Надежда Бобчева: Заради очакваните валежи през нощта в готовност са 160 снегопочистващи машини

Всички спорове, свързани с обществените поръчки и договорите за сметосъбиране в София, в момента се разглеждат от Върховния административен съд. Това заяви заместник-кметът по екология на Столичната община Надежда Бобчева в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS.
По думите ѝ анексите за увеличение на цените с 19% в зона 1 и зона 2 са сключени към действащи договори от 2020 г. и са съобразени с тълкуване на Агенцията за обществени поръчки, към която общината е отправила официално запитване. „Ние се съобразихме с даденото тълкувание“, подчерта Бобчева.
Тя определи цялата процедура по възлагане на услугата като изключително проблемна. „Тази поръчка отиде в ада – всичко беше обжалвано и в момента всичко е в съда“, каза зам.-кметът и допълни, че всички позиции, свързани с кризата с боклука в столицата, са предмет на съдебни спорове.
Бобчева увери, че въпреки това Столичната община прави всичко възможно да предоставя качествена услуга на гражданите. Тя уточни, че договорът със „Софекострой“ е подписан на 23 декември 2020 г., като това е традиционна дата – и предишният договор за почистването на район „Красна поляна“ е бил сключен на същата дата. Новият договор е подписан веднага след изтичането на стария и с него е обединена зона 6, включваща районите „Люлин“, „Красна поляна“ и „Красно село“.
По отношение на цените Бобчева обясни, че са заложени прогнозни стойности, тъй като услугите варират в различните райони. Като пример тя посочи по-честото събиране на едрогабаритни отпадъци в районите „Кремиковци“ и „Нови Искър“.
Относно зона 3 – районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ – зам.-кметът посочи, че процедурата е приключила без избран изпълнител, което е довело до съдебен спор. Отстранената фирма е обжалвала решението и делото вече е във Върховния административен съд. За район „Изгрев“ извозването на отпадъците временно се извършва от районната администрация, като услугата се финансира от Столичната община.
Бобчева подчерта, че в по-голямата част от зоните услугите по сметосъбиране и извозване не са прекъсвани. Тя отчете 2025 г. като рекордна по отношение на производство и износ на алтернативно гориво, както и по приходи от продажбата на отделно събрани рециклируеми материали.
По повод предложението на БСП за освобождаване от такса смет за засегнатите райони, Надежда Бобчева заяви, че според нея това е „по-скоро популистко решение“.
Зам.-кметът коментира и метеорологичната обстановка. Заради очакваните валежи от дъжд и сняг през нощта в готовност са 160 снегопочистващи машини.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #7, #10
21:07 10.01.2026
2 мдаа
21:08 10.01.2026
3 терзийко е неадекватен
21:10 10.01.2026
4 Госпожо
21:13 10.01.2026
5 Хи хи хи
21:16 10.01.2026
6 Мнение
ВЕЧЕ СМЕ 10ТИ ЯНУАРИ 26ТА, А ВСЕ ОЩЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ МАГАЗИНИТЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ВРЪЩАТ ЛЕВОВЕ, ПОНЕЖЕ В СТРАНАТА НЯМА ДОСТАТЪЧНО КЕШ В ЕВРО!!!
ИЛИ УДЪЛЖЕТЕ СРОКА ЗА ЛЕВА И ЕВРО, ИЛИ ДОКАРАЙТЕ ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО КЕШ И ОСИГУРЕТЕ МАШИНИ ЗА ПРОВЕРКА НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ!!!
НЕ МОЖЕ ГОДИНИ НАРЕД ДА НИ ОБЯСНЯВАТЕ ЗА "КЛУБА НА БОГАТИТЕ" (НА ЗАРОБЕНИТЕ) И КОГАТО В КРАЙНА СМЕТКА НИ НАТИКАХТЕ НАСИЛА В ТАЯ ЗОНА, ДА НЯМА ДОСТАТЪЧНО КЕШ ЗА ВСИЧКИ!!!
БЪЛГАРИТЕ (МНОЗИНСТВОТО) ПРЕДПОЧИТАМЕ ПАРИТЕ В БРОЙ (ПУСНЕТЕ АНКЕТА АКО НЕ ВЯРВАТЕ), А НЕ ДИГИТАЛНОТО ПЛАЩАНЕ, В КОЕТО СЕ ДАВА ОТЧЕТ КОЛКО ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК ПРАВИМ ПРИ СЪОТВЕТНИТЕ ПОКУПКИ!!!
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДОСТАВЕТЕ ДОСТАТЪЧНО ЕВРОВИ БАНКНОТИ, ИЛИ ВЪРНЕТЕ ОБРАТНО ЛЕВА И ВАЛУТНИЯ БОРД, ПЛЮС ЗЛАТОТО ОБРАТНО ОТ ФРАНКФУРТ!!!
ВИЖДАМ, ЧЕ НАРОДЪТ НИ ЗАПОЧВА ДА СЕ ИЗНЕРВЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ С ВСЕКИ ИЗМИНАЛ ДЕН, ЗА НЕНОРМАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ, КОИТО РЪКОВОДСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА НИ ПРОВЕЖДАТ!!!
КРАЙНО ВРЕМЕ Е НАРОДЪТ ДА СИ ВЪРНЕ КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ДЪРЖАВАТА СИ!!!
21:19 10.01.2026
7 Мнение
До коментар #1 от "Сатана Z":Добре разсъждаваш, но СПРИ да правиш реклама на дявола с този ти псевдоним!
Толкова ли няма друго дето да измислиш???
Коментиран от #12
21:24 10.01.2026
8 Дрътия Софианец
21:25 10.01.2026
9 Боруна Лом
21:26 10.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Лумпен
А отговорните да си вършат работа!
Без да са изненадани !
И без да се оправдават...!
21:30 10.01.2026
12 Сатана Z
До коментар #7 от "Мнение":Ако Дяволът се нарича Р-36М («Satan", по класификаця на НАТО SS-18),защо не?
Коментиран от #15
21:38 10.01.2026
13 терзийко
21:45 10.01.2026
14 Само
21:45 10.01.2026
15 Мнение
До коментар #12 от "Сатана Z":Рекламираш злото, чрез псевдонима си, понеже нато класифицира неква ракета (вероятно), и това е ОК за теб?!
Невероятна логика?!
Като толкова ти допадат имената на ракети, има "сармат", "кинжал", "орешник"! :D (в кръга на шегата)
21:46 10.01.2026
16 Вие дразнете
До коментар #10 от "Сатанизирания ,":Още мечката и Орешникът ще ви падне на кухите манерки .Движи се с 13000 км/ч.
Коментиран от #17
21:50 10.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мнение
До коментар #17 от "малиии":Що го питаш къде е?!
Пари ли ще му даваш?!
Народът български (поне 75-80%) е ЗА ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ!
САМО ТРОЛОВЕТЕ НА ОТРОВНИТЕ НПО-ТА НА ШОРОШ СТЕ ЗА ЗЕЛЬО!
И в тази връзка, пък и по твоята логика, що не идеш да станеш доброволец при зеленото???!!!
22:00 10.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ?????
Не ми се повтаря. Преди 2-3 дни пуснах за сравнение кво са изкарали в Москва тия с външните тоалетни за снегопочистване - 10 000 машини плюс малка механизация.
22:10 10.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Бай Иван
22:17 10.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.