С над 17% поскъпват доматите и краставиците на борсите

7 Декември, 2025 08:40

Ръст на цените на едро на повечето плодове и зеленчуци тази седмица отчита ДКСБТ

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Ръст на цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас тази седмица отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), предаде БТА

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,04 на сто до 2,338 пункта спрямо 2,314 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

При зеленчуците най-драстично е поскъпването при доматите – със 17,13 на сто до 2,94 лева за килограм, и краставиците - със 17,07 на сто до 3,80 лева за килограм. Значително по-скъпи са също зелето - със 7,66 на сто до 0,90 лева за килограм, зелените чушки - със 7,59 на сто до 2,24 лева за килограм, и червените чушки - с 6,1 на сто до 2,40 лева за килограм. Нагоре е и цената на морковите, които се търгуват по 1,14 лева за килограм или с 4,01 на сто повече спрямо миналата седмица.

По-евтин е зрелият лук кромид - с 2,78 на сто до 0,91 лева за килограм единствено. Минимален спад се наблюдава при цените на тиквичките – с 0,33 на сто надолу до 2,45 лева за килограм, и на картофите - с 0,21 на сто надолу до 0,97 лева за килограм.

При плодовете понижаване на цената тази седмица се отчита единствено при ябълките, които са с 2,07 на сто надолу до 2,08 лева за килограм. Най-много поскъпват бананите - с 3,09 на сто до 2,80 лева за килограм. Цената на гроздето е нагоре с 1,99 на сто до 3,08 лева за килограм, на портокалите - с 0,93 на сто до 2,40 лева за килограм, а на лимоните - с 0,6 на сто до 3,35 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 0,54 на сто до 11,88 лева за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ се вдига минимално с 0,01 на сто до 18,19 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) запазва цената си от миналата седмица и се продава по 1,38 лева за кофичка от 400 гр., докато прясното мляко е с 2,31 на сто надолу до 2,28 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 3,03 лева за брой, което е с 3,01 на сто спад.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,32 на сто до 6,80 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 3,86 на сто се търгуват по 0,43 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,31 на сто надолу до 3,32 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 - с 5,12 на сто до 1,52 лева за килограм. Олиото е по-евтино тази седмица, като се продава по 3,22 на лева за литър или с 1,23 на сто надолу. Захарта поскъпва с 1,75 на сто до 1,86 лева за килограм. Цените на зрелия фасул и лещата също са по-високи, съответно с 3,35 на сто до 4,38 лева за килограм и с 1,06 на сто до 4,20 лева за килограм.


  • 1 1488

    10 13 Отговор
    като дори руската салата не е руска, а френска, тогава какво остава за руската наука, изкуство, литература, дьржава, народ и т.н ??

    Коментиран от #8, #16, #21

    08:42 07.12.2025

  • 2 КъдЯ си бе ???

    19 3 Отговор
    Желязко, желязкоууууууу....остави я тая восъчна фигура на Тръмп и си махни крака от нея !
    Хората те чакат да дойдеш и да обясниш как цените се вдигат въпреки това, че ти всеки ден твърдиш в различни медии, че няма вдигане на цените в абсурдистан ? !

    08:46 07.12.2025

  • 3 Гост

    13 2 Отговор
    Това не е инфлация, не! Ако някой си го мисли объркал се е

    Коментиран от #10, #12

    08:46 07.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Некъпан джендър евроатлантик

    17 3 Отговор
    Това е долна руска пропаганда! Инфлацията е отрицателна и сме готови да влезем в клуба на богатите - при фалиралите Франция и Германия и при разкъсваните от протести и стачки Белгия и Гърция.

    08:48 07.12.2025

  • 6 тагаренко СЪМ ! внимавайте в кратинката

    14 4 Отговор
    стига сте яли домати , изпращайте пари на зеления наркоман !

    трабвали му пари за още обиколки на света за да проси още пари

    08:48 07.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1499

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Руснаците никога не са казвали на руската салата "руска", винаги са я наричали френска. Иначе и ти викаш на ББ и Шиши богове ама...

    08:51 07.12.2025

  • 9 Механик

    9 0 Отговор
    Един килограм сирене се прави от 6-10 литра мляко.
    Ако млякото е 2.28 лв и ползваме поне 6 литра за кило сирене, то как може килото сирене да бъде 11,88 лева (както е посочено в статията? ми то излиза, че тия дето правят сирене го правят на загуба?!
    п.п.
    Няма мляко по 2.28 лв. Даже на промоция няма. Млякото е над 3 лв. А това на което му викате "сирене" НЕ Е СИРЕНЕ.

    Коментиран от #20

    08:52 07.12.2025

  • 10 Полит.коректен расист

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Не !
    Това е 36-ст годишно мародерстване с цени и надценки на държавно ниво !
    Вместо държавата да упражнява контрол върху цени и надценки, тя е дала право на всеки бг.фирмаджия да си определя цена спрямо това колко пари му трябват на него самия.
    Ей точно затова в центъра на Брюксел можеш да си купиш чушки,домати, круши по 1€ килото.
    Сирене маджаров 7,50€ за килограм, ребра СЪССС МесО по тях на 3,50€ за килограм.
    А бългъряка в същото време неможе тия цени да си позволи дори и да ги сънува !!!

    08:53 07.12.2025

  • 11 Кривоверен алкаш

    12 0 Отговор
    Безбожни цени..оня ден си купих краставици на цена 6,50лв...то месото е по евтино...а гарнитурата по скъпа...Да става трушията и да си ги набутат в....

    08:53 07.12.2025

  • 12 Хи хи

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Ай стига бе , как така ще поскъпва зеленчука зимно време ? Точно сега им е сезона на доматите и краставиците , сега най добре виреят , я гледай какво време , какво слънце !

    08:54 07.12.2025

  • 13 Исторически парк

    10 4 Отговор
    ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕВРОЗОНАТА! 💀

    08:55 07.12.2025

  • 14 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    как си с флигорната рано сутрин....виртуоз,,

    08:55 07.12.2025

  • 15 Моарейн

    11 1 Отговор
    Щом НСИ признава 17% поскъпване на домати и краставици, значи истинското е поне 30%.

    Коментиран от #32

    08:55 07.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 на който му е скъпо да не купува

    5 9 Отговор
    По времето за което тъгувате през Декември месец в Плод и зеленчука имаше само картофи, ябълки, кисели краставички и кисело зеле. Около Коледа докарваха и мандарини и банани. Сега имате всичко целогодишно.

    Коментиран от #23, #28, #38

    08:57 07.12.2025

  • 18 Русенец

    9 4 Отговор
    При навлизане на еврото държавата гарантира:
    - стабилни цени;
    - при превалутиране то, да се закръгля в полза на гражданите......
    Един голям .!.

    Коментиран от #22, #48

    08:57 07.12.2025

  • 19 Всичко

    10 0 Отговор
    внос , Ганьо и чесън не може да си отгледа . Но лапа субсидии като ламя , топтан с министри и общи пипала !

    08:58 07.12.2025

  • 20 Един шофьор

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Млякото от краварите го изкупуват на 70 стотинки. А Жулязко и Бокича сега ядат туршия, а не краставици и домати.

    08:58 07.12.2025

  • 21 Реалност

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ако не бяха руската наука, изкуство, литература, държава, народ и т.н. сега щеше да говориш на турски и да се молиш на Аллах по три пъти на ден. Сигурно затова мразиш руснаците???

    Коментиран от #25

    08:58 07.12.2025

  • 22 нормално е

    3 5 Отговор

    До коментар #18 от "Русенец":

    Държавата НЕ контролира цените. Не и е работа.

    Коментиран от #24

    08:58 07.12.2025

  • 23 Русенец

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "на който му е скъпо да не купува":

    По него време всеки си гледаше сам плодове и зеленчуци и бяха вкусни.
    Сега, в магазините се предлага изобилие от безвкусни боклуци.

    Коментиран от #27

    08:59 07.12.2025

  • 24 Русенец

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "нормално е":

    Тогава, да не лъже, че ги гарантира.

    09:00 07.12.2025

  • 25 верно ли?

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Реалност":

    Абе верно цяла Турция пропищяла от никнещите като гъби руски квартали във всеки турски град?

    09:00 07.12.2025

  • 26 Малко

    4 2 Отговор
    е . Къде 10 лв за кило трябва да са . Щом баба Ви и дядо Ви без салата от пресни български домати и краставици посред зима не сядаха на масата. Те ли Ви научиха или сами станахте Консуматори ? нещо за туршия правена в дома и въобще за Зимнина да сте чували ? А, то трябвало труд ,време и някоя пара да се вложи докато продукта е много по-евтин. Трудна работа ,нали ? Сега пък скъпо било . И аз да съм ,като гледам какви лами имам на среща ,ще вдигам цени. При това за пластмаса и химия ги давате. Промоция - от 300 % надценка ще сваблям на 150 % печалбата ,за да се радвате. Айде на дини ,пъпеши ,домати и все такива "родни " . Само документ за качество и съдържание от лаборатория истинска да не искате. Стига по закон ,че съм сложил аз етикетче с какво съдържа. Що ли пък все повече болни от рак ,инсулт и инфаркт ? От слънцето ще да е или земетресение в Аляска.

    09:00 07.12.2025

  • 27 мхм

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Русенец":

    Ами сега защо не си гледа от вкусните, ами яде купешки боклуци?

    Коментиран от #30, #33

    09:02 07.12.2025

  • 28 хахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "на който му е скъпо да не купува":

    По времето за което тъгуваме имахме месо, плодове и зеленчуци, сега имаме безвкусно ГМО, но пък на високи цени:)

    Коментиран от #31

    09:02 07.12.2025

  • 29 Да престанат с Борсови цени

    4 1 Отговор
    Обикновените потребители не пазаруват от борсите.
    Пример цена оранжерийни краставици, сорт Гергана цена на пазари Иван Вазов цена, в малки квартални магазинчета цена. В сравнение с 2025 декември цената на краставици сорт Гергана е намаляла, повишила се цена.
    Сега бабите ще седнат да изчисляват колко са от 6.78 до 9.83 процентните пунктове.
    КЗК в "Говори сега" казаха от 2020 г. до 2025 91% надценки кашкавал, 135% надценки минерална вода.
    Сега бабите хващат елките и смятат инфлацията спрямо 2020 с онлайн калкулаторите.

    09:04 07.12.2025

  • 30 Любопитен

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "мхм":

    Ако засадиш ГМО какво ще поникне бре "умнико"?

    09:04 07.12.2025

  • 31 имал си чушки

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "хахаха":

    Всичките служители на Родопа станаха вегетарианци, защото си имал месо. Хуморист.

    09:04 07.12.2025

  • 32 Русенец

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "Моарейн":

    Спрямо 2023 левът е олекнал с 30%.
    Спрямо 2024, със 17%.
    Спрямо миналата година, с 15%.

    Коментиран от #34

    09:05 07.12.2025

  • 33 Русенец

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "мхм":

    Кой ти каза, че не си гледам?

    09:07 07.12.2025

  • 34 и как точно е олекнал лева

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Русенец":

    като е вързан за Еврото?

    Коментиран от #41, #47, #58

    09:07 07.12.2025

  • 35 СКЪПОТИЯ

    4 0 Отговор
    И ТОВА СА НА 70% ВНОС ТУРЦИЯ МАКЕДОНИЯ ТА ДОРИ И ОТ МАЛАЙЗИЯ. КАЧЕСТВО ЕКСТРА"" ТАМ ГИ БЕРАТ ЗЕЛЕНИ И ДО КАТО ДОЙДАТ ТУК ПОЧЕРВЕНЯВАТ. И ВСИЧКО ТУК Е ВНОСНО. ЗА СВИНСКОТО КАЗВАТ НА 70% БЪЛГАРСКО. НАНАЙ СИ. ПАК АРЖЕНТИНА РЕЗЕРВА НА САЩ И ГРЪЦКО.

    Коментиран от #36

    09:09 07.12.2025

  • 36 и аз питам

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "СКЪПОТИЯ":

    Изпълнява ли се изискването на закона, за Коледа 50% от доматите в магазина да са българско производство?!

    09:11 07.12.2025

  • 37 Бай онзи

    3 0 Отговор
    ,,ЗА БОГА,БРАТЯ,НЕ КУПУВАЙТЕ,,!!!!!

    09:12 07.12.2025

  • 38 Майко мила 🤦‍♂️

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "на който му е скъпо да не купува":

    Лелееее, ти от лодката да паднеш, водата пак няма да я уцелиш !!!
    Сега на мен ми е ясно, че си поредния бг.фирмаджия на който мародерстването с цени и надценки тепърва започва от 200% и от та вече се невидя.
    Вие фирмаджиите винаги скачате като ужилени в подобни моменти и си имате няколко реплики които са ви като подпис стане ли въпрос за цените с които мамите народа, а ти даже си се подписал в самото заглавие.
    Ама иначе като ходиш извън абсурдистан ти светят очките на дълги светлини колко е евтино всичко и ако си с колата, гъъъъчиш в багажника докато не заприлича накрая на моторница.

    09:12 07.12.2025

  • 39 Ко речи?

    3 0 Отговор
    Какви домати и краставици зимата на тези географски ширини бе?

    09:13 07.12.2025

  • 40 Полит.коректен расист

    1 1 Отговор
    Тепърва ще става далеч по-зле !

    Коментиран от #46

    09:14 07.12.2025

  • 41 Олекнал е тръпко

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "и как точно е олекнал лева":

    От инфлацията и цените. Преди при СОЦА имаше тежест ЕДИН ЛЕВ ПОЛОВИН КИЛО СИРЕНЕ КАЧЕСТВО И ВКУС. СЕГА 17 ЛЕВА ПЪЛНА ГНУС. САМО ВОДА И БЕЗ ВКУС.

    Коментиран от #43

    09:15 07.12.2025

  • 42 Как няма да "олекне лев"

    3 0 Отговор
    Като умишлено след 2020 г. юли започна умишленото му обезценяване, на утрото след влизането в ERMII, част от храните се повишиха с 30%. Някой е дал заповед цените да се повишат за 12 часа. Въпросът е кой притежава борсите, и кой е дал заповедите. Още по-скандалното немско масло 4.75 вериги, месеци след ERMII цената на немското масло се повиши до ДЕСЕТ лева. Малко преди искането за Извънареден Доклад прием евро, цената на същото масло се понижи до 5.20 лв. След положителен доклад за въвеждане на еврото, цената на немското масло отново се повиши до 9.72 лева. Май ще се окаже прав Стоян Панчев, че е оказван натиск на вериги за изкуствено повишаване и намаляване на цените, с цел масажиране на данните за Инфлация НСИ. Тъй като България не покриваше кретириите за Инфлация и Дефицит. Видно от бюджет 2026 г.
    Някой си играе със съдбите на 6 милиона българи, сцената на мизерия и глад в името на "печалбата".

    Коментиран от #45

    09:17 07.12.2025

  • 43 при Соца

    0 3 Отговор

    До коментар #41 от "Олекнал е тръпко":

    При Соца колко пъти има деноминация на мощния български Лев? От хубаво ще да е било да махаме по три нули.

    Коментиран от #61

    09:17 07.12.2025

  • 44 А50

    2 0 Отговор
    Но инфлацията не е мръднала от1.7%

    09:18 07.12.2025

  • 45 ще ти кажа кой

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Как няма да "олекне лев"":

    36 години руснаците ни лъжат, че са си тръгнали от България и не ни управляват внуците на комунистите.

    09:18 07.12.2025

  • 46 е колко по-зле

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Полит.коректен расист":

    Франция, Белгия, Испания, Италия, Германия, Австрия, колко да са по-зле?

    09:19 07.12.2025

  • 47 Русенец

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "и как точно е олекнал лева":

    Ако беше изкарал един курс по икономика, нямаше да се излагаш с подобни въпроси.

    Коментиран от #50, #53

    09:19 07.12.2025

  • 48 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Русенец":

    В полза на кого? Я прочети чл. 13 от ЗАКОН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО В РЕПУБЛИКА България.

    09:20 07.12.2025

  • 49 Според Стефан Антонов

    0 0 Отговор
    "Държавата продължава с практиката да декларира един дефицит, а реално да се нуждае от далеч повече пари. Това се вижда от планираните заеми, а като имаме предвид, че два и половина процента от БВП ще се използват за плащане на стари заеми, излиза, че общият недостиг на средства догодина ще е около пет процента от БВП, или шест милиарда евро, при обявен дефицит от 3,6 милиарда.".
    Същото е с инфлацията и цените на храните.
    Изводът е България не беше готова за прием евро. И да, налице са Спекулативни цени, които нарочно се оставят до януари 2026 г.. Видни от предаването "Говори Сега" от 6 декември КЗК анализи, междинни.
    135% надценка минерална вода, скандално! Водата е живот. Ново увеличение на студена вода от 2026 г. с между 9 и 13%. Скандално.

    09:21 07.12.2025

  • 50 нищо де

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Русенец":

    Ти кажи.

    09:21 07.12.2025

  • 51 потребител

    1 0 Отговор
    Пълен бойкот .Няма да купуваме

    09:22 07.12.2025

  • 52 Олга

    2 2 Отговор
    Резонен въпрос: зеленчуците български ли са след като ЕС почти обнулили селско стопанство в БГ в резултат от “свободна” и “честна” конкуренция? Тогава честито на бг-селекционери създали нов сорт бг-домати - пластмасови.

    Коментиран от #54, #56

    09:23 07.12.2025

  • 53 бг иконом

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Русенец":

    По време на социализма в България (1944–1989 г.) са извършени две основни деноминации на лева: през 1952 г. в съотношение 100:4 (или приблизително 25:1 за заплати, пенсии и цени) и през 1962 г. в съотношение 10:1.

    Паричната реформа от 1952 г. е свързана с инфлационен натиск след масирани инвестиции в промишлеността. Тя преизчислява заплати, пенсии, цени и влогове в съотношение 100:4, а блокирани капиталистически сметки – 200:1.

    През 1962 г. (поредна реформа с постановление №149) наличните пари се заменят с нови банкноти и монети от емисии 1951–1960 г. Преизчисляването става в съотношение 10:1 за всички парични активи, заплати, пенсии и цени.

    09:24 07.12.2025

  • 54 ЗДрасти

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Олга":

    ЕС не ти забранява да си гледаш доматите и краставиците. Стига говорили глупости.

    09:25 07.12.2025

  • 55 Гориил

    2 2 Отговор
    Това е парадокс в изобилната и щедра България.Какво се случва със страна, чиито продукти са били заредени във всеки магазин в СССР и са били купувани с нетърпение от десетки милиони потребители? Българските агропромишлени компании са проучвали и са задоволявали вкусовете на огромен пазар. Днес няма да намерите нито една българска краставица или домат по рафтовете на руските супермаркети.Свършиха ли краставиците в България?

    Коментиран от #57

    09:25 07.12.2025

  • 56 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Олга":

    Отивай в Русия...там са истински...

    Коментиран от #64

    09:26 07.12.2025

  • 57 така е

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Гориил":

    Всичко което произвеждаше НРБ заминаваше директно за необятния СССР. На цени които кажат съветските господари.

    Коментиран от #67

    09:28 07.12.2025

  • 58 Герги

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "и как точно е олекнал лева":

    написа го точно...като е вързан....отвържеш ли го и ще потъне....

    Коментиран от #60, #70

    09:28 07.12.2025

  • 59 Българин

    1 0 Отговор
    Тролей

    09:28 07.12.2025

  • 60 Пепи

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Герги":

    Той си беше потънал още като го вързахме за германската марка.

    09:29 07.12.2025

  • 61 Русенец

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "при Соца":

    Три нули махнахме през 1999-а година.
    През соца е имало деноминации 100:4 (или 25:1) и 10:1, ако не се лъжа. Май имаше още една, но не помня в какво съотношение.
    Самата деноминация не ощетява хората, но тя е следствие на голяма инфлация. През соца, инфлацията е следствие на световни финансови сривове, които засягат всички пазари, като петролното поскъпване през 50-те години.

    09:29 07.12.2025

  • 62 Какви руснаци?

    1 1 Отговор
    Вчера водещета на "Говори сега" на КЗК пита, защо на Запад цените са се повишили с 35%, а в България до 135% за една и съща стока, за един и същи период. Каква Русия? Яйца в България 6 броя M 3.79. В Русия десет яйца най-голям размер 80 стотинки.
    Какво ги интересува хората цените в Русия?
    Правете сравнение между Западът едни и същи вериги цени и България.
    В Ница цените са по-ниски на храните, отколкото в София.

    Коментиран от #68

    09:30 07.12.2025

  • 63 Анонимен

    1 0 Отговор
    И по-скъпо ще става. Аз вече си произвеждам всичко сам. Цялото село енапълно обезлюдено, само аз съм там. Личи си колко им се работи на хората. Къщата е от дядо ми, само козметични ремонти съм правил. След януари ще е веселомв магазините.

    Коментиран от #65

    09:31 07.12.2025

  • 64 123

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "гост":

    В Русия скоро не съм си купувал домати, но тази година си купих в друга страна от БРИКС - ОАЕ. Доматите в супермаркет в Дубай струваха 1 дирхам /45 стотинки/ и бяха истински.

    Коментиран от #66

    09:32 07.12.2025

  • 65 е колко да е весело

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Анонимен":

    В Италия и Испания весело ли е в магазините? А в Австрия?

    09:33 07.12.2025

  • 66 от Сливен ли бяха

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "123":

    доматите за 45 стотинки?

    09:34 07.12.2025

  • 67 Русенец

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "така е":

    Чувал съм я тази мантра, но се оказа преувеличена.
    Общувал съм с руснаци, по него време - идваха тук. Не бяха виждали нашите дъвки Идеал и ги купуваха с кутиите (руснаците нямаха дъвки). Много бяха изненадани, като видеха, че имаме толкова много наши колбаси. Не ги познаваха.
    Но донякъде си прав - изнасяли сме им доста стока, но не чак всичко.

    Коментиран от #69

    09:34 07.12.2025

  • 68 в Ница цените били по-ниски

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Какви руснаци?":

    Може би защото Ница е в Евро, а в България още не е влезнало Еврото?

    09:35 07.12.2025

  • 69 и колко

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Русенец":

    Колко наши колбаси имахме толкова много? Закуска, Хамбургски, Шпеков и Бургас и едни Кренвирши.

    09:36 07.12.2025

  • 70 Русенец

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Герги":

    Ще потъне, я! Като разчита само на внос и търговия, а няма собствено производство...

    09:37 07.12.2025

