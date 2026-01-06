Васил Велев призова Тръмп да прибере Кая и Урсула

Имах не лош план за момичетата от снимката - подават си оставките, отиват в манастир и се молят до края на дните си за опрощаване на греховете си. В т.ч. и за съсипване на индустрията на ЕС. Корупцията. Греховете на семействата им.

Това написа във "Фейсбук" Васил Велев.

На тяхно място се избират читави професионалисти, които не ни се правят на началници, а бачкат в интерес на народите на Европа. Още има шанс, макар и избледняващ.

Но този план се проточи. А смелите и решителни действия на колегата Тръмп ме наведоха на други мисли. Г-н Тръмп, имам хора в Брюксел. Може да окажем логистична подкрепа. Ела и ги прибери, моля те!