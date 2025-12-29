Държавата налага директни санкции за спекула с цените преди еврото

Държавата въвежда нулева толерантност към необоснованото повишаване на цените в търговската мрежа. При констатирани нарушения институциите вече ще налагат директни санкции, без да издават предварителни предписания. Това стана ясно след редовното заседание на Механизма за еврото, свикано днес от министър-председателя Росен Желязков.

Акцентът на срещата беше поставен върху стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото и защитата на потребителите от спекулативни практики в преходния период.

Националната агенция за приходите (НАП) вече е извършила близо 700 проверки на територията на цялата страна. Инспекциите обхващат целия спектър на търговията – от големите вериги хипермаркети до малките квартални магазини и локални търговци.

"От началото на следващата година Агенцията ще засили допълнително капацитета си във всичките си териториални дирекции, така че своевременно да реагира на сигнали на граждани. За констатирани нарушения са наложени санкции", заяви изпълнителният директор на НАП Христо Марков по време на заседанието.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) отчете хиляди извършени проверки, като данните показват тревожна тенденция при стоките от първа необходимост. Според представения доклад, 80% от установените нарушения са свързани с ценообразуването на храни. При лекарствата и стоките за бита делът на нарушенията е по 10%.

Председателят на КЗП Александър Колячев докладва, че контролът продължава с пълна сила и вече се разширява и в сферата на услугите.

Основната промяна в контролната дейност влиза в сила от началото на 2026 година. Институциите преустановяват практиката на издаване на предписания за отстраняване на нередности. Вместо това, недобросъвестните търговци ще бъдат санкционирани директно при установяване на нарушение.

Специално внимание се обръща на двойното обозначение на цените в лева и евро върху етикетите, което е ключов елемент за информираността на гражданите преди окончателното приемане на единната европейска валута.