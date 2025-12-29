Държавата налага директни санкции за спекула с цените преди еврото

Държавата въвежда нулева толерантност към необоснованото повишаване на цените в търговската мрежа. При констатирани нарушения институциите вече ще налагат директни санкции, без да издават предварителни предписания. Това стана ясно след редовното заседание на Механизма за еврото, свикано днес от министър-председателя Росен Желязков.
Акцентът на срещата беше поставен върху стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото и защитата на потребителите от спекулативни практики в преходния период.
Националната агенция за приходите (НАП) вече е извършила близо 700 проверки на територията на цялата страна. Инспекциите обхващат целия спектър на търговията – от големите вериги хипермаркети до малките квартални магазини и локални търговци.
"От началото на следващата година Агенцията ще засили допълнително капацитета си във всичките си териториални дирекции, така че своевременно да реагира на сигнали на граждани. За констатирани нарушения са наложени санкции", заяви изпълнителният директор на НАП Христо Марков по време на заседанието.
Комисията за защита на потребителите (КЗП) отчете хиляди извършени проверки, като данните показват тревожна тенденция при стоките от първа необходимост. Според представения доклад, 80% от установените нарушения са свързани с ценообразуването на храни. При лекарствата и стоките за бита делът на нарушенията е по 10%.
Председателят на КЗП Александър Колячев докладва, че контролът продължава с пълна сила и вече се разширява и в сферата на услугите.
Основната промяна в контролната дейност влиза в сила от началото на 2026 година. Институциите преустановяват практиката на издаване на предписания за отстраняване на нередности. Вместо това, недобросъвестните търговци ще бъдат санкционирани директно при установяване на нарушение.
Специално внимание се обръща на двойното обозначение на цените в лева и евро върху етикетите, което е ключов елемент за информираността на гражданите преди окончателното приемане на единната европейска валута.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:49 29.12.2025
2 честен ционист
15:50 29.12.2025
3 Делю Хайдутин
Коментиран от #6
15:50 29.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Коце Ман гала от Възраждане
15:51 29.12.2025
6 честен ционист
До коментар #3 от "Делю Хайдутин":Тази банкнота въобще няма да е налична. На Ганчо ще му пуснат в обръщение само подделки на 20 и 50 евро.
15:52 29.12.2025
7 Григор
Коментиран от #9, #16
15:52 29.12.2025
8 Ае копейки
Коментиран от #27
15:53 29.12.2025
9 Григор
До коментар #7 от "Григор":И с тези касови апарати и етикетчета направо ми разказаха играта. Това са безбожни разходи! Няма безплатен обяд. Нека да ми дойде един нападжия, за да му кажа как се прави бизнес в условия на пазарна икономика. Копче не може да ми каже.
15:54 29.12.2025
10 Айде
15:55 29.12.2025
11 Цвете
15:56 29.12.2025
12 1488
15:57 29.12.2025
13 Цвете
15:58 29.12.2025
14 Стенли
15:59 29.12.2025
15 Емигрант
16:02 29.12.2025
16 Наркоп
До коментар #7 от "Григор":То пък някой ще пазарува в селския ти Смесен магазин.
Коментиран от #29
16:09 29.12.2025
17 с главно дъ
16:10 29.12.2025
18 Много обича
16:19 29.12.2025
19 Директора👨✈️
16:24 29.12.2025
20 ужасия
Това, ако не е почти двойна цена и спекула здраве му кажи?
Коментиран от #22, #33
16:30 29.12.2025
21 Сатана Z
16:35 29.12.2025
22 Сатана Z
До коментар #20 от "ужасия":Наистина има нещо гнило.Вчера забелязах,че в Емаг цената на една стока,която в УК се търгува за 56£ или около 62€,то в сайта на еМаг беше 122€.Изпаднах в шок и ужас
Коментиран от #32
16:40 29.12.2025
23 Ами стойте си у вас.
Там пазарувайте.
Кога гласуваха за еврото спахте .
Дълбок сън.
Плюете по фирмите.
Ами плюйте си .
Те си отиват дома .
Нема да се плашите
Масовите Съкращения са Стартирани. Четете интернета.
Плюете яко .
Чуждите бегат. И нашите бегат.
Едно време старите хора слагаха люта чушка на устата на тези които псуват.
16:41 29.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ето ви евро !!!
Ето така е в цялата страна с всички цени. Примери милиони. Директно стават в евро. След това всички казват - ама то не е от еврото - просто е заради това, че всичко поскъпва. А сега тези кретени, където управляват страната да отговорят - инфлацията ли е 100% или поскъпването е заради еврото. Да си изберат един от двата отговора и да отговорят като нормални хора, а не като идиоти да ни говорят за някакви мерки и борба, когато под носа им всичко двойно поскъпва. Както и да направят всички заплати директно в евро - ако искат заради инфлацията, ако искат заради еврото. А най-накрая все пак да не забравяме кои партии ни натресоха еврото и кои шест месеца анй-нагло лъжат, че няма да има поскъпване.
Коментиран от #30
16:45 29.12.2025
26 Нема да купувате .
Да падне ....тавана.
Коментиран от #28
16:47 29.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нема да
До коментар #26 от "Нема да купувате .":Имаме си всичко.
16:49 29.12.2025
29 Григор
До коментар #16 от "Наркоп":Пазаруват. Даже и ти си ми клиент, но не го знаеш.
16:51 29.12.2025
30 Добър ден.
До коментар #25 от "Ето ви евро !!!":Държавата да се намеси.
Паркинга да е безплатен.
Хотелите с минерална вода вдигнаха цените.
Държавата да ги изкупи.
Лифта скочи. Да се купи.
Вместо високи заплати е по добре евтини - достъп до минерални води, планина,море.
Време е за купуване.......
16:52 29.12.2025
31 Kaлпазанин
16:55 29.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гост
До коментар #20 от "ужасия":Ами защо купуваш от румънската платформа Емаг? Иди в нашите магазини за ел.уреди и виж, че цените на хладилниците и другите стоки са си същите от години, дори има и промоции!
И въобще за всичко се отнася, гледаш, проверяваш и тогава купуваш.
16:58 29.12.2025
34 Ей,кво нещо...
17:01 29.12.2025