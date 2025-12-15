Спорен доктор хонорис кауза e номиниран от Медицински университет - Пловдив

Предстоящо обявяване за доктор хонорис кауза в лицето на бившия ректор Георги Паскалев планира Медицинския университет в Пловдив. Решението предстои да бъде взето на заседание на Академичния съвет, а тържествената церемония ще се проведе на 18 декември.

Понастоящем доц. Паскалев е член на настоятелството на университета, който ръководи в периода от 2003 до 2011 година.

Същевременно обаче номинацията му съвсем не е безспорна, тъй като негови колеги водят наказателни дела от частен характер за уронване на престижа си във връзка с негови публични изказвания.

Медицинският университет в Пловдив в периода от 2023 година насам стана обект на редица юридически проблеми, свързани с провежданите процедури по академично кариерно израстване в него, включително и с осъдителни решения, отменящи актове на ръководството му.

Предстои и произнасяне на съда относно законността на редица дискриминационни клаузи включени във вътрешните му правилници.