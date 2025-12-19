Цвета Рангелова: Оставката на кабинета "Желязков" е победа на гражданите

Оставката на правителството е победа на гражданите. Това каза в „Панорама“ по БНТ Цвета Рангелова от "Възраждане".
„Българските граждани - те са тези, които направиха нещо, което не е чувано за съвременната ни история – протестиращи хора не само в София, но и във всички по-големи градове на страната. Това е енергия, която не бива да се губи“, каза още Рангелова.
Според нея основните мотиви на протестиращите били липсата на балансиран бюджет и опасенията около присъединяването към еврозоната:
„Хората, за първи път, под заплахата на очакващата зима и липсата на адекватен бюджет, излязоха на улицата. Победата е на българските граждани. Надявам се тази енергия да не се загуби, а да се прехвърли във висока избирателна активност, защото сам по себе си протестът, макар и успешен, ако няма участие в избори, ще доведе отново до излизане на хората на улицата.“
По темата за еврозоната Рангелова посочи, че „Възраждане“ няма да се откаже от опитите си да отложи или дерогира присъединяването на България:
„Докато имаме възможности и лостове, няма да спрем опитите да доведем тази битка до край. Тя е водена от 2018 година, направили сме множество подписки за референдум, сезирали сме Конституционния съд и съда в Люксембург за отмяна на присъединяването ни към еврозоната.“
Рангелова също коментира срещата с Урсула фон дер Лайен, която от "Възраждане" искат да проведат, за да представят своите аргументи срещу присъединяването на България към еврозоната.
„Не очакваме Урсула фон дер Лайен да каже „да“, но няма да спрем да опитваме" каза тя.
Рангелова коментира и евентуални съюзници и противници при следващ парламент.
„Все още не сме в предизборна кампания и не са ясни всички играчи на политическия терен. Сигурно никога не бихме управлявали с ГЕРБ и ДПС. "Възраждане" е единствената опозиционна партия с последователни позиции през годините.“
