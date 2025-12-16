Доц. Милен Любенов: Скептичен съм, че без някаква смяна в ръководството, БСП ще намери място в следващото НС

Политическите партии са вече в предизборна кампания, ясно е, че отиваме на предсрочни избори.

Това мнение изказа пред БНР политологът и университетски преподавател доц. Милен Любенов и добави, че част от аргументите, които те излагат по време на консултациите при президента, са свързани с предстоящия вот.

Според него заместник-омбудсманът Мария Филипова е най-вероятният служебен министър-председател.

Очаква ни наситена с черен ПР предизборна кампания, прогнозира той:

"Не очаквам, че ДПС-НН ще промени своята стратегия и тактика. Това, което видяхме и на предишната кампания - с активизиране на прокуратурата, с различни компромати - това е изцяло в тона, който следва ръководството на ДПС-НН и аз не очаквам оттам някакви изненади по време на тази предизборна кампания".

До консенсус за промяна в изборното законодателство няма да се стигне, смята политологът.

По думите на доц. Любенов, ако президентът Румен Радев не излезе на предстоящите избори със свой партиен проект, "след това може да няма такъв шанс".

Няма на хоризонта други фигури, които могат да канализират някаква допълнителна енергия на базата на протестите, посочи той и уточни, че от социологическите проучвания се вижда, че ПП-ДБ са в електорален възход:

"Ако няма други играчи на политическия терен, вероятно те ще бъдат формацията, която в най-голяма степен ще капитализира електорално на следващите избори протестната вълна. До какви граници и таван - това не мога да кажа".

Очаквам избирателна активност в рамките на около 3,5 млн. души, заяви Милен Любенов.

Според политолога оставката на Изпълнителното бюро на БСП е опит за спасяване на партията, защото след участието ѝ в управляващата коалиция с ГЕРБ-СДС и ИТН тя е на ръба на избирателната бариера, според социологическите проучвания:

"Аз съм скептичен, че без някаква смяна в ръководството, БСП ще намери място в следващото Народно събрание".