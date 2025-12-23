Новини
Божанов: Време е всички в ГЕРБ да подпишат искането за оставката на шефа на КПК Антон Славчев

23 Декември, 2025 14:30 928 13

Чувам, че Борисов се отрича от КПК, която за пореден път се опитва подмолно да отстрани кмета на Варна, през Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна, пише още съпредседателят на "Да, България"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Време е всички в ГЕРБ да подпишат искането за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев. Това написа съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов във Фейсбук във връзка с публикация на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано днес, цитиран от БТА. В нея той заявява, че цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано. Считам, че тя не трябва да съществува, добави Борисов.

Чувам, че Борисов се отрича от КПК, която за пореден път се опитва подмолно да отстрани кмета на Варна, през Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна, пише още Божанов.

От „Продължаваме промяната“ съобщиха миналата седмица, че КПК е поискала от Централната избирателна комисия (ЦИК) данни за отпуските на Коцев през последните месеци. „Това при положение, че отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. Тя няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения“, отбелязаха от партията в своя позиция.

На 23 ноември общинската избирателна комисия във Варна отложи решението си дали кметът Благомир Коцев да бъде отстранен от поста си поради дълго и необосновано отсъствие от работното място.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🐷🐽🐷

    8 14 Отговор
    Първо отстраниха Цънцарова, а сега и кмета на Варна.

    14:32 23.12.2025

  • 2 Хасковски каунь

    9 9 Отговор
    Ще подпишат веднага. Сигурен съм - опипват новата сглобка
    Краставите магарета се надушват

    14:34 23.12.2025

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    9 5 Отговор
    Тоа левентин го сакаме на три разчоски разчосан од 1.01!

    14:38 23.12.2025

  • 4 Майора

    16 12 Отговор
    Абе Божанов , що не си гледаш твоята партия , ами се бъркаш в канчето на другите? Не стига че направихте подарък н Русия и Митрофановас неприемането на бюджета и развалихте сделките за нови и модерно оръжие за армията , ами пак говорите глупости!Чай бързо забравихте как ала бала с машините и разединителя Радев спечелихте изборите та пал искате машинно гласуване! С частните машини на Мадуро не се правят държавни избори, а им изтече и срока!

    14:41 23.12.2025

  • 5 ококор

    15 8 Отговор
    oт oня зaпиc нa pyди гeлa - щe oвлaдeeм виcчки инcтитyции и дъpжaвни бyxaлки нeзaвиcимo дaли cъc зaкoнни или нeзaкoнни cpeдcтвa щe кpaдeм eдин пълeн мaндaт и пocлe вceки щe cи xoди нa ocтpoвa

    14:42 23.12.2025

  • 6 Мишо

    15 6 Отговор
    Време е да си следните на задниците и да престанете да казвате, кой какво трябва да прави. Вие сте доказани некадърници и лъжци

    Коментиран от #12

    14:45 23.12.2025

  • 7 Цвете

    9 13 Отговор
    ТЕ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ ИГРИТЕ ПРИКЛЮЧИХА.ГЕРБ ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ ИГРАЯТ ПОДМОЛНО.НЕКА ДА НЕ ПРОДЪЛЖВАТ ДА ДРАЗНЯТ БЪЛГАРИТЕ, ЗАЩОТО ПРОТЕСТИТЕ И СЛЕД ПРАЗНИЦИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ.НЕ СИ ИГРАЙТЕ С ОГЪНЯ. 🙄🤔👎🎃😠💯👍🇧🇬

    14:45 23.12.2025

  • 8 Цвете

    5 12 Отговор
    ТЕ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ ИГРИТЕ ПРИКЛЮЧИХА.ГЕРБ ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ГОДИНИ ИГРАЯТ ПОДМОЛНО.НЕКА ДА НЕ ПРОДЪЛЖВАТ ДА ДРАЗНЯТ БЪЛГАРИТЕ, ЗАЩОТО ПРОТЕСТИТЕ И СЛЕД ПРАЗНИЦИТЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ.НЕ СИ ИГРАЙТЕ С ОГЪНЯ. 🙄🤔👎🎃😠💯👍🇧🇬

    14:46 23.12.2025

  • 9 Хед енд шоудърс

    10 4 Отговор
    Време е да си измиеш НАЗНАТА коса…!

    14:55 23.12.2025

  • 10 То аслъ

    3 11 Отговор
    Боко изпълнява каквото му кажат ППДБ!

    ПЪЛНО ПРЕДАВАНЕ!

    15:01 23.12.2025

  • 11 Време е за шампоан

    12 4 Отговор
    Този некъпан пръдльо май забрави, че КПК в този ѝ вид бе създадена именно от Кирчо и компания.

    15:03 23.12.2025

  • 12 Петър

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Мишо":

    Да бе ГЕРБ не са по добри

    15:03 23.12.2025

  • 13 последните

    9 1 Отговор
    а дали ако кмет на софия беше фандъкова нямаше "независимите " медии цял ден да пишат за боклука?

    15:05 23.12.2025

