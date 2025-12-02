Румен Радев: Обръщам се към всички вас! Предсрочните избори са единственият път! ВИДЕО

Хиляди скандираха в София за оставката на управляващите. На площада бяха млади и стари. Властта е бламирана, оставката е неизбежна. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха „Оставка“. Не ги спряха нито търговците на страх, нито спрения ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Обръщам се към всички вас! Предсрочните избори са единственият път!

Това заяви президентът Румен Радев в пряко обръщение към нацията.

„Опитите протестът да бде представен като бунт срещу бюджета, подценяват самото събитие, а твърдението, че това е бунт само на младите не е вярно" - това каза президентът Румен Радев в обръщение към българския народ.

"Дълготаеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха "Оставка". Не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийни рупори да всеят разкол сред протестиращите, защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си", заяви президентът.

"Има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си. Очакването за справедливост, личното достойнство на свободни граждани в демократична страна. Грижата да осигуриш бъдеще на децата си. Самочувствието на граждани в суверенна европейска държава", каза държавният глава.

"Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие. Твърденията, че това е бунт само на младите омаловажават процеса, защото на площада бяха хора от всички поколения. Българите надигнаха глас срещу корупцията, беззаконието и отказа на политическата класа да чуе гласа им", посочи още Румен Радев.

Снощи държавният глава призова за оставка на кабинета и предсрочни избори на фона на многохилядните протести в цялата страна и ескалиралите сблъсъци в София. Държавният глава нарече случващото се в столицата "провокация на мафията" и призова насилието да спре и всички да се придържат към закона.

"Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира", написа в социалната мрежа президентът.