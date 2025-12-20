Наталия Киселова: Бойко Борисов не трябва да е премиер

В студиото на „Събуди се” по NOVA Наталия Киселова от „БСП - Обединена левица” коментира актуалните политически процеси в страната и условията на левицата за участие в бъдещо управление.
Относно споровете за кабинет 222А, ползван от Делян Пеевски, Киселова беше категорична, че това не е нейно решение. Тя обясни, че разпределението е резултат от споразумение между трите групи, променили Конституцията преди две години - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и тогавашното ДПС.
„Те са определили, че Делян Пеевски ще бъде в този кабинет. Всяка група има пространства на втория етаж съобразно броя народни представители”, поясни Киселова. Тя припомни, че нейната парламентарна група е освободила кабинет, когато е влязла „деветата парламентарна група”.
Киселова очерта две категорични условия за подкрепа на правителство: Бойко Борисов да не бъде министър-председател и „ДПС-Ново начало” да не бъде част от коалицията.
Тя уточни, че не става въпрос за „сглобка”, а за „съвместно управление” между ГЕРБ-СДС, „Има такъв народ” и „БСП - Обединена левица” с цел спиране на политическата криза. Киселова отбеляза, че по различни законодателни теми е имало подкрепа от различни групи - понякога от „Ново начало”, друг път от ПП-ДБ или „Възраждане”. Тя сподели, че е шокирана от „лицемерието”, което се развива в политиката през последните седмици.
По темата за служебния министър-председател Киселова заяви, че списъкът с възможни кандидати е грешка, която ограничава президента. Според нея управителят и подуправителите на БНБ изобщо не трябва да присъстват в него. Тя припомни, че Андрей Гюров води дело пред Съда на Европейския съюз, което е допълнително усложнение.
Относно слуховете за партиен проект на Румен Радев, Киселова коментира, че въз основа на изявленията му, президентът към момента заема своя пост и не вижда индикации той да излиза на политическия терен.
Киселова обърна внимание на липсата на обективност при осъждането на агресията в парламента. „Агресията, и вербалната, и физическата, е абсолютно недопустима. Не сме обективни, когато разделяме народните представители на добри и лоши”, заяви тя.
В края на разговора Наталия Киселова подчерта, че за свободата на словото винаги се плаща цена. Тя даде личен пример за подкрепа на независимата журналистика: „Аз имам абонамент за два електронни сайта - платен, и за три вестника на хартия. Колкото по-свободни са медиите, толкова по-правова ще бъде държавата”.
