Министър Иванов откри обновената водопроводна мрежа в село Едрево

“Когато има управление, което иска да работи за българските граждани, резултатите не закъсняват. Доказателство за това е обновеният водопровод със средства от държавата в село Едрево”. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на откриване на проекта. По думите му все още има проблемни населени места и затова една от задачите на правителството е да реши тази криза. “Вярвам, че българските граждани отчитат този факт и в следващите месеци ще имаме възможност да продължим тази Инвестиционна програма”, каза още Иванов. “Поздравявам кмета на община Николаево и неговия екип за работата им”, каза още Иванов.

От своя страна кметът благодари за съдействието на министъра и екипа на МРРБ и подчерта, че с инвестицията се разрешава проблем на повече от 15 години.

Гости на събитието бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на местната власт.