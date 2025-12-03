Новини
Доц. Любенов: Кабинетът трудно ще устои на нарастващото обществено напрежение

3 Декември, 2025 18:36 937 16

  • милен любенов-
  • кабинет-
  • напрежение

Политологът смята, че бюджетната криза е резултат от действията на управляващите, а протестите ще се засилват и вероятно ще доведат до оставка

Доц. Любенов: Кабинетът трудно ще устои на нарастващото обществено напрежение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Протестите започнаха като реакция срещу проектобюджета, но прераснаха в масово недоволство срещу управленския модел „Борисов–Пеевски“, каза политологът доц. Милен Любенов в студиото на „Денят на живо“.

Критика към Борисов

По думите му твърденията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че избори сега ще доведат до „изключителен хаос“ и ще компрометират въвеждането на еврото, не са достатъчно аргументирани.

„Аз не съм сигурен, че г-н Борисов разбира същината на проблема“, каза политологът и подчерта, че протестите не са породени само от бюджета, а от дълго натрупано напрежение.

Протест с национален обхват

Доц. Любенов акцентира върху разширяващия се национален мащаб на демонстрациите, като даде примери с мащабни прояви в градове като Габрово — традиционен бастион на ГЕРБ. Според него протестът вече е ясно антиправителствен и насочен към смяна на модела на управление.

Кой носи отговорност за кризата

Политологът заяви, че основната вина е на управляващите, които са внесли бюджета със закъснение и без предварителен социален диалог. Това, по думите му, е „взривило политическата обстановка“.

Еврозоната

Относно опасенията, че политическата нестабилност може да застраши въвеждането на еврото, Любенов бе категоричен, че процесът е технологично завършен. „Това са политически оправдания“, каза той, посочвайки, че институциите могат да функционират и при служебен кабинет.

Блокираният бюджет

Доц. Любенов посочи, че в демократичната практика блокираният бюджет почти винаги означава оставка. Той даде пример с Франция, където подобна ситуация доведе до промени на най-високо ниво.

Според анализатора БСП се съгласява „почти с всичко“ в управлението и не създава реални напрежения. Според него конфликтите са по-скоро икономически — сблъсък на различни интереси в рамките на коалицията.

Опити за дискредитиране на протестите

Любенов допуска, че може да е имало опит за дискредитиране на протеста чрез провокатори, както и в предишни години. Въпреки това той отчита, че ситуацията е овладяна без сериозни инциденти.

Какво цели Радев

Политологът определи обръщението на президента като част от стратегия за изграждане на бъдещ политически проект. Въпреки това той прогнозира, че кабинетът трудно ще устои на нарастващото обществено напрежение.

Според Любенов, макар ПП–ДБ да нямат парламентарни съюзници, засега успяват да организират протестите. Но въпросът за устойчивата политическа алтернатива остава отворен и ще зависи от способността на формациите да предложат реалистичен план за управление.

Скандалът Мирчев–Пеевски

Любенов коментира и публичния сблъсък между Ивайло Мирчев и Делян Пеевски в парламента.

Той определи случилото се като недопустимо. „Няма място за подобни сценки, независимо от коя страна идват“, заключи той.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дедо Джо

    13 7 Отговор
    ППДБ крепи фашистката сглобка и винаги гласува с герб. Следващия път замервайте киро лудото с бутилки като започне да вие по микрофона на протеста и помнете - Шиши го праща.

    18:38 03.12.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    12 5 Отговор
    Борисов - ангел с рога и копита

    18:47 03.12.2025

  • 3 ФЕЙК - либераст

    9 5 Отговор
    Хора, теглете заеми, събирайте пари, капачки, джилЕзо, Артия, и всичко каквото ви попадне! Албанската мафия е отблякла боко и Шиши и ИСКАТ 1 МИЛИАРД ЕВРО ИЛИ ЩЕ ГИ ВЪРНАТ!

    18:54 03.12.2025

  • 4 гражданин

    12 10 Отговор
    ГРАБ ОПОСКА ДЪРЖАВАТА ТАКА , КАКТО ТУРЦИТЕ ЗА 5 ВЕКА НЕ УСПЯХА !!

    Коментиран от #15

    18:55 03.12.2025

  • 5 фжикаое

    11 7 Отговор
    По канал 3 наживо излъчват пълни площади за оставка на разбойниците от ГЕРБ и крадливи другарчета. В Пазарджик, Русе са пълни площадите. Българите искат да изритат крадливия и лъжлив циганин от ГЕРБ банкя и айдуците му. Омръзна им на хората милиарди да прибират по чекмеджетата, а за хората 5%. Слава на Господ Иисус Христос вече им омръзна от лъжи на българите. Мафията вън. Огромен протест. Ще стане панаир ако се инатят крадливите бандити.

    18:56 03.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    Бойко има срок до неделя иначе София ще гори.

    Коментиран от #9, #16

    18:59 03.12.2025

  • 7 фжвийа

    13 6 Отговор
    И Стара Загора излезе и са пълни площадите, много българи, много. Оставка на разбойниците.

    19:01 03.12.2025

  • 8 007

    6 0 Отговор
    Много вярвах, че хората живяли по света и се връщат в страната ще помогнат да се промени манталитета и културата поне на младите, но се оказва, че това е много бавен и комплексен процес. Опасявам се, че прилича на историята как Моисей водил племето 40 години из пустинята, докато не останал човек, който да си спомня за робството. Ще се боледува още дълго и не само у нас с нашата балканска култура. Мисля, че Европа се разболява доста зле също.

    19:19 03.12.2025

  • 9 Симо

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Пали бе, нека изгори....

    19:21 03.12.2025

  • 10 мдаа

    3 1 Отговор
    С всеки изминал ден, в който се доближаваме до еврото, чуваме благи новини - поскъпва водата, поскъпват двойно зоните, поскъпват личните документи, в магазините цените надминаваха европейските, очаква се сериозно увеличение на данъчните оценки, а цените на лекарствата са в пъти по-високи от тези в държавите с най-висок жизнен стандарт. България потъва преди да е приела официално еврото, какво ще стане след официалното приемане е ясно - смърт, окончателна и безвъзратна смърт. Живи ще останат 240 главанаци, и още близо 5000 измамници-милиардери. Всеки ден забиват нов пирон в ковчега на България. Точно нашето поколение ли ще е това, което ще погребе майка си? Некадърни ли сме, безволеви ли сме, малоумни ли сме? Да скочим като един и да не позволим гаврата с трупа на Родината!

    19:22 03.12.2025

  • 11 В момента сблъсъци ...

    4 4 Отговор
    На протестите в Сливен, Велико Търново и Монтана между протестиращите и жандармерията. Полицаите пръскат със спрейове а протестиращите с пръти и камъни отговарят. Протестира цяла България , не е само София. А днес тук беше публикувано изказването на Цветан Цветанов бивш първи председател на ГЕРБ. Видях и публикацията в профила му с анализ и е публикувал снимка с текст - "КОЙ превръща ГЕРБ в една от най мразените партии след ИТН и ДПС"

    19:22 03.12.2025

  • 12 ГЕРБ

    2 2 Отговор
    Днес в интервю за Бареков в сайта му БИ НЮЗ на въпрос ще подаде ли оставка Борисов отговаря " Никаква оставка няма да подаде правителството. Няма да предоставя държавата в ръцете на ,,мистър Боташ".." А също днес Делян Пеевски в публично интервю пред всички журналисти в кулоарите на НС заяви - " Няма да позволя да бъдат обиждани и нападани моите деца и кръвни братя роми,помаци и турци. Обединени са страшна сила и мощ. Винаги може да излязат също сто хиляди от тях и да блокират София. Ромите,помаците, турците имат не по малко права от етническите Българи в страната. Така че внимавайте- който сее ветрове ще пожъне бури"

    19:29 03.12.2025

  • 13 Да,бе

    2 1 Отговор
    Какъв е смисълът да устои правителство родено чрез изборни фалшификации и събрано от общата склонност към клептомания...Когато и да падне,все ще е късно.

    19:43 03.12.2025

  • 14 лалугер

    2 1 Отговор
    Напротив,решението е на следващия призив за протес на пепетата да не отиде никой нормален бг гражданин.Да отидат само агитките и само гледайте кой ще е при тях.Не си заслужава да даваме властта на Радев без избори.Когато им дойде времето,нека да се яви и да си извоюва победа ако е способен.Но аз мисля че той е напълно импотентен ,не става за тази работа.Доказа го през цялото си седене на дондуков2.Само съсипия видяхме от него.

    19:44 03.12.2025

  • 15 баба Вуна

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "гражданин":

    Какви турци бе,пак българи са си грабили

    19:46 03.12.2025

  • 16 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Да не изгориш

    19:51 03.12.2025

