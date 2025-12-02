Румен Радев: Обръщам се към всички вас! Предсрочните избори са единственият път! ВИДЕО

Хиляди скандираха в София за оставката на управляващите. На площада бяха млади и стари. Властта е бламирана, оставката е неизбежна. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха „Оставка“. Не ги спряха нито търговците на страх, нито спрения ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Обръщам се към всички вас! Предсрочните избори са единственият път!
Това заяви президентът Румен Радев в пряко обръщение към нацията.
„Опитите протестът да бде представен като бунт срещу бюджета, подценяват самото събитие, а твърдението, че това е бунт само на младите не е вярно" - това каза президентът Румен Радев в обръщение към българския народ.
"Дълготаеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха "Оставка". Не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийни рупори да всеят разкол сред протестиращите, защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си", заяви президентът.
"Има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си. Очакването за справедливост, личното достойнство на свободни граждани в демократична страна. Грижата да осигуриш бъдеще на децата си. Самочувствието на граждани в суверенна европейска държава", каза държавният глава.
"Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие. Твърденията, че това е бунт само на младите омаловажават процеса, защото на площада бяха хора от всички поколения. Българите надигнаха глас срещу корупцията, беззаконието и отказа на политическата класа да чуе гласа им", посочи още Румен Радев.
Снощи държавният глава призова за оставка на кабинета и предсрочни избори на фона на многохилядните протести в цялата страна и ескалиралите сблъсъци в София. Държавният глава нарече случващото се в столицата "провокация на мафията" и призова насилието да спре и всички да се придържат към закона.
"Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира", написа в социалната мрежа президентът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!
Коментиран от #13, #18, #54
17:06 02.12.2025
2 честен ционист
17:06 02.12.2025
3 и кво?!?
17:07 02.12.2025
4 ДрайвингПлежър
Ако си мислите, че ПП-ДБ са по-различни и ще водят някаква друга политика - значи сте безкрайно глупави и просто си заслужавате робството!
17:07 02.12.2025
5 3569
Коментиран от #35, #59
17:08 02.12.2025
6 Хахахаха
Коментиран от #30
17:08 02.12.2025
7 Разкарай се Радев! Ти си плъх!
Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?
Коментиран от #37, #49, #62, #65
17:08 02.12.2025
8 ДрайвингПлежър
Мафия поддържана от държанките им ИТН и БСП, които просто легнаха за едни пари! Доста пари, но за пари!
17:08 02.12.2025
9 Радев да бъде съден за държавна измяна
Коментиран от #20, #42
17:09 02.12.2025
10 Ха ха ха
17:09 02.12.2025
11 махай се
17:10 02.12.2025
12 Бялджип
17:10 02.12.2025
13 Бай Стоил
До коментар #1 от "БРАВО, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!":Както беше браво за царя,Борисов,,ИТН и ПП ...Няма управия България, разберете
17:10 02.12.2025
14 вярвам му
Коментиран от #27
17:10 02.12.2025
15 Референдум, ващу мааами ей
17:10 02.12.2025
16 Хаха
17:10 02.12.2025
17 Сори
17:10 02.12.2025
18 четете свободно слово
До коментар #1 от "БРАВО, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!":Случайно ли,едновреманно поискаха оставки в България и Украйна?
17:11 02.12.2025
19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:11 02.12.2025
20 Тоя Радев да не си мисли
До коментар #9 от "Радев да бъде съден за държавна измяна":Тоя Радев да не си мисли че някой му вярва. Той е първият който трябва да влезе в затвора.
17:11 02.12.2025
21 ОСТАВКА !
17:11 02.12.2025
22 1234
Уместно е кампания за наблюдатели както на първите и вторите избори 2021г., Да се иска промяна в изборния кодекс - Преброяване в преброителни центрове, под видеонаблюдение - доказателствено. \подвижните изборни секции, контрол, защото хиляди гласове могат да дойдат от там..
17:11 02.12.2025
23 Атлантизма може да съществува
Коментиран от #33
17:12 02.12.2025
24 $$мрадефф
Коментиран от #72
17:12 02.12.2025
25 дедо
17:12 02.12.2025
26 ПазарЖик
17:12 02.12.2025
27 да да
До коментар #14 от "вярвам му":някаква долна копейка ли да ги замести то по добре прасето от гнила копейка извратена
17:12 02.12.2025
28 мани беги
17:12 02.12.2025
29 Гласят ни оранжева супа по български
17:12 02.12.2025
30 Уфффф
До коментар #6 от "Хахахаха":Човече, ако не знаеш, Радев е специализирал в САЩ 3 години и е американски генерал!!!!! Каква руска партия! Просто е българин и защитава нашите БЪЛГАРСКИ интереси.
Коментиран от #68
17:12 02.12.2025
31 Домузчиев каза, че не отстъпва
17:13 02.12.2025
32 Мими Кучева🐕
17:13 02.12.2025
33 от кожата ти абажуп
До коментар #23 от "Атлантизма може да съществува":от тебе кучешка нахрана
Коментиран от #89
17:13 02.12.2025
34 Красимир Петров
17:13 02.12.2025
35 Прав си!
До коментар #5 от "3569":Само Радев може да измете Дебелите и Крадливи парчета Пеевски и Борисов.
Коментиран от #64
17:13 02.12.2025
36 Невярващ
17:13 02.12.2025
37 Никаква оставка
До коментар #7 от "Разкарай се Радев! Ти си плъх!":Никаква оставка. Ние не сме гласували за държавният предател Радев или за обратните и шарлатаните от ППДБ. Изборите минаха. Следващите са след 3 години.
17:13 02.12.2025
38 Хипотетично
17:14 02.12.2025
39 Горски
17:14 02.12.2025
40 Това стана ясно още снощи!
17:14 02.12.2025
41 Ко речи?
17:14 02.12.2025
42 Злодеят от Дондуков
До коментар #9 от "Радев да бъде съден за държавна измяна":Злодеят от Дондуков все още не се е отказал да саботира България по пълната й интеграция в ЕС. Предателят и агентът на СССР, все още е здраво държан от компромати и пари от генерал Решетников и ще използва властта си до последно да се опитва да изкара България от ЕС и НАТО и да я направи “република на СССР”. Как са го избрали само другарите болшевики да прилича в лицето си, ушите си и плешивото си теме съвсем като другарят Тодор Живков. Лика прилика. И по интелект е същият като бай Тошо чиято глава беше напълно празна, но послушен СССР до край. И този е същият, няма разлика. Само че епохата се смени. Просто му е време за импийчмънт и разследване за предателството си към Родината, контрабандните канали от Митницата, Далаверата Боташ, корупцията като шев на ВВС и прочие.
17:15 02.12.2025
43 Искаме
Коментиран от #73
17:15 02.12.2025
44 ВЕЛИНСКИ
НЯКОЙ РАЗБРАЛИ КАКВО
ИСКА ДА КАЖЕ ГЛАВ.ГЕРОЙ В ПИЕСАТА...🤔
ТОВА НЕЖНА РЕВОЛЮЦИЯ НА
ПЕНЬОАРИТЕ ЛИ Е....
17:15 02.12.2025
45 Не само оставка
17:15 02.12.2025
46 Щом няма бюджет в евро
и одължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително и само в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията. Точно така е! ,
при удължаване на стария бюджет, бюджетните разплащания са възможни единствено и само в левове до приемането на нов такъв в евро ... А време за референдум естествено че има
Коментиран от #60
17:15 02.12.2025
47 Гошо - тръбата
17:16 02.12.2025
48 Благой от СОФстрой
Коментиран от #58
17:16 02.12.2025
49 ТИ СИ МИШКА
До коментар #7 от "Разкарай се Радев! Ти си плъх!":Което е жалко
17:16 02.12.2025
50 И след оставката к,во
17:16 02.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Голямата глава
17:16 02.12.2025
53 Сатана Z
17:17 02.12.2025
54 Промяна
До коментар #1 от "БРАВО, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!":БОКЛУК СИ ТИ И МАФИЯТА САБОТАЖНИЦИ
17:17 02.12.2025
55 Жлъчка
17:17 02.12.2025
56 1212121
17:17 02.12.2025
57 избори ?!!!
Е, не! Нека всички да запазим самообладание, да не предизвикваме безредици, да доплуваме до брега, защото сега сме в средата на морето.
А що се отнася до изборите - те ще дойдат. И едните, и другите.....Там, зад паравана или зад машината, в изборната секция, всеки ще реши кого да избере. Ще бъде и честно, ще бъде и обективно, и най-вече справедливо подреждане на партиите.
17:17 02.12.2025
58 ПО-ДОБРЕ
До коментар #48 от "Благой от СОФстрой":Путин,отколкото Зеленски
17:18 02.12.2025
59 Адолф
До коментар #5 от "3569":А ти за толкова години като президент и няколко негови служебни правителства да не би случайно да си го чул да казва как да се измъкнем от тая криза? Щото аз не съм, само злобно съскане, размахване на юмручета и подписване на загробващи договори за години напред. Нищо конкретно от негова страна освен че се пробва няколко пъти да си направи партия и резултата го видяхме.
17:18 02.12.2025
60 бю зетарите
До коментар #46 от "Щом няма бюджет в евро":първи бюджет в евро е просто един рекламен етикет.
17:19 02.12.2025
61 Пич
17:19 02.12.2025
62 Започваме мащабни контрапротести
До коментар #7 от "Разкарай се Радев! Ти си плъх!":Започваме мащабни контрапротести против Рунен Радев и шайката шарлатани от ППДБ. Достатъчно на разрушителите на Бългрия и националните предатели и разединители. Следвайте ни.Започваме .
17:19 02.12.2025
63 оня с коня
17:20 02.12.2025
64 Генов - още не е заспал!
До коментар #35 от "Прав си!":И той е агент от трето главно управление на държавна сигурност от 1989 година.
Коментиран от #81
17:20 02.12.2025
65 Умчооо
До коментар #7 от "Разкарай се Радев! Ти си плъх!":Откакто сме в НАТО, само ни използват. Имат бази, ползват ни територията, нямаме армия и техника. Още караме с руската. Имаме самолет и половина F16, щото все нещо не им работи. Това нормално ли е, а? Повече от 20 години в НАТО! Щели да ни защитата... Гледай сега какво ще стане с Украйна!
Коментиран от #71
17:22 02.12.2025
66 Нито лев за НАТЮ, Украйна
17:22 02.12.2025
67 От задния двор на Президентството
17:23 02.12.2025
68 Хахахаха
До коментар #30 от "Уфффф":Е па ясно, ако нашите български интереси съвпадат с руските интереси! Нали копей?
17:23 02.12.2025
69 болни фантазии
17:23 02.12.2025
70 хахаха
17:24 02.12.2025
71 МАЙОРА
До коментар #65 от "Умчооо":Ти в армията стъпвал ли си? Има дни на отворени врати. Заповядай и се убеди сам.
17:24 02.12.2025
72 Отвори
До коментар #24 от "$$мрадефф":си прозореца като си се осмърдял,бе
17:25 02.12.2025
73 Хахахаха
До коментар #43 от "Искаме":Аз казвам референдум за и против ЕС! ПОИМЕННО! Ако ЗА ЕС спечели, копейките ПОИМЕННО в раша! Ако ПРОТИВ ЕС спечели, еврофилите ПОИМЕННО за Европа! Пускайте референдума и стягайте багажите! ПОИМЕННО! Иначе България няма да се оправи.
17:25 02.12.2025
74 Гласове от зайчарника в Банкя
17:26 02.12.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Венета същеря на Боко.
17:26 02.12.2025
77 НЕ на НАТЮ
17:26 02.12.2025
78 Йеронимус БОШ
Уплашен ли е ? Скрил ли се е ? Чака позволение от Делян ли ? Мисли за своя рейтинг и оцеляване ли ?
Нали е смелчага и юнак номер 1 в държавата ни ? Или не съвсем !
17:26 02.12.2025
79 Уикилиикс
17:26 02.12.2025
80 Гай Турий
17:27 02.12.2025
81 Да де, ама
До коментар #64 от "Генов - още не е заспал!":Двамата Угоени и Дебели екземпляра, простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, крадат всичко от всичко ни.
17:27 02.12.2025
82 И този е същият мошеник !
17:27 02.12.2025
83 Баце
17:28 02.12.2025
84 Този
17:29 02.12.2025
85 дебеЛ Лебед
17:29 02.12.2025
86 Леля Гошо
17:29 02.12.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 ВЕЛИНСКИ СЪМ ПАК
БЕЗ БЮДЖЕТ И 1/ 12 ОТ ПРЕД .БЖ.
СЪС СЛЖ.ПРАВ.И ИЗБОРИ ЗИМАТА
КАКВО„ СПЕЧЕЛИХТЕ”....ПАЛЕЦ В (......)...
АМА ПАЛТАТА ОТ НОРКИ ИМАТ КЕШ
ДА МУ МИСЛИМ ...ОСТАНАЛИТЕ.........
17:30 02.12.2025
89 Аууууу колко си лошо
До коментар #33 от "от кожата ти абажуп":Атлантенце, с меко розово дууупенце ....
17:31 02.12.2025
90 Нови избори добре
17:32 02.12.2025
91 БАЙ ГОШО
Заслепени от едни крадци ще си докараме отново други, защото невежеството на масата не й позволява да види задкулисието!
17:33 02.12.2025
92 Само да добавя
17:33 02.12.2025
93 Този коментар е премахнат от модератор.