Желязков: Мицотакис увери, че въпросът с блокадата по границата ще е решен в близките дни

Получих уверение от премиера Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.
В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите от страна на гръцките фермери на граничните пунктове и основни пътни артерии между Гърция и България, съобщиха от правителствената пресслужба.
Желязков подчерта, че темата е от значение не само на двустранно ниво, но също така касае нормалното функциониране на европейските транспортни коридори, на общия пазар и свободното движение на хора и стоки.
Това е въпрос, който е в интерес на българските превозвачи, но в същото време е и в интерес и на гръцката индустрия, на гръцките фермери, заяви премиерът и припомни също, че България и Гърция са част от шенгенското пространство.
„Говорим за принципи, които са наднационални“, добави Желязков.
Премиерът беше категоричен, че позицията на българските превозвачи е справедлива и правителството работи в нейна защита.
1 ?????
Ако да, вярваме ви.
22:15 06.01.2026
2 в близките дни
22:17 06.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Патриот
Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето
22:21 06.01.2026
5 Берлин
22:21 06.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Спецназ
Около Коледа нЕмата работа, баце и започват "Блокада" на границата!
Тираджиите докато чЕкат по 3-4 дена я У.РАХА, ВЕ!
Има боклуци повече от Люлин!
Та гърците закарват 1000 трактора и блокират.
И се започва, баце едни УЗАКИ, едни Сиртаки и скари!
Правителствата се дърпат, дърпат и накрая ЗЪРНАРИТЕ пак печелят по- високи субсидии-
нещо като да работиш 3 дена а да взимаш надник всеки ден!
ТЕХНИТЕ субсидии са двойно по-високи от на нашите, които пак са високи.
И още ИСКАТ! О, САГАПО!
Коментиран от #8
22:22 06.01.2026
8 Ганчак
До коментар #7 от "Спецназ":Гърция в ЕС 1981
Гърция Юру 2001
Къде си ти вяяяяяяяя, ГАНЯ
22:30 06.01.2026
9 Мицотакис е разкарал с малко увъртания
22:31 06.01.2026
10 Кои е Желязков?
22:33 06.01.2026
11 Водопадис Педеракис
22:39 06.01.2026
12 Никой
Какви са ти правата - все пак.
22:41 06.01.2026