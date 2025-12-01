Новини
Кирил Петков: Протестът приключи. Това, което става в момента, го правят маскирани ултраси

1 Декември, 2025 23:13

Нормалните хора усетиха провокаторите и започнаха да се изтеглят още към 21:30 ч. Вандалщината няма нищо общо с протеста, коментира още бившият съпредседател на ПП

Кирил Петков: Протестът приключи. Това, което става в момента, го правят маскирани ултраси - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Протестът приключи.

Това, което става в момента, го правят маскирани ултраси, вандали.

Провокатори!

А БНТ лъже, че това са протестиращите.

И било имало деца.

Това е лъжа, деца няма.

Нормалните хора усетиха провокаторите и започнаха да се изтеглят още към 21:30 ч.

Вандалщината няма нищо общо с протеста.

Това публикува на страница си във фейсбук Кирил Петков.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пецата

    11 7 Отговор
    Важно е да става сеир разбираш ли вобще голем смех 🤣

    23:21 01.12.2025

  • 2 честен ционист

    14 20 Отговор
    НПО-тата ще трябва да се обявят за чужди агенти. Няма как просто, замина централата на ГЕРБ, а дали са били провокатори дали майданчики, никой не може да каже.

    Коментиран от #15, #19

    23:21 01.12.2025

  • 3 Ужасяващо е

    14 6 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРЪКТУРИ се УВЕЛИЧИХА тази година със 70 Процента а от догодина с 19 процента? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. Време е всички мачкани трудови хора от мафията на власт да потърсят своите изконни човешки права а не да са роби. Тези огромни заеми за силовите структури и администрация ще плащат работещите а техните деца са обречени да бъдат роби. Излизаме - няма кой друг да води тази битка вместо нас.

    Коментиран от #41, #46

    23:21 01.12.2025

  • 4 си дзън

    11 1 Отговор
    БНТ на Кошлуков да лъже - не може да бъде.

    23:22 01.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    14 13 Отговор
    Еничарите на Шиши скочиха да бият децата но си го получиха от народа.

    Коментиран от #18

    23:22 01.12.2025

  • 6 Лъжлива гнус

    21 12 Отговор
    Не се измъквай нещастник. Да платите сега щетите мерзавци и национални предатели ПП и ДБ.

    Коментиран от #32, #55

    23:22 01.12.2025

  • 7 Доктор

    24 8 Отговор
    Нещастен боклук, нали с Борисов и Пеевски управлявахте. Изчезвай в Канада нищожество лъжливо.

    23:22 01.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 доктор ОХ боли

    15 8 Отговор
    Бойко и Делян посяха ВЕТРОВЕ , затова и сега ще жънат БУРИ !

    23:25 01.12.2025

  • 10 ПеПер асо-Де Билите

    10 6 Отговор
    Пратиха Ви за зелен хайвер, 6aлъцu 🤦🏻‍♂️😂🐑🐑

    23:25 01.12.2025

  • 11 Освалдо Риос

    4 2 Отговор
    Репортерката на НОВА е много яка. Някой да има телефона на тази писанка?

    Коментиран от #24

    23:25 01.12.2025

  • 12 Сталин

    8 5 Отговор
    Абе аз си мисля, веднъж когато Киру се върне в родината си Канада,ще ни бъде много скучно,няма да има кой да ни забавлява,и ще ни се наложи да събираме пари за билет да връщаме Киру в България да ни разиграва цирк и комедия,защото във тъмните времена на царуването на Тиквата и Прасето някой трябва да ни разсмива.

    23:26 01.12.2025

  • 13 Сталин

    15 5 Отговор
    За Киру да е глупак е професия

    23:26 01.12.2025

  • 14 Хаха

    17 5 Отговор
    Кир а видяхме те с мегафона и блеснали очи да водиш народа към централите!
    Кирчо кой ще плати щетите? Киро от 2020 ви знаем, как платените ви наркомани пикаха цяло лято в центъра!
    Пълни идиоти,и отговорност неможе да поемете!Пълна пародия
    Кой плати на наркоманите Кире? Кой им даде пица?

    23:27 01.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 дебеЛ Лебед

    10 2 Отговор
    Защо е тази ОМРАЗА към ГЕРБ и Ново Начало ? Та те са толкова човечни , демократични и справедливи. Техните вождове-шишковци мислят , живеят , работят и милеят САМО и ЕДИНСТВЕНО за хората !
    Как може да са толкова мразени ?

    23:27 01.12.2025

  • 17 То е ясно

    11 0 Отговор
    Протест без безредици и бой с полицията е пенделски протест.

    23:28 01.12.2025

  • 18 Хахаи

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Кой деца, тези на по две три пици, лично от Киро доставени

    23:28 01.12.2025

  • 19 Мдаммм

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Централата на Боко разгромена,а на Шиши непокътната и защитена(от "работодатела" на милиционерите).Ако не беше смешно щеше да е тъжно

    Коментиран от #25

    23:28 01.12.2025

  • 20 Пецата

    5 2 Отговор
    Аз си пиа ракиата разбираш ли и се кефа 🤣

    23:29 01.12.2025

  • 21 Наблюдател

    10 10 Отговор
    ПП-ДБ са фурнаджийски лопати с меки китки.

    Време е за Възраждане!
    Единствената българска партия която защитава българския интерес!!!

    Коментиран от #36

    23:30 01.12.2025

  • 22 КарабасБарабас

    4 4 Отговор
    Вижте сега как Бойко ще слезе сред хората и ще ги успокои и омиротвори ! Чакаме го всеки момент да дойде сред народа и свойски да му обясни как той НЕ Е ВИНОВЕН !

    23:30 01.12.2025

  • 23 Хаха

    14 2 Отговор
    Сега очаквам комисията Сорос да заработи на пълни обороти! То Прокопи, то Белогъзова, То Денкофф, то Киро мани мани рев и сополи ще има

    Коментиран от #27

    23:30 01.12.2025

  • 24 Смях и Сеир

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Освалдо Риос":

    Ако е ЯКА , то ББ непременно ще го има , за да изпробва стоката на своите слуги !

    23:31 01.12.2025

  • 25 честен ционист

    6 10 Отговор

    До коментар #19 от "Мдаммм":

    Казано на футболен език, протестиращите финтираха органите на реда като ги заблудиха, че ще атакуват ДПС централата и се върнаха да сменят мебелировката на гербаджиите. Изводът е, че Ганчо пак плаща сметката накрая.

    23:31 01.12.2025

  • 26 Сатана Z

    8 5 Отговор
    Това е платена диверсионна група на ПП създадена и обучена за улични стълкновения като ония в Сърбия.

    Коментиран от #30

    23:32 01.12.2025

  • 27 Зайо Байо

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Хаха":

    Пък други очакват ШОПАРА и ТИКВАТА да напълняг гащите и да се крият зад полицията ! Както и става !

    Коментиран от #40

    23:33 01.12.2025

  • 28 Преди

    3 3 Отговор
    малко по тв даваха пародия на полицай( по около150 килца) как се опитват да се придвижват! Високо платените дебелчовци на шиши в акция! Няма такъв смях! 🤣🤣🤣🤣

    23:34 01.12.2025

  • 29 Българска трагедия

    9 4 Отговор
    За пореден път пепедебейците демонстрират, че са подлоги и за нищо не стават. Неможачи!
    Така арестуваха и борисов, така и протестират - молоумно позьорство.
    Кой им дърпа конците и какво искат всъщност, някой да разбра?
    Нашата мафия е по-малко алчна от борисовата?
    Нито знаят, нито могат...

    23:34 01.12.2025

  • 30 честен ционист

    7 8 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    ПП/ДБ предадоха НПО клиентелата си. Сега на министърът на ГЕРБ нищо не му пречи да ги впише в групата на външните агенти.

    23:34 01.12.2025

  • 31 Двуок ЦИКЛОП

    2 1 Отговор
    Дайте да видим пак тоз пусти бюджет ! Вижте го какво ни докара. Дали ББ и ДП още ще искат да е тяхното , НА ВСЯКА ЦЕНА !

    23:35 01.12.2025

  • 32 Марш

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Лъжлива гнус":

    в дупката от която си излязал бе! Еничар !

    Коментиран от #34

    23:35 01.12.2025

  • 33 Еееедее

    4 1 Отговор
    Спри ги бе сладурано

    23:36 01.12.2025

  • 34 Вземи със себе си

    9 0 Отговор

    До коментар #32 от "Марш":

    и лъжливата гнус кирито питков! Може и останалата из мет от ПП и ДБ. Отървете България от боклука.

    23:37 01.12.2025

  • 35 Хмхмхмхмхм

    9 1 Отговор
    ПростоКиро си е Киро Простото... Май не знае, че сме в ерата на интернет и от нова снимаха минута по минута целия ви /протест/, заедно с ексцесиите на непълнолетните и пълнолетните ви гамени и вандали. А само на 200 метра от централата на дпс цената на кв.м. удря./... 12К евро. Смешно, жалко и тъпо. Изпитвам изключително задоволство. че вече не живея в София и че няма да плащам золумите на платените ултраси с моите данък сгради и такса смет. Да се оправят работническата софийска класа и родителите на ултрасите- три поколения от тях няма да видят бял ден от ЧСИта и така и трябва- всяка платена политическа жаба да си знае и гьола, и местния жабешки политик, на когото слугува за жълти стотинки....За мен остава изключителното удоволствие, че СО повече не може по никакъв начин да се ползва от данъците ми, с цел оправяне на последиците от вандалщините на непълнолетните мутри, гамени и иди///о///ти. А сега организаторите на протеста да извадяр пари от черната партийна каса и да ги платят, а ако не искат, тогава наистина цяла София трябва да застане като един и да поиска от тях да го направят, дори и пред домовете им,

    23:37 01.12.2025

  • 36 Марш

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Наблюдател":

    в обора бе копейка !

    23:37 01.12.2025

  • 37 Само Питам

    2 1 Отговор
    Това което става , ХУБАВО или ЛОШО е ?
    Че по това ще се ориентираме , кой печели и какво печели ?

    23:38 01.12.2025

  • 38 Къде го Боко, скрил се на дълбоко

    2 2 Отговор
    Ултрасите са платени от кого? Всички знаем, но нехаем!

    23:39 01.12.2025

  • 39 Роко

    8 1 Отговор
    Каквото и да кажете от ПП вие сте политическото лице на този протест

    23:40 01.12.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Кириле

    9 0 Отговор
    ти призова да се атакуват централите на ГЕРБ и ДПС. Настъпи хаос. Размирици. Погром. Трябва да носиш отговорност за това!

    23:44 01.12.2025

  • 44 Не Го правят Те !

    1 6 Отговор
    Не Го правят Те !

    А Даниел Митов !

    Той плаща Провокациите !

    И Полицията !и

    И Жансармерията !

    Ги Пази !

    Това Ясно се Видя от Кадрите Разпространени от Медията !

    Явно Прустнйплените?!

    И Инициирано от Власта !

    И Президента Няма Нищо Общо !

    Това си е Тълкование !

    На Дебелата Свиня !

    23:44 01.12.2025

  • 45 Промяна

    9 0 Отговор
    КИРООООО ЛЪЖЕЦО ТИ ПОВЕДЕ СЪЩИТЕ С МАСКИ КЪМ ПОГРОМИ ИМА ГО ДОКУМЕНТИРАНО

    23:46 01.12.2025

  • 46 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ужасяващо е":

    СПРИ ДА ПУСКАШ ТЕЗИ ГЛУПОСТИ

    23:47 01.12.2025

  • 47 Хмхмхмхмхм

    6 0 Отговор
    А, и още нещо= всеки протест след 2200 ч. е НЕЗАКОНЕН- защото в закона е посочено ясно, че краят на /купона/ трябва да е в 22/00 ч., след този час става НЕЗАКОНЕН. Така, че- киро-миро и цялата политическа шайка- ако се наеме някой в НС да гласува за тоталното сваляне на депутатските ви имунитети, аз съм ЗА с двете ръце. Да , това е с нищожна вероятност за реализиране, но когато ви се ореже ненаказуемостта, тогава и само тогава ще си затворите алчните очи и гърла за кражбите на държавни пари. Засега само се гнуся от цялата политическа каста- за мен всички в нея са абсолютни бок///луци. и всички са крадци на държавни пари.

    23:47 01.12.2025

  • 48 Газ

    5 0 Отговор
    Агитките на черепа и Гриша Ганчев ограбват жълтопаветниците на Прокопиев. Взимат им парите и наркотиците.

    23:47 01.12.2025

  • 49 22222

    10 0 Отговор
    Тъпото Кире призова ултраси ти да атакуват централите на ГЕРБ и НОВО НАЧАЛО , и тръгна с тях . Има го на запис , дано го намерят от МВР , аз лично го гледах .

    23:47 01.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хаха

    2 0 Отговор
    ФАКТИ И ВИЕ СТЕ ПЛАТЕНИ НЕМОЖАЧИ
    МАРО РАЗБРАЛИ ЗА КАКВО ПРОТЕСТИРАТ ЕДИНТЕ СРЕЩУ БЮДЖЕТА, А ДРУГИТЕ СРЕЩУ ПЕЕВСКИ, А ГЛИШЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ , ПРЕЗИДЕНТ И ПАТРИАРХ

    23:50 01.12.2025

  • 52 Удри

    4 1 Отговор
    Гласоподавателите на ГЕРБ и ДПС Ново начало си стоим в къщи и си гледаме телевизия и ядем пуканки. Утре сме на работа и скоро ще си лягаме, а промитите мозъци да протестират колкото искат. Това е демокрацията.

    23:51 01.12.2025

  • 53 Промяна

    6 0 Отговор
    КИРООООО ЛЪЖЕЦО ТИ ПОВЕДЕ СЪЩИТЕ С МАСКИ КЪМ ПОГРОМИ ИМА ГО ДОКУМЕНТИРАНО

    23:52 01.12.2025

  • 54 Анонимен

    4 0 Отговор
    Няма да ви мине номера,Кики

    23:54 01.12.2025

  • 55 лалугер

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лъжлива гнус":

    Киро съсипва Zпоколението.А се очакваше те да вдигнат България на крака.Язък.Тия съсипват всичко по пътя към парите.

    23:56 01.12.2025

  • 56 смехоран

    2 0 Отговор
    Терзиев да НЕ допуска повече протести.Хулиганите съсипаха хубавата ни София.

    00:00 02.12.2025

  • 57 Промяна

    3 0 Отговор
    КИРО АЗ НА ОЧИТЕ СИ ВЯРВАМ А ТИ СИ ГНУСЕН ПРОВОКАТОР НАЕЛ НЯКАКВИ ХУЛИГАНИ

    00:09 02.12.2025

  • 58 българия или мафията в читанка инфо

    0 1 Отговор
    За честни избори никой не излезе?!! Срещу вкарването на индийци никой не излезе!? .. За референдум!? ... Надувайте самочувствието на соросите и русофобите, евроидио тите, неолибералният капитал и глашатаи. Асен Василев иска да не се увеличават ниските пенсии, това е протестът. Срещу 2% увеличение на осигуровка за пенсия, пък таванът на пенсия не се увеличава, каза Асен В. с дядо полковник от ДС, като дядото на Пеевски. Не срещу пари за украинците в България, и за енергийна и военна помощ за Зеленски. БВП от енергия пада с 30%, подарява се на Зеленски. Вероятно Вашингтон е казал на Борисов, че няма да има посланик ни в САЩ ни в България, докато Асен Василев не е премиер, а Кири да е президент. И ТАКА ЩЕ СТАНЕ! Бойко искаше да мине с подкрепа на правителството на ДПС - Делян П. не да се опира на ПП-ДБ, но пре Вашингтон номерът не минава, и Бойко ще изпълни волята на Вашингтон - Асен премиер от Коледа до новите избори през 2029г. И Кирчо президент. Ако се споразумеят как да си разделят валутният резерв от 40 милиарда евро. Пиянството на народът мърша!

    00:26 02.12.2025

