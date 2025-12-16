Новини
Доц. Милен Любенов: Скептичен съм, че без някаква смяна в ръководството, БСП ще намери място в следващото НС

Доц. Милен Любенов: Скептичен съм, че без някаква смяна в ръководството, БСП ще намери място в следващото НС

16 Декември, 2025 18:47 686 6

"Ако президентът Румен Радев не излезе на предстоящите избори със свой партиен проект, след това може да няма такъв шанс", коментира политологът

Доц. Милен Любенов: Скептичен съм, че без някаква смяна в ръководството, БСП ще намери място в следващото НС - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Политическите партии са вече в предизборна кампания, ясно е, че отиваме на предсрочни избори.

Това мнение изказа пред БНР политологът и университетски преподавател доц. Милен Любенов и добави, че част от аргументите, които те излагат по време на консултациите при президента, са свързани с предстоящия вот.

Според него заместник-омбудсманът Мария Филипова е най-вероятният служебен министър-председател.

Очаква ни наситена с черен ПР предизборна кампания, прогнозира той:

"Не очаквам, че ДПС-НН ще промени своята стратегия и тактика. Това, което видяхме и на предишната кампания - с активизиране на прокуратурата, с различни компромати - това е изцяло в тона, който следва ръководството на ДПС-НН и аз не очаквам оттам някакви изненади по време на тази предизборна кампания".

До консенсус за промяна в изборното законодателство няма да се стигне, смята политологът.

По думите на доц. Любенов, ако президентът Румен Радев не излезе на предстоящите избори със свой партиен проект, "след това може да няма такъв шанс".

Няма на хоризонта други фигури, които могат да канализират някаква допълнителна енергия на базата на протестите, посочи той и уточни, че от социологическите проучвания се вижда, че ПП-ДБ са в електорален възход:

"Ако няма други играчи на политическия терен, вероятно те ще бъдат формацията, която в най-голяма степен ще капитализира електорално на следващите избори протестната вълна. До какви граници и таван - това не мога да кажа".

Очаквам избирателна активност в рамките на около 3,5 млн. души, заяви Милен Любенов.

Според политолога оставката на Изпълнителното бюро на БСП е опит за спасяване на партията, защото след участието ѝ в управляващата коалиция с ГЕРБ-СДС и ИТН тя е на ръба на избирателната бариера, според социологическите проучвания:

"Аз съм скептичен, че без някаква смяна в ръководството, БСП ще намери място в следващото Народно събрание".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пред коледно наакв.не

    3 0 Отговор
    На ръководството.

    Коментиран от #4

    19:07 16.12.2025

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Не бъди скептичен чиче, бъди сигурен на 100%. Само с кражби нЕма да стане

    19:23 16.12.2025

  • 3 Прогноза

    0 2 Отговор
    Единствен шанс за промяна е нов политически проект начело с Г-н. Радев. Има ли хора които отново си дадат гласовете за доказано корумпираните партии, които са всички, без изключение до сега - ще си заслужим приза “ОВЦА”. Ще следя с интерес, българските гласоподаватели ОВЦЕ ли сме или може и да мислим с главите си!

    19:29 16.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 къбики

    1 1 Отговор
    За какво БСП се надпреварвате да ни лъжете всички говорещи маймуни??? Ами те се гушкаха с крадците от ГЕРБ и другата свиня. Излъгаха хората че ще се борят с мафията на ГЕРБ и се гушнаха с разбойниците. Сега какво се опитвате пак да лъжете??? Лъгаха и лапаха. Слава на Господ Иисус Христос всеки ги видя как излъгаха. БСП кукери освен да лъжат и да мажат друго не са правили, мИрси.

    19:35 16.12.2025

  • 6 12340

    1 0 Отговор
    Ако ще Флинтстон да си тегли ножа пред "Позитано" 20--все тая е !
    Късно.

    19:45 16.12.2025

