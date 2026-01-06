Новини
Васил Велев призова Тръмп да прибере Кая и Урсула

Васил Велев призова Тръмп да прибере Кая и Урсула

6 Януари, 2026 20:43 1 077 34

Но този план се проточи

Васил Велев призова Тръмп да прибере Кая и Урсула - 1
Снимка: Фейсбук/Васил Велев
Факти Факти

Имах не лош план за момичетата от снимката - подават си оставките, отиват в манастир и се молят до края на дните си за опрощаване на греховете си. В т.ч. и за съсипване на индустрията на ЕС. Корупцията. Греховете на семействата им.

Това написа във "Фейсбук" Васил Велев.

На тяхно място се избират читави професионалисти, които не ни се правят на началници, а бачкат в интерес на народите на Европа. Още има шанс, макар и избледняващ.

Но този план се проточи. А смелите и решителни действия на колегата Тръмп ме наведоха на други мисли. Г-н Тръмп, имам хора в Брюксел. Може да окажем логистична подкрепа. Ела и ги прибери, моля те!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЧУДЯ СЕ

    17 37 Отговор
    ЗАЩО ПУБЛИКУВАТЕ КРЪЧМАРСКИ ИЗЦЕПКИ...И КОЙ Е ТОЯ ВЕЛЕВ...СПРЕТЕ С ТЪПОТИИТЕ....

    Коментиран от #7, #17

    20:49 06.01.2026

  • 3 Даниел Немитов

    18 11 Отговор
    Ха-ха!!! Назначеният за бизнесмен от КГБ се жалва от корупция?!? Мила родна картинка! Ама за Чекмеджан и Магнитището не се сеща?

    20:50 06.01.2026

  • 4 12343211

    27 5 Отговор
    Евала.

    20:50 06.01.2026

  • 5 и за

    30 4 Отговор
    какво са му на Тръмп двете кукувици? И без друго той не ги брои за живи, а и петрол нямат, пари нямат, нищо нямат. Тръмп може да е леко изкукал, ама чак толкова не е.

    Коментиран от #10

    20:51 06.01.2026

  • 6 Пич

    28 2 Отговор
    Чак пък !!! На тези двете им е достатъчно да им вземеш шофьорите и да ги пуснеш в едно кръгово , и ще обикалят двадесетина години докато излязат !!!

    20:51 06.01.2026

  • 7 Аз се чудя

    6 13 Отговор

    До коментар #2 от "ЧУДЯ СЕ":

    Кой си ти. Мислиш се за някой си......

    Коментиран от #34

    20:52 06.01.2026

  • 8 НЯКОЙ

    7 16 Отговор
    Трябва ли да се публикуват мнения на изкукуригали хора? Сайта на държава от ЕС ли е? Такива мнения в социалните мрежи, където се кефят всички откачалки.

    20:52 06.01.2026

  • 9 Долу ЕС

    13 7 Отговор
    браво!!!!

    Коментиран от #23, #24

    20:53 06.01.2026

  • 10 Точно

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "и за":

    в целта.

    20:53 06.01.2026

  • 11 Голям

    8 20 Отговор
    Какъв може да е Васил Велев, освен русофилски боклук? Скърцате ли със зъбки, русофили скапани... вече приехме еврото???

    Коментиран от #12, #13, #22

    20:54 06.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тракиец 🇺🇦

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Голям":

    Да ти се.ра на еврото и на теб в у.стата соросоидно го.вно антибългарско

    20:56 06.01.2026

  • 14 Фейк на часа

    10 3 Отговор
    Гарантирам ви на 10000%.
    Ако Тръмп проведе операция на американските командоси с ареста на Урсула и Кая и
    тяхното изправяне пред съд в САЩ, в цяла Европа ще има всенародни тържества
    и празнувания. Съпоставими с празнуванията в цяла Великобритания при кончината
    на Маргарет Тачър, когато всички излязоха на улиците и започнаха да пеят:
    "Вещицата умря, празнувайте !"

    20:56 06.01.2026

  • 15 Евродебил

    10 3 Отговор
    Па прв е човека.По късни доби да ги извличат от спалните им и при Мъдуро.

    20:57 06.01.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    10 3 Отговор
    Подкрепям плана!!

    20:57 06.01.2026

  • 17 Велев е ДС ченге

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "ЧУДЯ СЕ":

    Най-добре е Тръмп да прибере Боко, Шиши и Велев

    20:57 06.01.2026

  • 18 Хаха

    4 9 Отговор
    Васил Велев е едим смахнат трол. Защо ни занимавате с неговите глупости.

    Коментиран от #26

    20:58 06.01.2026

  • 19 Да прибере и

    7 3 Отговор
    зеленият наркоман със златните му кенефи

    20:58 06.01.2026

  • 20 Тони

    3 8 Отговор
    Кой е па тоя мамут Васил Велев да призовава да дойде Тръмп него да го прибере най добре един психар по малко

    20:58 06.01.2026

  • 21 Отец Нахърфорий

    2 1 Отговор
    Късно е чадо, шанс вече няма. Дори и избледняващ.Филмът скоро свършва

    20:59 06.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ко речи?

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Долу ЕС":

    Нещо не си разбрал.Публикацията му не е в стил "долу ЕС", а оздравяване на ЕС.

    21:01 06.01.2026

  • 24 Тъпото руско говедо

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Долу ЕС":

    Забрави да допълниш... "Да живее цар Путин", "Да живее Сталин", "Да живее Хитлер"... хайде да живее и Тръмп, толкова завиждащ на Путин, че може да си прави каквото си ще с Русия... тоя американски боклук накрая ще се примоли за руско гражданство, щото американците ще го искат мътртъв след мизериите които направи и продължава да прави... като идиот с картечница.

    Коментиран от #25

    21:01 06.01.2026

  • 25 Tи пък забрави да дпълниш:

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Тъпото руско говедо":

    Да са живи и здрави карлуковските санитари, че са ти разрешили да пишеш на компютъра на старшата сестра.

    21:03 06.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Урсула от Брюксел

    0 1 Отговор
    Обособи се една гупа която нито е русофилска нито русофобска а про-тръмпистка.Тия евроинтегрираните някък започнаха да осъзнават,че не Шаломов,а Тръмп е голямата заплаха за тях.Русофилите пък все още не се усещат,че той и на тях го....а да не казвам какво.И се появява нова доктрина в която бизнеса и интереса на САЩ стоят над всичко.ЕССС плаща масрафите покрай украйна на САЩ,а пък жидовете в москва напират да възстановяват украйна в коята САЩ си уредиха сериозно икономическо присъствие само за територия.А бе майтапа е пълен и да ни е жив и здрав Тръмп.Аз съвсем скоро и без война го виждам как ще стъпи икономически в Русия,след като разчисти ЕСССР.

    21:06 06.01.2026

  • 29 Ццц

    5 2 Отговор
    Съществата от снимката са най-голямата напаст за Европа в историята на континента. На второ място е чумата

    21:06 06.01.2026

  • 30 Матеи Миткалото

    2 1 Отговор
    В.Велев - истински мъж, българин и родолюбец.

    21:08 06.01.2026

  • 31 Точно тия двете овце

    3 1 Отговор
    Отвращават повечето хора от Евросъюза.
    Не съм срещу него но с тия управленци начело - мерси ,не , благодаря Дразнят с налагането на измислени правила и глупости.Ами само настройват европейските народи срещу себе си...Айде чао!

    21:09 06.01.2026

  • 32 Те щото

    0 1 Отговор
    българските пратеници много Убави !

    21:10 06.01.2026

  • 33 да ве да

    0 0 Отговор
    Притрябвали са му на г-н Бай Дончо кокошки, сякаш в САЩ си няма достатъчно😅

    21:10 06.01.2026

  • 34 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Аз се чудя":

    Горкият Васко, няма да има парички от пасоля...

    21:12 06.01.2026

