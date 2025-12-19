Новини
България »
Всички градове »
Цвета Рангелова: Оставката на кабинета "Желязков" е победа на гражданите

Цвета Рангелова: Оставката на кабинета "Желязков" е победа на гражданите

19 Декември, 2025 22:30 680 22

  • цвета рангелова-
  • оставка-
  • кабинет-
  • желязков-
  • победа-
  • граждани

„Все още не сме в предизборна кампания и не са ясни всички играчи на политическия терен. Сигурно никога не бихме управлявали с ГЕРБ и ДПС. "Възраждане" е единствената опозиционна партия с последователни позиции през годините“, коментира още депутатът от "Възраждане"

Цвета Рангелова: Оставката на кабинета "Желязков" е победа на гражданите - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оставката на правителството е победа на гражданите. Това каза в „Панорама“ по БНТ Цвета Рангелова от "Възраждане".

„Българските граждани - те са тези, които направиха нещо, което не е чувано за съвременната ни история – протестиращи хора не само в София, но и във всички по-големи градове на страната. Това е енергия, която не бива да се губи“, каза още Рангелова.

Според нея основните мотиви на протестиращите били липсата на балансиран бюджет и опасенията около присъединяването към еврозоната:

„Хората, за първи път, под заплахата на очакващата зима и липсата на адекватен бюджет, излязоха на улицата. Победата е на българските граждани. Надявам се тази енергия да не се загуби, а да се прехвърли във висока избирателна активност, защото сам по себе си протестът, макар и успешен, ако няма участие в избори, ще доведе отново до излизане на хората на улицата.“

По темата за еврозоната Рангелова посочи, че „Възраждане“ няма да се откаже от опитите си да отложи или дерогира присъединяването на България:

„Докато имаме възможности и лостове, няма да спрем опитите да доведем тази битка до край. Тя е водена от 2018 година, направили сме множество подписки за референдум, сезирали сме Конституционния съд и съда в Люксембург за отмяна на присъединяването ни към еврозоната.“

Рангелова също коментира срещата с Урсула фон дер Лайен, която от "Възраждане" искат да проведат, за да представят своите аргументи срещу присъединяването на България към еврозоната.

„Не очакваме Урсула фон дер Лайен да каже „да“, но няма да спрем да опитваме" каза тя.

Рангелова коментира и евентуални съюзници и противници при следващ парламент.

„Все още не сме в предизборна кампания и не са ясни всички играчи на политическия терен. Сигурно никога не бихме управлявали с ГЕРБ и ДПС. "Възраждане" е единствената опозиционна партия с последователни позиции през годините.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 връщай

    4 4 Отговор
    парите

    22:33 19.12.2025

  • 2 Хипотетично

    5 2 Отговор
    Оставката от победа за гражданите, се завърта като бумеранг към тях като ПО БЕДА за гражданите, поне до изборите, а без мнозинство и след изборите също..

    22:35 19.12.2025

  • 3 ококор

    8 0 Отговор
    бeшe пoбeдa зa aмepикaнcкия зaмecтник нa зaмecтникa нa зaмecтникa... caмo aкo знaexa гpaждaнeтo кaквo ни глacят c yкpaинcкa cглoбкa 2 кpизaтa c eвpoтo щe им ce види кaтo paзxoдкa в пapкa

    22:35 19.12.2025

  • 4 Тази

    12 2 Отговор
    И тя изблея нещо! Гражданите така победиха, че хотелиера ги загроби с милиарди. Честито на гражданите!

    22:35 19.12.2025

  • 5 Гуньо Адвокатина

    7 0 Отговор
    Пирова победа

    22:35 19.12.2025

  • 6 Чудя се

    10 3 Отговор
    Как някой може да повярва,че можем да излезем от еврозоната.Толкова ли са заблудени хората от Възраждане.Мислех ви за по умни,но щом вярвате на такава глупост...

    Коментиран от #8

    22:36 19.12.2025

  • 7 Възмездие

    1 0 Отговор
    Това е порногpафия скъпа,възраждане е друго.

    22:41 19.12.2025

  • 8 обратно

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Чудя се":

    ти сам се заблуждаваш, като допускаш че те вярват в това, което прокламират. Тогава логично е да се запита, защо го правят? жокер: К.Костадинов бе на парада на победата в Москва. Който разбира е разбрал, ако не, то тепърва ще разбере.

    Коментиран от #20

    22:42 19.12.2025

  • 9 Цветето ,

    0 0 Отговор
    Дали сега беше момента ?

    22:43 19.12.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    8 2 Отговор
    КАКВА ПОБЕДА БЕ,МОМЕ?
    ВОДОПАДА,УЖ В ОСТАВКА,ПРОДЪЛЖАВА ДА СИ ХОДИ ПО ЕКСКУРЗИИ С НАШИ ПАРИ....ПОДПИСВА ДОГОВОРИ ЗА МИЛИАРДИ БЕЗ ДА НИ Е ПИТАЛ...СНИМА СЕ С УРСУЛАТА ДОВОЛЕН...Е,ПИТАМ АЗ,ТОВА ПОБЕДА ЗА НАС ЛИ Е????

    22:43 19.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ВСЪЩНОСТ

    8 0 Отговор
    победа на пп шарлатани, е това че няма бюджет,,,,никакъв,, победа е назначаването на воаьори и педофили за директори в софийски училища.А също така че софия тъне в боклуци от техните кметове Да бъде в цялата страна победа за шарлатаните и навсякъде кметовете да са наследници на дс, а директори и даскали педофили

    22:45 19.12.2025

  • 13 да питам

    2 0 Отговор
    Цвети , от БНБ спираме превалутирането на рубли .

    22:46 19.12.2025

  • 14 безпартиен

    4 0 Отговор
    Щом има победител,значи има и загубил!При нас гражданите победиха,а селяните загубиха!То в селата останаха ли селяни?

    22:55 19.12.2025

  • 15 Леле таз колко е зле

    4 2 Отговор
    Поне 8 клас има ли?

    22:57 19.12.2025

  • 16 Тъмен субект

    2 2 Отговор
    Само дето хаяшитожелязков поема ангажименти за заеми, гаранции, участие във военни шенгени, влизания в еврозони и Господ знае още за какво. Та победата колко да е победа? Май е пирова победа.

    22:58 19.12.2025

  • 17 Дрън Дрън

    3 4 Отговор
    Дойде пратеникът на Тръмп, уволни желязков и това е "голяма победа" на гражданите.

    23:06 19.12.2025

  • 18 Каква оставка

    1 0 Отговор
    Каква оставка бе?
    Аз я разбирам....подаваш я и освобождаваш кабинета още на другият ден.
    А тоя още мята гащи у нас и в чужбина и ни представлява дорде се назначи Служебен к-т още кой знае колко време...

    23:19 19.12.2025

  • 19 уточнение

    3 0 Отговор
    Победата на гражданите не само над ГЕРБ и ДПС. "Възраждане" да не би да са някакви извънпарламентарни субекти, че се радват все едно яйце им белим?

    23:25 19.12.2025

  • 20 Мошеник

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "обратно":

    Значи копейка.

    23:32 19.12.2025

  • 21 Нехис

    0 0 Отговор
    Е, българските "граждани" да си спомнят за тази "победа" след Нова година, когато няма правителство и търговците вдигнат цените. Да си спомнят "победата", а не пак Пеевски да им е виновен за некадърността им.

    Коментиран от #22

    23:54 19.12.2025

  • 22 Айде бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Нехис":

    Марш у Анадола да не те тормозят новите цени в България!

    23:59 19.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол