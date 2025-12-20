Новини
Наталия Киселова: Бойко Борисов не трябва да е премиер

Наталия Киселова: Бойко Борисов не трябва да е премиер

20 Декември, 2025 10:15 1 988 68

  • наталия киселова-
  • бсп-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски

Киселова от БСП очерта две категорични условия за подкрепа на правителство след следващите избори

Наталия Киселова: Бойко Борисов не трябва да е премиер - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В студиото на „Събуди се” по NOVA Наталия Киселова от „БСП - Обединена левица” коментира актуалните политически процеси в страната и условията на левицата за участие в бъдещо управление.

Относно споровете за кабинет 222А, ползван от Делян Пеевски, Киселова беше категорична, че това не е нейно решение. Тя обясни, че разпределението е резултат от споразумение между трите групи, променили Конституцията преди две години - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и тогавашното ДПС.

„Те са определили, че Делян Пеевски ще бъде в този кабинет. Всяка група има пространства на втория етаж съобразно броя народни представители”, поясни Киселова. Тя припомни, че нейната парламентарна група е освободила кабинет, когато е влязла „деветата парламентарна група”.

Киселова очерта две категорични условия за подкрепа на правителство: Бойко Борисов да не бъде министър-председател и „ДПС-Ново начало” да не бъде част от коалицията.

Тя уточни, че не става въпрос за „сглобка”, а за „съвместно управление” между ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ” и „БСП - Обединена левица” с цел спиране на политическата криза. Киселова отбеляза, че по различни законодателни теми е имало подкрепа от различни групи - понякога от „Ново начало”, друг път от ПП-ДБ или „Възраждане”. Тя сподели, че е шокирана от „лицемерието”, което се развива в политиката през последните седмици.

По темата за служебния министър-председател Киселова заяви, че списъкът с възможни кандидати е грешка, която ограничава президента. Според нея управителят и подуправителите на БНБ изобщо не трябва да присъстват в него. Тя припомни, че Андрей Гюров води дело пред Съда на Европейския съюз, което е допълнително усложнение.

Относно слуховете за партиен проект на Румен Радев, Киселова коментира, че въз основа на изявленията му, президентът към момента заема своя пост и не вижда индикации той да излиза на политическия терен.

Киселова обърна внимание на липсата на обективност при осъждането на агресията в парламента. „Агресията, и вербалната, и физическата, е абсолютно недопустима. Не сме обективни, когато разделяме народните представители на добри и лоши”, заяви тя.

В края на разговора Наталия Киселова подчерта, че за свободата на словото винаги се плаща цена. Тя даде личен пример за подкрепа на независимата журналистика: „Аз имам абонамент за два електронни сайта - платен, и за три вестника на хартия. Колкото по-свободни са медиите, толкова по-правова ще бъде държавата”.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кьорав

    32 5 Отговор
    Хубавица. Влюбен съм в нея.

    Коментиран от #7, #8, #16

    10:17 20.12.2025

  • 2 Сила

    20 3 Отговор
    Тоя не трябва да е жив !!!

    10:18 20.12.2025

  • 3 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    26 4 Отговор
    ВСИЧКИ СТЕ ЗА ЗАТВОРА!

    10:19 20.12.2025

  • 4 Таласъми ООД

    33 2 Отговор
    Моля,не показвайте снимки.

    10:21 20.12.2025

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    38 3 Отговор
    Къш ма!
    Видяхме те и тебе!
    Защо не си в затвора за престъпление срещу държавата?!
    Ти наруши конституцията!

    10:21 20.12.2025

  • 6 Направо

    18 1 Отговор
    я спряхте политическата криза.

    10:22 20.12.2025

  • 7 На Киселова Ловъра

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кьорав":

    Нема ми се меткаш на еротичния блян , оти че те викам на дуел с пищови!

    10:23 20.12.2025

  • 8 Не си кьорав

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кьорав":

    Нещастен си...

    10:23 20.12.2025

  • 9 Гост

    17 2 Отговор
    Да бе, лелче, това е ясно! Според тебе трябва да е пеефкки

    10:23 20.12.2025

  • 10 Изкъпи се,

    21 2 Отговор
    облечи се прилично

    10:23 20.12.2025

  • 11 Бонев

    26 0 Отговор
    Тази скумрия до вчера му поддържаше топките,сега не трябвало да е премиер.

    10:24 20.12.2025

  • 12 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    26 3 Отговор
    БОРИСОВ ИЗОБЩО НЕ ТРЯБВА ДА Е В ПОЛИТИКАТА!
    НЯМА КАК ЕДИН КРАДЕЦ НА КОЛИ,ЛЕЖАЛ В ЗАТВОРА ЗАРАДИ ТОВА ДА БЪДЕ ПОЛИТИК.

    Коментиран от #33

    10:24 20.12.2025

  • 13 ООрана държава

    20 3 Отговор
    Булдога на бсп обслужваше това крадливо правителство

    10:25 20.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Азззззззз

    21 2 Отговор
    А тая кака трябва да е помощник за редене на щандове в Билла! Ако и за такава отговорна работа става...

    Коментиран от #18

    10:25 20.12.2025

  • 16 Бегай брже за 💍

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кьорав":

    да та не предвари некой

    Коментиран от #35

    10:27 20.12.2025

  • 17 Тази

    15 1 Отговор
    Бойко я докара!

    Коментиран от #23

    10:27 20.12.2025

  • 18 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 1 Отговор

    До коментар #15 от "Азззззззз":

    НА ТАЗИ НАЙ-ЩЕ И ОТИВА ДА ЧИСТИ ТОАЛЕТНИТЕ В УНИВЕРСИТЕТА.

    10:28 20.12.2025

  • 19 Иван Грозни

    14 1 Отговор
    Първо влезсте в парламевта па тогава се изказвайте ако ви питат.

    10:31 20.12.2025

  • 20 тиквенсониада

    13 0 Отговор
    Ами то и неговите хора не го искат , какво остава за другите !

    Коментиран от #24, #41

    10:32 20.12.2025

  • 21 Баш

    15 1 Отговор
    на Игнажден ден това зло , фалшиво и число , ли намерерихте да докарате ?

    10:33 20.12.2025

  • 22 Явно

    11 1 Отговор
    са им обещали едни 5% на изборите. Та чак и правителство пръгнала да реди.

    10:34 20.12.2025

  • 23 Децимация

    9 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тази":

    ББ докара само Плевню за Президент и мис Бикини в Барселона....например !
    А тази е различно ниво от него , особено интелектУално !

    10:35 20.12.2025

  • 24 Ама

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "тиквенсониада":

    искат тлъстите заплати и привилегии , нали ? Читав в шайката няма , но престъпни субекти бол .

    Коментиран от #46

    10:36 20.12.2025

  • 25 Зъл пес

    6 0 Отговор
    Хубаво е медиите да са свободни,но сайтовете като медии в интернет често не ни дават свобода на словото.

    10:38 20.12.2025

  • 26 ФАКТ

    14 1 Отговор
    ТАЗИ, ДНЕС Я ГЛЕДАХ ПО НОВА ТВ. НЕ СЪМ ДОПУСКАЛ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ НАЗНАЧАТ ТОЛКОВА ОГРАНИЧЕНА, ТЪПА, ЧЕ И НАГЛА СЕЛЯНКА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС.

    10:40 20.12.2025

  • 27 пролет велкова

    5 0 Отговор
    Пролет Велкова. Велкова преди 10 години каза, че ще станем Англия, ако си държим моравата 300 години. 300 години консервиране на елитът, на статуквото. И Путин е същият, затова сравни Сталин с Кромуел. ....... Американците искат Бойко да си ходи, дават му убежище. ГЕРБ ще се разцепи, и никакви държавни договори към техни фирми. Другите ще отхвърлят оковите. И в този хаос слугите на ГЕРБ и БКП, в медиите, политиката, говорещи глави, професори, агенти, продуценти, ще се чудят кой път да хванат. И СТАТУКВОТО НА БКП ЩЕ СВЪРШИ, И МИЛИОНИТЕ И МИЛИАРДИТЕ ИМ, ПРИВАТИЗАЦИИТЕ И КРАЖБИ И КОНЦЕСИИ... ЖИВКОВ ПОДГОТВЯЛ 100 СЕМЕЙСТВА - ЕДНО БИЛО БАНЕВИ. Березовски казал на Литвиненко, че 100 семейства управляват всичко в САЩ. Преходът и перестройката е това. ---- Баневи отказали да спестяват в американски облигации, и Черепът - май? Май ще се види през май? Слава Севрюкова предрекла край на крадливата власт, след 20 правителства, това е 25, но ако махнеп 5 - като броим три правителства на Бойко за едно и тези по две на Донев, Янев и Главчев. ......... СССР.2.0 започва през 2030 година, 2072 година и в целият свят ще е безкласово общество, според Ванга. За демокрация трябва равенство. (Ц.Ц му издърпаха ушите и политическата кариера чрез Свободна Европа - ЦРУ-ВАШИНГТОН, защото не прие паразитът С.ДС, но Бойко го прие), но сега новите техни ку.чи синове на САЩ са кирчо и кокорчо и те с рода от ДС-ЦРУ)

    10:40 20.12.2025

  • 28 Защо давате

    5 0 Отговор
    Думата Натов престъпен и прода бг Ен киликанзер,бай Ставри го чака с нетърпение за. Дълга почивка в сливенския

    10:41 20.12.2025

  • 29 Народът на Бг

    12 0 Отговор
    Тази Измислена доцентка по Конституционно право,
    е българският Квазимодо в политиката.
    Тя е Отвратитено чудовище, Анти-Жена!

    Коментиран от #39

    10:41 20.12.2025

  • 30 Скумриев

    11 0 Отговор
    Спокойно Бабче , нищо няма да има нужда да подкрепяте извън парламента . Вие ,ИТН и още някои ще си вадите хонорари само ако ви поканят в някоя изпаднала медия за пълнеж . Целта на този който " не трябва да е премиер " е изпълнена. В личен план ако някой комунист или милионер социалист все пак реши да е отново във власт ,което си е потомствено заложено за вашите фамилии , ще трябва отново да се прекръства и пребоядисва най-вече в ГЕРБ-НН за да седне на софрата с 10 000 Евро месечна / да се затъкне дано / заплата. Ама там как ще се разбирате с Пеевски и СДС -то си е ваш проблем. Може като до сега -лижейки.

    Коментиран от #44

    10:41 20.12.2025

  • 31 Бойко

    7 0 Отговор
    не може да бъде премиер, ако ще да си стъпи на ушите, но може да помечтае като младеж.

    10:41 20.12.2025

  • 32 ЕстетЪ

    9 1 Отговор
    Изглежда доста нечистоплътна тази жена

    Коментиран от #43

    10:41 20.12.2025

  • 33 Питане

    5 7 Отговор

    До коментар #12 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    И каква е разликата с Боташ,Асен,съден от съдружници,Киро дето всяка дума му е лъжа,дамаджан с 12те кенефа,и т.н?

    Коментиран от #61

    10:42 20.12.2025

  • 34 КАЗВАМ

    9 1 Отговор
    ПАДЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ Е ТАЗИ!

    10:42 20.12.2025

  • 35 Да бе

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бегай брже за 💍":

    Направо опашка са е извила....

    10:42 20.12.2025

  • 36 ТО КАТО БЕШЕ ВОДОПАДА

    9 1 Отговор
    Голем праз. Фани единия удари ДРУГИЯ. А ти защо отиде при него и шишко дори шеф на парламентарната те направиха. ВСИЧКИ ДО ТУК ОТ 35 ГОД УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА ПОД СТРОЙ И В НЯКОЙ ЗАНДАН.

    10:42 20.12.2025

  • 37 Хмм

    9 0 Отговор
    пеевското ДПС не трябвало да бъде част от управлението, а как го слушаше когато беше горе, колко нагло са държеше с хора от опозицията, ехидно се смееше, загуби уважението на свои и чужди, щом Пеевски каза, че председателят трябва да бъде от ГЕРБ и подаде оставка

    10:42 20.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Блез Паскал

    10 1 Отговор

    До коментар #29 от "Народът на Бг":

    Заради подобни Индивиди и културата ни по
    Конституционно прево е на такова ниво,
    и за това се погазва системно Конституцията в България!

    10:43 20.12.2025

  • 40 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    9 0 Отговор
    БОЙКОВЩИНАТА вече ни идва в повече ! В началото се търпеше някак. Но с времето ставаше все по-лошо и по-лошо ! В опитите си да се поправи , ББ правеше нещата още по-пошли , корумпирани и зависими !

    10:43 20.12.2025

  • 41 оня с коня

    1 6 Отговор

    До коментар #20 от "тиквенсониада":

    Не го искат и неговите хора ли?О-хооо,стой та гледай ТВЪРДИЯТ ЕЛЕКТОРАТ на Борисов на какво е способен и ка с МАРШОВА СТЪПКА ще отидем до Машини,Урни и нсякави подобни за да то изведем на Изборите на Най-първото място от всички Първи!

    Коментиран от #54

    10:43 20.12.2025

  • 42 Разбира се че не трябва

    8 1 Отговор
    Както не трябва и ти да се явяваш пред БСПарите, прожно, грухтящо изчерпано ….

    10:44 20.12.2025

  • 43 Цветослава

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "ЕстетЪ":

    Да, доста нечистоплътна тази жена,
    както Физически, така Морално и Психически!

    10:45 20.12.2025

  • 44 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Скумриев":

    тя е на годините на Ивелин и Костадинов от Възраждане

    10:45 20.12.2025

  • 45 123

    4 2 Отговор
    Посмешище

    Коментиран от #56

    10:46 20.12.2025

  • 46 тиквенсониада

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ама":

    Какъв читаФ чиляк търсиш в място , което е подчинено на един ПРОСТАК !?

    10:46 20.12.2025

  • 47 Де факто

    8 1 Отговор
    Тази дама промени мнението си и сега иска да проведе референдум за лева, а преди месеци сама наруши конструкцията . Какъв обрат само....след свалянето й от поста.....

    10:50 20.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 дебеЛ Лебед

    1 1 Отговор
    Защо пък да не сложим лика на Бойко на новите ни пари. А от другата страна този на Делян / да не се сърди , че е пренебрегнат/ !?
    Не е ли добра идея , та дано малко ги умилостивим !

    10:50 20.12.2025

  • 50 Край

    6 1 Отговор
    Боже, Боже, докъде стигнахме с антиселекцията - това нещо да ни обяснява какво трябава и какво не трябва... Обяснявам каква е причината - пропорционалната избирателна система. С тази система магаре и пор и даже кръстоска между тях може да ви стане законодател. Това се лекува с мажоритарни избори в 2 тура. Обаче няма да ви разрешат - трябва да ги наложите.

    10:52 20.12.2025

  • 51 вкиснат оцет

    5 1 Отговор
    това всеки го за тиквата че е за затвора макар да не го казваш
    щото гарван гарван око не вади

    ама теб що те показват с вкиснат вид
    от поредицата епопея на забравените безполезни бръмбари и калинки допринесли за неуспешното минало

    10:53 20.12.2025

  • 52 По името е жена

    5 1 Отговор
    А по лик?
    Антибългарка,мразеща себе си и всичко българско.
    Ако дадем на деца да и рисуват портрет на първо време ще нарисуват къщичка на кокоши крака,а за вътрешния мир-подземния свят.

    10:54 20.12.2025

  • 53 Лельо

    5 1 Отговор
    ставаш, единствено за кръчмар в хоремаг.

    10:58 20.12.2025

  • 54 Хроматид

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "оня с коня":

    Това е така ! Все пак ГЕРБ е лидерско-авторитарна партия от еднолично естество с двуличен управител ! Само Вожда решева , казва и мисли вместо другите. Дори и да има инакомислещ , той няма смелостта да го изрази и си пази мнението за вкъщи и целува тик.вения зад.ник !
    Туй е положението , Пенке !

    10:59 20.12.2025

  • 55 Варна

    7 1 Отговор
    Вярно че Борисов е вреден за властта,но и тази с анцунга и фланелките с реклама на хазарт не трябва изобщо да се изказва!

    11:00 20.12.2025

  • 56 12340

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "123":

    По-добра беше от Цецка Цачка и Кържалийската ПП.

    Коментиран от #60

    11:00 20.12.2025

  • 57 Бих казал

    3 1 Отговор
    Тива Квазимодо е ужасно

    11:00 20.12.2025

  • 58 Вай

    4 1 Отговор
    Потомушто,Те изгониха.А га яде кифтета,Боко Хороший человек!!!Скрий се!!!Авантата Хепис!!!

    11:03 20.12.2025

  • 59 80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬

    0 2 Отговор
    Доклад на Петър Младенов,1989: Другари, докарахме страната до тежки деформации, широко ширеща се корупция
    „Когато говорим за сериозна кризисна ситуация, ние имаме предвид следните явления и тенденции, оказващи силно социално, икономическо, политическо и морално влияние върху общественото състояние на нашето общество
    Дълбоки деформации в обществото и системата на управление.
    -Стагнация в икономическото ни развитие, застрашително изоставане в структурното и технологичното обновяване на икономиката вследствие на груби грешки в стопанската и инвестиционната политика, застрашително нарастване на външния дълг;
    -Увеличение на инфлацията, тежки трудности на вътрешния пазар и в крайна сметка влошаване на жизненото равнище, наличие на широко разпространена корупция;
    -Сериозни поражения в духовния и интелектуален живот на нацията и упадък на основни морални принципи и ценности;
    -Достигане на уродлива степен в развитието на режима на лична власт на Тодор Живков
    -Преди всичко трябва да припомним, че началото на сегашните трудности на страната датира отпреди 15-20 години, но те особено се изостриха през последните две петилетки
    -Изключителна тревога буди стремителното нарастване на задълженията ни в свободно конвертируема валута.
    Брутният дълг на държавата надхвърли 10 млрд.$ Брутните ни задължения неколкократно надвишават годишните постъпления в конвертируема валута. Само лихвите през следващите шест години са 4-4,5 млрд.$"

    Коментиран от #62

    11:04 20.12.2025

  • 60 Ян БибиЯН

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "12340":

    Много , много , много , ама МНОГО по-добра от тези двете !
    А къде впрочем са те сега ? Използвани , изцапани и захвърлени като ненужни от бай Ганьо от Банкя ли ?

    11:09 20.12.2025

  • 61 Налудник

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Питане":

    О, има разлика. Те поне не са пребивали и убивали хора.

    11:10 20.12.2025

  • 62 Само Питам

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "80 години Московска робия стига !!! 🇧🇬":

    Сега е време да робуваме на някой друг ли ? С по-западно изложение ? Правим го успешно. Дори от време на време ни потупват по рамото за насърчаване , а и даже ни подхвърлят храна в паничката. Ей така , за разкош и щедрост !

    11:11 20.12.2025

  • 63 Павел пенев

    4 1 Отговор
    Това го знаят всички, но как ще премахнете неговите измами на изборите?

    11:11 20.12.2025

  • 64 Богат

    3 2 Отговор
    Израелците командват целият свят защото парите са у тях.
    БОКО и ШИШИ пак ще са на върха защото парите са у тях.

    Парата командва и купува всичко.

    11:16 20.12.2025

  • 65 Другари да не се залъгваме

    4 0 Отговор
    Вие повече трудно ше видите парламентът от вътре
    Кви условия за управление и подкрепа кви 5 лв.
    Довиждане

    11:18 20.12.2025

  • 66 ББ пак ще е премиер

    0 1 Отговор
    Кое е е повече- БСП, ако изобщо влязат в следващото НС с 5-6 мандата, или Пеевски с 50 -60 мандата?!Та нещо математиката ти издиша, пък и условия даваш 😂

    11:28 20.12.2025

  • 67 Израждане

    0 1 Отговор
    Костя,Премиер!От моето семейство 7 гласа!

    11:34 20.12.2025

  • 68 Ако Щирлиц

    0 0 Отговор
    направи партия , а Мая Радистката стане президент, ДПС ще бъдат първа политическа сила!

    11:40 20.12.2025

