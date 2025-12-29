Новини
Държавата налага директни санкции за спекула с цените преди еврото

29 Декември, 2025

Специално внимание се обръща на двойното обозначение на цените в лева и евро върху етикетите

Държавата въвежда нулева толерантност към необоснованото повишаване на цените в търговската мрежа. При констатирани нарушения институциите вече ще налагат директни санкции, без да издават предварителни предписания. Това стана ясно след редовното заседание на Механизма за еврото, свикано днес от министър-председателя Росен Желязков.

Акцентът на срещата беше поставен върху стриктното спазване на Закона за въвеждане на еврото и защитата на потребителите от спекулативни практики в преходния период.

Националната агенция за приходите (НАП) вече е извършила близо 700 проверки на територията на цялата страна. Инспекциите обхващат целия спектър на търговията – от големите вериги хипермаркети до малките квартални магазини и локални търговци.

"От началото на следващата година Агенцията ще засили допълнително капацитета си във всичките си териториални дирекции, така че своевременно да реагира на сигнали на граждани. За констатирани нарушения са наложени санкции", заяви изпълнителният директор на НАП Христо Марков по време на заседанието.

Комисията за защита на потребителите (КЗП) отчете хиляди извършени проверки, като данните показват тревожна тенденция при стоките от първа необходимост. Според представения доклад, 80% от установените нарушения са свързани с ценообразуването на храни. При лекарствата и стоките за бита делът на нарушенията е по 10%.

Председателят на КЗП Александър Колячев докладва, че контролът продължава с пълна сила и вече се разширява и в сферата на услугите.

Основната промяна в контролната дейност влиза в сила от началото на 2026 година. Институциите преустановяват практиката на издаване на предписания за отстраняване на нередности. Вместо това, недобросъвестните търговци ще бъдат санкционирани директно при установяване на нарушение.

Специално внимание се обръща на двойното обозначение на цените в лева и евро върху етикетите, което е ключов елемент за информираността на гражданите преди окончателното приемане на единната европейска валута.


  • 1 Последния Софиянец

    24 1 Отговор
    Глупости!

    15:49 29.12.2025

  • 2 честен ционист

    23 6 Отговор
    Веднъж развързани от МВФ, спекулата ще се нарича вече пазарна икономика.

    15:50 29.12.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    14 1 Отговор
    Тази банкнота на снимката ще е едно пазаруване в супера

    Коментиран от #6

    15:50 29.12.2025

  • 5 Коце Ман гала от Възраждане

    7 7 Отговор
    Ние вече ще теглим рубли от банкоматите!

    15:51 29.12.2025

  • 6 честен ционист

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Делю Хайдутин":

    Тази банкнота въобще няма да е налична. На Ганчо ще му пуснат в обръщение само подделки на 20 и 50 евро.

    15:52 29.12.2025

  • 7 Григор

    6 9 Отговор
    Аз в моя магазин 200 кв.м. разгъната площ почти всичко съм удвоил, за да се застраховам. Възнамерявам след 15-20 януари да повиша цените с поне още 20-30% над доставните, за да си избия разходите. Трябва и заплати да плащам, ток, вода, пък и някаква печалба все пак да реализирам. Не правя бизнес, за да изляза на загуба или на 0 накрая.

    Коментиран от #9, #16

    15:52 29.12.2025

  • 8 Ае копейки

    3 14 Отговор
    Ко стана с великият и независим африкански лъв?

    Коментиран от #27

    15:53 29.12.2025

  • 9 Григор

    7 7 Отговор

    До коментар #7 от "Григор":

    И с тези касови апарати и етикетчета направо ми разказаха играта. Това са безбожни разходи! Няма безплатен обяд. Нека да ми дойде един нападжия, за да му кажа как се прави бизнес в условия на пазарна икономика. Копче не може да ми каже.

    15:54 29.12.2025

  • 10 Айде

    14 1 Отговор
    След дъжд - качулка! Къде е държавата!? И си махни очилата, тука не е плаж!

    15:55 29.12.2025

  • 11 Цвете

    15 2 Отговор
    СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПОБАРА В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЕВРОТО.?! ДО СЕГА В ЛУКС ЛИ ТЪНЕХТЕ, ЧЕ СЕ СЕТИХТЕ НА 29 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА? ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2025 ГОДИНА, ЗА ДА ИМА ЕФЕКТ ПОЛОЖИТЕЛЕН И ДА НЕ РАЗМЪТВАТЕ ГЛАВИТЕ НА ХОРАТА. ТАКА ЛИ Е? КАТО НЯКОИ СПЯЩИ КРАСАВИЦИ СТЕ, НО ЗА ВАС ВСИЧКО Е ОК. СМЕНИХТЕ СИ ПАРИЧКИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО И СЪНЯТ ВИ Е " ЧИСТ " ,АМА ДРУГ ПЪТ. ☹️👎🤔🙄👎😠👎🤕👎🤕😠🙄🤔❄️🇧🇬💯❤️🌹🎄🍀🍷☃️

    15:56 29.12.2025

  • 12 1488

    5 4 Отговор
    по ми е интересно ко ше праят П 0врьщане и Двуличие след 1ви януари

    15:57 29.12.2025

  • 13 Цвете

    5 1 Отговор
    СЕТИЛА СЕ МАРА ДА СЕ ПОБАРА В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЕВРОТО.?! ДО СЕГА В ЛУКС ЛИ ТЪНЕХТЕ, ЧЕ СЕ СЕТИХТЕ НА 29 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА? ТОВА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2025 ГОДИНА, ЗА ДА ИМА ЕФЕКТ ПОЛОЖИТЕЛЕН И ДА НЕ РАЗМЪТВАТЕ ГЛАВИТЕ НА ХОРАТА. ТАКА ЛИ Е? КАТО НЯКОИ СПЯЩИ КРАСАВИЦИ СТЕ, НО ЗА ВАС ВСИЧКО Е ОК. СМЕНИХТЕ СИ ПАРИЧКИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО И СЪНЯТ ВИ Е " ЧИСТ " ,АМА ДРУГ ПЪТ. ☹️👎🤔🙄👎😠👎🤕👎🤕😠🙄🤔❄️🇧🇬💯❤️🌹🎄🍀🍷☃️

    15:58 29.12.2025

  • 14 Стенли

    8 1 Отговор
    Що ли нещо не вярвам 🤔🤑 а относно това така наречно евро никой не пожела да попита хората дали искат евро или не

    15:59 29.12.2025

  • 15 Емигрант

    8 0 Отговор
    Ха ха ха герб-чалгарите два дни преди еврото налагат санкции за спекула, а обявиха от октомври, че ще се борят срещу спекулата ? Е наспекулираха се 3 месеца и за два дни ще я "укротят" ? С такъв народ всеки средноинтелигентен политик ще стане милионер за година, а за десет милиардер ! Дано още две-три "петилетки" ви "дирижират" живота измамници като Тиквата и Намагнитения - ДАНО !

    16:02 29.12.2025

  • 16 Наркоп

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Григор":

    То пък някой ще пазарува в селския ти Смесен магазин.

    Коментиран от #29

    16:09 29.12.2025

  • 17 с главно дъ

    1 0 Отговор
    вервайте!

    16:10 29.12.2025

  • 18 Много обича

    2 0 Отговор
    Да хвърля четки Марчето . В оставка Марче

    16:19 29.12.2025

  • 19 Директора👨‍✈️

    3 1 Отговор
    Само хвалби. Пъллни гупости. И как ще забраните на някой да не вдига цените, като това е пазарна икономика. Ако искам доматите ще ги продавам и за 30 лв., ако има кой да ги купи!!! И какво? Ще ме съдите за това, че искам по-голяма печалба ли? Ами аз какво иначе работя?

    16:24 29.12.2025

  • 20 ужасия

    6 0 Отговор
    Да проверят ЕМАГ, как един и същ хладилник марка и модел на цена седмицата преди коледа беше 1199 лв, а сега вече е 1134 Евро!?!?
    Това, ако не е почти двойна цена и спекула здраве му кажи?

    Коментиран от #22, #33

    16:30 29.12.2025

  • 21 Сатана Z

    3 1 Отговор
    От 1 Януари цените ще са същите само, че в €вро. Както казват €кономитите - дългата ръка на пазара ще регулира цените.

    16:35 29.12.2025

  • 22 Сатана Z

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "ужасия":

    Наистина има нещо гнило.Вчера забелязах,че в Емаг цената на една стока,която в УК се търгува за 56£ или около 62€,то в сайта на еМаг беше 122€.Изпаднах в шок и ужас

    Коментиран от #32

    16:40 29.12.2025

  • 23 Ами стойте си у вас.

    1 1 Отговор
    В кварталното гаражче .
    Там пазарувайте.
    Кога гласуваха за еврото спахте .
    Дълбок сън.
    Плюете по фирмите.
    Ами плюйте си .
    Те си отиват дома .
    Нема да се плашите
    Масовите Съкращения са Стартирани. Четете интернета.
    Плюете яко .
    Чуждите бегат. И нашите бегат.
    Едно време старите хора слагаха люта чушка на устата на тези които псуват.

    16:41 29.12.2025

  • 25 Ето ви евро !!!

    6 0 Отговор
    Ползването на паркомясто при седалковия лифт към Седемте рилски езера става 5 евро от Нова година, независимо от времетраенето, казаха за БНР от Общината в Сапарева баня. Досега цената беше 5 лева. Синята зона в курортния град пък от 1 лев става 1 евро за час.
    Ето така е в цялата страна с всички цени. Примери милиони. Директно стават в евро. След това всички казват - ама то не е от еврото - просто е заради това, че всичко поскъпва. А сега тези кретени, където управляват страната да отговорят - инфлацията ли е 100% или поскъпването е заради еврото. Да си изберат един от двата отговора и да отговорят като нормални хора, а не като идиоти да ни говорят за някакви мерки и борба, когато под носа им всичко двойно поскъпва. Както и да направят всички заплати директно в евро - ако искат заради инфлацията, ако искат заради еврото. А най-накрая все пак да не забравяме кои партии ни натресоха еврото и кои шест месеца анй-нагло лъжат, че няма да има поскъпване.

    Коментиран от #30

    16:45 29.12.2025

  • 26 Нема да купувате .

    1 0 Отговор
    Не купуваш,чакаш.
    Да падне ....тавана.

    Коментиран от #28

    16:47 29.12.2025

  • 28 Нема да

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Нема да купувате .":

    Имаме си всичко.

    16:49 29.12.2025

  • 29 Григор

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Наркоп":

    Пазаруват. Даже и ти си ми клиент, но не го знаеш.

    16:51 29.12.2025

  • 30 Добър ден.

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ето ви евро !!!":

    Държавата да се намеси.
    Паркинга да е безплатен.
    Хотелите с минерална вода вдигнаха цените.
    Държавата да ги изкупи.
    Лифта скочи. Да се купи.
    Вместо високи заплати е по добре евтини - достъп до минерални води, планина,море.
    Време е за купуване.......

    16:52 29.12.2025

  • 31 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Сигурен съм ,така както съм сигурен че m@@@t@@@@@ е умна

    16:55 29.12.2025

  • 33 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "ужасия":

    Ами защо купуваш от румънската платформа Емаг? Иди в нашите магазини за ел.уреди и виж, че цените на хладилниците и другите стоки са си същите от години, дори има и промоции!
    И въобще за всичко се отнася, гледаш, проверяваш и тогава купуваш.

    16:58 29.12.2025

  • 34 Ей,кво нещо...

    2 0 Отговор
    След дъжд,качулка.Че те, цените ги увеличиха преди близо година,що мълчахте, да е ва вашта ...ама

    17:01 29.12.2025

