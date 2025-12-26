Новини
Над 3 720 000 лева достигнаха даренията за „Българската Коледа”

26 Декември, 2025 16:20 371 5

Кампанията тази година е посветена на хронично и тежко болните деца

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Над 3 720 000 лева достигнаха даренията за благотворителната инициатива Българската Коледа от началото на нейното двадесет и трето издание. Сумата е отчетена след края на традиционния благотворителен спектакъл, който се състоя в Народен театър "Иван Вазов", съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Кампанията, която тази година е посветена на хронично и тежко болните деца, се провежда под патронажа на Румен Радев. От началото ѝ на 1 декември, когато беше обявена от държавния глава в УМБАЛ "Александровска", са изпратени близо 250 000 дарителски SMS-а на номер 1117.

На коледния благотворителен спектакъл присъстваха президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева, представители на държавни институции, дипломати, дарители, посланици на кампанията, както и деца, подпомогнати през годините от "Българската Коледа". От сцената послания в подкрепа на каузата отправиха популярни български музиканти, певци, актьори, танцьори, спортисти и журналисти. Концертът беше реализиран от екипа на Dream Team Group и излъчен на живо по Нова телевизия, БНТ и Българското национално радио.

Вече 23 години инициативата "Българската Коледа" утвърждава дарителските традиции в страната и се радва на широка обществена подкрепа. Благодарение на дарители и партньори всяка година се подпомагат над 550 деца, както и се осигурява високотехнологична медицинска апаратура за лечебни заведения в цялата страна.

Настоящото издание на кампанията ще продължи до края на ноември 2026 година. Заявления за подпомагане на деца се приемат целогодишно, а за осигуряване на медицинска апаратура за лечебни заведения - до 31 януари 2026 г. Подробна информация за инициативата и начините за дарение е публикувана на официалния сайт www.bgkoleda.bg.


