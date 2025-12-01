Кирил Петков: Протестът приключи. Това, което става в момента, го правят маскирани ултраси

Протестът приключи.

Това, което става в момента, го правят маскирани ултраси, вандали.

Провокатори!

А БНТ лъже, че това са протестиращите.

И било имало деца.

Това е лъжа, деца няма.

Нормалните хора усетиха провокаторите и започнаха да се изтеглят още към 21:30 ч.

Вандалщината няма нищо общо с протеста.

Това публикува на страница си във фейсбук Кирил Петков.