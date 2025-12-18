Да, България: Пеевски освободи кабинета на Тодор Живков ВИДЕО

След нашето искане Пеевски да напусне кабинета на Тодор Живков в Народното събрание, днес той се е омел и кабинетът му вече е музей. Това има символно значение. Знак за неговото обезвластяване от гнева на хората. Следващата стъпка е днес – трябва да махнем охраната на Пеевски в комисията по вътрешна сигурност. За да няма нито един български депутат, който да използва НСО и барети.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев пред журналисти в парламента.
Мирчев обвини ДПС – Ново начало, че са излъгали, че Христо Иванов е получавал охрана от НСО. „Никога Христо Иванов не е ползвал нито охрана, нито шофьор, откакто сме представени в българския парламент. Излъгаха и за броя охранители от НСО, за заплатите, за броя на баретите, за полицията и жандармерията, които поддържат охраната на Пеевски. Има и въпроси по отношение на колите, които се използват.“
„Пеевски започва да губи, един по един, символите на своята нелегитимна власт. Това трябва да бъде чуто от всички негови изпълнители и подизпълнители в службите, прокуратурата и КПК. Да видят как, благодарение на гражданите, Пеевски е наврян там, където заслужава – в някоя малка стаичка. Задачата е на изборите той да остане в ъгъла. Затова ще настояваме и за машинното гласуване и ограничаването на изборните измами“, подчерта съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
Коментиран от #23, #26
10:34 18.12.2025
2 недоверчив
10:34 18.12.2025
3 Хасковски каунь
10:34 18.12.2025
4 протеста
10:37 18.12.2025
5 Проблема е че ДПС са капсулирали
Коментиран от #12
10:38 18.12.2025
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ИСКАМЕ ПЪЛЕН ОТЧЕТ КАКВА СУМА Е ПЛАТЕНА С НАШИТЕ ПАРИ.
10:38 18.12.2025
7 Стенли
10:38 18.12.2025
8 Айде
10:39 18.12.2025
9 Протест
Коментиран от #11
10:39 18.12.2025
10 Дориана
10:40 18.12.2025
11 УСА боклук
До коментар #9 от "Протест":Стига с тия протести!
Дайте да правим моабети, времето дойде
Коментиран от #21
10:41 18.12.2025
12 Стенли
До коментар #5 от "Проблема е че ДПС са капсулирали":Много точно казано и аз много се чудя как в Руската федерация всички и роми и други националности говорят само на руски език и казват нашата родина Русия
Коментиран от #33
10:41 18.12.2025
13 Тая канцелария не беше ли на Цецка
10:42 18.12.2025
14 хахаха
Коментиран от #20
10:42 18.12.2025
15 дезинфектант
10:42 18.12.2025
16 Мисирчев
10:42 18.12.2025
17 Щом кабинетът на Живков вече е музей
Коментиран от #36
10:43 18.12.2025
18 алфа тур
10:43 18.12.2025
19 Колкото повече
Толкова по- малко гласове ще имат ГЕРБ на изборите!
Парадоксът е, че нападайки ДПС и Пеевски, Бандата на Радню му вдига гласовете и същевременно сваля гласовете на ГЕРБ и Борисов, които са склонни за поредни сглобки с тях!
Ако още не с разбрали- избирателите на ГЕРБ в момента псуват Боко!
След изборите ППДБ ще се чудят с кого да се коалират - с Възраждане ли, с МЕЧ ли, с Величие ли, с БСП ли?
Явно ще си останат под юмручето на Радев.
10:44 18.12.2025
20 Стенли
До коментар #14 от "хахаха":Много точно казано и Цънцарова се заяжда с Василев че поставил на мястото един индивид а защо не попита Мирчев защо иска да бие нейния благодетел 😁🐷🎃🤑
10:45 18.12.2025
21 хахаха
До коментар #11 от "УСА боклук":чи кво му е на протеста - концерт, пеещото трио, флашмоб, томбола и други забавления
10:45 18.12.2025
22 банкеръ
10:45 18.12.2025
23 Браво
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":ДП освободил кабинета на Бай Тошо. Браво! Демокрацията победи.
Хайде народе, на работа, в прашни складиве, на мръсни тържища, на студ и мизерия, без нормален обяд, всеки да работи. И надвечер, Мирчевци и Кирчовци ви канят на митинг за победата на демокрацията! И така, докато ни дойде акъла!
Коментиран от #27
10:46 18.12.2025
24 цвете гербер
10:48 18.12.2025
25 Народното събрание трябва да напусне
10:49 18.12.2025
26 9999
До коментар #1 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":Не в урановите мини, а в сребърните трябва да си влязъл, за урановите има време. Взимай etf за да разпределиш риска.
10:53 18.12.2025
27 Стенли
До коментар #23 от "Браво":Много точно казано и да не забравяме че тези големи "европейци" и" демократи " плюят срещу всеки който иска референдум за еврозоната и го наричат копейка и путинст аз съм съгласен да ме наричат такъв ако искам референдум за присъединяване към рублата или юана но за националната валута сигурно и Дания и Полша са най големите производители на Путин щом не искат да се присъединят към еврозоната 😁🤔
10:53 18.12.2025
28 цсоилкои
10:55 18.12.2025
29 Много им се иска
Но ДПС не е етническа партия!
В нея членуват всякакви етноси.
Лидерът й е етнически българин. В управлението й има етнически българи.
В предизборната коалиция „Движение за права и свободи – Ново начало“ влизат следните партии:
Движение за права и свободи (ДПС), с лидер Делян Пеевски
Български глас, с лидер Георги Попов
Новите лидери, с лидер Иванка Митева
ДПС от години членува в Либералния алианс в ЕП. Има заместник председател в него.
10:55 18.12.2025
30 един БЪЛГАРИН
Това МВР, съд и прокуратура - до основи и всичко на ново!
10:55 18.12.2025
31 Всички атлантенца да се махате
10:56 18.12.2025
32 Съвет
10:56 18.12.2025
33 Това се възпитава в училище а тука
До коментар #12 от "Стенли":Им въведоха обучение на майчин език. Освен това СДС не им върна техните имена а им даде нови по турски от турските имена и те се възгордяха. Вече няма българска нация има умишлено въведено разделение на етноси. Това разделение е от ЕС.
10:57 18.12.2025
34 Мирчо
За това толкова квичи и поскача!
Цяла България го разбра какво леке е!
10:57 18.12.2025
35 az СВО Победа 80
Евроатлантизмът умира пред очите ти, а ти не си мърдаш пръста!
Какъв евроатлантик си? 🤣🤣🤣
10:58 18.12.2025
36 За лъжеца
До коментар #17 от "Щом кабинетът на Живков вече е музей":само бой и @бън ...музей а? Музей !
10:58 18.12.2025