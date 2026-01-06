Скок в цените на училищните столове в София

За увеличение на цените в училищните столове в София, без да има промяна на продуктите в менюто, алармираха родители. Инфлация или спекула с еврото – провери екип на bTV.
Още в първите дни на година родители забелязват по-високи цени за обяда на децата си - с 50 стотинки до 1 лев на меню в различни райони.
Емилия Петкова: „В 142 ОУ също се вдигна с 1 лев. Къде да подам сигнал?“. От район „Красно село“, където се намира училището, обясниха с писмо, че в последните дни на миналата година фирмата, която осигурява храната, е поискала индексация на цените:
„От 5 януари цените са били увеличени едностранно, преди да е приключила предвидената по наредба процедура и без да има издадено становище от компетентните органи, което прави това увеличение неправомерно“.
Същата фирма снабдява столовете и в други училища. Оттам също ни отговори писмено:
„Извършеното увеличение на цената на купон за ученически обяд е част от икономическата обстановка в страната и много често търпи ежегодна промяна. Статистиката в България показва, че през периода 2023-2025 г. основните хранителни стоки са поскъпнали с между 20 и 30%“.
Администрацията на „Красно село“ е изискала обаче връщане на старите цени до приключване на цялата процедура по разглеждане на заявлението и вземане на решение, според закона. За увеличение на цените и в училище в район „Триадица“ ни разказва майка, която иска да остане анонимна:
„Бях изненадана, защото не очаквах, не бях информирана от училището, че ще има дори минимално увеличение на цените. То наистина е минимално, да кажем 50 стотинки на менюто и 50 стотинки на следобедната закуска, въпросът е качеството на храната, което притеснява всички родители“.
Районният кмет Димитър Божилов е категоричен, че новите цени нямат общо с еврото, а с конкурс и избрани според офертите им фирми в края на миналата година: „Като че ли има дефицит в бранша и основният въпрос е дали има някакво парцелиране, или тип картел, защото ние заложихме на много прозрачност, но интересът беше малък“.
Божилов увери, че всяка седмица се правят внезапни проверки за качеството на храната, а при нарушения договорите се прекратяват.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нормално
21:16 06.01.2026
2 Пич
Коментиран от #32
21:17 06.01.2026
3 Демагогиите и лъжите на Тиквата+слуги
21:18 06.01.2026
4 Гост
21:18 06.01.2026
5 Наблюдател
Коментиран от #9
21:18 06.01.2026
6 ИМПЕРИАЛИСТ
21:19 06.01.2026
7 Директора👨✈️
Коментиран от #8
21:20 06.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Защо
До коментар #5 от "Наблюдател":Пък си мислиш че щяха да гласуват за ПеПеталистите! Ще гласуват за който си поискат.
21:24 06.01.2026
10 Роки
21:25 06.01.2026
11 Директора👨✈️
До коментар #8 от "А защо друг":Защото са деца и когато са на училище е норлано да се хранят там, а не по лафките и магазините. Може ли да напрегнеш малко сивото и да помислиш? Дали е по-добре да ядат чипсове и ФаФли или да има нормална храна в стол в училището. Не говоря за пиле фрикасе и грисхалва, а за нормална храна. Но тук всичко е за пари. Алчност.
21:28 06.01.2026
12 Мимоза Графинята
Му донесе чисто нов ...айй айй фон за 1560 лв....
21:29 06.01.2026
13 Това е училищна столова
До коментар #8 от "А защо друг":Храната се заплаща от родителите. Увеличението е рекет.
21:31 06.01.2026
14 Спецназ
ПОЛУФАБРИКАТИ, нямащи нищо общо с храна!
50% и повече не знаете какво ядете- добавки и емулсии, дето ги няма в Природата!
20% от Маргарина се добива от НЕФТ!
Факт, който не го отричат!
какво значи "С добавено масло".
Добавен е Баце ВКУС НА МАСЛО, нещо като да го усетиш с рецепторите,
но кравите нЕмат пръст в тая работа.
Като парфюмите- мирише на нещо например жасмин,
ама не е извлек от разстението(цвета),
ами докарано да го усещаш така.
21:33 06.01.2026
15 И Киев е Руски
21:34 06.01.2026
16 Да,бе
21:34 06.01.2026
17 Добре
21:35 06.01.2026
18 Сатана Z
21:37 06.01.2026
19 ДрайвингПлежър
Не бе, то всичко е обосновано и разбира се държавичката работи да ви е добре!
Коментиран от #22
21:39 06.01.2026
20 Исторически парк
21:39 06.01.2026
21 Нехис
21:40 06.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 близо
21:41 06.01.2026
24 Скок в цените: честито им евро
21:44 06.01.2026
25 Путин пърдящата утка
Коментиран от #27
21:44 06.01.2026
26 а с конкурс и избрани според офертите
21:46 06.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Боруна Лом
21:53 06.01.2026
29 Войните се печелят от
21:54 06.01.2026
30 Берлин
22:06 06.01.2026
31 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈
22:18 06.01.2026
32 Хенри
До коментар #2 от "Пич":Браво! Добър коментар!
22:28 06.01.2026