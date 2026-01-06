Новини
Желязков: Мицотакис увери, че въпросът с блокадата по границата ще е решен в близките дни

Желязков: Мицотакис увери, че въпросът с блокадата по границата ще е решен в близките дни

6 Януари, 2026 22:12

Темата е от значение не само на двустранно ниво, но също така касае нормалното функциониране на европейските транспортни коридори

Желязков: Мицотакис увери, че въпросът с блокадата по границата ще е решен в близките дни - 1
Снимка: Министерски съвет
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Получих уверение от премиера Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни. Това заяви министър-председателят Росен Желязков след разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

В Париж, където участваха в срещата на Коалицията на желаещите, двамата обсъдиха темата за блокадите от страна на гръцките фермери на граничните пунктове и основни пътни артерии между Гърция и България, съобщиха от правителствената пресслужба.

Желязков подчерта, че темата е от значение не само на двустранно ниво, но също така касае нормалното функциониране на европейските транспортни коридори, на общия пазар и свободното движение на хора и стоки.

Това е въпрос, който е в интерес на българските превозвачи, но в същото време е и в интерес и на гръцката индустрия, на гръцките фермери, заяви премиерът и припомни също, че България и Гърция са част от шенгенското пространство.

„Говорим за принципи, които са наднационални“, добави Желязков.

Премиерът беше категоричен, че позицията на българските превозвачи е справедлива и правителството работи в нейна защита.


  • 1 ?????

    10 0 Отговор
    Желязков и Мицотакис-младши питали ли са гръцките фермери?
    Ако да, вярваме ви.

    22:15 06.01.2026

  • 2 в близките дни

    10 0 Отговор
    е нещо като а дано, ама надали. Желязков до самия край ще си остане нелеп и абсолютно несъстоятелен. Дано поне водопадът на Хаяшито да проработи, щото с такъв собственик е твърде малко вероятно.

    22:17 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Патриот

    4 2 Отговор
    И пак питаме:Защо Борисов се страхува от пряк дебат с Асен Василев?

    Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето

    22:21 06.01.2026

  • 5 Берлин

    7 0 Отговор
    Всички в париж, среща се казва Решителни,баба микрон ще им раздава Шамарите, Райхсминистър усрула ще ги снима.ха ха ха,пародия на политиците, заедно със зелята.

    22:21 06.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Спецназ

    6 2 Отговор
    Гърците с тракторите когато имат работа пролетта всички са на полето.

    Около Коледа нЕмата работа, баце и започват "Блокада" на границата!

    Тираджиите докато чЕкат по 3-4 дена я У.РАХА, ВЕ!
    Има боклуци повече от Люлин!

    Та гърците закарват 1000 трактора и блокират.

    И се започва, баце едни УЗАКИ, едни Сиртаки и скари!


    Правителствата се дърпат, дърпат и накрая ЗЪРНАРИТЕ пак печелят по- високи субсидии-

    нещо като да работиш 3 дена а да взимаш надник всеки ден!

    ТЕХНИТЕ субсидии са двойно по-високи от на нашите, които пак са високи.

    И още ИСКАТ! О, САГАПО!

    Коментиран от #8

    22:22 06.01.2026

  • 8 Ганчак

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Спецназ":

    Гърция в ЕС 1981
    Гърция Юру 2001
    Къде си ти вяяяяяяяя, ГАНЯ

    22:30 06.01.2026

  • 9 Мицотакис е разкарал с малко увъртания

    5 0 Отговор
    Гербаджииският нелагетимен навлек .

    22:31 06.01.2026

  • 10 Кои е Желязков?

    5 0 Отговор
    Собственик на водопад. С вода със съмнителен произход.

    22:33 06.01.2026

  • 11 Водопадис Педеракис

    3 0 Отговор
    Ла пай куракис

    22:39 06.01.2026

  • 12 Никой

    0 0 Отговор
    Като си в оставка - откъде ти дават заплатка.

    Какви са ти правата - все пак.

    22:41 06.01.2026

