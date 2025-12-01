Кирил Петков: Протестът приключи. Това, което става в момента, го правят маскирани ултраси

Протестът приключи.
Това, което става в момента, го правят маскирани ултраси, вандали.
Провокатори!
А БНТ лъже, че това са протестиращите.
И било имало деца.
Това е лъжа, деца няма.
Нормалните хора усетиха провокаторите и започнаха да се изтеглят още към 21:30 ч.
Вандалщината няма нищо общо с протеста.
Това публикува на страница си във фейсбук Кирил Петков.
1 Пецата
23:21 01.12.2025
2 честен ционист
Коментиран от #15, #19
23:21 01.12.2025
3 Ужасяващо е
Коментиран от #41, #46
23:21 01.12.2025
4 си дзън
23:22 01.12.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #18
23:22 01.12.2025
6 Лъжлива гнус
Коментиран от #32, #55
23:22 01.12.2025
7 Доктор
23:22 01.12.2025
9 доктор ОХ боли
23:25 01.12.2025
10 ПеПер асо-Де Билите
23:25 01.12.2025
11 Освалдо Риос
Коментиран от #24
23:25 01.12.2025
12 Сталин
23:26 01.12.2025
13 Сталин
23:26 01.12.2025
14 Хаха
Кирчо кой ще плати щетите? Киро от 2020 ви знаем, как платените ви наркомани пикаха цяло лято в центъра!
Пълни идиоти,и отговорност неможе да поемете!Пълна пародия
Кой плати на наркоманите Кире? Кой им даде пица?
23:27 01.12.2025
16 дебеЛ Лебед
Как може да са толкова мразени ?
23:27 01.12.2025
17 То е ясно
23:28 01.12.2025
18 Хахаи
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Кой деца, тези на по две три пици, лично от Киро доставени
23:28 01.12.2025
19 Мдаммм
До коментар #2 от "честен ционист":Централата на Боко разгромена,а на Шиши непокътната и защитена(от "работодатела" на милиционерите).Ако не беше смешно щеше да е тъжно
Коментиран от #25
23:28 01.12.2025
20 Пецата
23:29 01.12.2025
21 Наблюдател
Време е за Възраждане!
Единствената българска партия която защитава българския интерес!!!
Коментиран от #36
23:30 01.12.2025
22 КарабасБарабас
23:30 01.12.2025
23 Хаха
Коментиран от #27
23:30 01.12.2025
24 Смях и Сеир
До коментар #11 от "Освалдо Риос":Ако е ЯКА , то ББ непременно ще го има , за да изпробва стоката на своите слуги !
23:31 01.12.2025
25 честен ционист
До коментар #19 от "Мдаммм":Казано на футболен език, протестиращите финтираха органите на реда като ги заблудиха, че ще атакуват ДПС централата и се върнаха да сменят мебелировката на гербаджиите. Изводът е, че Ганчо пак плаща сметката накрая.
23:31 01.12.2025
26 Сатана Z
Коментиран от #30
23:32 01.12.2025
27 Зайо Байо
До коментар #23 от "Хаха":Пък други очакват ШОПАРА и ТИКВАТА да напълняг гащите и да се крият зад полицията ! Както и става !
Коментиран от #40
23:33 01.12.2025
28 Преди
23:34 01.12.2025
29 Българска трагедия
Така арестуваха и борисов, така и протестират - молоумно позьорство.
Кой им дърпа конците и какво искат всъщност, някой да разбра?
Нашата мафия е по-малко алчна от борисовата?
Нито знаят, нито могат...
23:34 01.12.2025
30 честен ционист
До коментар #26 от "Сатана Z":ПП/ДБ предадоха НПО клиентелата си. Сега на министърът на ГЕРБ нищо не му пречи да ги впише в групата на външните агенти.
23:34 01.12.2025
31 Двуок ЦИКЛОП
23:35 01.12.2025
32 Марш
До коментар #6 от "Лъжлива гнус":в дупката от която си излязал бе! Еничар !
Коментиран от #34
23:35 01.12.2025
33 Еееедее
23:36 01.12.2025
34 Вземи със себе си
До коментар #32 от "Марш":и лъжливата гнус кирито питков! Може и останалата из мет от ПП и ДБ. Отървете България от боклука.
23:37 01.12.2025
35 Хмхмхмхмхм
23:37 01.12.2025
36 Марш
До коментар #21 от "Наблюдател":в обора бе копейка !
23:37 01.12.2025
37 Само Питам
Че по това ще се ориентираме , кой печели и какво печели ?
23:38 01.12.2025
38 Къде го Боко, скрил се на дълбоко
23:39 01.12.2025
39 Роко
23:40 01.12.2025
43 Кириле
23:44 01.12.2025
44 Не Го правят Те !
А Даниел Митов !
Той плаща Провокациите !
И Полицията !и
И Жансармерията !
Ги Пази !
Това Ясно се Видя от Кадрите Разпространени от Медията !
Явно Прустнйплените?!
И Инициирано от Власта !
И Президента Няма Нищо Общо !
Това си е Тълкование !
На Дебелата Свиня !
23:44 01.12.2025
45 Промяна
23:46 01.12.2025
46 Промяна
До коментар #3 от "Ужасяващо е":СПРИ ДА ПУСКАШ ТЕЗИ ГЛУПОСТИ
23:47 01.12.2025
47 Хмхмхмхмхм
23:47 01.12.2025
48 Газ
23:47 01.12.2025
49 22222
23:47 01.12.2025
51 Хаха
МАРО РАЗБРАЛИ ЗА КАКВО ПРОТЕСТИРАТ ЕДИНТЕ СРЕЩУ БЮДЖЕТА, А ДРУГИТЕ СРЕЩУ ПЕЕВСКИ, А ГЛИШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ , ПРЕЗИДЕНТ И ПАТРИАРХ
23:50 01.12.2025
52 Удри
23:51 01.12.2025
53 Промяна
23:52 01.12.2025
54 Анонимен
23:54 01.12.2025
55 лалугер
До коментар #6 от "Лъжлива гнус":Киро съсипва Zпоколението.А се очакваше те да вдигнат България на крака.Язък.Тия съсипват всичко по пътя към парите.
23:56 01.12.2025
56 смехоран
00:00 02.12.2025
57 Промяна
00:09 02.12.2025
58 българия или мафията в читанка инфо
00:26 02.12.2025