Да, България: Пеевски освободи кабинета на Тодор Живков ВИДЕО

18 Декември, 2025 10:32, обновена 18 Декември, 2025 10:42 1 707 36

  • ивайло мирчев-
  • кабинет-
  • тодор живков-
  • пеевски-
  • делян пеевски

Ивайло Мирчев обвини ДПС – Ново начало, че са излъгали, че Христо Иванов е получавал охрана от НСО

Да, България: Пеевски освободи кабинета на Тодор Живков ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След нашето искане Пеевски да напусне кабинета на Тодор Живков в Народното събрание, днес той се е омел и кабинетът му вече е музей. Това има символно значение. Знак за неговото обезвластяване от гнева на хората. Следващата стъпка е днес – трябва да махнем охраната на Пеевски в комисията по вътрешна сигурност. За да няма нито един български депутат, който да използва НСО и барети.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента.

Мирчев обвини ДПС – Ново начало, че са излъгали, че Христо Иванов е получавал охрана от НСО. „Никога Христо Иванов не е ползвал нито охрана, нито шофьор, откакто сме представени в българския парламент. Излъгаха и за броя охранители от НСО, за заплатите, за броя на баретите, за полицията и жандармерията, които поддържат охраната на Пеевски. Има и въпроси по отношение на колите, които се използват.“

„Пеевски започва да губи, един по един, символите на своята нелегитимна власт. Това трябва да бъде чуто от всички негови изпълнители и подизпълнители в службите, прокуратурата и КПК. Да видят как, благодарение на гражданите, Пеевски е наврян там, където заслужава – в някоя малка стаичка. Задачата е на изборите той да остане в ъгъла. Затова ще настояваме и за машинното гласуване и ограничаването на изборните измами“, подчерта съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.


Оценка 4.4 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    17 0 Отговор
    А НСО??

    Коментиран от #23, #26

    10:34 18.12.2025

  • 2 недоверчив

    16 0 Отговор
    Това да трябва да го видя , за да го повярвам ! Има някаква шашма тук , или някой е феноменално уплашен .

    10:34 18.12.2025

  • 3 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Ахмет Доган- дръндарският ци ...н се нанася

    10:34 18.12.2025

  • 4 протеста

    20 0 Отговор
    Така или иначе , довечера протеста щеше да го изнесе , както ще го изнесе от държавата окончателно !

    10:37 18.12.2025

  • 5 Проблема е че ДПС са капсулирали

    18 1 Отговор
    Избирателите си и са ги възпитали в омраза към нашата страна , съжалявам да го кажа. Пеевски е временно явление но голямата е беда е че е допусната етническа партия. ...

    Коментиран от #12

    10:38 18.12.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    17 0 Отговор
    ДВАТА ШОПАРА ДА ВЪРНАТ ПАРИТЕ,КОИТО СА ПЛАТЕНИ ЗА ОХРАНАТА ИМ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.
    ИСКАМЕ ПЪЛЕН ОТЧЕТ КАКВА СУМА Е ПЛАТЕНА С НАШИТЕ ПАРИ.

    10:38 18.12.2025

  • 7 Стенли

    8 14 Отговор
    Айде айде той и за мазното турско кафе излъга ама следите остават а иначе специално Мирчев а и цялото пп дб няма разлика от дпс ново начало защото се подиграха с хората които искаха референдум за еврозоната това са стотици хиляди

    10:38 18.12.2025

  • 8 Айде

    13 7 Отговор
    Защо ППДБ ни занимават с глупости!? Искат избиратели по грешен начин! Трябва ясно да кажат с какво точно ще заменят мутренския управленски модел на Борисов! Не говорят за демокрация, което е много съмнително!

    10:39 18.12.2025

  • 9 Протест

    11 3 Отговор
    Довечера протест.

    Коментиран от #11

    10:39 18.12.2025

  • 10 Дориана

    12 5 Отговор
    Пеевски, Борисов и Слави Трифонов са най- голямото зло за България. Тези хора трябва да бъдат принудени да напуснат Парламента и политиката . Опитаха се да унищожат България чрез диктатура, мафия, олигархия, корупция и рекети. Изгониха инвеститорите. Опитаха се и чрез бюджета да вкарат България в тежка икономическа криза и дългова спирала. Тези хора разчитат единствено и само на купен вот, на фалшифициране на изборите , защото са наясно, че народа ги мрази и е отвратен от тях.

    10:40 18.12.2025

  • 11 УСА боклук

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Протест":

    Стига с тия протести!
    Дайте да правим моабети, времето дойде

    Коментиран от #21

    10:41 18.12.2025

  • 12 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Проблема е че ДПС са капсулирали":

    Много точно казано и аз много се чудя как в Руската федерация всички и роми и други националности говорят само на руски език и казват нашата родина Русия

    Коментиран от #33

    10:41 18.12.2025

  • 13 Тая канцелария не беше ли на Цецка

    2 1 Отговор
    Цачева когато в нея посрещаше Джоузеф дол като представител на ЕНП на времето.

    10:42 18.12.2025

  • 14 хахаха

    6 3 Отговор
    ха ха ха - голямо постижение за мирчев и българската демокрация - пеевски е изгонен от кабинета, та с какво ще се занимаваме през 2026 - ще се бориме с пеевски

    Коментиран от #20

    10:42 18.12.2025

  • 15 дезинфектант

    6 2 Отговор
    Незабовно дезифекцирайте !

    10:42 18.12.2025

  • 16 Мисирчев

    6 4 Отговор
    Ти си тъпо парче.

    10:42 18.12.2025

  • 17 Щом кабинетът на Живков вече е музей

    5 3 Отговор
    Значи можем да го посетим така ли? Ивайло Мирчев ли ще къса билетчетата или как ? Безплатен вход вероятно ще има? Па казвайте ги тея неща бре Мирчев! Залейте ни с добри новини мушмул... А ако сега си ни лъгал ... бой и ....е..

    Коментиран от #36

    10:43 18.12.2025

  • 18 алфа тур

    0 0 Отговор
    Няма ли братята роми , помаци , турци , миллет , да спрат това безобразие

    10:43 18.12.2025

  • 19 Колкото повече

    3 4 Отговор
    ППДБ и Шайката на Чорап плюят Пеевски, толкова повече гласове ще имат ДПС на изборите.

    Толкова по- малко гласове ще имат ГЕРБ на изборите!

    Парадоксът е, че нападайки ДПС и Пеевски, Бандата на Радню му вдига гласовете и същевременно сваля гласовете на ГЕРБ и Борисов, които са склонни за поредни сглобки с тях!
    Ако още не с разбрали- избирателите на ГЕРБ в момента псуват Боко!

    След изборите ППДБ ще се чудят с кого да се коалират - с Възраждане ли, с МЕЧ ли, с Величие ли, с БСП ли?

    Явно ще си останат под юмручето на Радев.

    10:44 18.12.2025

  • 20 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "хахаха":

    Много точно казано и Цънцарова се заяжда с Василев че поставил на мястото един индивид а защо не попита Мирчев защо иска да бие нейния благодетел 😁🐷🎃🤑

    10:45 18.12.2025

  • 21 хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "УСА боклук":

    чи кво му е на протеста - концерт, пеещото трио, флашмоб, томбола и други забавления

    10:45 18.12.2025

  • 22 банкеръ

    3 0 Отговор
    Ами като няма в бюджета мръвка за него , защо да стои и да се занимава ?

    10:45 18.12.2025

  • 23 Браво

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    ДП освободил кабинета на Бай Тошо. Браво! Демокрацията победи.
    Хайде народе, на работа, в прашни складиве, на мръсни тържища, на студ и мизерия, без нормален обяд, всеки да работи. И надвечер, Мирчевци и Кирчовци ви канят на митинг за победата на демокрацията! И така, докато ни дойде акъла!

    Коментиран от #27

    10:46 18.12.2025

  • 24 цвете гербер

    2 1 Отговор
    Това с Мирчев е напрактика Иван Костов и Сорос .Ай мерси , играхме го това 90 те години . Нека да изиграе полезния и...от , а после на изборите ще гласуваме пак за Герб

    10:48 18.12.2025

  • 25 Народното събрание трябва да напусне

    2 2 Отговор
    Проклетия партиен дом и да се върне в сградата на парламента , това първо. Второ народните представители трябва да се намалят на до 150. Трето трябва да работят на сесии. Четвърто да се върне старото положение да "не работят" по време на избори тоест да се разпускат когато паднат от власт това беше една гадна промяна на конституцията и не само бойкикиев но и пееффски и борисофф да подават оставка.

    10:49 18.12.2025

  • 26 9999

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    Не в урановите мини, а в сребърните трябва да си влязъл, за урановите има време. Взимай etf за да разпределиш риска.

    10:53 18.12.2025

  • 27 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Браво":

    Много точно казано и да не забравяме че тези големи "европейци" и" демократи " плюят срещу всеки който иска референдум за еврозоната и го наричат копейка и путинст аз съм съгласен да ме наричат такъв ако искам референдум за присъединяване към рублата или юана но за националната валута сигурно и Дания и Полша са най големите производители на Путин щом не искат да се присъединят към еврозоната 😁🤔

    10:53 18.12.2025

  • 28 цсоилкои

    1 1 Отговор
    Тоя селяндурин Мирчо от с Крушари, някои много иска да ни го представи като вожд. Голяма легенда му правят и залагат на този лъжец пак да излъже българите. Режисьорите са намислили отново да ни качат на влака дето не отива никъде. Не спря този лъжец и измамник всеки ден да се "бори" със Шишко, докато министър и разбойник е лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Банкя храни прасето, Мирчо селяндурина със свинята се "бори"??? Кого се опитваш да излъжеш бре селяндурин??? Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Тези тъпите филми да си ги гледате на Шорос в сектата, мИрси.

    10:55 18.12.2025

  • 29 Много им се иска

    3 1 Отговор
    на червените чугунени глави и на розоводесните джендъри ДПС да е етническа партия! Сякаш това е нещо лошо?!
    Но ДПС не е етническа партия!

    В нея членуват всякакви етноси.

    Лидерът й е етнически българин. В управлението й има етнически българи.

    В предизборната коалиция „Движение за права и свободи – Ново начало“ влизат следните партии:

    Движение за права и свободи (ДПС), с лидер Делян Пеевски
    Български глас, с лидер Георги Попов
    Новите лидери, с лидер Иванка Митева

    ДПС от години членува в Либералния алианс в ЕП. Има заместник председател в него.

    10:55 18.12.2025

  • 30 един БЪЛГАРИН

    0 1 Отговор
    Браво на българския съд, браво на тази прогнила система - пуснаха шефа на Пето районно! А Благомир Коцев - пет месеца за недоказани твърдения -този на много по-важен пост за въздействие - на свобода!
    Това МВР, съд и прокуратура - до основи и всичко на ново!

    10:55 18.12.2025

  • 31 Всички атлантенца да се махате

    1 0 Отговор
    веднага от Партийният Дом ! Там е мястото за музей на Социализма гнидички. Да знаят младите какъв рай си беше

    10:56 18.12.2025

  • 32 Съвет

    1 0 Отговор
    Щом не се владееш не си за парламента ,а за улицата.Марш на улицата и се бии като мъж

    10:56 18.12.2025

  • 33 Това се възпитава в училище а тука

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Стенли":

    Им въведоха обучение на майчин език. Освен това СДС не им върна техните имена а им даде нови по турски от турските имена и те се възгордяха. Вече няма българска нация има умишлено въведено разделение на етноси. Това разделение е от ЕС.

    10:57 18.12.2025

  • 34 Мирчо

    2 0 Отговор
    е на видно място в Музея на Сглобката в кабинета на Пеевски.

    За това толкова квичи и поскача!
    Цяла България го разбра какво леке е!

    10:57 18.12.2025

  • 35 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Мирчев, "тигре" от Крушари, ВСУ загуби и Мирноград, а ти пак се занимаваш с глупости!

    Евроатлантизмът умира пред очите ти, а ти не си мърдаш пръста!

    Какъв евроатлантик си? 🤣🤣🤣

    10:58 18.12.2025

  • 36 За лъжеца

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Щом кабинетът на Живков вече е музей":

    само бой и @бън ...музей а? Музей !

    10:58 18.12.2025

