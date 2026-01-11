Дженифър Лорънс намрази кучетата

Холивудската актриса и звезда от поредицата „Игрите на глада“ Дженифър Лорънс обясни защо изпитва желание да унищожи някои кучета, пише People.
Лорънс призна, че е била любителка на кучетата, докато малкият ѝ син Сай не бил ухапан от куче. Сега тя вижда тези животни като потенциална заплаха за близките си. Звездата се пошегува, че иска да „унищожи“ всяко куче, подобно на това, което е наранило детето ѝ.
Според актрисата, нейното отвращение към кучетата я е накарало да даде на родителите си кучето си, Пипи Дългото чорапче, след раждането на децата си. По-късно тя си взела котарак на име Фред и е доволна от неговия характер.
@accesshollywood #JenniferLawrence ♬ original sound - Access Hollywood
Лорънс и съпругът ѝ Кук Марони имат двама сина.
През декември 2025 г. беше обявено, че Дженифър Лорънс и Джош Хътчерсън ще участват в предистория на филмите „Игрите на глада“. Новата част е озаглавена „Игрите на глада: Зората на жътвата“.
