзина
22:09 19.12.2025
3 Дон тиквун
22:10 19.12.2025
4 Баце ЕООД
22:10 19.12.2025
5 Ами давам ти
22:10 19.12.2025
6 Гробар
22:11 19.12.2025
7 МАРШ БОКЛУЦИ
22:11 19.12.2025
8 Мда е
Коментиран от #23
22:11 19.12.2025
9 Кирил
22:12 19.12.2025
10 Капитан Крийч
22:12 19.12.2025
11 МАРШ БОКЛУЦИ
22:12 19.12.2025
12 Боруна Лом
22:13 19.12.2025
13 бай Даньо
22:13 19.12.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НООО...ТЪРПЕНИЕТО НИ СЕ ИЗЧЕРПА!
ОТ ТУК НАТАТЪК,ВИЕ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТЕ С НАС И С НАШИТЕ ИСКАНИЯ!
5753
22:16 19.12.2025
15 Нямате морал
22:17 19.12.2025
16 големсмях
22:17 19.12.2025
17 да ве да
22:17 19.12.2025
18 ПП-ДБ
22:19 19.12.2025
20 Гербаджия.
22:20 19.12.2025
21 Обявявам
Последният път гласувах за възраждане, ама с хартия та може и нищо да е било. Но сега ще гласувам за Възраждане, па барем един референдум да има… какво сложно има по време на избори да се съвмести… ей така без партии да се разбере, кой за евро, кой кум, кой НАТО ЕС
22:23 19.12.2025
22 ококор
Коментиран от #25
22:24 19.12.2025
24 аз пък
22:24 19.12.2025
25 Поколение Z ,сиреч недорасли загубеняци.
До коментар #22 от "ококор":Внимавай какво си пожелаваш, защото след демокрацията идва нещо за което и хабер си нямаш.
22:27 19.12.2025