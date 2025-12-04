Новини
Атанас Пеканов за протестите: Има голяма нетърпимост към ояждането с власт и хората, които се мислят за недосегаеми

4 Декември, 2025 18:04 859 16

Той отрече да има истина в спекулациите, че би оглавил партия на президента Радев или би участвал в партийните му листи

Атанас Пеканов за протестите: Има голяма нетърпимост към ояждането с власт и хората, които се мислят за недосегаеми - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

С въодушевление наблюдавах събитията в понеделник. Аз самият не очаквах това да се случи. Не очаквах толкова много различни и всякакви хора и то не само в София, а в цяла България, да изразят свето недоволство към текущата ситуация в България, текущата политическа власт и недоволство към всичко, което виждат. Трудно всички тези хора ще се съберат просто заради някои части на бюджета, които бяга правилно критикувани. Но едва ли 100 000 души в София ще дойдат заради данък “Дивидент”, СУПТО и други подобни неща. Това каза в интервю за “Лице в лице” по бТВ бившият служебен вицепремиер Атанас Пеканов.

“Има по-голямо недоволство и нетърпимост към ояждането с власт, прекалената власт. Това видяхме и на клиповете от парламента от миналата седмица - че има някои хора, които се чувстват недосегаеми, които с агресия и злоба обиждат млади, а и не само млади, български граждани без причина. В други европейски държави това щеше да доведе до оставки веднага. Тук това доведе до още по-голямо настървение сред тях”, добави той.

Според него, именно такива политици са “истинските провокатори на протеста”.

Той отрече да има истина в спекулациите, че би оглавил партия на президента Радев или би участвал в партийните му листи.

"Там има два типа хора, които трябва да бъдат там: които вече са постигнали много в кариерата си и има какво да дадат на държавата си, и такива, които са решили да стават професионални политици. Няма лошо в това, но аз съм избрал друг път", коментира Пеканов.

Той и държавният глава не са се чували тази година, освен за да се поздравят за рождените си дни. "Не сме разговаряли нито за негова възможна партия, нито за това какво ще се случи в следващите месеци. Не мисля, че ще съм част от която и да е партия при нови избори. Партия фаворит - нямам. Има политики, които подкрепям", отбеляза бившият вицепремиер.

Той критикува и повишаването на заплати в нереформирани структури в държавата. "Не получаваме това, което очакваме от тях. Например, правосъдната, а и други системи в България не са на нивото, на което трябва да бъдат. И е нормално хората да протестират против това", отбеляза Пеканов.

"Не знам дали това правителство има бъдеще, за да приема бюджет. Ще видим в следващите седмици. Надявам се Борисов да помисли как иска да остане в историята. Трябва да реши това в следващите дни. Според мен, след Пазарджик, беше решил нещо, но после промени решението си. Другите участници във властта също трябва да помислят. За БСП, за съжаление, съм изгубил всякаква надежда да премислят нещо. Там изглежда, че протестът вече е на ликвидация. когато бъдат продадени последните бюра и кресла от "Позитано", ще напуснат властта", коментира още той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    12 5 Отговор
    България трябва да се освободи от Борисов и Пеевски. Борисов вместо да плаши с хаос да преосмисли, че хаоса създадоха точно той , Пеевски и коалиция Магнитски. Точно те се опитаха да унищожат демокрацията в България и да я заменят с пълзяща диктатура. Точно те се опитаха да разделят народа и да го противопоставят чрез бюджета. Точно те отвориха широко вратата за мафията,олигархията, кражбите и рекетите. Да си отвори очите и ушите за народния гняв. Да види плакатите с надпис – Мафията вън. Да види карикатурите където той и Пеевски са изобразени един до друг. Да осъзнае колко ниско е паднал дори под нивото на Пеевски, защото е допуснал да бъде зависим и контролиран от него. И вредния , провален кабинет Желязков да подаде оставка.

    Коментиран от #7

    18:11 04.12.2025

  • 2 партизанско внуче

    9 5 Отговор
    наредено на пачки в някой офис

    18:13 04.12.2025

  • 3 Мда

    4 9 Отговор
    На мен и този младеж ми е леко мазен и зависим!
    България има доста млад и родолюбив народ!
    Чакаме комисията Сорос и може и това момче да лъсне там

    18:15 04.12.2025

  • 4 Нема нужда

    7 6 Отговор
    Тая подлога на Радев да не се изказва!

    18:16 04.12.2025

  • 5 Ангелогласний

    5 7 Отговор
    Скрий се бре продажен евролюбец!

    18:22 04.12.2025

  • 6 Факт

    3 3 Отговор
    Няма нетърпимост към безобразния план за възстановяване!

    18:23 04.12.2025

  • 7 Промяна

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    ТОВА НЕЩО Е НАВСЯКЪДЕ ПЛЮЕ НАГЛО СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ОБИЖДА КЛЕВЕТИ ОЧЕРНЯ НЕЩОТО ПО ПОЛЕКА ЧЕ ОТ ТЕБ САМО ПРОСТАЩИНИ

    18:25 04.12.2025

  • 8 Промяна

    4 6 Отговор
    А ТОЗИ НИЩОПРАВЕЩ ИЗЛЕЗЕ ДА ГОВОРИ АНТИ Я КАЖИ ЗАЩО НЕ УСПЯ ДА УСВОИШ ПАРИТЕ ОТ ЕВРОПА НЕКАДЪРНИК НАЗНАЧЕТ ОТ РАДЕВ СИ Я ГЛЕДАЙ РАДЕВ БУТА НАПРЕД СВОИТЕ НЕКАДЪРНИЦИ ДА РУШАТ ДЪРЖАВАТА НИ

    18:27 04.12.2025

  • 9 Промяна

    3 7 Отговор
    ОЯЖДАНЕ КЪДЕ Е ТИ ЛИ НЕ СИ СЕ НАЯЛ ЧЕ ИСКАШ ОЯЖДАНЕ КАКВА ПРОСТОТИЯ ЧОВЕЧЕЕЕЕЕЕЕЕ ДАЖЕ НЕ МОЖЕШ ДА ГОВОРИШ НА РАДЕВ ПРОТЕЖЕГЕ АЛЧЕН

    18:29 04.12.2025

  • 10 Питар

    3 2 Отговор
    И затова се появи ПП и ДБ който искат да си дояждат
    То Черепа и Бобокови ще плащат за протести до време !

    18:39 04.12.2025

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ПЕКАНОВ Е УМЕН ЧОВЕК И ЕВРОПЕЕЦ ...................... СПОРЕД МЕНЕ ТОЙ , НИКОГА НЯМА ДА ВЛЕЗЕ В ....................... КОЛАБОРАЦИЯ С ТАКОВА "ВЕЩЕСТВО" КАТО ..................... КРЪСТНИКА НА МАФИЯТА И ШАРЛАТАНИН МИСТЪР КЕШ ....................

    18:49 04.12.2025

  • 16 язък за образованоста му..

    0 0 Отговор
    като стигна до 1-2% и всичко лъсна........големи икономисти няма що.......вземете буров или някой друг...необразован да ви направи бюджета,щото ууучените ви ич ги няма!

    19:05 04.12.2025

