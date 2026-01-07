Новини
Времето днес, прогноза за сряда, 7 януари: Жълт код за валежи, силен вятър и поледици

7 Януари, 2026 03:00, обновена 7 Януари, 2026 02:08 627 0

Максималните температури ще са между 2° и 17°, в София - около 11°

Снимка: БНТ
През нощта вятърът ще отслабне. Над източните райони ще бъде ясно, но в останалата част от страната ще бъде облачно и мъгливо, а на места в Югозападна България ще превалява дъжд.

Температурите ще останат в широки граници, минималните - от 0° и 14°, в София - около 5°, а максималните - между 2° и 17°, в София - около 11°. Ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд.

В по-голямата част от страната ще продължи да духа умерен и силен южен вятър, но от северозапад ще започне да нахлува по-студен въздух и с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък, по-значителни в крайните южни райони от страната.

В планините ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Ще бъде с валежи, по-значителни в масивите от Южна България.

В четвъртък валежите ще продължат. Ще бъде ветровито. Температурите ще се понижават и в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг.

През нощта срещу петък валежите ще спрат, а в петък ще бъде слънчево, но с намалението на облачността минималните температури съществено ще се понижат и в цялата страна ще бъдат отрицателни.

В събота и неделя отново ще вали, през първия ден в източните и крайните южни райони - все още дъжд, но в неделя в цялата страна валежите ще са от сняг.


