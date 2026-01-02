Димитър Хаджидимитров: Горива има, цените са едни от най-добрите в Европа

Абсолютно нормално беше всичко. Системите се рестартираха за около 30–40 минути и сега работят безпроблемно. Нямаше голям наплив на клиенти. Това обясни Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на българските търговци, във връзка с прехода на бензиностанциите към разплащане в евро.
Новият софтуер позволява автоматично изчисляване на рестото както в лева, така и в евро. Ако клиентът плати в левове, но иска рестото в евро, системата го калкулира автоматично.
"Все още има клиенти, които предпочитат да получат стотинки в лева, но това не е проблем и ще се регулира в рамките на 1–2 седмици", добавя председателят.
В големите градове повечето клиенти вече използват евро, докато в по-малките населени места хората са по-притеснени и все още нямат достатъчно евро в себе си. "В момента всяко двадесето плащане е в евро, а всяко деветнадесето - в лева. Може би около 95% от плащанията са все още в лева, след 2-3 седмици ще се променят нещата", казва Хаджидимитров.
Цените на горивата на таблата вече са в евро, но това не означава, че горивото е по-евтино – просто стойността е конвертирана. Разликата между веригите вече е по-малка, около 4–6 евроцента спрямо предишните 10–12.
"Доставките на горива се нормализираха и няма проблеми с логистиката. Цените на световните борси и потреблението също са стабилни, така че през следващите месеци не очакваме резки промени", уверява Хаджидимитров.
Той съветва шофьорите да бъдат спокойни – горива има и цените са едни от най-добрите в Европа. Персоналът е обучен за работа с евро, така че пътуването ще бъде спокойно и безопасно.
7 хаберих
- Госпожо, за да ви помогна, ми кажете вие тази патица ще я ядете ли, или просто си търсите сродна душа?!
8 ахахаха
До коментар #7 от "хаберих":Ами на мен около час ми връща ресто магазинера и все се оглежда да му кажа задръще рестото
9 в кратце
10 Фори.
11 цербер
12 Нищо
13 Ъъъъъъ
Като абсолютна стойност са, но само толкова. Не е коректно да даваме за приемер абсолютната стойност, защото тя е подвеждаща. В някои държави, с минималната заплата за страната, можеш да си купиш 1480 литра бензин. В този ред на мисли, цените в България са ужасно високи....Или заплатите са ужасно ниски....А уж и двете държави са в Европа и са в "клуба на богатите" . Как става този номер?
