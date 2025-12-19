Божанов: Призоваваме гражданите да ни дадат такова мнозинство, че да не се налага да правим компромиси

Протестната енергия в България не намалява, а се трансформира в устойчива гражданска съпротива. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в "Панорама".

"Протестът е системният инструмент на гражданите да се противопоставят на безобразията. Няма голямо значение дали са 150 000, 100 000 или няколкостотин души – гражданската енергия е налице и вече се превръща в съпротива", подчерта Божанов.

Относно исканията на протестиращите за отнемане на охраната и кабинета на Делян Пеевски, Божанов заяви, че това не са дребни цели. Те са символно важни, смята Божанов.

"Голямата цел е демонтирането на модела и премахване на завладяването на държавата. Охраната и кабинетът са символи на властта и тяхното отстъпление е символно много важно", заяви той и уточни: "Отстъплението от тях също е важно, защото то освобождава хората по-надолу по веригата да мислят малко по-свободно".

По думите му крайната цел на протестите е "демонтирането на модела и премахването на завладяването на държавата", а не персонални атаки. Божанов отхвърли твърденията, че политическите партии "водят площада", като заяви, че те чуват гражданите.

"Организацията е наша, но посланията идват от хората".

В контекста на предстоящите избори по темата за бъдещи коалиции Божанов заяви, че "Демократична България" не избягва въпросите, но настоява за ясен мандат от избирателите.

"Призоваваме гражданите да ни дадат такова мнозинство, че да не се налага да правим компромиси", посочи той.

Божанов посочи още, че промени в изборните правила са необходими.

"Най-чистите избори в България бяха при изцяло машинно гласуване", каза той.