Министър Иванов откри обновената водопроводна мрежа в село Едрево

Министър Иванов откри обновената водопроводна мрежа в село Едрево

6 Декември, 2025 16:10 743 32

  • водопроводна мрежа-
  • село едрево

Когато правителството има цел, резултатите не закъсняват, каза той

Министър Иванов откри обновената водопроводна мрежа в село Едрево - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Когато има управление, което иска да работи за българските граждани, резултатите не закъсняват. Доказателство за това е обновеният водопровод със средства от държавата в село Едрево”. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на откриване на проекта. По думите му все още има проблемни населени места и затова една от задачите на правителството е да реши тази криза. “Вярвам, че българските граждани отчитат този факт и в следващите месеци ще имаме възможност да продължим тази Инвестиционна програма”, каза още Иванов. “Поздравявам кмета на община Николаево и неговия екип за работата им”, каза още Иванов.

От своя страна кметът благодари за съдействието на министъра и екипа на МРРБ и подчерта, че с инвестицията се разрешава проблем на повече от 15 години.

Гости на събитието бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на местната власт.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    22 0 Отговор
    АЕЦ Козлодуй е построен за 4 години, а Боко Тиквата строи един път Мездра-Ботевград десетки години.

    Коментиран от #3, #12

    16:15 06.12.2025

  • 2 Проста жена пита редактора:

    15 1 Отговор
    Министър малкото име ли е на министъра на регионалното развитие Иван Иванов или раздавате титли на министри. Никой не е пожизнено министър и никой не е министър без министерство. Така не се пише като вас.

    16:17 06.12.2025

  • 3 Епа нормално

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Имаш крава пиеш мляко. Дай да построи за 1 година и да спре да цоца.

    Коментиран от #4

    16:18 06.12.2025

  • 4 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Епа нормално":

    Накрая лакомията ще му изяде тиквата.

    16:21 06.12.2025

  • 5 Това че раздавате титлата "министър"

    7 1 Отговор
    Няма да помогне министрите да си запазят поста а и министрите няма как да останат министри. Министър не е титла.

    16:21 06.12.2025

  • 6 побърканяк

    11 0 Отговор
    Леле какъв успех сменен водопровод на едно село, а кВо праИм с урана във водата на Хасково и Харманли.

    16:22 06.12.2025

  • 7 Е , нееее

    11 1 Отговор
    Тия паразитиращи субекти до кога ще обикалят България и света безполезно и напълно ненужно да се снимат и пилеят държавни пари неконтролируемо ? Плюс грабенето и мизериите им ? Оставка !

    16:27 06.12.2025

  • 8 Човек който е учил във ВУЗ

    7 0 Отговор
    Не може да приеме начина по който се пропагандира поста министър точно в това правителство срещу което има внесен вече може би шести вот на недоверие и сто хиляди души поискаха да подадат оставка.

    16:28 06.12.2025

  • 9 Някой си

    5 0 Отговор
    Пачата от страни защо е с маратонки ?

    Коментиран от #11, #13

    16:30 06.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Някой си":

    Щото няма опинци. Кът са, дефицитна стока. Нито нещавена свинска кожа може да се намери, нито има човек, който знае как да обреже опинки.
    Кожите на прасетата ги мелят и слагат в каймата и салама. За опинци не остава.

    16:34 06.12.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не е за 4 години. Да не говорим, че до ден днешен се достроява и модернизира.

    16:36 06.12.2025

  • 13 Това

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Някой си":

    има момичето , това обуло ! Кой умник обаче го е накарал да мръзне с тая погача до тия тежко оядени хрантутници ?!

    16:36 06.12.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Комунягите мязат на Мицкоски и свитата му. То те са си от един дол дренки. Пародии на едно отминало време.

    16:41 06.12.2025

  • 17 гост

    4 0 Отговор
    Гадната котерийна шайка .- на дирнек! Присвоили си името "БСП" тези лапачи нито са партия , не знаят "ЩО Е СОЦИАЛИЗЪМ И ИМА ЛИ ТОЙ ПОЧВА У НАС", А НАЙ-МАЛКО СА БЪЛГАРИ!

    16:42 06.12.2025

  • 18 Чи как без

    6 0 Отговор
    Атанас Зафиров. Той лично го е копал

    16:46 06.12.2025

  • 19 Гост

    2 0 Отговор
    Ха, тоя лъжец пак изпълзя... нали още преди месеци каза, че ще пускаш няколкото километра от Хемус, от п.в. Дерманци до пътя Дерманци - Угърчин, какво стана???

    16:52 06.12.2025

  • 21 Детенцето с баницата

    4 0 Отговор
    Е умряло от студ заради тея хаймани. Поне някой лев да му бяха дали

    16:52 06.12.2025

  • 23 Това че раздавате титлата "министър"

    3 0 Отговор
    Няма да помогне министрите да си запазят поста а и министрите няма как да останат министри завинаги. Министър не е титла.

    16:55 06.12.2025

  • 24 Този мафиот обича да се снима и показва

    3 0 Отговор
    Колко открадна от този проект?

    16:56 06.12.2025

  • 25 гробар1418

    2 2 Отговор
  • 29 Бнбн

    5 0 Отговор
    Как може да пускате такива подобия на новини?!

    17:00 06.12.2025

  • 30 Име

    1 0 Отговор
    Ванко - тъпото бил министър!

    17:11 06.12.2025

  • 31 сноу

    1 0 Отговор
    Точно така другаре...вие да дадете ,пък ние да вЪ уважим,наШта партия да вЪ пУткрепи, дзамфирката да опапа мИзето..а прекъсвача кИфтету

    17:13 06.12.2025

  • 32 За една година на власт 1 село.

    0 0 Отговор
    За 10 години 10 села. За 100 години 100 села. Хората ще измрат от липса на вода.

    17:17 06.12.2025

