Министър Иванов откри обновената водопроводна мрежа в село Едрево

“Когато има управление, което иска да работи за българските граждани, резултатите не закъсняват. Доказателство за това е обновеният водопровод със средства от държавата в село Едрево”. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на откриване на проекта. По думите му все още има проблемни населени места и затова една от задачите на правителството е да реши тази криза. “Вярвам, че българските граждани отчитат този факт и в следващите месеци ще имаме възможност да продължим тази Инвестиционна програма”, каза още Иванов. “Поздравявам кмета на община Николаево и неговия екип за работата им”, каза още Иванов.
От своя страна кметът благодари за съдействието на министъра и екипа на МРРБ и подчерта, че с инвестицията се разрешава проблем на повече от 15 години.
Гости на събитието бяха вицепремиерът Атанас Зафиров, заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев, министърът на околната среда и водите Манол Генов, представители на местната власт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #3, #12
16:15 06.12.2025
2 Проста жена пита редактора:
16:17 06.12.2025
3 Епа нормално
До коментар #1 от "Гост":Имаш крава пиеш мляко. Дай да построи за 1 година и да спре да цоца.
Коментиран от #4
16:18 06.12.2025
4 Гост
До коментар #3 от "Епа нормално":Накрая лакомията ще му изяде тиквата.
16:21 06.12.2025
5 Това че раздавате титлата "министър"
16:21 06.12.2025
6 побърканяк
16:22 06.12.2025
7 Е , нееее
16:27 06.12.2025
8 Човек който е учил във ВУЗ
16:28 06.12.2025
9 Някой си
Коментиран от #11, #13
16:30 06.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Данко Харсъзина
До коментар #9 от "Някой си":Щото няма опинци. Кът са, дефицитна стока. Нито нещавена свинска кожа може да се намери, нито има човек, който знае как да обреже опинки.
Кожите на прасетата ги мелят и слагат в каймата и салама. За опинци не остава.
16:34 06.12.2025
12 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Гост":Не е за 4 години. Да не говорим, че до ден днешен се достроява и модернизира.
16:36 06.12.2025
13 Това
До коментар #9 от "Някой си":има момичето , това обуло ! Кой умник обаче го е накарал да мръзне с тая погача до тия тежко оядени хрантутници ?!
16:36 06.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Данко Харсъзина
16:41 06.12.2025
17 гост
16:42 06.12.2025
18 Чи как без
16:46 06.12.2025
19 Гост
16:52 06.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Детенцето с баницата
16:52 06.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Това че раздавате титлата "министър"
16:55 06.12.2025
24 Този мафиот обича да се снима и показва
16:56 06.12.2025
25 гробар1418
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
16:57 06.12.2025
26 гробар1418
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
16:57 06.12.2025
27 гробар1418
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
16:58 06.12.2025
28 гробар1418
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yммрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
хиляди чревyoгодвици днес заедно с жaaлкитте си сeмeйстваа и yppoдливвите и чaaaвeeттa ще yмрpът от заддаввянe c pибешка кocт! След това ще започнат да се наддyвватт , вмиррришaтт и ще запъплятт чeppввейччетатаа по гнyccнитте и телцa.!.
16:59 06.12.2025
29 Бнбн
17:00 06.12.2025
30 Име
17:11 06.12.2025
31 сноу
17:13 06.12.2025
32 За една година на власт 1 село.
17:17 06.12.2025