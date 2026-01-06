Скок в цените на училищните столове в София

За увеличение на цените в училищните столове в София, без да има промяна на продуктите в менюто, алармираха родители. Инфлация или спекула с еврото – провери екип на bTV.

Още в първите дни на година родители забелязват по-високи цени за обяда на децата си - с 50 стотинки до 1 лев на меню в различни райони.

Емилия Петкова: „В 142 ОУ също се вдигна с 1 лев. Къде да подам сигнал?“. От район „Красно село“, където се намира училището, обясниха с писмо, че в последните дни на миналата година фирмата, която осигурява храната, е поискала индексация на цените:

„От 5 януари цените са били увеличени едностранно, преди да е приключила предвидената по наредба процедура и без да има издадено становище от компетентните органи, което прави това увеличение неправомерно“.

Същата фирма снабдява столовете и в други училища. Оттам също ни отговори писмено:

„Извършеното увеличение на цената на купон за ученически обяд е част от икономическата обстановка в страната и много често търпи ежегодна промяна. Статистиката в България показва, че през периода 2023-2025 г. основните хранителни стоки са поскъпнали с между 20 и 30%“.

Администрацията на „Красно село“ е изискала обаче връщане на старите цени до приключване на цялата процедура по разглеждане на заявлението и вземане на решение, според закона. За увеличение на цените и в училище в район „Триадица“ ни разказва майка, която иска да остане анонимна:

„Бях изненадана, защото не очаквах, не бях информирана от училището, че ще има дори минимално увеличение на цените. То наистина е минимално, да кажем 50 стотинки на менюто и 50 стотинки на следобедната закуска, въпросът е качеството на храната, което притеснява всички родители“.

Районният кмет Димитър Божилов е категоричен, че новите цени нямат общо с еврото, а с конкурс и избрани според офертите им фирми в края на миналата година: „Като че ли има дефицит в бранша и основният въпрос е дали има някакво парцелиране, или тип картел, защото ние заложихме на много прозрачност, но интересът беше малък“.

Божилов увери, че всяка седмица се правят внезапни проверки за качеството на храната, а при нарушения договорите се прекратяват.