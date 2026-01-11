Новини
Дженифър Лорънс намрази кучетата

11 Януари, 2026 07:36 1 116 18

Лорънс призна, че е била любителка на кучетата, докато малкият ѝ син Сай не бил ухапан от куче

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса и звезда от поредицата „Игрите на глада“ Дженифър Лорънс обясни защо изпитва желание да унищожи някои кучета, пише People.

Лорънс призна, че е била любителка на кучетата, докато малкият ѝ син Сай не бил ухапан от куче. Сега тя вижда тези животни като потенциална заплаха за близките си. Звездата се пошегува, че иска да „унищожи“ всяко куче, подобно на това, което е наранило детето ѝ.

Според актрисата, нейното отвращение към кучетата я е накарало да даде на родителите си кучето си, Пипи Дългото чорапче, след раждането на децата си. По-късно тя си взела котарак на име Фред и е доволна от неговия характер.

@accesshollywood #JenniferLawrence ♬ original sound - Access Hollywood

Лорънс и съпругът ѝ Кук Марони имат двама сина.

През декември 2025 г. беше обявено, че Дженифър Лорънс и Джош Хътчерсън ще участват в предистория на филмите „Игрите на глада“. Новата част е озаглавена „Игрите на глада: Зората на жътвата“.


  • 1 Що за

    4 16 Отговор
    Слаба психика? Мен колко домашни любимки са ме ухапвали и то по най милото, пък не съм спирал да ги обичам! Смелост и кураж трябва, господа...

    Коментиран от #6, #13

    07:48 11.01.2026

  • 2 Име

    0 3 Отговор
    С толкова много е било напразно!

    08:08 11.01.2026

  • 3 лют пипер

    9 4 Отговор
    Не е само Дженифър Лорънс,аз също.

    08:09 11.01.2026

  • 4 в кратце

    7 3 Отговор
    Като ти отхапят ръката или част от крака,още колко ще ти е слаба психиката? И ти отоалетняват дома всеки ден.

    08:12 11.01.2026

  • 5 раз

    0 0 Отговор
    „Игрите на глада: Жътва в ранни зори“.

    08:17 11.01.2026

  • 6 Програмист

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Що за":

    Явно са ти го отхапали

    Коментиран от #8

    08:18 11.01.2026

  • 7 Българин

    2 4 Отговор
    Да купува стрихнинче😏

    08:18 11.01.2026

  • 8 Хирурга

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Програмист":

    Зашихме му един от младо магаре. Организма го прие, панталона - не!

    08:21 11.01.2026

  • 9 УдоМача

    2 3 Отговор
    Биомаса...

    08:23 11.01.2026

  • 11 Хахо

    3 2 Отговор
    Офф, много важна новина, как съм я изпуснал досега

    08:34 11.01.2026

  • 12 Всички кучета са хубави

    2 2 Отговор
    само когато са твои.

    08:43 11.01.2026

  • 13 И аз имах

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Що за":

    една домашна любимка, която така ме дереше по врата, че на работа колегите ме питаха какво става?
    Принудих де да си взема котка, че да имам оправдание!

    Коментиран от #16

    08:48 11.01.2026

  • 17 Механик

    0 0 Отговор
    Събудих се в прекрасно настроение, но след като прочетох тая новина, вече съм в потрес.
    В момента се раздирам между това дали да се метна у барата с камък на врата или да не си правя тоя труд и просто да си го преместя в другия крачол.

    08:57 11.01.2026

  • 18 тиквенсониада

    1 0 Отговор
    И ние ли трябва да мразимЕ Тиквите и Прасетата , защото ги свързват с две отвратителни личности ?

    09:16 11.01.2026