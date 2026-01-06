Новини
България »
София »
Спрете да преизчислявате левовете в евро, това може да ви спести пари

Спрете да преизчислявате левовете в евро, това може да ви спести пари

6 Януари, 2026 22:29 2 763 64

  • евро-
  • българия-
  • лев

Еврото като възможност, а не като заплаха

Спрете да преизчислявате левовете в евро, това може да ви спести пари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преминаването от левове към евро е повече от техническа промяна на валутата - това е процес, който засяга начина, по който планираме бюджета си, пазаруваме и вземаме финансови решения всеки ден. Именно в преходния период най-често се появяват объркване, несигурност и риск от ненужни разходи. Добрата новина е, че с няколко прости, но устойчиви навика можем не само да се адаптираме по-лесно, но и реално да спестим пари.

Една от най-честите грешки е непрекъснатото превръщане на цените от евро в левове. Това създава усещане за "по-ниски“ суми и улеснява импулсивното харчене. Много по-полезен навик е постепенното преминаване към мислене директно в евро – с ориентири за основните разходи като храна, транспорт, козметика и услуги. Така по-бързо изграждаме реална представа за стойността на парите си.

Преходът към еврото е отличен момент за "рестарт“ на личния или семейния бюджет. Препоръчително е да изготвим месечен план изцяло в евро – доходи, фиксирани разходи, спестявания и свободни средства. Това намалява стреса, дава контрол и предотвратява усещането, че парите "изчезват“ по-бързо от обикновено.

Промяната на валутата често води до психологически ефект: по-малките цифри изглеждат по-безобидни. Точно затова импулсивните покупки са по-вероятни. Един прост навик - да си дадем 24 часа преди непланиран разход – може да спести значителни суми в дългосрочен план, особено при покупки на дрехи, козметика или активно онлайн пазаруване.

Приложенията за следене на разходи и банковите приложения с визуализация на бюджета са особено полезни в преходния период. Те ни помагат да виждаме къде отиват парите ни в реално време и да разпознаваме модели на харчене, които иначе остават незабелязани. Дори няколко месеца активно проследяване могат да доведат до трайно по-добри навици.

В много домакинства именно жените поемат основната роля в планирането на ежедневните разходи – от храната и сметките до нуждите на децата. Затова адаптацията към еврото е не просто лична, а и семейна отговорност. Увереността в новата валута означава по-малко напрежение и по-добри финансови решения за всички.

Вместо да възприемаме еврото като заплаха и опасност, можем да го използваме като повод за по-добра финансова дисциплина. Новото начало дава шанс да се откажем от стари навици, които не работят, и да изградим по-осъзнато отношение към парите, пише ladyzone.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Рабо

    16 1 Отговор
    да. това е вярно. при безкрайни входни данни. ама за заплатата са ми казали, че е мааалко над минималната, Не планирам ли, следва другия месец ям буламачи, а на третия медец могат и да ме изгонят заради наема.

    22:33 06.01.2026

  • 3 Направиха го луд тоя народ.

    29 6 Отговор
    Днес се тупат по гърдите как обмяната вървяла по мед и масло.

    Коментиран от #12, #63

    22:35 06.01.2026

  • 4 Кабакрадев

    15 5 Отговор
    И най-вече Баце и Ши...ши да ми пълнят джоба с милио...ни,уж за наводнените Карловски села,а всъщност за купуване на римски гласове на фалши...вите избори...и някой друг милион и за лично ползване.

    22:36 06.01.2026

  • 5 За наше улеснение

    21 6 Отговор
    Вчера през първия работен ден в малките български вериги магазини и кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася.

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    Коментиран от #14

    22:36 06.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пловдив

    22 3 Отговор
    За такова заглавие в училище пишат двойка. МА е единица-мярка за кретенизъм.

    22:43 06.01.2026

  • 11 непоискан съвет

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    Питай я колко й е наема на квартирата й в Испания, а също й напомни, че си имаш собствено жилище тук у нас или по-добре бъди добър брат и я пощади!

    22:46 06.01.2026

  • 12 ЛОШО е

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "Направиха го луд тоя народ.":

    Пишете глупости.. вчера и днес го направих по два пъти ....без проблеми

    Коментиран от #21

    22:47 06.01.2026

  • 13 Мда

    21 3 Отговор
    По-голяма глупост като писанието отгоре едва ли е публикувана някъде...

    22:49 06.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Загадка

    7 1 Отговор
    да се коментира си е също философска загадка.

    22:49 06.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ДрайвингПлежър

    19 4 Отговор
    Германците още смятат в марки - тука некви мисирки ми лещят глупости и бутат пропагандата

    Коментиран от #64

    22:58 06.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тракиец 🇺🇦

    36 2 Отговор
    Как ще спрем да смятаме от евро в лева кое колко струва бе де.били ?? Нали така ще ни лъжат на всяка крачка !!! Пример --- кг сирене 24 лв ,сега в евро е 15 евро ....ама спрете да изчислявате от евро в левове ....--това кой го казва -- търговците спекуланти ?? Що за де.билска статия

    Коментиран от #43

    23:07 06.01.2026

  • 21 Я виж какво споделят по телевизиите.

    26 2 Отговор

    До коментар #12 от "ЛОШО е":

    Няма технически доставени пари за обмяната , не стигат. Работата върви бавно и нефелно поради слабата подготовка. Касиерите в магазините се едвам се оправят с зор. Разяснителната кампания на ГЕРБ за еврото колко струва?

    23:10 06.01.2026

  • 22 ША ви спести

    14 1 Отговор
    На куков ден. Всичко е нагоре.

    23:13 06.01.2026

  • 23 Потрес

    5 2 Отговор
    Мдааа, "Ти си гевpек"!

    23:24 06.01.2026

  • 24 Мале, колко

    7 1 Отговор
    Сте умни!!! Мале, мале…

    23:36 06.01.2026

  • 25 Хаха

    14 0 Отговор
    Спрете на преизчисляване левовете в евро, това може да ви спести пари

    Що бе
    От де да съм сигурен че някой не може да смята като пише цените на стоките в магазините

    23:37 06.01.2026

  • 26 еврото сее спин и сифилис !

    13 9 Отговор
    искайте си лева до последно ! НЕ ГИ СЛУШАЙТЕ ТИЯ ПРЕДАТЕЛИ ! ДОКАТО СВИКНЕТЕ И ЕВРОТО ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ !

    23:41 06.01.2026

  • 27 Гарантирано от атлантите

    10 3 Отговор
    Вчера през първия работен ден в малките български вериги магазини и кварталните магазинчета дадеш ли левове, връщат ти само в левове, платиш ли им в евро, пак се ослушват да ти върнат ресто в левове. Банките си налагат техни си такси и правила според както им изнася.

    Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо!

    Коментиран от #34, #58

    00:00 07.01.2026

  • 28 Когато Си !

    2 2 Отговор
    Когато Си !

    Тъъъъъъъ-- ъ п !

    Нищо !

    Не Може Да Ти Помогне ! !!!!!!!!!

    Продължавай !

    Да се Надяваш !

    Коментиран от #29

    00:02 07.01.2026

  • 29 Най Проста !

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "Когато Си !":

    Най Проста !

    Осолена Сланина !

    От 6 левв килото !

    Става !

    12 лева Килото !

    Безвкусни Сушени Колбаси !

    От 8-10 лева Килито !

    Стават 50 - 60 лева кирото !

    Така През Просото !

    Никакво Евро !

    Няма Да ти Помогне !

    Коментиран от #30

    00:14 07.01.2026

  • 30 Независимо !

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "Най Проста !":

    Независимо !

    Дали Го Преизчисляваш !

    Или Не !

    00:16 07.01.2026

  • 31 Съвет

    4 3 Отговор
    Пазете си левовете, можем да търгуваме с тях без данъци след януари, така правят с марките в Германия. Винаги можете да ги върнете в БНБ.

    Коментиран от #36, #56

    00:49 07.01.2026

  • 32 Мисиристан

    6 1 Отговор
    Що за тъпо заглавие?💩

    01:08 07.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Фактически лицата отговорни за натикване

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гарантирано от атлантите":

    На България в еврозоната са премиера в оставка и финансовия министър в оставка. Опасявам се че общо взето се опитват да ни натикат и във война така че натикването в еврозоната да ни се види бял кахър.

    01:50 07.01.2026

  • 35 Спрете геноцита

    5 1 Отговор
    Хонорарът на кардиолог в голяма софийска болница скочи на 250 лв. Няма ли и комисия , която да следи хонорарите на побес. нялите за пари " пазители" на здравето на народа. Как може половин пенсия да се дава за десетминутен преглед . Здравият разум не може да го побере, а управляващите къде са.

    Коментиран от #37

    01:59 07.01.2026

  • 36 То щото германците са много умни

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Съвет":

    Затова загубиха две световни войни че и ние покрай тях. Макар да нямам нищо против паралелната търговия. Хитроумно !

    02:01 07.01.2026

  • 37 Не е ли възможен преглед по здравна каса

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Спрете геноцита":

    Защо трябва да му даваш тези пари. И без друго няма да те излекува дори не знае какво ти е. Всичко е въпрос на случайност.

    02:28 07.01.2026

  • 38 Първо измислиха самотаксуването

    6 2 Отговор
    После проклетото евро а след него следва цифровото евро и цифровото робство. Щом ви харесва , няма начин да няма начин.

    Коментиран от #54, #55

    02:33 07.01.2026

  • 39 Уса

    0 4 Отговор
    Ползвам долари и левове защитени са добре от намокряне.Еврото е евтина хартия тепърва ще патите

    Коментиран от #46, #53

    04:33 07.01.2026

  • 40 Вече

    1 1 Отговор
    Се чувства огромното положително влияние от смяната. Строят се фабрики, живеем спокойно, вярваме в доброто и светлото бъдеще.

    Коментиран от #51

    06:24 07.01.2026

  • 41 Да лесно е да ни лъжете и заливате с фал

    1 4 Отговор
    Фалшива информация! Еврото си е поредната кражба и обир на мафията! Референдум нямаше така че еврото е насилствено въведено

    Коментиран от #49, #50

    06:49 07.01.2026

  • 42 Много

    2 2 Отговор
    Лесно е да се смята в момента. Като се има впредвид че официално 1стотинка е. Една рубла. За рубладжиите е изключително лесно

    Коментиран от #47, #52

    07:39 07.01.2026

  • 43 Това

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Тракиец 🇺🇦":

    Е така защото трябва да знаеш че в ИСПАНИЯ сиренето е 8евро и всичко е два пъти по евтино Време е да спрем да изчисляваме в. Лева. Но да правим сравнения и да ги. Коригираме търговците. .които в случая. Са. Си обикновени крадци

    07:45 07.01.2026

  • 44 Истината

    3 0 Отговор
    Текстът правилно показва, че преминаването към еврото е преди всичко психологическо и поведенческо предизвикателство, а не просто смяна на банкноти. Най-ценният извод е нуждата от нови навици и ясно планиране, вместо постоянно сравняване и импулсивни решения. Ако преходът се използва като повод за финансов „рестарт“, той може реално да подобри контрола върху личния и семейния бюджет.

    07:45 07.01.2026

  • 45 Риск печели, риск губи!

    3 0 Отговор
    Точно така – всичко опира до гледната точка. Песимистът вижда в еврото риск, объркване и загуба, а оптимистът – шанс за подреждане, дисциплина и по-зряло отношение към парите. Реалността, както винаги, е между двете, но печелят онези, които използват промяната съзнателно, а не емоционално.

    07:46 07.01.2026

  • 46 То така

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Уса":

    Ама червенокосия нещо еврото много му пречи. А и. Европа не му е по вкуса

    07:48 07.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Да го д..ат рашките

    2 0 Отговор
    💱 1 български лев се търгува срещу около 46–48 руски рубли !!!
    В момента ≈ 1 евро е около 92–95 руски рубли !!!

    Коментиран от #57

    07:50 07.01.2026

  • 49 Лъжеш нагло!

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да лесно е да ни лъжете и заливате с фал":

    Злоупотреби с цени могат да има при всеки валутен режим — това е въпрос на контрол и институции, не на валутата.
    Референдум не е задължителен по Конституция за въвеждане на еврото. България доброволно се е ангажирала с това още при подписването на Договора за присъединяване към ЕС (2005 г.), ратифициран от парламента. Това е демократично взето решение чрез избрани представители.
    Нищо не е „насилствено“: процесът е дълъг, публичен и с ясни критерии, които България сама е заявила, че иска да изпълни. Държавата можеше просто да не кандидатства или да отлага – както правят други страни.

    07:52 07.01.2026

  • 50 Тинтири-минтири

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да лесно е да ни лъжете и заливате с фал":

    Манипулацията започва, когато политическо недоверие се представя като икономически факт. Критиката към управлението е легитимна, но да се обвинява валутата за корупция или липса на контрол е подмяна на проблема, не решение.

    07:53 07.01.2026

  • 51 Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Вече":

    Смяната на валутата не създава чудеса, но и не унищожава икономиката. Ефектите са бавни, технически и институционални – по-нисък валутен риск, по-лесни инвестиции, по-строг надзор – не „просветление и спокойствие“.

    07:55 07.01.2026

  • 52 Правилно

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Много":

    Пиши минус. Но курса си е 100 рубли за евро и около 87 за долар и понеже банките не разполагат ни с долари ни с. Евра на улицата вървят по около 300рубли за долар и така с. Една бг стотинка в момента се купуват и 3 рубли То и затова банките ни са пълни е руски спекуланти Които живеят от покупко продажба на. Долари и рубли Спрете спекулата и руснаците да купуват веднъж месечно по 60 долара както ни даваха на. Нас като настъпи демокрацията Стига са изнасялиБългария

    07:56 07.01.2026

  • 53 Бля-бля-бля

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Уса":

    „Еврото е евтина хартия“ – невярно
    Евробанкнотите не са обикновена хартия, а са направени от 100% памучни влакна, както и доларите. Те са по-устойчиви на късане и намокряне от стандартната хартия и съдържат множество защитни елементи (холограми, релеф, водни знаци).
    Няма валута от доларите, еврото и лева, която „ще патите“, ако се намокри – това е мит, лъжа и празно плашене. Кой те изкопа тебе?

    07:58 07.01.2026

  • 54 Пак излишно плашене на гаргите!

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Първо измислиха самотаксуването":

    Валутата сама по себе си не е нито „проклета“, нито „лоша“. Тя е инструмент за търговия, инвестиции и международни разплащания.
    Проблеми като инфлация или по-високи цени не се дължат на евро като валута, а на икономически фактори и политики.
    Коментарът ти е глупав и цели внушение на страх и усещане за неизбежност към по-неуките и хабилни граждани.

    08:01 07.01.2026

  • 55 Лъжеш нагло!

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Първо измислиха самотаксуването":

    Инфлацията и повишението на цените не зависят от това дали ползваме лев, евро или долар. Те се движат основно от:
    Световните пазари – цени на горива, храни, суровини.
    Вътрешни икономически фактори – заплати, производителност, данъци, търсене и предлагане.
    Монетарна политика – колко пари в обръщение, лихвени проценти, кредитиране.
    Тоест, валутата сама по себе си не „създава“ инфлация. България имаше инфлация и при лева, както и при други валути по света. Промяната към евро просто променя единицата, в която се измерват цените, но не решава нито създава проблемите със световните пазари.

    08:03 07.01.2026

  • 56 Това е фалшива новина!

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Съвет":

    Опитът да се „търгува с левове без данъци“ е нелегален или невъзможен след януапи, защото всички официални разплащания ще се правят в евро!!
    Аман от дезинформатори, разпространяващи лъжи!!

    08:07 07.01.2026

  • 57 Никой

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Да го д..ат рашките":

    Кой ти каза че валутата не унищожава икономика На чужденци не трябва да се продава валута. Още повече ако не работят в България Откъде имат бг левове От кражби на банки и бензиноста нции Знаеш ли че в Европа никъде не продават само срещу паспорт за валута вече непризнавана никъде Законните пари трябва да са в банките Останалото е грабеж и последващо узаконяване на кражбитеА преди седмица всички ревяха че нямат пари

    Коментиран от #59, #60

    08:08 07.01.2026

  • 58 Всичко ще бъде наред

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Гарантирано от атлантите":

    Магазините могат да решат как ще връщат ресто, но това е въпрос на практическа организация, а не „малтретиране“ на клиентите.
    В момента, ако плащаш в евро, най-вероятно ще ти върнат ресто в евро или в левове, според политика на търговеца, но това не е системна измама.
    „Благодарим ви за еврохубавините Боко, Коко и Шишо“
    Това е политическо внушение, а не икономически аргумент.
    Смяната на валутата е дългосрочен технически и институционален процес, а не лично „благодеяние“ или „проблем“ на конкретни политици.

    08:09 07.01.2026

  • 59 Още един сбъркан човечец

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Никой":

    Твоето твърдение е силно объркано и подвеждащо, смесица от страхове, митове и политическа риторика.
    Валутата сама по себе си не унищожава икономиката, а легалният обмен и използването й е регулиран и защитен от закона.

    08:11 07.01.2026

  • 60 Альооо

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Никой":

    Това е страхова риторика, която цели да внуши, че чужденците „крадат“ български пари.
    Всъщност, всеки може законно да има левове, купени легално от банка или обменен пункт, дори и да не работи в страната.

    08:12 07.01.2026

  • 61 Чудя се...

    1 0 Отговор
    „Спрете преизчисляване на левовете в евро“
    Да спреш да мислиш в евро няма да „спести пари“.
    Пазарните цени не се променят в зависимост от това дали в главата си мислиш в левове или евро.
    Полезно е именно да мислиш директно в евро, за да знаеш реалната стойност на покупките и да не се лъжеш от впечатление „евтин лев = евтини цени“.

    Коментиран от #62

    08:14 07.01.2026

  • 62 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Чудя се...":

    Истинската защита срещу излишни разходи е да се научиш да мислиш директно в новата валута и да следиш реалните стойности, а не да се доверяваш на „усещания“

    08:15 07.01.2026

  • 63 Излишни драми и плашене!!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Направиха го луд тоя народ.":

    „Направиха го луд тоя народ“ – това е чиста оценка и обида, без икономическа или логическа обосновка.
    В първите дни на прехода може да има объркване и опашки, но процесът на обмяна на левове в евро е регулиран и контролируем от банките и закона.
    Паниката или преувеличението на социалните реакции не доказва, че самата валута или преходът са проблемни.

    08:18 07.01.2026

  • 64 Това е лъжа и подвеждащо твърдение

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    „Германците вече мислят и плащат в евро, а твърдението за „продължаване на смятането в марки“ е мит.
    Това е класически пример за подмяна на факти с емоции и конспиративни внушения.

    08:21 07.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове