Новини
България »
Надежда Бобчева: Заради очакваните валежи през нощта в готовност са 160 снегопочистващи машини

Надежда Бобчева: Заради очакваните валежи през нощта в готовност са 160 снегопочистващи машини

10 Януари, 2026 21:46, обновена 10 Януари, 2026 21:06 861 28

  • надежда бобчева-
  • столична община-
  • сметоизмозване-
  • сняг-
  • почистване-
  • пътища

Всички спорове за кризата с боклука в София са във Върховния административен съд, заяви заместник-кметът по екология на Столичната община

Надежда Бобчева: Заради очакваните валежи през нощта в готовност са 160 снегопочистващи машини - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички спорове, свързани с обществените поръчки и договорите за сметосъбиране в София, в момента се разглеждат от Върховния административен съд. Това заяви заместник-кметът по екология на Столичната община Надежда Бобчева в ефира на „Офанзива“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ анексите за увеличение на цените с 19% в зона 1 и зона 2 са сключени към действащи договори от 2020 г. и са съобразени с тълкуване на Агенцията за обществени поръчки, към която общината е отправила официално запитване. „Ние се съобразихме с даденото тълкувание“, подчерта Бобчева.

Тя определи цялата процедура по възлагане на услугата като изключително проблемна. „Тази поръчка отиде в ада – всичко беше обжалвано и в момента всичко е в съда“, каза зам.-кметът и допълни, че всички позиции, свързани с кризата с боклука в столицата, са предмет на съдебни спорове.

Бобчева увери, че въпреки това Столичната община прави всичко възможно да предоставя качествена услуга на гражданите. Тя уточни, че договорът със „Софекострой“ е подписан на 23 декември 2020 г., като това е традиционна дата – и предишният договор за почистването на район „Красна поляна“ е бил сключен на същата дата. Новият договор е подписан веднага след изтичането на стария и с него е обединена зона 6, включваща районите „Люлин“, „Красна поляна“ и „Красно село“.

По отношение на цените Бобчева обясни, че са заложени прогнозни стойности, тъй като услугите варират в различните райони. Като пример тя посочи по-честото събиране на едрогабаритни отпадъци в районите „Кремиковци“ и „Нови Искър“.

Относно зона 3 – районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ – зам.-кметът посочи, че процедурата е приключила без избран изпълнител, което е довело до съдебен спор. Отстранената фирма е обжалвала решението и делото вече е във Върховния административен съд. За район „Изгрев“ извозването на отпадъците временно се извършва от районната администрация, като услугата се финансира от Столичната община.

Бобчева подчерта, че в по-голямата част от зоните услугите по сметосъбиране и извозване не са прекъсвани. Тя отчете 2025 г. като рекордна по отношение на производство и износ на алтернативно гориво, както и по приходи от продажбата на отделно събрани рециклируеми материали.

По повод предложението на БСП за освобождаване от такса смет за засегнатите райони, Надежда Бобчева заяви, че според нея това е „по-скоро популистко решение“.

Зам.-кметът коментира и метеорологичната обстановка. Заради очакваните валежи от дъжд и сняг през нощта в готовност са 160 снегопочистващи машини.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    16 0 Отговор
    Вместо да подаряваме на Укрия бронирани машини , можехме да ги ползваме при такива сложни метеорологични условия.

    Коментиран от #7, #10

    21:07 10.01.2026

  • 2 мдаа

    17 0 Отговор
    Жената киборг ли ще ни чисти?

    21:08 10.01.2026

  • 3 терзийко е неадекватен

    12 0 Отговор
    мутрите си го връткат а то си живее някъде другаде

    21:10 10.01.2026

  • 4 Госпожо

    12 0 Отговор
    Бончева,месец януари сме, не е нужно да информите за всеки снеговалеж! Нека всеки да си гледа работата. Ако е август месец съм съгласен.

    21:13 10.01.2026

  • 5 Хи хи хи

    9 0 Отговор
    Хората на времето ги ловяха във въздуха снежинките...

    21:16 10.01.2026

  • 6 Мнение

    15 1 Отговор
    ДО РЪКОВОДСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА И НА БНБ!!!

    ВЕЧЕ СМЕ 10ТИ ЯНУАРИ 26ТА, А ВСЕ ОЩЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ МАГАЗИНИТЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ВРЪЩАТ ЛЕВОВЕ, ПОНЕЖЕ В СТРАНАТА НЯМА ДОСТАТЪЧНО КЕШ В ЕВРО!!!
    ИЛИ УДЪЛЖЕТЕ СРОКА ЗА ЛЕВА И ЕВРО, ИЛИ ДОКАРАЙТЕ ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО КЕШ И ОСИГУРЕТЕ МАШИНИ ЗА ПРОВЕРКА НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ!!!

    НЕ МОЖЕ ГОДИНИ НАРЕД ДА НИ ОБЯСНЯВАТЕ ЗА "КЛУБА НА БОГАТИТЕ" (НА ЗАРОБЕНИТЕ) И КОГАТО В КРАЙНА СМЕТКА НИ НАТИКАХТЕ НАСИЛА В ТАЯ ЗОНА, ДА НЯМА ДОСТАТЪЧНО КЕШ ЗА ВСИЧКИ!!!

    БЪЛГАРИТЕ (МНОЗИНСТВОТО) ПРЕДПОЧИТАМЕ ПАРИТЕ В БРОЙ (ПУСНЕТЕ АНКЕТА АКО НЕ ВЯРВАТЕ), А НЕ ДИГИТАЛНОТО ПЛАЩАНЕ, В КОЕТО СЕ ДАВА ОТЧЕТ КОЛКО ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК ПРАВИМ ПРИ СЪОТВЕТНИТЕ ПОКУПКИ!!!

    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДОСТАВЕТЕ ДОСТАТЪЧНО ЕВРОВИ БАНКНОТИ, ИЛИ ВЪРНЕТЕ ОБРАТНО ЛЕВА И ВАЛУТНИЯ БОРД, ПЛЮС ЗЛАТОТО ОБРАТНО ОТ ФРАНКФУРТ!!!
    ВИЖДАМ, ЧЕ НАРОДЪТ НИ ЗАПОЧВА ДА СЕ ИЗНЕРВЯ ВСЕ ПОВЕЧЕ С ВСЕКИ ИЗМИНАЛ ДЕН, ЗА НЕНОРМАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ, КОИТО РЪКОВОДСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА НИ ПРОВЕЖДАТ!!!
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е НАРОДЪТ ДА СИ ВЪРНЕ КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ДЪРЖАВАТА СИ!!!

    21:19 10.01.2026

  • 7 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Добре разсъждаваш, но СПРИ да правиш реклама на дявола с този ти псевдоним!
    Толкова ли няма друго дето да измислиш???

    Коментиран от #12

    21:24 10.01.2026

  • 8 Дрътия Софианец

    3 0 Отговор
    Сигурен съм , че Селския Софиянец ще скочи на един от тези снегорини .. 👍

    21:25 10.01.2026

  • 9 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    УДРИИИИ КАКО,ДА ТЕКАТ МИЛИОНИТЕ!

    21:26 10.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лумпен

    4 0 Отговор
    Не е ли нормално зимата да вали сняг ?
    А отговорните да си вършат работа!
    Без да са изненадани !
    И без да се оправдават...!

    21:30 10.01.2026

  • 12 Сатана Z

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мнение":

    Ако Дяволът се нарича Р-36М («Satan", по класификаця на НАТО SS-18),защо не?

    Коментиран от #15

    21:38 10.01.2026

  • 13 терзийко

    5 0 Отговор
    няма ли топки сам да се покаже ами от няколко дни тая женичка двойница на киселицата щъка по тв- та и сайтове .....Оня ден трите купени телевизии едновременно спряха програмите си да дават брифинг на женичката за боклуците в гетото софия....Ужасссс!!!!😡😡😡😡 Кой го интересува за техните боклуци????!!!????

    21:45 10.01.2026

  • 14 Само

    1 0 Отговор
    Че никой не ги е виждал

    21:45 10.01.2026

  • 15 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Рекламираш злото, чрез псевдонима си, понеже нато класифицира неква ракета (вероятно), и това е ОК за теб?!
    Невероятна логика?!

    Като толкова ти допадат имената на ракети, има "сармат", "кинжал", "орешник"! :D (в кръга на шегата)

    21:46 10.01.2026

  • 16 Вие дразнете

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатанизирания ,":

    Още мечката и Орешникът ще ви падне на кухите манерки .Движи се с 13000 км/ч.

    Коментиран от #17

    21:50 10.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "малиии":

    Що го питаш къде е?!
    Пари ли ще му даваш?!

    Народът български (поне 75-80%) е ЗА ДОБРИ ОТНОШЕНИЯ С РУСИЯ!
    САМО ТРОЛОВЕТЕ НА ОТРОВНИТЕ НПО-ТА НА ШОРОШ СТЕ ЗА ЗЕЛЬО!
    И в тази връзка, пък и по твоята логика, що не идеш да станеш доброволец при зеленото???!!!

    22:00 10.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ?????

    4 0 Отговор
    Кво да кажа?
    Не ми се повтаря. Преди 2-3 дни пуснах за сравнение кво са изкарали в Москва тия с външните тоалетни за снегопочистване - 10 000 машини плюс малка механизация.

    22:10 10.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бай Иван

    2 0 Отговор
    Тая продавачка от кой плод-зеленчук я изкараха пред камерите на телевизиите да я показват? Терзийчето къде се е скатал?

    22:17 10.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове