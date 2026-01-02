Новини
Димитър Хаджидимитров: Горива има, цените са едни от най-добрите в Европа

Цените на горивата на таблата вече са в евро, но това не означава, че горивото е по-евтино – просто стойността е конвертирана. Разликата между веригите вече е по-малка, около 4–6 евроцента спрямо предишните 10–12

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Абсолютно нормално беше всичко. Системите се рестартираха за около 30–40 минути и сега работят безпроблемно. Нямаше голям наплив на клиенти. Това обясни Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на българските търговци, във връзка с прехода на бензиностанциите към разплащане в евро.

Новият софтуер позволява автоматично изчисляване на рестото както в лева, така и в евро. Ако клиентът плати в левове, но иска рестото в евро, системата го калкулира автоматично.

"Все още има клиенти, които предпочитат да получат стотинки в лева, но това не е проблем и ще се регулира в рамките на 1–2 седмици", добавя председателят.

В големите градове повечето клиенти вече използват евро, докато в по-малките населени места хората са по-притеснени и все още нямат достатъчно евро в себе си. "В момента всяко двадесето плащане е в евро, а всяко деветнадесето - в лева. Може би около 95% от плащанията са все още в лева, след 2-3 седмици ще се променят нещата", казва Хаджидимитров.

Цените на горивата на таблата вече са в евро, но това не означава, че горивото е по-евтино – просто стойността е конвертирана. Разликата между веригите вече е по-малка, около 4–6 евроцента спрямо предишните 10–12.

"Доставките на горива се нормализираха и няма проблеми с логистиката. Цените на световните борси и потреблението също са стабилни, така че през следващите месеци не очакваме резки промени", уверява Хаджидимитров.

Той съветва шофьорите да бъдат спокойни – горива има и цените са едни от най-добрите в Европа. Персоналът е обучен за работа с евро, така че пътуването ще бъде спокойно и безопасно.


  • 1 Бойко Разбойко

    5 0 Отговор
    Не бойте се!Ножът е дървен.

    12:48 02.01.2026

  • 2 Евро няма

    11 0 Отговор
    Връщам се от магазина, върнаха ми левове, нямали евро.

    12:48 02.01.2026

  • 3 Чуйте веднъж

    3 0 Отговор
    В момента всяко двадесето плащане е в евро, а всяко деветнадесето - в лева???

    12:49 02.01.2026

  • 4 Качеството на горивата

    8 0 Отговор
    е меко казано трагично

    12:50 02.01.2026

  • 5 Пустиня(к)

    3 1 Отговор
    Дреме ми, я съм у Клуба на богатите.

    12:51 02.01.2026

  • 6 Закс

    2 2 Отговор
    И заплатите са ни от най-добрите !

    12:54 02.01.2026

  • 7 хаберих

    3 0 Отговор
    В магазина за месо влиза жена и започва едно дълго гледане на патиците – около час с голям интерес. На продавача му писнало и запитал жената:
    - Госпожо, за да ви помогна, ми кажете вие тази патица ще я ядете ли, или просто си търсите сродна душа?!

    Коментиран от #8

    12:55 02.01.2026

  • 8 ахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "хаберих":

    Ами на мен около час ми връща ресто магазинера и все се оглежда да му кажа задръще рестото

    12:59 02.01.2026

  • 9 в кратце

    1 0 Отговор
    Цените са едни от най-добрите в Европа-папкат,слушкат и спинкат на обяд.

    13:00 02.01.2026

  • 10 Фори.

    1 1 Отговор
    Гледам на колонките цената паднала на половина. Стандарта ни се вдигна рязко!

    13:01 02.01.2026

  • 11 цербер

    0 0 Отговор
    Пише се :задръжте,А НЕ задръще! Каква оценка в училище имате по български език и правопис?!

    13:02 02.01.2026

  • 12 Нищо

    1 0 Отговор
    конкретно не казал , ама и той да се изтропа .

    13:03 02.01.2026

  • 13 Ъъъъъъ

    0 0 Отговор
    "....цените са едни от най-добрите в Европа"

    Като абсолютна стойност са, но само толкова. Не е коректно да даваме за приемер абсолютната стойност, защото тя е подвеждаща. В някои държави, с минималната заплата за страната, можеш да си купиш 1480 литра бензин. В този ред на мисли, цените в България са ужасно високи....Или заплатите са ужасно ниски....А уж и двете държави са в Европа и са в "клуба на богатите" . Как става този номер?

    13:07 02.01.2026

