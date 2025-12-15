Новини
България »
Спорен доктор хонорис кауза e номиниран от Медицински университет - Пловдив

Спорен доктор хонорис кауза e номиниран от Медицински университет - Пловдив

15 Декември, 2025 14:36 868 3

  • доктор хонорис кауза-
  • медицински университет-пловдив-
  • георги паскалев

Понастоящем доц. Паскалев е член на настоятелството на университета

Спорен доктор хонорис кауза e номиниран от Медицински университет - Пловдив - 1
Снимка: Факти
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предстоящо обявяване за доктор хонорис кауза в лицето на бившия ректор Георги Паскалев планира Медицинския университет в Пловдив. Решението предстои да бъде взето на заседание на Академичния съвет, а тържествената церемония ще се проведе на 18 декември.

Понастоящем доц. Паскалев е член на настоятелството на университета, който ръководи в периода от 2003 до 2011 година.

Същевременно обаче номинацията му съвсем не е безспорна, тъй като негови колеги водят наказателни дела от частен характер за уронване на престижа си във връзка с негови публични изказвания.

Медицинският университет в Пловдив в периода от 2023 година насам стана обект на редица юридически проблеми, свързани с провежданите процедури по академично кариерно израстване в него, включително и с осъдителни решения, отменящи актове на ръководството му.

Предстои и произнасяне на съда относно законността на редица дискриминационни клаузи включени във вътрешните му правилници.

Спорен доктор хонорис кауза e номиниран от Медицински университет - Пловдив


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 родител

    6 1 Отговор
    В България има 3600 професори и 6000х. доценти , като това е рекорд в света по глава на населението ,а образованието ни не на нивото на Африка .А за генералите нищо не пиша ,защото са повече и от войниците ни !!

    Коментиран от #2

    14:45 15.12.2025

  • 2 Може би Шумен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "родител":

    е градът с най- много доценти и професори на глава от населението в света! Гинес, къде си?

    15:09 15.12.2025

  • 3 Хехе

    0 0 Отговор
    След "доктор хонорис кауза" Христо Стоичков, не може да има никакви спорове по темата!

    16:09 15.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове