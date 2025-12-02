Новини
Румен Радев: Обръщам се към всички вас! Предсрочните избори са единственият път! ВИДЕО

Румен Радев: Обръщам се към всички вас! Предсрочните избори са единственият път! ВИДЕО

2 Декември, 2025 16:59, обновена 2 Декември, 2025 17:14 2 438 93

Президентът направи обръщение към нацията

Румен Радев: Обръщам се към всички вас! Предсрочните избори са единственият път! ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Хиляди скандираха в София за оставката на управляващите. На площада бяха млади и стари. Властта е бламирана, оставката е неизбежна. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха „Оставка“. Не ги спряха нито търговците на страх, нито спрения ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Обръщам се към всички вас! Предсрочните избори са единственият път!

Това заяви президентът Румен Радев в пряко обръщение към нацията.

„Опитите протестът да бде представен като бунт срещу бюджета, подценяват самото събитие, а твърдението, че това е бунт само на младите не е вярно" - това каза президентът Румен Радев в обръщение към българския народ.

"Дълготаеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха "Оставка". Не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийни рупори да всеят разкол сред протестиращите, защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си", заяви президентът.

"Има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си. Очакването за справедливост, личното достойнство на свободни граждани в демократична страна. Грижата да осигуриш бъдеще на децата си. Самочувствието на граждани в суверенна европейска държава", каза държавният глава.

"Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие. Твърденията, че това е бунт само на младите омаловажават процеса, защото на площада бяха хора от всички поколения. Българите надигнаха глас срещу корупцията, беззаконието и отказа на политическата класа да чуе гласа им", посочи още Румен Радев.

Снощи държавният глава призова за оставка на кабинета и предсрочни избори на фона на многохилядните протести в цялата страна и ескалиралите сблъсъци в София. Държавният глава нарече случващото се в столицата "провокация на мафията" и призова насилието да спре и всички да се придържат към закона.

"Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира", написа в социалната мрежа президентът.


  • 1 БРАВО, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!

    96 31 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА ИЗРИНЕМ БОКЛУКА!

    Коментиран от #13, #18, #54

    17:06 02.12.2025

  • 2 честен ционист

    34 70 Отговор
    Накрая рекох, че ще вдигне лявото юмруче, ама се отказа.

    17:06 02.12.2025

  • 3 и кво?!?

    38 40 Отговор
    Ще получим пак от същото!

    17:07 02.12.2025

  • 4 ДрайвингПлежър

    67 10 Отговор
    Лошото е, че и следващата сглобка няма да доведе до нищо!
    Ако си мислите, че ПП-ДБ са по-различни и ще водят някаква друга политика - значи сте безкрайно глупави и просто си заслужавате робството!

    17:07 02.12.2025

  • 5 3569

    70 39 Отговор
    Да живее България! Това е единствения политик, който ясно мисли и вижда докъде достигнахме! Призовава за избори, но кликата не иска, ама ...

    Коментиран от #35, #59

    17:08 02.12.2025

  • 6 Хахахаха

    29 59 Отговор
    Важно е да изберете руска партия, за да сте отново руска губерния! Вие и така си бяхте, но сега хептен ще сте руска губерния.

    Коментиран от #30

    17:08 02.12.2025

  • 7 Разкарай се Радев! Ти си плъх!

    36 68 Отговор
    Скъсай си пагоните съветски генерале! Скъсай си ги! Всички след 1944 година с поставените съветски нашивки по високите етажи на армията сте за съд! Особено тези около 1989 година, които се изгавриха със своите съграждани и заеха страната на политическата олигархия на БКП и съдействаха да бъдат опазени. За да може децата им днес да са в държавните институции! Предатели. Мадагаскар има по-достойна армия която застана зад своите съграждани!

    Разправят България имала силна армия, наистина достоен виц. Цитират не знам си колко самолета, не знам си колко танка, не знам си колко каскета. И какво, когато генералитетът е със затрито българско самосъзнание? В Турция са сваляли правителствата, забранявали са ги. В Гърция също, на 2 пъти май е било. Тези държави са имали силни армии, които са избирали народа! Не задкулисната олигархия и политиците, които са тясно свързани. Силна е онази армия която стои до народа. Генералитетът на нашата армия е много далеч от народа. Вече политици и бизнесмени, корумпирани селяндури. Хайде пак, кой е имал силната армия?

    Коментиран от #37, #49, #62, #65

    17:08 02.12.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    57 10 Отговор
    Горе кзаното не е в защита на МАФИЯТА!!! ГЕРБ - ДПС Е МАФИЯ!
    Мафия поддържана от държанките им ИТН и БСП, които просто легнаха за едни пари! Доста пари, но за пари!

    17:08 02.12.2025

  • 9 Радев да бъде съден за държавна измяна

    30 57 Отговор
    Няма какво да го слушаме този путинист, предател на България, източил милиарди чрез схемата Боташ и корупцията в митниците когато управлява чрез служебните кабинети. Съд за корумпираният Радев

    Коментиран от #20, #42

    17:09 02.12.2025

  • 10 Ха ха ха

    26 42 Отговор
    Зеления чорап къде се куми........и него никой не го иска!

    17:09 02.12.2025

  • 11 махай се

    23 34 Отговор
    боташев яхна протеста

    17:10 02.12.2025

  • 12 Бялджип

    46 14 Отговор
    Предсрочните избори са единственият път! Това ще стане!

    17:10 02.12.2025

  • 13 Бай Стоил

    15 13 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!":

    Както беше браво за царя,Борисов,,ИТН и ПП ...Няма управия България, разберете

    17:10 02.12.2025

  • 14 вярвам му

    46 28 Отговор
    Само Радев ще отърве народа от тикви и свини !!

    Коментиран от #27

    17:10 02.12.2025

  • 15 Референдум, ващу мааами ей

    47 17 Отговор
    Няма да търпим парламентарна атлантическа диктатура . Просто си го избийте от кратуните

    17:10 02.12.2025

  • 16 Хаха

    21 32 Отговор
    Дори няма да го чета този злобар и интригант, копче на мафията.

    17:10 02.12.2025

  • 17 Сори

    22 26 Отговор
    Прецедента не беше на протеста и няма право да дава оценки!

    17:10 02.12.2025

  • 18 четете свободно слово

    32 3 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!":

    Случайно ли,едновреманно поискаха оставки в България и Украйна?

    17:11 02.12.2025

  • 19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    19 7 Отговор
    Мутри вън! Борисов, Пеевски, Сарафов , Йордан Цонев и разни там Хамид Хамид, Байрам Байрам на съд и в затвора!

    17:11 02.12.2025

  • 20 Тоя Радев да не си мисли

    17 28 Отговор

    До коментар #9 от "Радев да бъде съден за държавна измяна":

    Тоя Радев да не си мисли че някой му вярва. Той е първият който трябва да влезе в затвора.

    17:11 02.12.2025

  • 21 ОСТАВКА !

    33 18 Отговор
    Позрдавления за българския президент. Долу проклетата смрад. Оставка. Нови избори. Съд за престъпната хунта.

    17:11 02.12.2025

  • 22 1234

    27 5 Отговор
    Радев! То хубаво! НО! Преброяването, кой ще го прави и как!? Защото от време оно се знае "Не е важно кой как гласува, а кой брои бюлетините."
    Уместно е кампания за наблюдатели както на първите и вторите избори 2021г., Да се иска промяна в изборния кодекс - Преброяване в преброителни центрове, под видеонаблюдение - доказателствено. \подвижните изборни секции, контрол, защото хиляди гласове могат да дойдат от там..

    17:11 02.12.2025

  • 23 Атлантизма може да съществува

    16 7 Отговор
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се атлантически боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди и жандармерия . ПОЗОР....

    Коментиран от #33

    17:12 02.12.2025

  • 24 $$мрадефф

    9 9 Отговор
    о$$мардя

    Коментиран от #72

    17:12 02.12.2025

  • 25 дедо

    17 9 Отговор
    Наясно ли сте ,че Пеевски и Борисов в съучастие на Станислав Зулуса и Зафиров умишлено използват непълнолетни момчета от агитките , за да не подлежат на наказателна отговорност като нападат "полицаите" . Абе хора тия Пеевски и Борисов използват децата бе , крият се зад гърба на децата и от децата искат да съзсдадат еничари и мафоти ,които да малтрертират народа. Тия двамата създават ново поколение мафия от децата ,които след 3-4 години ще станат мъже. Това е жестоко о отвратително. Връщаме се във времената на Османската империя и еничарството.

    17:12 02.12.2025

  • 26 ПазарЖик

    11 9 Отговор
    Ко каза нищо,

    17:12 02.12.2025

  • 27 да да

    13 13 Отговор

    До коментар #14 от "вярвам му":

    някаква долна копейка ли да ги замести то по добре прасето от гнила копейка извратена

    17:12 02.12.2025

  • 28 мани беги

    13 6 Отговор
    време е да заколим прасето, все пак коледа иде ... и един тиквеник да сготвим за десерт

    17:12 02.12.2025

  • 29 Гласят ни оранжева супа по български

    12 14 Отговор
    Този гражданин няма право да зове за оставка. Не му влиза в правомощията

    17:12 02.12.2025

  • 30 Уфффф

    16 13 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Човече, ако не знаеш, Радев е специализирал в САЩ 3 години и е американски генерал!!!!! Каква руска партия! Просто е българин и защитава нашите БЪЛГАРСКИ интереси.

    Коментиран от #68

    17:12 02.12.2025

  • 31 Домузчиев каза, че не отстъпва

    10 5 Отговор
    Олигарсите в президентството и те не отстъпват. Синдикатите и те не отстъпват. А бюджетът е само един. Радев зае страна в спора, но не предлага решение.

    17:13 02.12.2025

  • 32 Мими Кучева🐕

    9 2 Отговор
    Миленко Ганьов за президент,с вице Мара Атанасова!🤗🤣🖕

    17:13 02.12.2025

  • 33 от кожата ти абажуп

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Атлантизма може да съществува":

    от тебе кучешка нахрана

    Коментиран от #89

    17:13 02.12.2025

  • 34 Красимир Петров

    10 8 Отговор
    Тръмп(САЩ)подкрепят Радев,а Борисов и Пеевски ще бъдат премахнати.

    17:13 02.12.2025

  • 35 Прав си!

    17 11 Отговор

    До коментар #5 от "3569":

    Само Радев може да измете Дебелите и Крадливи парчета Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #64

    17:13 02.12.2025

  • 36 Невярващ

    3 3 Отговор
    А стига, бе!

    17:13 02.12.2025

  • 37 Никаква оставка

    12 18 Отговор

    До коментар #7 от "Разкарай се Радев! Ти си плъх!":

    Никаква оставка. Ние не сме гласували за държавният предател Радев или за обратните и шарлатаните от ППДБ. Изборите минаха. Следващите са след 3 години.

    17:13 02.12.2025

  • 38 Хипотетично

    5 5 Отговор
    Предсрочните избори не прескачат служебно президентско правителство, я с Гълъб, я с някой генерал.

    17:14 02.12.2025

  • 39 Горски

    8 2 Отговор
    Протести до смяна на кодекса и намаляване на манипулирания вот. 9 пъти ви ходихме по изборите да валят павета доде не се изкорени тая корупция и морална мизерия у политиката. Да обясня на матряла, щото той горкия е ошашавен. Лойко и Прасчо са дали дупе на Брюкселските помияри и Лондон сити. ПП тата и Радев в момента бутат влиянието на САЩ. ТВА Е. ОПРАВЯЙТЕ СА. Нито едните, нито другите ви мислят ДОБРОТО. И едните и другите ЩЕ ВИ ЗАКОПАЯТ. Никой не говори за системата затова че населението няма абсолютно никакъв контрол над избираните народни представители. Ние ги избираме и никога повече не ги виждаме. Нямат офиси в избирателните си райони, тел, или електронни пощи. Населението няма абсолютно представа как работи системата. Идват нови избраници и пак те продължават по старому, защото системата не ни позволява да ги контролираме. Боже, душици. Те лапнали пустия бюджет и цепят ризки. Сбъркали, извинявали се. Ама хората не искат никого. Нито дебелаците крадливи, нито хравардите негодни. Как не го разбрахте вече? Държавата тотално е абдикирала от всичките си функции. Нужен е респект. Как не им го увират главите прости и на упраеляващи, и на опозиция. Накрая наистина ше стане голям кютек от малоумието им. Избори, протести, избори, протести, докато не дойде нещо ново.

    17:14 02.12.2025

  • 40 Това стана ясно още снощи!

    8 5 Отговор
    Правителство без обществено доверие не може да управлява!

    17:14 02.12.2025

  • 41 Ко речи?

    8 6 Отговор
    Че то все още няма за кого да се гласува. За теб ли?!?!?

    17:14 02.12.2025

  • 42 Злодеят от Дондуков

    9 7 Отговор

    До коментар #9 от "Радев да бъде съден за държавна измяна":

    Злодеят от Дондуков все още не се е отказал да саботира България по пълната й интеграция в ЕС. Предателят и агентът на СССР, все още е здраво държан от компромати и пари от генерал Решетников и ще използва властта си до последно да се опитва да изкара България от ЕС и НАТО и да я направи “република на СССР”. Как са го избрали само другарите болшевики да прилича в лицето си, ушите си и плешивото си теме съвсем като другарят Тодор Живков. Лика прилика. И по интелект е същият като бай Тошо чиято глава беше напълно празна, но послушен СССР до край. И този е същият, няма разлика. Само че епохата се смени. Просто му е време за импийчмънт и разследване за предателството си към Родината, контрабандните канали от Митницата, Далаверата Боташ, корупцията като шев на ВВС и прочие.

    17:15 02.12.2025

  • 43 Искаме

    9 9 Отговор
    Избори и референдум за лева,не може тези пропаднали мафиоти да решават бъднините на родината без да се интересуват от мнението ни.не на брюкселското иго,искаме си лева

    Коментиран от #73

    17:15 02.12.2025

  • 44 ВЕЛИНСКИ

    4 4 Отговор
    АМИ СЕГА....казваше едно човече🤐
    НЯКОЙ РАЗБРАЛИ КАКВО
    ИСКА ДА КАЖЕ ГЛАВ.ГЕРОЙ В ПИЕСАТА...🤔
    ТОВА НЕЖНА РЕВОЛЮЦИЯ НА
    ПЕНЬОАРИТЕ ЛИ Е....

    17:15 02.12.2025

  • 45 Не само оставка

    5 4 Отговор
    Както са на куп кауш .

    17:15 02.12.2025

  • 46 Щом няма бюджет в евро

    6 8 Отговор
    Това дефакто значи, че еврозоната е незаконна. Със старият бюджет разплащането в левове е задължително. При оттегляне на бюджета
    и одължаване на стария бюджет , всички бюджетни плащания трябва да са задължително и само в левове и нищо не може да го промени ! Отново ще бъдат в колизия със конституцията. Точно така е! ,
    при удължаване на стария бюджет, бюджетните разплащания са възможни единствено и само в левове до приемането на нов такъв в евро ... А време за референдум естествено че има

    Коментиран от #60

    17:15 02.12.2025

  • 47 Гошо - тръбата

    4 5 Отговор
    Скрий се някъде.

    17:16 02.12.2025

  • 48 Благой от СОФстрой

    10 10 Отговор
    Прочетете биографиите на Радев БКП-БНА и на Путин КГБ-КПСС, те са идентични!!!

    Коментиран от #58

    17:16 02.12.2025

  • 49 ТИ СИ МИШКА

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Разкарай се Радев! Ти си плъх!":

    Което е жалко

    17:16 02.12.2025

  • 50 И след оставката к,во

    7 5 Отговор
    Пак Денков, асенка,лена с баджанака. Или ивето с компания. Ако не Бою циганина , откъде ще вземете 💰 за боташко

    17:16 02.12.2025

  • 52 Голямата глава

    9 8 Отговор
    Мунчо, винаги е бил страхливец.

    17:16 02.12.2025

  • 53 Сатана Z

    7 7 Отговор
    Румбата отново ще докара Палавите Пдрасти на власт по нареждане от Козяк 13

    17:17 02.12.2025

  • 54 Промяна

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "БРАВО, Г-Н ПРЕЗИДЕНТ!":

    БОКЛУК СИ ТИ И МАФИЯТА САБОТАЖНИЦИ

    17:17 02.12.2025

  • 55 Жлъчка

    9 7 Отговор
    Русска поддлогга

    17:17 02.12.2025

  • 56 1212121

    3 5 Отговор
    ОСТАВКААААААА!

    17:17 02.12.2025

  • 57 избори ?!!!

    5 1 Отговор
    В този момент ?
    Е, не! Нека всички да запазим самообладание, да не предизвикваме безредици, да доплуваме до брега, защото сега сме в средата на морето.
    А що се отнася до изборите - те ще дойдат. И едните, и другите.....Там, зад паравана или зад машината, в изборната секция, всеки ще реши кого да избере. Ще бъде и честно, ще бъде и обективно, и най-вече справедливо подреждане на партиите.

    17:17 02.12.2025

  • 58 ПО-ДОБРЕ

    8 5 Отговор

    До коментар #48 от "Благой от СОФстрой":

    Путин,отколкото Зеленски

    17:18 02.12.2025

  • 59 Адолф

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "3569":

    А ти за толкова години като президент и няколко негови служебни правителства да не би случайно да си го чул да казва как да се измъкнем от тая криза? Щото аз не съм, само злобно съскане, размахване на юмручета и подписване на загробващи договори за години напред. Нищо конкретно от негова страна освен че се пробва няколко пъти да си направи партия и резултата го видяхме.

    17:18 02.12.2025

  • 60 бю зетарите

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Щом няма бюджет в евро":

    първи бюджет в евро е просто един рекламен етикет.

    17:19 02.12.2025

  • 61 Пич

    4 4 Отговор
    Айдее....... сичкото маймуни се наредиха пред палмата !!! И сека маймуна иска да командва !!! А то - все маймуни трябва да избираме !!!

    17:19 02.12.2025

  • 62 Започваме мащабни контрапротести

    8 12 Отговор

    До коментар #7 от "Разкарай се Радев! Ти си плъх!":

    Започваме мащабни контрапротести против Рунен Радев и шайката шарлатани от ППДБ. Достатъчно на разрушителите на Бългрия и националните предатели и разединители. Следвайте ни.Започваме .

    17:19 02.12.2025

  • 63 оня с коня

    7 6 Отговор
    Използва Радев Президентската Трибуна за да БУНИ Обществения Мир,но НЕ ПОДАВА ОСТАВКА за да се включи с Новосформирана Своя партия та да "оправи" нещата в Държавата?Естествено тоя Наглец никога няма да отъве "Питомното" и да тръгне да гони "дивото",ама ПОДЛО Е спрямо Феновете му!

    17:20 02.12.2025

  • 64 Генов - още не е заспал!

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Прав си!":

    И той е агент от трето главно управление на държавна сигурност от 1989 година.

    Коментиран от #81

    17:20 02.12.2025

  • 65 Умчооо

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Разкарай се Радев! Ти си плъх!":

    Откакто сме в НАТО, само ни използват. Имат бази, ползват ни територията, нямаме армия и техника. Още караме с руската. Имаме самолет и половина F16, щото все нещо не им работи. Това нормално ли е, а? Повече от 20 години в НАТО! Щели да ни защитата... Гледай сега какво ще стане с Украйна!

    Коментиран от #71

    17:22 02.12.2025

  • 66 Нито лев за НАТЮ, Украйна

    8 3 Отговор
    И заводи за барути! Нито стотинка даже

    17:22 02.12.2025

  • 67 От задния двор на Президентството

    5 2 Отговор
    Синът на олигарха Атанас Бобоков - 19-годишният Божидар, е задържан за погромите, извършени в центъра на София след вчерашния протест на ППДБ. Припомням, че до метежите се стигна, след като Кирил Петков оглави шествие от Триъгълника на властта към партийните централи на ГЕРБ и ДПС.

    17:23 02.12.2025

  • 68 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "Уфффф":

    Е па ясно, ако нашите български интереси съвпадат с руските интереси! Нали копей?

    17:23 02.12.2025

  • 69 болни фантазии

    4 7 Отговор
    Позорът на нацията се обади. Не сдържа вече неистовата си жажда за власт, защото само така ще обслужва пълноценно кремълските си господари - тези, които го инсталираха. Обаче ще получи един среден.

    17:23 02.12.2025

  • 70 хахаха

    2 4 Отговор
    ха ха ха - напред към служебно правителство на радев и към москва

    17:24 02.12.2025

  • 71 МАЙОРА

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Умчооо":

    Ти в армията стъпвал ли си? Има дни на отворени врати. Заповядай и се убеди сам.

    17:24 02.12.2025

  • 72 Отвори

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "$$мрадефф":

    си прозореца като си се осмърдял,бе

    17:25 02.12.2025

  • 73 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #43 от "Искаме":

    Аз казвам референдум за и против ЕС! ПОИМЕННО! Ако ЗА ЕС спечели, копейките ПОИМЕННО в раша! Ако ПРОТИВ ЕС спечели, еврофилите ПОИМЕННО за Европа! Пускайте референдума и стягайте багажите! ПОИМЕННО! Иначе България няма да се оправи.

    17:25 02.12.2025

  • 74 Гласове от зайчарника в Банкя

    1 2 Отговор
    Бацо направо онемя!

    17:26 02.12.2025

  • 76 Венета същеря на Боко.

    2 4 Отговор
    Румене идоле наш, слез на земята и помети гербаджийската сган Обичаме те Рунене

    17:26 02.12.2025

  • 77 НЕ на НАТЮ

    2 3 Отговор
    Не искаме да сме терористи взривяващи кораби в Черно море !

    17:26 02.12.2025

  • 78 Йеронимус БОШ

    2 2 Отговор
    А къде е Бойко Борисов ? Защо САМО той дума не е казал вече 24 часа след протестите ?
    Уплашен ли е ? Скрил ли се е ? Чака позволение от Делян ли ? Мисли за своя рейтинг и оцеляване ли ?
    Нали е смелчага и юнак номер 1 в държавата ни ? Или не съвсем !

    17:26 02.12.2025

  • 79 Уикилиикс

    1 1 Отговор
    Има те в списъка на Сноудън.

    17:26 02.12.2025

  • 80 Гай Турий

    2 3 Отговор
    ГРОБ и сглобката крепена с дебили Д са ултра гьон-сурати. Безчливи нахалници, същества без срам, съвест, без достойнство. На всяка цена срещу цял народ тия ще искат да грабят от бедните да дават на богатите. Обладани от манията да крадат като за последно. После идва Радев и край!

    17:27 02.12.2025

  • 81 Да де, ама

    3 2 Отговор

    До коментар #64 от "Генов - още не е заспал!":

    Двамата Угоени и Дебели екземпляра, простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, крадат всичко от всичко ни.

    17:27 02.12.2025

  • 82 И този е същият мошеник !

    3 3 Отговор
    българите сме генетично увредени - крадци , завистливи, алчни , който и да дойде ще е едно и също, така е било от край време, за това и сме си дотътрили родата комарджията Симеон , припомнете си историята!

    17:27 02.12.2025

  • 83 Баце

    2 1 Отговор
    Човека казва истината. Няма как да сме европейска държава с Борисов и Пеевски начело.

    17:28 02.12.2025

  • 84 Този

    1 2 Отговор
    Президентът отдавна чака тази ситуация за да спечели избори и да ни забута в лапите на източната империя.Сега посолството им ще ги активира всичките проксита особено копейкин ще е всеки ден по телевизиите.Преди беше всяка седмица.Ще инструктират и главните редактори в телевизиите.Социолози и пр. тежка артилерия като онази генералскатат щерка В.Велева и пр.сега са стъписанаи но скоро ще им дадат задачи.А от ППДБ никой няма да видите или 10:1.За БНТ и Г.Любенов вече не се съмняваме.

    17:29 02.12.2025

  • 85 дебеЛ Лебед

    1 1 Отговор
    Бате Бойоооооо , чакаме те да ни осветлиш със своята ярка аура и да ни поведеш към светлите хоризонти ! Къде сииииии ? ПлачемЕ и тъгуваме за теб ! На кого ни оставяш , човечеееее !?

    17:29 02.12.2025

  • 86 Леля Гошо

    3 2 Отговор
    РЕФЕРЕНДУМ ЗА СВИКВАНЕ НА ВНС И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ИЗБОРЕН ПРОЦЕС, ПАРЛАМЕНТ, ПОЛИЦИЯ, ПРОКУРАТУРА, СЛУЖБИ И СЪДЕБНА СИСТЕМА. БАЦО, ШИШО И САРАФА ПОД СЪД.

    17:29 02.12.2025

  • 88 ВЕЛИНСКИ СЪМ ПАК

    1 0 Отговор
    Е СЕГА НАИГРАХТЕЛИ СЕ...
    БЕЗ БЮДЖЕТ И 1/ 12 ОТ ПРЕД .БЖ.
    СЪС СЛЖ.ПРАВ.И ИЗБОРИ ЗИМАТА
    КАКВО„ СПЕЧЕЛИХТЕ”....ПАЛЕЦ В (......)...
    АМА ПАЛТАТА ОТ НОРКИ ИМАТ КЕШ
    ДА МУ МИСЛИМ ...ОСТАНАЛИТЕ.........

    17:30 02.12.2025

  • 89 Аууууу колко си лошо

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "от кожата ти абажуп":

    Атлантенце, с меко розово дууупенце ....

    17:31 02.12.2025

  • 90 Нови избори добре

    1 0 Отговор
    Но с нови избори обслужвате ГЕРБ и ДПС. Те ще имат още повече депутати, особено ДПС и няма да имат нужда от други за мнозинство.

    17:32 02.12.2025

  • 91 БАЙ ГОШО

    1 0 Отговор
    И излезе масонската подлога да яхне народното недоволство, с опит да доведе отново корумпираната клика и предводителя й с "копринената ръкавица". Бог да пази България и трезво мислещите й граждани.
    Заслепени от едни крадци ще си докараме отново други, защото невежеството на масата не й позволява да види задкулисието!

    17:33 02.12.2025

  • 92 Само да добавя

    0 0 Отговор
    България има късмет с този човек! Браво!

    17:33 02.12.2025

