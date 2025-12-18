Да, България: Пеевски освободи кабинета на Тодор Живков ВИДЕО

След нашето искане Пеевски да напусне кабинета на Тодор Живков в Народното събрание, днес той се е омел и кабинетът му вече е музей. Това има символно значение. Знак за неговото обезвластяване от гнева на хората. Следващата стъпка е днес – трябва да махнем охраната на Пеевски в комисията по вътрешна сигурност. За да няма нито един български депутат, който да използва НСО и барети.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента.

Мирчев обвини ДПС – Ново начало, че са излъгали, че Христо Иванов е получавал охрана от НСО. „Никога Христо Иванов не е ползвал нито охрана, нито шофьор, откакто сме представени в българския парламент. Излъгаха и за броя охранители от НСО, за заплатите, за броя на баретите, за полицията и жандармерията, които поддържат охраната на Пеевски. Има и въпроси по отношение на колите, които се използват.“

„Пеевски започва да губи, един по един, символите на своята нелегитимна власт. Това трябва да бъде чуто от всички негови изпълнители и подизпълнители в службите, прокуратурата и КПК. Да видят как, благодарение на гражданите, Пеевски е наврян там, където заслужава – в някоя малка стаичка. Задачата е на изборите той да остане в ъгъла. Затова ще настояваме и за машинното гласуване и ограничаването на изборните измами“, подчерта съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.