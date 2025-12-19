Новини
Божанов: Призоваваме гражданите да ни дадат такова мнозинство, че да не се налага да правим компромиси

Божанов: Призоваваме гражданите да ни дадат такова мнозинство, че да не се налага да правим компромиси

19 Декември, 2025 22:03

Протестът е системният инструмент на гражданите да се противопоставят на безобразията. Няма голямо значение дали са 150 000, 100 000 или няколкостотин души – гражданската енергия е налице и вече се превръща в съпротива", подчерта Божанов.

Божанов: Призоваваме гражданите да ни дадат такова мнозинство, че да не се налага да правим компромиси - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

Протестната енергия в България не намалява, а се трансформира в устойчива гражданска съпротива. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов в "Панорама".

"Протестът е системният инструмент на гражданите да се противопоставят на безобразията. Няма голямо значение дали са 150 000, 100 000 или няколкостотин души – гражданската енергия е налице и вече се превръща в съпротива", подчерта Божанов.

Относно исканията на протестиращите за отнемане на охраната и кабинета на Делян Пеевски, Божанов заяви, че това не са дребни цели. Те са символно важни, смята Божанов.

"Голямата цел е демонтирането на модела и премахване на завладяването на държавата. Охраната и кабинетът са символи на властта и тяхното отстъпление е символно много важно", заяви той и уточни: "Отстъплението от тях също е важно, защото то освобождава хората по-надолу по веригата да мислят малко по-свободно".

По думите му крайната цел на протестите е "демонтирането на модела и премахването на завладяването на държавата", а не персонални атаки. Божанов отхвърли твърденията, че политическите партии "водят площада", като заяви, че те чуват гражданите.

"Организацията е наша, но посланията идват от хората".

В контекста на предстоящите избори по темата за бъдещи коалиции Божанов заяви, че "Демократична България" не избягва въпросите, но настоява за ясен мандат от избирателите.

"Призоваваме гражданите да ни дадат такова мнозинство, че да не се налага да правим компромиси", посочи той.

Божанов посочи още, че промени в изборните правила са необходими.

"Най-чистите избори в България бяха при изцяло машинно гласуване", каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 МДАМ

    15 2 Отговор
    Шарлатани.

    22:07 19.12.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    8 1 Отговор
    Гражданите може би, но селяните твърдо НЕ.

    22:09 19.12.2025

  • 3 Дон тиквун

    7 1 Отговор
    Как да в вярваме като изпрахте

    22:10 19.12.2025

  • 4 Баце ЕООД

    10 2 Отговор
    Тия щото не са доказани шарлатани

    22:10 19.12.2025

  • 5 Ами давам ти

    11 2 Отговор
    Омитай се какво чакаш .

    22:10 19.12.2025

  • 6 Гробар

    10 2 Отговор
    Маймуно нагла фашистка украинска. Какво мнозинство те гони бе нищожество долно. Мръсен теляк на Борисов. Смъртна присъда за вас от ппдб.

    22:11 19.12.2025

  • 7 МАРШ БОКЛУЦИ

    10 1 Отговор
    Гражданите който ще ви дават,първи да заминават в Украйна или да посрещат руските ракети,боклуци мръсни

    22:11 19.12.2025

  • 8 Мда е

    8 2 Отговор
    Благодарение на тия България е вражеска държава за Русия и ще плаща по всяка вероятност неустойки заради Газпром след СВО

    Коментиран от #23

    22:11 19.12.2025

  • 9 Кирил

    8 1 Отговор
    Леле, колко им се краде на фалшивите демократи от ППДБ.

    22:12 19.12.2025

  • 10 Капитан Крийч

    8 1 Отговор
    Марш от България бе продажник. София не е Киев!

    22:12 19.12.2025

  • 11 МАРШ БОКЛУЦИ

    7 1 Отговор
    Гражданите който ще ви дават,първи да заминават в Украйна или да посрещат руските ракети,боклуци мръсни,мръсни боклуци

    22:12 19.12.2025

  • 12 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    БАЦЕЕЕ, СПРИ СЕ!

    22:13 19.12.2025

  • 13 бай Даньо

    10 1 Отговор
    О, става забавно тия смятат да печелят изборите .... ха-ха-ха!

    22:13 19.12.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    5 0 Отговор
    ЕЙ,ЦЪРВУЛ,НИЕ,ГРАЖДАНИТЕ ДОСТАТЪЧНО ВИ ТЪРПЯХМЕ !
    НООО...ТЪРПЕНИЕТО НИ СЕ ИЗЧЕРПА!
    ОТ ТУК НАТАТЪК,ВИЕ ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТЕ С НАС И С НАШИТЕ ИСКАНИЯ!
    5753

    22:16 19.12.2025

  • 15 Нямате морал

    6 0 Отговор
    Дори и с мнозинство пак ще сте си същите, просто няма да делите с аверчетата!

    22:17 19.12.2025

  • 16 големсмях

    5 0 Отговор
    ХАХАХААХХА...Гладна кокошка просо сънувала....хахаах ...ГЕРБ пак ще ви гърбят,защото не може да се гласува за такива никаквици ,крадци ,аматьори и вазелини като вас...като ококрения херманфродит с тясното костюмче ...

    22:17 19.12.2025

  • 17 да ве да

    4 0 Отговор
    Понита, гробари и шалвари нямат място в управлението, стига!

    22:17 19.12.2025

  • 18 ПП-ДБ

    5 0 Отговор
    Горките атлантически Посолствени Послушковци (ПП) и Доносническа България на какво се надяват - на пълно мнозинство - каква недалновидност. Видяхме укро-атлантическите герои до каква просия докараха Украйна и народа й

    22:19 19.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гербаджия.

    1 2 Отговор
    Пак ще си гласувам за ГЕРБ, както гласувам от години. никога не съм зависил от някого, неса ме изнудвали, не са ми искали подкуп. Всичките лакърдии за " завладяна държава" ," модел Пеевски" и т.н. са за ливадите избиратели. И бъдете така добри да не говорите от името на народа. Ще видите народа на изборите. И вече няма да ви минава номера с "фалшификация при броенето" . И да напишете в закона , че срещу ПП-ДБ в бюлетина трябва да има напечантана чафка, пак ГЕРБ ще е пръв и то толкова, че без него нищо да не можете да направите. Жална ви майка с ГЕРБ в опозиция.

    22:20 19.12.2025

  • 21 Обявявам

    1 0 Отговор
    Още сега гласувах за итн, но тия бяха за Украйна, и про европейски настроени, а стартираха за референдуми швейцария на Балканите. Като станаха първа политическа сила, се оказаха че нямат кандидати за министри и тръгнаха да съживяват хора от други партии, изхабени.
    Последният път гласувах за възраждане, ама с хартия та може и нищо да е било. Но сега ще гласувам за Възраждане, па барем един референдум да има… какво сложно има по време на избори да се съвмести… ей така без партии да се разбере, кой за евро, кой кум, кой НАТО ЕС

    22:23 19.12.2025

  • 22 ококор

    1 0 Отговор
    инaчe cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    Коментиран от #25

    22:24 19.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 аз пък

    2 0 Отговор
    призовавам гражданите и предимно неграмотните селяни, да отделят по един лев по КОЛЕДА в моя сметка Навярно ще стана милионер ,но това надали ще им се отрази на джоба, Даже кафето е 3 пъти по скъпо, нали А и съвсем скоро ще забравят за кафето , пък аз ще си ги спомням цял живот.СЕГА НАЯСНО ЛИ СМЕ КАК ПЕЧЕЛЯТ ТАКИВА ДЕПЕТАТИ КАТО ТОЯ и защо говорят само за коли преференции, охрана , изчегъртвания и т. н и т, н.,но никога не казват какво ще направят за БЪЛГАРИЯ

    22:24 19.12.2025

  • 25 Поколение Z ,сиреч недорасли загубеняци.

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ококор":

    Внимавай какво си пожелаваш, защото след демокрацията идва нещо за което и хабер си нямаш.

    22:27 19.12.2025

