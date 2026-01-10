Иво Сиромахов: Партиите са секти с един вожд

Партиите са секти, в които има един вожд, а всички под него са безгласни букви. Един човек пише листите, взима решенията, говори в парламента от трибуната. Максимум по 2-3 се изказват. Всички останали са едни безмълвни, високоплатени натискачи на копчета. Нещо в нашия модел е сбъркано.
Това каза сценаристът Иво Сиромахов в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов".
"Боклукът е метафора на политическата ситуация. Ако сравним политиците през 1997 г. и сега, ще видим тъжен резултат. През 90-те имаше хора, които знаеха защо са там, законите се пишеха от юристи от Христо Данов, Любен Корнезов, а във Великото Народно събрание имаше личности като Валери Петров и Йордан Радичков. Вижте сега какъв е съставът на парламента. Голяма част от НС е съставено от аматьори - автомонтьори, танцьорки, хостеси, сервитьори - аматьори. Голямата беда на България е, че не знаем как да изберем хората, които ще свършат работа", коментира той
"Всеки влиза в политиката с големи планове и обещания, но колко от тях бяха изпълнени през последните 30 години? А сега какво очакваме и към какво се стремим? Големият проблем на обществото е, че става все по-малко образовано и това ясно се вижда и по резултатите от изборите. Думата на 2025 година беше лицемерие. Началото на 2026 година по света е едно безумие. Все по-малко здравият разум присъства в живота ни", допълни Сиромахов.
По думите му в българския сценарий никога няма финал и не побеждава доброто или злото. "Надделяват тарикатите, дребните играчи, малките герои, които искат да прецакат системата. По-скоро дори няма сценарий, иначе можехме да предвидим какво ще се случи. Добрите хора са извън публичността, изтикани са, защото биха попречили да вървят схемите", отбеляза сценаристът.
Единственият изход е да си внесем депутати и министри от ЕС или да обявим война на Америка и да станем техен щат!
ТИЯ АКО се изтрепат навреме ще има избори,
ако не се елиминират даже физически -
в смисъл да лежат в Затвора тия-
резултата ще е същия-
купен колкото платили толкова гласували за
Герб и Ново начало.
ФАКТ!
Коментиран от #24
Коментиран от #13
Абсолютно точно. КомунизЪмЪ им бил виновен на мършаците... друг път. Те са си корумпирани безполезни боклуци. Все нещо друго им пречело и все не били виновни за каквото и да било...
Я "комунизъм", я "фашизъм", я рушляци, я говедари, я меркелоиди, я поганци. Те никога не са виновни.
До коментар #14 от "лили":Само Тиква и Шопар за вас! Каквото си заслужавате, това и получавате!
Голямата беда на българите, а от там и на България е не, че не знаем какк да избираме, а че не искме да изберем хората, които ще свършат работа. Предпочитаме ние да си пием ракийката на спокойствие без да се интересуваме от бъдещето си, а който иска да избира когото си иска. До там я докарахме. "Ако не знаеш закъде си тръгнал и по кой път да поемеш, ще стигнеш някъде другаде, а не където искаш."
"Никога не разчитайте изцяло на друг човек , освен на себе си, когато става въпрос за собствения ви живот. Никой, освен вас не може да ви осигури по добър душевен мир."
Нямало за кого да се гласува! Ами все повече няма да има докато само други гласуват и избират кой да ни управлява. Нямало читави кандидати! Ами все повече няма да има докато само утвърдените партии, единствено които са във властта, излъчват кандидати. Никъде няма такъв закон или регламент, който да поставя подобни изисквания. Всяко гражданско сдружение или организация и без да е партия, които отговарят на изискванията от закона, имат пълното право да си излъчат кандидати, да се явят на избори, да си ги изберат и да приключат с партийните демагогии. Да обаче на българските граждани им е по лесно някой друг появил се ей тъй от нищото, да го направи и да не ги занимава със собственото им бъдеще и съдба.
"Постоянната комисия не е законна, ама кой ще му дири законност, тя
Коментиран от #23
До коментар #22 от "това от мен да го знаеш":продължение:
"Постоянната комисия не е законна, ама кой ще му дири законност, тя е наша. Бюрото е наше. Градският съвет е наш. Кметът малко шава, ама ще му отрежем куйрука. Общинските съвети по селата не са утвърдени нарочно, разбирате ли? Ако бъдат с нас — ще ги утвърдим, ако не — на дяволите. Пак ти казвам — колкото за управителя, нямай грижа, той е наш.
— Ами хамалите? — любопитствува Бочоолу.
— И хамалите са наши, и циганите, и Данко Харсъзина е наш..." (Алеко Константинов)
До коментар #9 от "Спецназ":Величие организира лов на купувачи на гласове 😏😉😈💀🔥🔥🔥🔥🔥
