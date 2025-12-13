Касите на БНБ работят извънредно

Касите на Българската народна банка ще работят извънредно с клиенти днес и следващата събота, на 20 декември, съобщиха от централната банка. Решението е заради засиления интерес към стартовите пакети с евромонети с българска национална страна.
На касите в централата на банката може да се закупят стартови пакети, а в Касовия център ще се извършва и обмяна на левове в евро.
Работното време на касите с клиенти е от 8,30 до 15,45 часа без прекъсване.
2 Веднага
08:39 13.12.2025
4 Последния Софиянец
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":До една година ще става само за тоалетна хартия.Купувайте долари и злато.
08:43 13.12.2025
5 Полека
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и не се бутайте !
08:45 13.12.2025
6 Свърши тая
08:46 13.12.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Последния Софиянец":аз мога и платина и плутоний да си купя , ама бедният копей?знайш ли колко реда трябва да надраска тука..
08:47 13.12.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз съм си обърнал парите в долари.
08:50 13.12.2025