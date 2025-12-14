Новини
Киселова: Смяната на председателя на НС отвори духа от бутилката

14 Декември, 2025 19:19 1 213 61

Няколко фактора събориха този кабинет. На първо място - лошата комуникация. Не само между партньорите в съвместното управление, а и комуникацията с външния свят

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко фактора събориха този кабинет. На първо място - лошата комуникация. Не само между партньорите в съвместното управление, а и комуникацията с външния свят. Никога не бива да се обвиняват за проблеми журналисти, медии, хората, народа. На второ място - силното его, хората не могат да приемат определени факти. И трети фактор - неспазването на правилата.

Това каза доскорошният председател на 51-то Народно събрание, депутат от БСП, юрист и специалист по Конституционно право - Наталия Киселова в предаването "120 минути" по БТВ. Поводът - оставката на коалицията. "От началото на ноември беше забавено внасянето на проекта за бюджет. Бяха дадени кратки срокове за предложение между първо и второ гласуване. Тази бързина да влезе в календарната година, да може от първи януари да го има в Държавен вестник. Всички тези действия и съкращаване на срокове също са част от напрежението, което се канализира в протести", заяви Киселова.

"Голяма част от работата на Народното събрание всъщност се концентрира в пленарна зала, а не в комисиите. И тогава, когато се отнеме специализирания дебат в комисии с гости, със заинтересовани страни, тогава е нормално напрежението в пленарна зала да се покачва. В един определен момент наред с други протести, е нормално да доведе до напрежение, което да събере хора на улицата", каза още бившият председател на НС.

"Смяната на председателя на Народното събрание беше съпътствана от няколко статуса на г-н Пеевски и една показателна снимка. Но разбирането на ДПС-Ново начало бе председателят на НС да бъде от най-многочислената парламентарна група. Дали са трите парламентарни групи, които са сключили споразумение за съвместно управление или са подкрепяни от ДПС-Ново начало, то те числово нямат мнозинство спрямо другите пет парламентарни групи. Всяка група си гледаше интереса, който надделяваше над това кое е добре за България, заяви Киселова.

Според нея не трябва да се гледат само онези ПГ, които подкрепят мнозинството. Трябва да участва и онези които формално са в опозиция. Хората искат да видят парламентарните групи, за които са гласували. Тогава, когато една парламентарна група доминира, е нормално другите да не харесват НС.

Тази смяна отвори духа от бутилката, смята Киселова. "Това е въпрос на анализи. Разговорът между колегите, които ходят на съвета за съвместно управление беше, че ГЕРБ от самото начало са искали председателството на НС. Тук има различен прочит на това какво изживяхме в периода на формиране на правителство. Коалицията означава разпределение на отговорността. Въпросът за споделянето на отговорността бе участието ми в ръководството на НС. Във всеки един момент получавах подкрепа от членовете на моята парламентарна група", каза още бившият председател на НС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    3 2 Отговор
    Първите 8 политици и държавници с най високо доверие

    Коментиран от #36

    19:22 14.12.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    20 2 Отговор
    Влюбих се от пръв поглед.Ще и поискам ръката!

    Коментиран от #17

    19:22 14.12.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    15 6 Отговор
    Единственото спасение е да си внесем министри и депутати от ЕС! Имаме право като член!
    Така както си внесохме ЦАР от Германия преди 150 години!
    Видя се, че от Ганя не става и чеп за зеле!

    Коментиран от #6

    19:22 14.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    12 4 Отговор
    Да, така е. Да си бяха оставили Киселова, ама метресата се натискаше да е важна.

    19:22 14.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    38 1 Отговор
    Тази защо е на свобода?Погази конституцията.

    19:23 14.12.2025

  • 6 Тошко Африкански

    33 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Ще внесем депутати от Непал за 500 евро на месец.

    19:23 14.12.2025

  • 7 Да,бе

    25 0 Отговор
    По-скоро закъснялата смяна на това юридическо недоразумение беше една от причините за протестите,щото бива наглост и некадърност,но тиЯ нямат качеството лимит...То ако се замислим дали човек нямат никакви качества,само недъзи.

    19:24 14.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 жалка лелка !

    24 0 Отговор
    Срам голям стана за бъдеш за няколко месеца да си на върха !!!

    19:24 14.12.2025

  • 10 Дали си ти или оная

    22 0 Отговор
    Се тая. Жертва ли се опитваш да се изкараш.

    19:24 14.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    1 29 Отговор
    Киселова е перфектен конституционалист и много добър Председател на НС.

    Коментиран от #31, #37

    19:24 14.12.2025

  • 12 Дрът русофил

    6 6 Отговор
    Имахме си рускиня председател на НС и фашистите я махнаха!
    ДОЛУ ФАШИЗМА! ДА ЖИВЕЕ КОМУНИЗМА!

    Коментиран от #18

    19:24 14.12.2025

  • 13 Град Симитли

    5 0 Отговор
    "Изтъкаха платното, ритнаха кросното!"

    19:25 14.12.2025

  • 14 Курд Околянов

    15 0 Отговор
    Тази стъпка Конституцията като пиян го ..... то си.

    19:26 14.12.2025

  • 15 Кюлчетар

    13 2 Отговор
    Коя беше тая, спомня ли си я някой.

    Коментиран от #22

    19:26 14.12.2025

  • 16 киселова

    16 0 Отговор
    СПРИ ДА ЛЪЖЕШ И КРАДЕШ!

    19:26 14.12.2025

  • 17 Да ама

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Амет чобана,ще изревнува и ще те метне на дувара...

    19:27 14.12.2025

  • 18 Тюпак трол,

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дрът русофил":

    Рускиня е на леля ти сеста и!

    19:27 14.12.2025

  • 19 Спецназ

    19 0 Отговор
    К.РВО!!

    ПОГАЗИ Конституцията за Референдума, МА!
    ГНИДА!

    НЕМА ДА ТЕ ЗАБРАВИМ, ше мреш в л,на!

    19:27 14.12.2025

  • 20 ФЕЙК - либераст

    20 0 Отговор
    Горката повехнала казанлъшка роза. Тъкмо се изкачи във властта като дъждовен червей на буца и взеха, че я свалиха! Мъка! Сега пак тръгва по тАлАвизиите да ръси конституционен акъл след като наруши конституцията!

    19:28 14.12.2025

  • 21 Цъфнал трън

    15 0 Отговор
    кисел трън

    19:28 14.12.2025

  • 22 Да,бе

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Кюлчетар":

    Помнят я от евробет.

    19:28 14.12.2025

  • 23 Гръм и мълнии

    5 0 Отговор
    Отдавна изпихте духЪТ от бутилката

    19:29 14.12.2025

  • 24 Питбул териер

    11 0 Отговор
    Е га ти кучетата са на ръководни постове

    19:31 14.12.2025

  • 25 ЗРИТЕЛ

    14 2 Отговор
    ТОЛКОВА МНОГО ГЛУПОСТИ НЕ БЯХ ЧЕЛ СКОРО... И ДА СИ ЗНАЕТЕ- СВАЛИХМЕ ВИ ЗАРАДИ ГРАБЕЖИТЕ И ДЕРИБЕЙСТВОТО...

    19:31 14.12.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Спецназ

    11 0 Отговор
    ИМА ГОСПОД!

    ЩЕ М.ЕШ В Л.НА! ЗАПОМНИ ГО, У.ОД! ЗА последната си Молитва!

    ТИ, Г.ИДО направи българите по-бедни и ЩЕ си платиш!
    ПФУ!

    19:33 14.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Като

    5 0 Отговор
    победи народа , по - скоро силните , можещи , смели и безкомпромисни млади хора , и тя се появи из медиите ! А иначе , свалена от парламентарната трибуна като председател седеше на първия ред и бъкел не обелваше . Ужасно двуличие у нея !

    19:35 14.12.2025

  • 30 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    10 0 Отговор
    Нарушаването на Конституцията не е ли престъпление срещу държавата?
    За такова престъпление депутатски имунитет важи ли?

    19:39 14.12.2025

  • 31 Поздравления

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    за чувството ти за хумор.

    19:40 14.12.2025

  • 32 вкиснат оцет

    10 0 Отговор
    таз кисела стринка що пак ни я кордисвате тук
    дето отказа на радев предложението за референдум за еврото

    19:40 14.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 нннн

    9 0 Отговор
    Със своята наглост тази жaлкa жeницa направо счупи бутилката. И защо още я показват конституционната преподавателка, която наруши конституцията?
    Между другото, тя трябваше да напусне парламента, заедно c ония 14.

    Коментиран от #52

    19:40 14.12.2025

  • 35 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Да , заради теб земята спря да се върти! Ти си Пандора! Деееевваа и човешкия субпродукт!

    19:40 14.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Брата

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Това с ирония ли го казващ или наистина го мислиш? Видя ли е няколко дена след като я смениха как просташки тропаше по банката?

    19:41 14.12.2025

  • 38 Гошо

    4 0 Отговор
    Пръднята излезе от ауспуха то мо , оооооооооо

    19:41 14.12.2025

  • 39 Спецназ

    6 1 Отговор
    Барем да беше некаква убавица да ми се размекне сърцето.

    Ама ти приличаш на Носорог!

    НОСОРОЗИТЕ ДАЖЕ ИМАТ ПОВЕЧЕ МОЗЪК ОТ ТЕБ, МА!

    ТАПИР!

    ТИ ли ще ми забраняваш референдума за ЛЕВА, МА?

    ТИ ЛИ МА??

    ПФУ! СВИНЯ! ГНУС ПРОПАДНАЛА!

    Коментиран от #43

    19:42 14.12.2025

  • 40 Един юридически инвалид

    4 1 Отговор
    Явно се е натряскала, че да мисли, че е някакъв фактор за протестите!
    Ами фатор си, ама отрицателен. Ти в шайката на Пеевски и Борисов! Мразена си не по- малко от тях! Вещ и ца!

    19:47 14.12.2025

  • 41 Никой

    2 1 Отговор
    Тази и тя да се изкаже - какъв специалист е по какво Право. Някаква и тя там - на заплатка. Много акъл - много нещо.

    19:49 14.12.2025

  • 42 Сретан

    2 0 Отговор
    Аз съм дух от бутилка....

    19:51 14.12.2025

  • 43 Избирател

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Спецназ":

    В следващия парламент,само убавици!Може и белобрадови!

    19:52 14.12.2025

  • 44 ?????

    3 0 Отговор
    Ха ха.
    Лелката не става, въпреки че някога и́ симпатизирах - когато Слави предложи за премиер някакъв адвокат, който преписал от Киселова, но тя се уплашила и си замълчала.
    А нейното тогавашно замълчаване стана например противоконститунционната забрана на референдума за еврото щото тя се уплаши от Шиши дето влязъл в кабинета и́ не по установените правила.
    С една дума не става.

    19:52 14.12.2025

  • 45 Еййййй грознициооо

    5 0 Отговор
    РЕФЕРЕНДУМ!!!!! НЕ СЕ ПОКАЗВАЙ НА УЛИЦАТА...РЕЗИЛ.....

    19:53 14.12.2025

  • 46 Кахър

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Какво безбожие":

    То май само аз и още няколко си останахме само с едно ЕГН.
    Богата държава на генерали, академици, професори, титладжии, чантаджии, печатари и все… наши другари!
    240 прасета в НС се чешат м/ у четала, а не могат да си преброят парите от командировки, комисии, неотчетни, лапачи!
    Питам, колко пъти г-жа кофата поцинкована от Кърджали изрази мнение и даде предложение? Ние знаем къде и е силата, ама вече дрънка на кухо! Като я чукнеш по кратуната и се разнася глух тътнеж « пъъъънутка»

    19:56 14.12.2025

  • 47 Лягушка кикерица

    3 0 Отговор
    Глупоста е като хронично заболяване,което не се лекува.

    19:58 14.12.2025

  • 48 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    От теб и келнерка в ресторант не става-Гербавите те направиха Председател на НС.Ти си СРАМ и ПОЗОР за България!Що не си стоя в Казанлък-там поне понички можеше да продаваш на пазара?

    19:59 14.12.2025

  • 49 наглост тип Кисельова

    4 0 Отговор
    И тя пищи ,че са я сменили. Ако не я бяха сменили духъг щеше да си е още там . Горката ,не осъзнава колко е сбъркана,но хитрува и опитва да манипулира. Всъшност нейното арогантно поведение предизвика част от гнева на хората.Тя реши,че референдума бил противоконституционен и се гордее с постъпката си. Абсолютно не осъзнава какво е направила ,свойството и значениетона постъпката си. За това говори с гордост.. Друга е причината, не е трябвало да я сменят. То бива безсрамие и наглост, ама нейното предизвиква досада.

    20:01 14.12.2025

  • 50 Що трете, бе сладури

    2 0 Отговор
    Маро ти вече си в « оня списък»!

    20:02 14.12.2025

  • 51 Дедо

    2 0 Отговор
    И се разнесе силна миризма на пърцуца хихи.

    20:03 14.12.2025

  • 52 ОПРС

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "нннн":

    Абе то имаше един Георги Марков-едно СДС-арско плямпало дето,когато приемаха Конституцията се търкаляше в протест против нея и НЕ Я ПОДПИСА,но това НЕ МУ ПОПРЕЧИ да бъде дълги години конст.съдия да се пенсионира ,като такъв и да лапа след тлъстата си заплата,днес...ЯКА ПЕНСИЯ!
    Те това е полит-морала в България...

    20:04 14.12.2025

  • 53 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    Наталия Василева Киселова е българска юристка, преподавателка по конституционно право към Юридическия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“.......
    Не мога да разбера как е "учила" Право."Преподавателка" по КП а цял смотан живот преподава КРИВО!
    Може ли да си учил Право-а да говориш Криво?!
    Да си бе стояла на село........там в колхоза!

    Коментиран от #55

    20:06 14.12.2025

  • 54 хахахаха

    2 0 Отговор
    Изглежда,че в интелектуалното си развитие е още на ниво "БИЛЕ" ! Тази другарка трябва да я вземат в цитаделата на БСП -много е изпълнителна и може да изпълни всяка задача поставена от партията. Да се разхожда там по коридорите с "гордо вдигната глава" !

    Коментиран от #56

    20:07 14.12.2025

  • 55 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Град Козлодуй":

    Като гледам какви са ни юристите-страх ме е да ида на зъболекар!

    Коментиран от #60

    20:07 14.12.2025

  • 56 Перничанин

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "хахахаха":

    Достойна кадърка на БСП-досущ като Цола Драгойчева......само дето Цола беше по-красива!

    20:09 14.12.2025

  • 57 Ти да видиш

    2 1 Отговор
    Надявам се студентите на тази коза вече да са я заплюли в лицето и да са поискали изгонването й от университета с шутове.
    Ако им преподава от нейното конституционно право по което всеки гази конституцията , то тя подготвя потенциални бъдещи престъпници като нея!!!

    20:11 14.12.2025

  • 58 Тракиеца

    1 0 Отговор
    Тая как маа водка на Бузлуджа......не е истина!Със Зафиров мааха кифтета и водка та пушек се вдигаше.Накрая добре,че охраната от НСО я качи в колата след яко повръщане в един храст!Зафира обаче-нищо му немаше!Тая е срам за Казанлък!Баща ми ми разправяше,че избивала комплекси с алкохол още докато била в Гимназията.

    20:14 14.12.2025

  • 59 Да запазим българския Лев!

    3 0 Отговор
    Тази е типичният пример как един безмозъчен човек с едно свое действие, бездействие или казана дума може да зачеркне целия си живот - и минал и бъдещ.
    Ето това недоразумение на снимката е примера.

    20:15 14.12.2025

  • 60 Аз пък

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Последния Софиянец":

    ...като гледам какви са ни ,,ресторантьорите"...страх ме е една вода да си поръчам...

    20:17 14.12.2025

  • 61 Горски

    1 0 Отговор
    Киселова се продаде на Бойко и Бойко я изгони, като краставо куче. Брей, принципен бандюга се оказа тая киселата! 🤣. Грозна е , но за сметка на това е и проста. Студентите от университета протестираха срещу нея, щото преписвала едно към едно в дисертацията. Едно изречение нейно нямало. Затова я избраха, щото е на каишка и при нужда я шитнаха. Ама тя още ли е на свобода?да се окошари веднага, в Сливен!

    20:19 14.12.2025

