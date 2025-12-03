Новини
"Антиспекула": 13% поскъпване на краставиците и 5% на яйцата за ноември

3 Декември, 2025 16:44 326 5

Гражданската инициатива „Антиспекула“ с нова методология за измерване на цените

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Гражданската инициатива за контрол на цените „Антиспекула“ изготви нова методология за извличане на средни цени на хранителните стоки, както и за разбивка на промените в тях по отделни търговци от стотиците хиляди редове информация на търговските вериги.

Според промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България, търговските вериги с оборот над 10 млн. лв. годишно са задължени да изпращат ежедневно ценовите си листи за 101 категории от продукти (храни, стоки от първа необходимост, лекарства и пр.) на сайта на правителството "Колко струва?", което доведе до ежедневно публикуване цените на хиляди артикули, но без яснота за тренда на движение на цените, средните им стойности, както и как се отразява премахването или добавянето на нови продукти към средната цена на стоките.

Данните от мониторинга на гражданската инициатива „Антиспекула“ показват, че към края на м. ноември цените за всички търговски вериги остават високи, като при редица основни стоки се отчита поредно поскъпване.

В сравнение с началото на ноември (04.11.2025 г.), средните цени на редица основни хранителни продукти са се повишили, въпреки стабилните цени на енергията и суровините.

Основни наблюдения:

1 бр. яйце размер М – поскъпване с 5,1%,

1 бр. яйце размер L – +3,8%,

Телешко месо за готвене – +2,1%

Риба замразена – +1,9%.

При сезонните стоки като плодове и зеленчуци се наблюдава очаквана флуктуация като известно намаляване на цената на:

Портокали – спад с 7,9%,

Кромид лук – -3,2%,

Бяло зеле – -9,8%,

Чесън – +1,5%.

Краставици – +13% до 5,52 лв. – най-големият ръст за периода. Припомняме, че през месец юни средната цена на килограм беше 3,50 лв.

Ситуацията при лекарствата е сходна. Данните показват 3% ръст в цените на очистителните средства (лаксативи), локални продукти за ставна и мускулна болка, Препарати за гърло, кашлица и простудни заболявания – леко повишение.

От гражданската платформа “АНТИСПЕКУЛА” се ангажират да продължат да следят цените на основните хранителни и нехранителни стоки от първа необходимост и да сигнализират за нарушения и спекула в цените, като още през този месец заявяват готовност да започнат да обявяват СПЕКУЛАНТ №1 в цените по категории.


  • 1 Дедо Джо

    1 0 Отговор
    Цените на хранителните продукти са по-високи от швейцарските. На някои продукти - двойни и тройни. Докога ще търпим евроатлантическата спекула?

    Коментиран от #5

    16:48 03.12.2025

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Лъжете! бойко вика, че няма инфлация

    16:48 03.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ДОБРЕ,ЧЕ ИНФЛАЦИЯТА Е САМО 2,9%.....

    16:49 03.12.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Печатарите работят на макс.

    16:50 03.12.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо Джо":

    ТЪРПЕНИЕТО СЕ ИЗЧЕРПА.
    ПРОТЕСТИ ДО ДУПКА!

    16:51 03.12.2025

