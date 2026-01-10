Новини
Мартин Димитров: Целта на ПП–ДБ е да спечели убедително следващите избори

Мартин Димитров: Целта на ПП–ДБ е да спечели убедително следващите избори

10 Януари, 2026 21:44, обновена 10 Януари, 2026 20:58

  • мартин димитров-
  • пп-дб-
  • политика

Усилията трябва да са насочени към честен вот, заяви представителят на Демократична България

Мартин Димитров: Целта на ПП–ДБ е да спечели убедително следващите избори - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

ПП–ДБ няма да подкрепи евентуално правителство, сформирано с третия мандат, който предстои да бъде връчен от президента Румен Радев.

Това заяви депутатът от коалицията Мартин Димитров в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS.

По думите му не съществува реална възможност с третия мандат да бъде излъчено стабилно и работещо управление. „Дори да се стигне до такова правителство, ПП–ДБ няма да го подкрепи“, каза Димитров, като уточни, че позицията все още не е официално обсъждана, но според него това ще бъде и окончателното решение на коалицията.

Димитров подчерта, че с ПП–ДБ не е воден разговор за това кой ще бъде служебен министър-председател. „Това е изцяло решение на президента“, заяви той и добави, че най-важното в предстоящия период е гарантирането на честни избори.

По темата за машинното гласуване Мартин Димитров припомни, че този тип вот се използва в България от близо 20 години. „За този период няма установени злоупотреби с машинното гласуване. Когато има машини, няма тъмна стаичка и няма конкретни примери за манипулации“, каза той. По думите му ПП–ДБ вече са внесли законопроект, свързан с машинното гласуване.

Депутатът отправи и политическа критика към ГЕРБ, като заяви, че партията дълго време се е определяла като дясна, но с управлението си с „Има такъв народ“ е навлязла в левия политически спектър.

Мартин Димитров подчерта, че целта на ПП–ДБ е коалицията да спечели убедително следващите избори. По думите му сега е моментът да говорят с хората от протестите и да постигнат реален политически резултат. Той беше категоричен, че ПП–ДБ няма да участва в управление с ГЕРБ, „ДПС – Ново начало“ или „Възраждане“.

В коментар за въвеждането на еврото Димитров заяви, че има технически проблеми, свързани с процеса, за което според него основна вина носи настоящото правителство заради „лошо проведена информационна кампания“. Той посочи, че се наблюдават административни затруднения в банките при обмяната на малки суми в евро и призова Българската народна банка и търговските банки да предприемат мерки за облекчаване на процедурата.


  • 1 Сатана Z

    34 5 Отговор
    Я пак?

    21:00 10.01.2026

  • 2 Или

    44 5 Отговор
    Мартин, Мартинеее!!! А дали пак ще направите мръсна сглобка с ГЕРБ/ДПС!? Веднъж предатели, цял живот предатели!!!

    Коментиран от #41

    21:00 10.01.2026

  • 3 малтин димитлоф аутиста

    36 5 Отговор
    бълнувай буден, не пречиш

    21:00 10.01.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    32 6 Отговор
    Виц на деня 🤣🤣😂😂

    21:00 10.01.2026

  • 5 Драги

    21 5 Отговор
    Слушатели

    21:00 10.01.2026

  • 6 Исторически парк

    38 5 Отговор
    Тия джендъри за да спечелят трябва половин България да обърне резбата 🤣🤣😂

    21:01 10.01.2026

  • 7 аве писари

    34 3 Отговор
    кво само ни ги набутвате тез стари муцуни един след друг кво казали
    доказани некадърни

    21:01 10.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    34 2 Отговор
    Наистина не знам как може да гласуваш за този!!! През живота си пирон не е забил - цял живот паразит на обществена издръжка. И всъщото време нищо за никого не е направил освен да си продаваа държавата!
    Ако от такъв като мартинчо не те лъха на погнуса - нещо сбъркано има с тебе!

    21:05 10.01.2026

  • 9 Малтинчо,

    29 2 Отговор
    иглай си там с иглачките, не се плави на много отволен.
    Лазбла ли?

    Коментиран от #13, #16

    21:05 10.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Червената шапчица

    30 2 Отговор
    Този шушляк няма един работен ден в живота си. Винаги е бил на държавна издръжка. Кърлеж, който само смуче от снагата на бедната ни държавица...

    21:06 10.01.2026

  • 12 А реално

    15 2 Отговор
    Да влезе в парламента.

    21:06 10.01.2026

  • 13 Айде бе

    10 4 Отговор

    До коментар #9 от "Малтинчо,":

    Иди при дядя Ваня да те дондурка и не се обаждай навън....

    21:07 10.01.2026

  • 14 Малтинката

    16 2 Отговор
    джафка и той от килера за кокал, ама няма зъбки.

    21:07 10.01.2026

  • 15 Верно ли

    20 2 Отговор
    Да не дава Господ (че вече не знам какво друго да кажа)!

    21:08 10.01.2026

  • 16 Коментар 13

    10 2 Отговор

    До коментар #9 от "Малтинчо,":

    Се отнася за малтинчо.....🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    21:09 10.01.2026

  • 17 Верно ли

    19 2 Отговор
    Само им вижте физиономиите на тия! Даже и Асансьора изглежда извор на интелект пред тях!

    21:09 10.01.2026

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    16 2 Отговор
    Мечтите поне са безплатни....
    Тия в коя вселена живеят?!

    21:10 10.01.2026

  • 19 ококоp по пеньоар 🌈🌈🌈

    16 2 Отговор
    cлeд мaлкo aлaбaлa c кoдa нa мaшинитe и флaшкитe нa пpoлeт пп-дб-тaтa пaк cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    21:11 10.01.2026

  • 20 Айде бе наглец

    13 2 Отговор
    Ходи при дядя Ваня да те дондурка бе нищожество

    21:11 10.01.2026

  • 21 ШЕФА

    18 2 Отговор
    Какво ще спечелите Бе хомо либерални олигоф..... ще спечелите комбинация от два пръста с преобладащ средния !

    21:11 10.01.2026

  • 22 що така

    16 2 Отговор
    ни ги набутвате тез стари хиени един след друг кво казали
    доказани некадърни

    21:12 10.01.2026

  • 23 оня с питон.я

    16 2 Отговор
    Марш бе долни крадливи фашистки комунета.

    21:13 10.01.2026

  • 24 Ейййййй костовистки отломки

    14 2 Отговор
    Не разбрахте ли ,че само дразните хората .Абееееейййййй скрийте се и не се показвайте никъде бееееее мишкииииииии НИЩО НЕ СТАВА ОТ ВАС!!!!!

    Коментиран от #29, #32

    21:14 10.01.2026

  • 25 Промяна

    11 3 Отговор
    МЛАДИТЕ НА ПЛОЩАДА ИСКАТ ТОЗИ ИНДИВИД ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ

    Коментиран от #34

    21:14 10.01.2026

  • 26 Промяна

    9 3 Отговор
    МЛАДИТЕ НА ПЛОЩАДА ИСКАТ ТОЗИ ИНДИВИД ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ

    21:15 10.01.2026

  • 27 Ъхъъъъъъ....

    8 3 Отговор
    Страните от Европа се борят да увеличат армиите си - какъв е планът на ПП–ДБ ? Аре да се записват и да не се занимават с избори моля

    21:16 10.01.2026

  • 28 Коки

    12 2 Отговор
    Тоя взе жълтата фланелка за днес.

    21:16 10.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 В някоя детска градина

    10 3 Отговор
    Може и да може да спечели убедително някакви следващи избори за кетеринг ПП–ДБ . За друго се съмнявам

    21:18 10.01.2026

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 5 Отговор
    ЦЕЛТА НА ПП - ДБ Е ..................... ДА СПЕЧЕЛИ УБЕДИТЕЛНО НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ , В ......................... СГЛОБКА С ФАШИСТИТЕ НА РУМЕН РАДЕВ (МИСТЪР МУНЧО) И КОСТАДИН КОПЕЙКИН ...................... ФАКТ !

    21:18 10.01.2026

  • 32 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Ейййййй костовистки отломки":

    На село, кога почнат да колят свинките по Коледа, щом заквичи първото прасе в някой двор, то скоро заквичават и останалите в селото, дори преди да дойде при тях коляча. Благодаря Ти Господи, че ме запази жив да чуя тяхното квичене.
    Бойко ще им види сметката именно с магистралите и строежите. След 10.11.1989г. за да не може народът да потърси сметка от комунистическите дерибеи, държавата бе съвсем организирано и по план от ДС, тотално разсипана. Със стопиране и нищоправене от страна на властта, народът бе докаран на границата на оцеляване, за да няма физическа възможност да потърси сметка за дерибействата на комунистите през така наречения социалистически период.
    Тези които се надяват да се докопът до властта, са като лисицата която вървяла след коча защото видяла, че м?дите му се клатят.

    21:21 10.01.2026

  • 33 ха ха хааа

    7 2 Отговор
    Да спечели , още -по - па ""убедително " ... Смееех ..

    21:22 10.01.2026

  • 34 ПРЕМЕНЕН ТУКА СИ ТОЧЕН.

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Промяна":

    Този и и другите от ппдб не стават, но ТВОЯТ ТУУУЛУП ШИШКОТО И ОКОЛО ТЯХ ХЕПТЕН НЕ СТАВАТ. НАРОДА МЛАДИТЕ ИЗЛЯЗОХА ЗА ДА ГИ МАХНАТ ТЯХ. И НИКОЙ НЕ Е КАЗАЛ, ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ ЗА ППДБ ПОНЕ БОЛШЕНСТВОТО. ВСИЧКИ СА МАСКАРИ ПРЕЗ ТОЯ ПРЕХОД. ТРЯБВА НОВИ ХОРА НЕ ОПЕТНЕНИ УМНИ С МОРАЛ И СЪВЕСТ. И ДА РАЗОБЛИЧИ ВСИЧКИ ОТ КОТИЛОТО НА УЖ ДЕМОКРАТИТЕ ДЕМОНИ.

    21:25 10.01.2026

  • 35 Гост

    9 2 Отговор
    Смешници.

    Тия още не са съблекли пеньоарите от снощните оргии ....

    21:26 10.01.2026

  • 36 големсмях

    6 1 Отговор
    А пък аз искам тате да ми купи колело ....ама ....

    21:27 10.01.2026

  • 37 нннн

    6 2 Отговор
    Да се научи да лети е по- постижима цел за Мартин. Нека размахва ръце - може и да успее. Но първа политическа сила сглобкаджиите не могат да станат. И за втора е съмнително, след като ни набутаха в еврозоната...

    21:28 10.01.2026

  • 38 Безпартиен

    2 6 Отговор
    Ние безпартийните все се питаме:
    Защо лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
    се страхува от дебат с
    с лидерът на ПП Асен Василев?

    Движение инициативи на безпартийните граждани-Приятели на слънцето

    Коментиран от #49

    21:28 10.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 уахахаха

    7 1 Отговор
    маЛтинчо ме развесели!

    21:33 10.01.2026

  • 41 САНДОКАН

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Или":

    На кораба предателите ги хвърлят в океана , а тези доказани предатели искат кораба да управляват. Няма как , вече са във водата.

    21:53 10.01.2026

  • 42 Доктор

    5 1 Отговор
    От ГЕРБ ми се повдигаше, а от тези нищожества ми се повръща.

    21:56 10.01.2026

  • 43 Някой

    6 1 Отговор
    Чак толкова много глупаци, които да гласуват за вас, няма. З щастие на нормалните българи.
    За вас само път надолу. И после на самолета и при господарите ви.

    22:01 10.01.2026

  • 44 Деций

    6 1 Отговор
    МаЛтинчо няма как да стане това,и Ви го знаете.Не сте пораснали много, 40 мандата макс ще вземете.

    22:01 10.01.2026

  • 45 АЙЙЙЙДЕЕЕЕЕ

    4 1 Отговор
    ПОЧНАХА ДА ИЗПЛУВАТ УТАЙКИТЕ

    22:03 10.01.2026

  • 46 Тъмен субект

    2 1 Отговор
    Опазил ни Господ ппдебейците да спечелят! Страшна картина е това!

    22:18 10.01.2026

  • 47 Георгиев

    0 1 Отговор
    Този ограничен човек се точи за депутат и се заглежда пак в министерските кресла. А е наистина ограничен. Трябва да се смени системата в избирателния закон. До три мандата и толкова. И половината депутатски места да са мажоритарни. Такива като този Мартин, Ментата, стигнаха до пенсия с депутатски заплати и още отгоре

    22:24 10.01.2026

  • 48 Стига вече

    0 0 Отговор
    Мартине, детското парти е по надолу по улицата .звъняха да търсят клоуна..ходи натам смешник

    22:25 10.01.2026

  • 49 Валтер Шеленберг

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Безпартиен":

    Я си е.и м.йката

    22:27 10.01.2026

