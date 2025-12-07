С над 17% поскъпват доматите и краставиците на борсите

Ръст на цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,04 на сто до 2,338 пункта спрямо 2,314 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.
При зеленчуците най-драстично е поскъпването при доматите – със 17,13 на сто до 2,94 лева за килограм, и краставиците - със 17,07 на сто до 3,80 лева за килограм. Значително по-скъпи са също зелето - със 7,66 на сто до 0,90 лева за килограм, зелените чушки - със 7,59 на сто до 2,24 лева за килограм, и червените чушки - с 6,1 на сто до 2,40 лева за килограм. Нагоре е и цената на морковите, които се търгуват по 1,14 лева за килограм или с 4,01 на сто повече спрямо миналата седмица.
По-евтин е зрелият лук кромид - с 2,78 на сто до 0,91 лева за килограм единствено. Минимален спад се наблюдава при цените на тиквичките – с 0,33 на сто надолу до 2,45 лева за килограм, и на картофите - с 0,21 на сто надолу до 0,97 лева за килограм.
При плодовете понижаване на цената тази седмица се отчита единствено при ябълките, които са с 2,07 на сто надолу до 2,08 лева за килограм. Най-много поскъпват бананите - с 3,09 на сто до 2,80 лева за килограм. Цената на гроздето е нагоре с 1,99 на сто до 3,08 лева за килограм, на портокалите - с 0,93 на сто до 2,40 лева за килограм, а на лимоните - с 0,6 на сто до 3,35 лева за килограм.
Цената на кравето сирене пада с 0,54 на сто до 11,88 лева за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ се вдига минимално с 0,01 на сто до 18,19 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) запазва цената си от миналата седмица и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 гр., докато прясното мляко е с 2,31 на сто надолу до 2,28 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 3,03 лева за брой, което е с 3,01 на сто спад.
Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,32 на сто до 6,80 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 3,86 на сто се търгуват по 0,43 лева за брой на едро.
Цената на ориза е с 1,31 на сто надолу до 3,32 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 - с 5,12 на сто до 1,52 лева за килограм. Олиото е по-евтино тази седмица, като се продава по 3,22 на лева за литър или с 1,23 на сто надолу. Захарта поскъпва с 1,75 на сто до 1,86 лева за килограм. Цените на зрелия фасул и лещата също са по-високи, съответно с 3,35 на сто до 4,38 лева за килограм и с 1,06 на сто до 4,20 лева за килограм.
1 1488

08:42 07.12.2025
2 КъдЯ си бе ???
Хората те чакат да дойдеш и да обясниш как цените се вдигат въпреки това, че ти всеки ден твърдиш в различни медии, че няма вдигане на цените в абсурдистан ? !
08:46 07.12.2025
3 Гост

08:46 07.12.2025
5 Некъпан джендър евроатлантик
08:48 07.12.2025
6 тагаренко СЪМ ! внимавайте в кратинката
трабвали му пари за още обиколки на света за да проси още пари
08:48 07.12.2025
8 1499
До коментар #1 от "1488":Руснаците никога не са казвали на руската салата "руска", винаги са я наричали френска. Иначе и ти викаш на ББ и Шиши богове ама...
08:51 07.12.2025
9 Механик
Ако млякото е 2.28 лв и ползваме поне 6 литра за кило сирене, то как може килото сирене да бъде 11,88 лева (както е посочено в статията? ми то излиза, че тия дето правят сирене го правят на загуба?!
п.п.
Няма мляко по 2.28 лв. Даже на промоция няма. Млякото е над 3 лв. А това на което му викате "сирене" НЕ Е СИРЕНЕ.

08:52 07.12.2025
10 Полит.коректен расист
До коментар #3 от "Гост":Не !
Това е 36-ст годишно мародерстване с цени и надценки на държавно ниво !
Вместо държавата да упражнява контрол върху цени и надценки, тя е дала право на всеки бг.фирмаджия да си определя цена спрямо това колко пари му трябват на него самия.
Ей точно затова в центъра на Брюксел можеш да си купиш чушки,домати, круши по 1€ килото.
Сирене маджаров 7,50€ за килограм, ребра СЪССС МесО по тях на 3,50€ за килограм.
А бългъряка в същото време неможе тия цени да си позволи дори и да ги сънува !!!
08:53 07.12.2025
11 Кривоверен алкаш
08:53 07.12.2025
12 Хи хи
До коментар #3 от "Гост":Ай стига бе , как така ще поскъпва зеленчука зимно време ? Точно сега им е сезона на доматите и краставиците , сега най добре виреят , я гледай какво време , какво слънце !
08:54 07.12.2025
13 Исторически парк
08:55 07.12.2025
14 гост
До коментар #7 от "оня с коня":как си с флигорната рано сутрин....виртуоз,,
08:55 07.12.2025
15 Моарейн

08:55 07.12.2025
17 на който му е скъпо да не купува

08:57 07.12.2025
18 Русенец
- стабилни цени;
- при превалутиране то, да се закръгля в полза на гражданите......
Един голям .!.

08:57 07.12.2025
19 Всичко
08:58 07.12.2025
20 Един шофьор
До коментар #9 от "Механик":Млякото от краварите го изкупуват на 70 стотинки. А Жулязко и Бокича сега ядат туршия, а не краставици и домати.
08:58 07.12.2025
21 Реалност
До коментар #1 от "1488":Ако не бяха руската наука, изкуство, литература, държава, народ и т.н. сега щеше да говориш на турски и да се молиш на Аллах по три пъти на ден. Сигурно затова мразиш руснаците???

08:58 07.12.2025
22 нормално е
До коментар #18 от "Русенец":Държавата НЕ контролира цените. Не и е работа.

08:58 07.12.2025
23 Русенец
До коментар #17 от "на който му е скъпо да не купува":По него време всеки си гледаше сам плодове и зеленчуци и бяха вкусни.
Сега, в магазините се предлага изобилие от безвкусни боклуци.

08:59 07.12.2025
24 Русенец
До коментар #22 от "нормално е":Тогава, да не лъже, че ги гарантира.
09:00 07.12.2025
25 верно ли?
До коментар #21 от "Реалност":Абе верно цяла Турция пропищяла от никнещите като гъби руски квартали във всеки турски град?
09:00 07.12.2025
26 Малко
09:00 07.12.2025
27 мхм
До коментар #23 от "Русенец":Ами сега защо не си гледа от вкусните, ами яде купешки боклуци?

09:02 07.12.2025
28 хахаха
До коментар #17 от "на който му е скъпо да не купува":По времето за което тъгуваме имахме месо, плодове и зеленчуци, сега имаме безвкусно ГМО, но пък на високи цени:)

09:02 07.12.2025
29 Да престанат с Борсови цени
Пример цена оранжерийни краставици, сорт Гергана цена на пазари Иван Вазов цена, в малки квартални магазинчета цена. В сравнение с 2025 декември цената на краставици сорт Гергана е намаляла, повишила се цена.
Сега бабите ще седнат да изчисляват колко са от 6.78 до 9.83 процентните пунктове.
КЗК в "Говори сега" казаха от 2020 г. до 2025 91% надценки кашкавал, 135% надценки минерална вода.
Сега бабите хващат елките и смятат инфлацията спрямо 2020 с онлайн калкулаторите.
09:04 07.12.2025
30 Любопитен
До коментар #27 от "мхм":Ако засадиш ГМО какво ще поникне бре "умнико"?
09:04 07.12.2025
31 имал си чушки
До коментар #28 от "хахаха":Всичките служители на Родопа станаха вегетарианци, защото си имал месо. Хуморист.
09:04 07.12.2025
32 Русенец
Спрямо 2023 левът е олекнал с 30%.
Спрямо 2024, със 17%.
Спрямо миналата година, с 15%.
Спрямо 2024, със 17%.
Спрямо миналата година, с 15%.

09:05 07.12.2025
33 Русенец
До коментар #27 от "мхм":Кой ти каза, че не си гледам?
09:07 07.12.2025
34 и как точно е олекнал лева
До коментар #32 от "Русенец":като е вързан за Еврото?

09:07 07.12.2025
35 СКЪПОТИЯ

09:09 07.12.2025
36 и аз питам
До коментар #35 от "СКЪПОТИЯ":Изпълнява ли се изискването на закона, за Коледа 50% от доматите в магазина да са българско производство?!
09:11 07.12.2025
37 Бай онзи
09:12 07.12.2025
38 Майко мила 🤦♂️
До коментар #17 от "на който му е скъпо да не купува":Лелееее, ти от лодката да паднеш, водата пак няма да я уцелиш !!!
Сега на мен ми е ясно, че си поредния бг.фирмаджия на който мародерстването с цени и надценки тепърва започва от 200% и от та вече се невидя.
Вие фирмаджиите винаги скачате като ужилени в подобни моменти и си имате няколко реплики които са ви като подпис стане ли въпрос за цените с които мамите народа, а ти даже си се подписал в самото заглавие.
Ама иначе като ходиш извън абсурдистан ти светят очките на дълги светлини колко е евтино всичко и ако си с колата, гъъъъчиш в багажника докато не заприлича накрая на моторница.
09:12 07.12.2025
39 Ко речи?
09:13 07.12.2025
40 Полит.коректен расист

09:14 07.12.2025
41 Олекнал е тръпко
До коментар #34 от "и как точно е олекнал лева":От инфлацията и цените. Преди при СОЦА имаше тежест ЕДИН ЛЕВ ПОЛОВИН КИЛО СИРЕНЕ КАЧЕСТВО И ВКУС. СЕГА 17 ЛЕВА ПЪЛНА ГНУС. САМО ВОДА И БЕЗ ВКУС.

09:15 07.12.2025
42 Как няма да "олекне лев"
Някой си играе със съдбите на 6 милиона българи, сцената на мизерия и глад в името на "печалбата".

09:17 07.12.2025
43 при Соца
До коментар #41 от "Олекнал е тръпко":При Соца колко пъти има деноминация на мощния български Лев? От хубаво ще да е било да махаме по три нули.

09:17 07.12.2025
44 А50
09:18 07.12.2025
45 ще ти кажа кой
До коментар #42 от "Как няма да "олекне лев"":36 години руснаците ни лъжат, че са си тръгнали от България и не ни управляват внуците на комунистите.
09:18 07.12.2025
46 е колко по-зле
До коментар #40 от "Полит.коректен расист":Франция, Белгия, Испания, Италия, Германия, Австрия, колко да са по-зле?
09:19 07.12.2025
47 Русенец
До коментар #34 от "и как точно е олекнал лева":Ако беше изкарал един курс по икономика, нямаше да се излагаш с подобни въпроси.

09:19 07.12.2025
48 Ко речи?
До коментар #18 от "Русенец":В полза на кого? Я прочети чл. 13 от ЗАКОН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО В РЕПУБЛИКА България.
09:20 07.12.2025
49 Според Стефан Антонов
Същото е с инфлацията и цените на храните.
Изводът е България не беше готова за прием евро. И да, налице са Спекулативни цени, които нарочно се оставят до януари 2026 г.. Видни от предаването "Говори Сега" от 6 декември КЗК анализи, междинни.
135% надценка минерална вода, скандално! Водата е живот. Ново увеличение на студена вода от 2026 г. с между 9 и 13%. Скандално.
09:21 07.12.2025
50 нищо де
До коментар #47 от "Русенец":Ти кажи.
09:21 07.12.2025
51 потребител
09:22 07.12.2025
52 Олга

09:23 07.12.2025
53 бг иконом
До коментар #47 от "Русенец":По време на социализма в България (1944–1989 г.) са извършени две основни деноминации на лева: през 1952 г. в съотношение 100:4 (или приблизително 25:1 за заплати, пенсии и цени) и през 1962 г. в съотношение 10:1.
Паричната реформа от 1952 г. е свързана с инфлационен натиск след масирани инвестиции в промишлеността. Тя преизчислява заплати, пенсии, цени и влогове в съотношение 100:4, а блокирани капиталистически сметки – 200:1.
През 1962 г. (поредна реформа с постановление №149) наличните пари се заменят с нови банкноти и монети от емисии 1951–1960 г. Преизчисляването става в съотношение 10:1 за всички парични активи, заплати, пенсии и цени.
09:24 07.12.2025
54 ЗДрасти
До коментар #52 от "Олга":ЕС не ти забранява да си гледаш доматите и краставиците. Стига говорили глупости.
09:25 07.12.2025
55 Гориил

09:25 07.12.2025
56 гост
До коментар #52 от "Олга":Отивай в Русия...там са истински...

09:26 07.12.2025
57 така е
До коментар #55 от "Гориил":Всичко което произвеждаше НРБ заминаваше директно за необятния СССР. На цени които кажат съветските господари.

09:28 07.12.2025
58 Герги
До коментар #34 от "и как точно е олекнал лева":написа го точно...като е вързан....отвържеш ли го и ще потъне....

09:28 07.12.2025
59 Българин
09:28 07.12.2025
60 Пепи
До коментар #58 от "Герги":Той си беше потънал още като го вързахме за германската марка.
09:29 07.12.2025
61 Русенец
До коментар #43 от "при Соца":Три нули махнахме през 1999-а година.
През соца е имало деноминации 100:4 (или 25:1) и 10:1, ако не се лъжа. Май имаше още една, но не помня в какво съотношение.
Самата деноминация не ощетява хората, но тя е следствие на голяма инфлация. През соца, инфлацията е следствие на световни финансови сривове, които засягат всички пазари, като петролното поскъпване през 50-те години.
09:29 07.12.2025
62 Какви руснаци?
Какво ги интересува хората цените в Русия?
Правете сравнение между Западът едни и същи вериги цени и България.
В Ница цените са по-ниски на храните, отколкото в София.

09:30 07.12.2025
63 Анонимен

09:31 07.12.2025
64 123
До коментар #56 от "гост":В Русия скоро не съм си купувал домати, но тази година си купих в друга страна от БРИКС - ОАЕ. Доматите в супермаркет в Дубай струваха 1 дирхам /45 стотинки/ и бяха истински.

09:32 07.12.2025
65 е колко да е весело
До коментар #63 от "Анонимен":В Италия и Испания весело ли е в магазините? А в Австрия?
09:33 07.12.2025
66 от Сливен ли бяха
До коментар #64 от "123":доматите за 45 стотинки?
09:34 07.12.2025
67 Русенец
До коментар #57 от "така е":Чувал съм я тази мантра, но се оказа преувеличена.
Общувал съм с руснаци, по него време - идваха тук. Не бяха виждали нашите дъвки Идеал и ги купуваха с кутиите (руснаците нямаха дъвки). Много бяха изненадани, като видеха, че имаме толкова много наши колбаси. Не ги познаваха.
Но донякъде си прав - изнасяли сме им доста стока, но не чак всичко.

09:34 07.12.2025
68 в Ница цените били по-ниски
До коментар #62 от "Какви руснаци?":Може би защото Ница е в Евро, а в България още не е влезнало Еврото?
09:35 07.12.2025
69 и колко
До коментар #67 от "Русенец":Колко наши колбаси имахме толкова много? Закуска, Хамбургски, Шпеков и Бургас и едни Кренвирши.
09:36 07.12.2025
70 Русенец
До коментар #58 от "Герги":Ще потъне, я! Като разчита само на внос и търговия, а няма собствено производство...
09:37 07.12.2025