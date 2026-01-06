Спрете да преизчислявате левовете в евро, това може да ви спести пари

Преминаването от левове към евро е повече от техническа промяна на валутата - това е процес, който засяга начина, по който планираме бюджета си, пазаруваме и вземаме финансови решения всеки ден. Именно в преходния период най-често се появяват объркване, несигурност и риск от ненужни разходи. Добрата новина е, че с няколко прости, но устойчиви навика можем не само да се адаптираме по-лесно, но и реално да спестим пари.
Една от най-честите грешки е непрекъснатото превръщане на цените от евро в левове. Това създава усещане за "по-ниски“ суми и улеснява импулсивното харчене. Много по-полезен навик е постепенното преминаване към мислене директно в евро – с ориентири за основните разходи като храна, транспорт, козметика и услуги. Така по-бързо изграждаме реална представа за стойността на парите си.
Преходът към еврото е отличен момент за "рестарт“ на личния или семейния бюджет. Препоръчително е да изготвим месечен план изцяло в евро – доходи, фиксирани разходи, спестявания и свободни средства. Това намалява стреса, дава контрол и предотвратява усещането, че парите "изчезват“ по-бързо от обикновено.
Промяната на валутата често води до психологически ефект: по-малките цифри изглеждат по-безобидни. Точно затова импулсивните покупки са по-вероятни. Един прост навик - да си дадем 24 часа преди непланиран разход – може да спести значителни суми в дългосрочен план, особено при покупки на дрехи, козметика или активно онлайн пазаруване.
Приложенията за следене на разходи и банковите приложения с визуализация на бюджета са особено полезни в преходния период. Те ни помагат да виждаме къде отиват парите ни в реално време и да разпознаваме модели на харчене, които иначе остават незабелязани. Дори няколко месеца активно проследяване могат да доведат до трайно по-добри навици.
В много домакинства именно жените поемат основната роля в планирането на ежедневните разходи – от храната и сметките до нуждите на децата. Затова адаптацията към еврото е не просто лична, а и семейна отговорност. Увереността в новата валута означава по-малко напрежение и по-добри финансови решения за всички.
Вместо да възприемаме еврото като заплаха и опасност, можем да го използваме като повод за по-добра финансова дисциплина. Новото начало дава шанс да се откажем от стари навици, които не работят, и да изградим по-осъзнато отношение към парите, пише ladyzone.
Спрете да преизчислявате левовете в евро, това може да ви спести пари
6 Януари, 2026 22:29 2 763 64
Еврото като възможност, а не като заплаха
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Рабо
22:33 06.01.2026
3 Направиха го луд тоя народ.
Коментиран от #12, #63
22:35 06.01.2026
4 Кабакрадев
22:36 06.01.2026
5 За наше улеснение
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
Коментиран от #14
22:36 06.01.2026
10 Пловдив
22:43 06.01.2026
11 непоискан съвет
До коментар #7 от "Спецназ":Питай я колко й е наема на квартирата й в Испания, а също й напомни, че си имаш собствено жилище тук у нас или по-добре бъди добър брат и я пощади!
22:46 06.01.2026
12 ЛОШО е
До коментар #3 от "Направиха го луд тоя народ.":Пишете глупости.. вчера и днес го направих по два пъти ....без проблеми
Коментиран от #21
22:47 06.01.2026
13 Мда
22:49 06.01.2026
15 Загадка
22:49 06.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ДрайвингПлежър
Коментиран от #64
22:58 06.01.2026
20 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #43
23:07 06.01.2026
21 Я виж какво споделят по телевизиите.
До коментар #12 от "ЛОШО е":Няма технически доставени пари за обмяната , не стигат. Работата върви бавно и нефелно поради слабата подготовка. Касиерите в магазините се едвам се оправят с зор. Разяснителната кампания на ГЕРБ за еврото колко струва?
23:10 06.01.2026
22 ША ви спести
23:13 06.01.2026
23 Потрес
23:24 06.01.2026
24 Мале, колко
23:36 06.01.2026
25 Хаха
Що бе
От де да съм сигурен че някой не може да смята като пише цените на стоките в магазините
23:37 06.01.2026
26 еврото сее спин и сифилис !
23:41 06.01.2026
27 Гарантирано от атлантите
Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!
Коментиран от #34, #58
00:00 07.01.2026
28 Когато Си !
Тъъъъъъъ-- ъ п !
Нищо !
Не Може Да Ти Помогне ! !!!!!!!!!
Продължавай !
Да се Надяваш !
Коментиран от #29
00:02 07.01.2026
29 Най Проста !
До коментар #28 от "Когато Си !":Най Проста !
Осолена Сланина !
От 6 левв килото !
Става !
12 лева Килото !
Безвкусни Сушени Колбаси !
От 8-10 лева Килито !
Стават 50 - 60 лева кирото !
Така През Просото !
Никакво Евро !
Няма Да ти Помогне !
Коментиран от #30
00:14 07.01.2026
30 Независимо !
До коментар #29 от "Най Проста !":Независимо !
Дали Го Преизчисляваш !
Или Не !
00:16 07.01.2026
31 Съвет
Коментиран от #36, #56
00:49 07.01.2026
32 Мисиристан
01:08 07.01.2026
34 Фактически лицата отговорни за натикване
До коментар #27 от "Гарантирано от атлантите":На България в еврозоната са премиера в оставка и финансовия министър в оставка. Опасявам се че общо взето се опитват да ни натикат и във война така че натикването в еврозоната да ни се види бял кахър.
01:50 07.01.2026
35 Спрете геноцита
Коментиран от #37
01:59 07.01.2026
36 То щото германците са много умни
До коментар #31 от "Съвет":Затова загубиха две световни войни че и ние покрай тях. Макар да нямам нищо против паралелната търговия. Хитроумно !
02:01 07.01.2026
37 Не е ли възможен преглед по здравна каса
До коментар #35 от "Спрете геноцита":Защо трябва да му даваш тези пари. И без друго няма да те излекува дори не знае какво ти е. Всичко е въпрос на случайност.
02:28 07.01.2026
38 Първо измислиха самотаксуването
Коментиран от #54, #55
02:33 07.01.2026
39 Уса
Коментиран от #46, #53
04:33 07.01.2026
40 Вече
Коментиран от #51
06:24 07.01.2026
41 Да лесно е да ни лъжете и заливате с фал
Коментиран от #49, #50
06:49 07.01.2026
42 Много
Коментиран от #47, #52
07:39 07.01.2026
43 Това
До коментар #20 от "Тракиец 🇺🇦":Е така защото трябва да знаеш че в ИСПАНИЯ сиренето е 8евро и всичко е два пъти по евтино Време е да спрем да изчисляваме в. Лева. Но да правим сравнения и да ги. Коригираме търговците. .които в случая. Са. Си обикновени крадци
07:45 07.01.2026
44 Истината
07:45 07.01.2026
45 Риск печели, риск губи!
07:46 07.01.2026
46 То така
До коментар #39 от "Уса":Ама червенокосия нещо еврото много му пречи. А и. Европа не му е по вкуса
07:48 07.01.2026
48 Да го д..ат рашките
В момента ≈ 1 евро е около 92–95 руски рубли !!!
Коментиран от #57
07:50 07.01.2026
49 Лъжеш нагло!
До коментар #41 от "Да лесно е да ни лъжете и заливате с фал":Злоупотреби с цени могат да има при всеки валутен режим — това е въпрос на контрол и институции, не на валутата.
Референдум не е задължителен по Конституция за въвеждане на еврото. България доброволно се е ангажирала с това още при подписването на Договора за присъединяване към ЕС (2005 г.), ратифициран от парламента. Това е демократично взето решение чрез избрани представители.
Нищо не е „насилствено“: процесът е дълъг, публичен и с ясни критерии, които България сама е заявила, че иска да изпълни. Държавата можеше просто да не кандидатства или да отлага – както правят други страни.
07:52 07.01.2026
50 Тинтири-минтири
До коментар #41 от "Да лесно е да ни лъжете и заливате с фал":Манипулацията започва, когато политическо недоверие се представя като икономически факт. Критиката към управлението е легитимна, но да се обвинява валутата за корупция или липса на контрол е подмяна на проблема, не решение.
07:53 07.01.2026
51 Истината
До коментар #40 от "Вече":Смяната на валутата не създава чудеса, но и не унищожава икономиката. Ефектите са бавни, технически и институционални – по-нисък валутен риск, по-лесни инвестиции, по-строг надзор – не „просветление и спокойствие“.
07:55 07.01.2026
52 Правилно
До коментар #42 от "Много":Пиши минус. Но курса си е 100 рубли за евро и около 87 за долар и понеже банките не разполагат ни с долари ни с. Евра на улицата вървят по около 300рубли за долар и така с. Една бг стотинка в момента се купуват и 3 рубли То и затова банките ни са пълни е руски спекуланти Които живеят от покупко продажба на. Долари и рубли Спрете спекулата и руснаците да купуват веднъж месечно по 60 долара както ни даваха на. Нас като настъпи демокрацията Стига са изнасялиБългария
07:56 07.01.2026
53 Бля-бля-бля
До коментар #39 от "Уса":„Еврото е евтина хартия“ – невярно
Евробанкнотите не са обикновена хартия, а са направени от 100% памучни влакна, както и доларите. Те са по-устойчиви на късане и намокряне от стандартната хартия и съдържат множество защитни елементи (холограми, релеф, водни знаци).
Няма валута от доларите, еврото и лева, която „ще патите“, ако се намокри – това е мит, лъжа и празно плашене. Кой те изкопа тебе?
07:58 07.01.2026
54 Пак излишно плашене на гаргите!
До коментар #38 от "Първо измислиха самотаксуването":Валутата сама по себе си не е нито „проклета“, нито „лоша“. Тя е инструмент за търговия, инвестиции и международни разплащания.
Проблеми като инфлация или по-високи цени не се дължат на евро като валута, а на икономически фактори и политики.
Коментарът ти е глупав и цели внушение на страх и усещане за неизбежност към по-неуките и хабилни граждани.
08:01 07.01.2026
55 Лъжеш нагло!
До коментар #38 от "Първо измислиха самотаксуването":Инфлацията и повишението на цените не зависят от това дали ползваме лев, евро или долар. Те се движат основно от:
Световните пазари – цени на горива, храни, суровини.
Вътрешни икономически фактори – заплати, производителност, данъци, търсене и предлагане.
Монетарна политика – колко пари в обръщение, лихвени проценти, кредитиране.
Тоест, валутата сама по себе си не „създава“ инфлация. България имаше инфлация и при лева, както и при други валути по света. Промяната към евро просто променя единицата, в която се измерват цените, но не решава нито създава проблемите със световните пазари.
08:03 07.01.2026
56 Това е фалшива новина!
До коментар #31 от "Съвет":Опитът да се „търгува с левове без данъци“ е нелегален или невъзможен след януапи, защото всички официални разплащания ще се правят в евро!!
Аман от дезинформатори, разпространяващи лъжи!!
08:07 07.01.2026
57 Никой
До коментар #48 от "Да го д..ат рашките":Кой ти каза че валутата не унищожава икономика На чужденци не трябва да се продава валута. Още повече ако не работят в България Откъде имат бг левове От кражби на банки и бензиноста нции Знаеш ли че в Европа никъде не продават само срещу паспорт за валута вече непризнавана никъде Законните пари трябва да са в банките Останалото е грабеж и последващо узаконяване на кражбитеА преди седмица всички ревяха че нямат пари
Коментиран от #59, #60
08:08 07.01.2026
58 Всичко ще бъде наред
До коментар #27 от "Гарантирано от атлантите":Магазините могат да решат как ще връщат ресто, но това е въпрос на практическа организация, а не „малтретиране“ на клиентите.
В момента, ако плащаш в евро, най-вероятно ще ти върнат ресто в евро или в левове, според политика на търговеца, но това не е системна измама.
„Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо“
Това е политическо внушение, а не икономически аргумент.
Смяната на валутата е дългосрочен технически и институционален процес, а не лично „благодеяние“ или „проблем“ на конкретни политици.
08:09 07.01.2026
59 Още един сбъркан човечец
До коментар #57 от "Никой":Твоето твърдение е силно объркано и подвеждащо, смесица от страхове, митове и политическа риторика.
Валутата сама по себе си не унищожава икономиката, а легалният обмен и използването й е регулиран и защитен от закона.
08:11 07.01.2026
60 Альооо
До коментар #57 от "Никой":Това е страхова риторика, която цели да внуши, че чужденците „крадат“ български пари.
Всъщност, всеки може законно да има левове, купени легално от банка или обменен пункт, дори и да не работи в страната.
08:12 07.01.2026
61 Чудя се...
Да спреш да мислиш в евро няма да „спести пари“.
Пазарните цени не се променят в зависимост от това дали в главата си мислиш в левове или евро.
Полезно е именно да мислиш директно в евро, за да знаеш реалната стойност на покупките и да не се лъжеш от впечатление „евтин лев = евтини цени“.
Коментиран от #62
08:14 07.01.2026
62 Истината
До коментар #61 от "Чудя се...":Истинската защита срещу излишни разходи е да се научиш да мислиш директно в новата валута и да следиш реалните стойности, а не да се доверяваш на „усещания“
08:15 07.01.2026
63 Излишни драми и плашене!!
До коментар #3 от "Направиха го луд тоя народ.":„Направиха го луд тоя народ“ – това е чиста оценка и обида, без икономическа или логическа обосновка.
В първите дни на прехода може да има объркване и опашки, но процесът на обмяна на левове в евро е регулиран и контролируем от банките и закона.
Паниката или преувеличението на социалните реакции не доказва, че самата валута или преходът са проблемни.
08:18 07.01.2026
64 Това е лъжа и подвеждащо твърдение
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":„Германците вече мислят и плащат в евро, а твърдението за „продължаване на смятането в марки“ е мит.
Това е класически пример за подмяна на факти с емоции и конспиративни внушения.
08:21 07.01.2026