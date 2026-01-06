Новини
Скок в цените на училищните столове в София

6 Януари, 2026 21:12 977 32

Инфлация или спекула с еврото:

Скок в цените на училищните столове в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За увеличение на цените в училищните столове в София, без да има промяна на продуктите в менюто, алармираха родители. Инфлация или спекула с еврото – провери екип на bTV.

Още в първите дни на година родители забелязват по-високи цени за обяда на децата си - с 50 стотинки до 1 лев на меню в различни райони.

Емилия Петкова: „В 142 ОУ също се вдигна с 1 лев. Къде да подам сигнал?“. От район „Красно село“, където се намира училището, обясниха с писмо, че в последните дни на миналата година фирмата, която осигурява храната, е поискала индексация на цените:

„От 5 януари цените са били увеличени едностранно, преди да е приключила предвидената по наредба процедура и без да има издадено становище от компетентните органи, което прави това увеличение неправомерно“.

Същата фирма снабдява столовете и в други училища. Оттам също ни отговори писмено:

„Извършеното увеличение на цената на купон за ученически обяд е част от икономическата обстановка в страната и много често търпи ежегодна промяна. Статистиката в България показва, че през периода 2023-2025 г. основните хранителни стоки са поскъпнали с между 20 и 30%“.

Администрацията на „Красно село“ е изискала обаче връщане на старите цени до приключване на цялата процедура по разглеждане на заявлението и вземане на решение, според закона. За увеличение на цените и в училище в район „Триадица“ ни разказва майка, която иска да остане анонимна:

„Бях изненадана, защото не очаквах, не бях информирана от училището, че ще има дори минимално увеличение на цените. То наистина е минимално, да кажем 50 стотинки на менюто и 50 стотинки на следобедната закуска, въпросът е качеството на храната, което притеснява всички родители“.

Районният кмет Димитър Божилов е категоричен, че новите цени нямат общо с еврото, а с конкурс и избрани според офертите им фирми в края на миналата година: „Като че ли има дефицит в бранша и основният въпрос е дали има някакво парцелиране, или тип картел, защото ние заложихме на много прозрачност, но интересът беше малък“.

Божилов увери, че всяка седмица се правят внезапни проверки за качеството на храната, а при нарушения договорите се прекратяват.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нормално

    28 3 Отговор
    Все пак сме в клуба на богатите,дори е малко увеличението,всичко да дигнат тройно

    21:16 06.01.2026

  • 2 Пич

    30 0 Отговор
    Няма страшно !!! Ще изтъпанчат по телевизията Наблюдателя от компанията по Наблюденията , ще каже че е видял - и готово !!!

    Коментиран от #32

    21:17 06.01.2026

  • 3 Демагогиите и лъжите на Тиквата+слуги

    19 1 Отговор
    Се късат по шевовете. Даде оставка за да не носи отговорност за кражбите.

    21:18 06.01.2026

  • 4 Гост

    10 14 Отговор
    А що не ревахте кат дигнаха кафето, цигарите, или ракията, а? Маат по 5 Кафета на ден и нам колко фаса, ама 20 цента на обяд са голяма драма! Въй, столичани в повече, Баце!

    21:18 06.01.2026

  • 5 Наблюдател

    13 8 Отговор
    Гъбарите, заспалите уфце и говедата дето не гласуваха, да лапат гъби сега и да не се оплакват.

    Коментиран от #9

    21:18 06.01.2026

  • 6 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 9 Отговор
    И какво, оказва се, че увеличението е само в едно училище в район Красно село и едно в район Триадица...

    21:19 06.01.2026

  • 7 Директора👨‍✈️

    19 3 Отговор
    Държавата не може да си изхрани децата. СРАМ!

    Коментиран от #8

    21:20 06.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Защо

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Наблюдател":

    Пък си мислиш че щяха да гласуват за ПеПеталистите! Ще гласуват за който си поискат.

    21:24 06.01.2026

  • 10 Роки

    17 3 Отговор
    Вместо в клуба на богатите май сме влезли в клуба на будалите. Курвенгенция, майно ле!

    21:25 06.01.2026

  • 11 Директора👨‍✈️

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "А защо друг":

    Защото са деца и когато са на училище е норлано да се хранят там, а не по лафките и магазините. Може ли да напрегнеш малко сивото и да помислиш? Дали е по-добре да ядат чипсове и ФаФли или да има нормална храна в стол в училището. Не говоря за пиле фрикасе и грисхалва, а за нормална храна. Но тук всичко е за пари. Алчност.

    21:28 06.01.2026

  • 12 Мимоза Графинята

    5 2 Отговор
    Ама дядо мраз за чнг
    Му донесе чисто нов ...айй айй фон за 1560 лв....

    21:29 06.01.2026

  • 13 Това е училищна столова

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "А защо друг":

    Храната се заплаща от родителите. Увеличението е рекет.

    21:31 06.01.2026

  • 14 Спецназ

    11 2 Отговор
    В клуба на Богатите ще плащате повече за

    ПОЛУФАБРИКАТИ, нямащи нищо общо с храна!

    50% и повече не знаете какво ядете- добавки и емулсии, дето ги няма в Природата!

    20% от Маргарина се добива от НЕФТ!

    Факт, който не го отричат!
    какво значи "С добавено масло".

    Добавен е Баце ВКУС НА МАСЛО, нещо като да го усетиш с рецепторите,

    но кравите нЕмат пръст в тая работа.

    Като парфюмите- мирише на нещо например жасмин,

    ама не е извлек от разстението(цвета),
    ами докарано да го усещаш така.

    21:33 06.01.2026

  • 15 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    Това не е вярно .Кой не вярва да пусне сутрешният блог на БНТ НОВА и БТ В и да чуе истината.Всичко друго е кремълска пропаганда

    21:34 06.01.2026

  • 16 Да,бе

    5 0 Отговор
    Няма никаква инфлация,има само усещане за инфлация...Нещо,като изнасилване по взаимно съгласие...Едностранно,но съгласие.

    21:34 06.01.2026

  • 17 Добре

    7 0 Отговор
    е все пак , че все още има училища със столова .

    21:35 06.01.2026

  • 18 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Децата трябва да се хранят с разнообразна храна и по възможност да е евтина.

    21:37 06.01.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Ама да не мислите, че еврото води до инфлация?!
    Не бе, то всичко е обосновано и разбира се държавичката работи да ви е добре!

    Коментиран от #22

    21:39 06.01.2026

  • 20 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Било заради икономическата обстановка.. мхм тя рязко се промени от юли насам

    21:39 06.01.2026

  • 21 Нехис

    2 5 Отговор
    Какви сигнали ще подавате, смешковци? Използвайте си кратуните за нещо друго, освен ядене! От 1 ян. се вдига МРЗ, което означава, че сельовците ще пълнят още повече червото, което означава инфлация! Липсата на правителство също води до инфлация! А разни кухи лейки сигнали щели да подават!

    21:40 06.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 близо

    5 0 Отговор
    30% увеличение на промишления ток, това е обяснението. Това поскъпване ще платим всички ние чрез повишаване на цените на стоките и услугите. Не довършихме АЕЦ Белене, успяхме да съсипем АЕЦ Козлодуй, плащаме все по-високи въглеродни емисии на хамавата Урсула, влязохме в еврозоната.... Това е достатъчно. Жалко за дечицата и родителите, за които лев на ден за храна на детето е проблем на фона на поскъпването на всичко останало. Жалко и за възрастните хора с минимална или близо до минималната пенсия. Жалко и за работещите бедни. Жалко за народа ни. Отговорност трябва да се търси, иначе това ще положение ще се повтаря до безкрай.

    21:41 06.01.2026

  • 24 Скок в цените: честито им евро

    8 1 Отговор
    на избирачи на тикви

    21:44 06.01.2026

  • 25 Путин пърдящата утка

    5 4 Отговор
    Кой не скача е червен

    Коментиран от #27

    21:44 06.01.2026

  • 26 а с конкурс и избрани според офертите

    3 0 Отговор
    на общ поръчкари и чекмеджари

    21:46 06.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    АААА, НЯМА! ПРОСТО ЗАПЛАТА НА ПОЛОВИНА НА ДОЛУ,А ЦЕНАТА ДВА ПЪТИ НА ГОРЕ!ДА ВИ Е ЧЕСТИТО ЕВРОТО!ПУУУУУУ

    21:53 06.01.2026

  • 29 Войните се печелят от

    4 0 Отговор
    Училищната скамейка Ото фон Бисмарк

    21:54 06.01.2026

  • 30 Берлин

    2 0 Отговор
    Алчни управляващите, важно да слушаме Райхсминистър уСрула и да храним окранацюгите, децата не са важни.

    22:06 06.01.2026

  • 31 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    1 0 Отговор
    e дa нямa дa ce излaгaмe пpeд чyждeнцитe в клyбa нa бoгaтитe cмe вce пaк

    22:18 06.01.2026

  • 32 Хенри

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Браво! Добър коментар!

    22:28 06.01.2026

Новини по градове:
