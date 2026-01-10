Новини
Иво Сиромахов: Партиите са секти с един вожд

Иво Сиромахов: Партиите са секти с един вожд

10 Януари, 2026 21:45

Останалите в тях са безгласни букви, смята сценаристът

Милен Ганев

Партиите са секти, в които има един вожд, а всички под него са безгласни букви. Един човек пише листите, взима решенията, говори в парламента от трибуната. Максимум по 2-3 се изказват. Всички останали са едни безмълвни, високоплатени натискачи на копчета. Нещо в нашия модел е сбъркано.

Това каза сценаристът Иво Сиромахов в студиото на "Офанзива с Любо Огнянов".

"Боклукът е метафора на политическата ситуация. Ако сравним политиците през 1997 г. и сега, ще видим тъжен резултат. През 90-те имаше хора, които знаеха защо са там, законите се пишеха от юристи от Христо Данов, Любен Корнезов, а във Великото Народно събрание имаше личности като Валери Петров и Йордан Радичков. Вижте сега какъв е съставът на парламента. Голяма част от НС е съставено от аматьори - автомонтьори, танцьорки, хостеси, сервитьори - аматьори. Голямата беда на България е, че не знаем как да изберем хората, които ще свършат работа", коментира той

"Всеки влиза в политиката с големи планове и обещания, но колко от тях бяха изпълнени през последните 30 години? А сега какво очакваме и към какво се стремим? Големият проблем на обществото е, че става все по-малко образовано и това ясно се вижда и по резултатите от изборите. Думата на 2025 година беше лицемерие. Началото на 2026 година по света е едно безумие. Все по-малко здравият разум присъства в живота ни", допълни Сиромахов.

По думите му в българския сценарий никога няма финал и не побеждава доброто или злото. "Надделяват тарикатите, дребните играчи, малките герои, които искат да прецакат системата. По-скоро дори няма сценарий, иначе можехме да предвидим какво ще се случи. Добрите хора са извън публичността, изтикани са, защото биха попречили да вървят схемите", отбеляза сценаристът.


  • 1 мафия от

    23 0 Отговор
    крадливи мутри са

    21:02 10.01.2026

  • 2 EдноУточнение

    21 0 Отговор
    Секти? Не секти, а ОПГ!Вождове? Не ! - Главатари!

    21:04 10.01.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    14 7 Отговор
    Видя се , че Ганя не става и чеп за зеле!
    Единственият изход е да си внесем депутати и министри от ЕС или да обявим война на Америка и да станем техен щат!

    21:06 10.01.2026

  • 4 Дааа

    19 2 Отговор
    Вожд Пеевски е завладял почти всички сегашни партии в парламента! Негови подчинени са ГЕРБ, БСП, ИТН, бяха и с ПП,ДБ. Другите също са съмнителни.... Единствено реална алтернатива е проект на президента, затова страх тресе кочината... Пуснаха опорната за " Боташ" срещу Радев от страх, но защо ли , защото няма с какво друго да го оплюят... Защото служебния кабинет на Радев Единствено взе корпоративен данък от Луков, 214 милиона, а сега около 300 милиона годишно, изобщо не са поискани от правителствата на Шиши и Боко, защото ли?

    21:08 10.01.2026

  • 5 Прокурор

    10 1 Отговор
    Партиите са котерии за вземане на властта с цел лично обогатяване! Още преди 125 години Васил Радославов казва: Като взема властта ще гледам да поохраня своите съпартизани! И наистина назначава всички членове на Либералната партия на държавна служба, от министър до горски стражар!

    21:08 10.01.2026

  • 6 123

    7 1 Отговор
    Вождовете са Сатанистите.

    21:09 10.01.2026

  • 7 Тоалетната хартия

    7 15 Отговор
    Тоз е такъв смрадлив боклук и лицемер!!

    21:13 10.01.2026

  • 8 Червената шапчица

    9 7 Отговор
    25 години лапане като чалгар в компанията на Славуцата, но днес вече разбрал, че това било грешка. Лицемер - плагиат. Уууууууу....

    21:16 10.01.2026

  • 9 Спецназ

    11 1 Отговор
    БОЙ по купувачите на ц.ганските гласове!

    ТИЯ АКО се изтрепат навреме ще има избори,
    ако не се елиминират даже физически -
    в смисъл да лежат в Затвора тия-

    резултата ще е същия-
    купен колкото платили толкова гласували за
    Герб и Ново начало.

    ФАКТ!

    Коментиран от #24

    21:21 10.01.2026

  • 10 БеГемот

    8 0 Отговор
    Ами най обикновенни банди от провинциален тип...дето са вика Айдушки дружини...

    21:21 10.01.2026

  • 11 Гражданин

    8 1 Отговор
    Партиите са мафии, и това е наследство от БКП, която държеше цялата власт. Наследниците на комунистите нищо ново не са научили.

    Коментиран от #13

    21:23 10.01.2026

  • 12 хаха

    8 0 Отговор
    "Партиите са секти, в които има един вожд, а всички под него са безгласни букви. Един човек пише листите, взима решенията, говори в парламента от трибуната. Максимум по 2-3 се изказват. Всички останали са едни безмълвни, високоплатени натискачи на копчета."

    Абсолютно точно. КомунизЪмЪ им бил виновен на мършаците... друг път. Те са си корумпирани безполезни боклуци. Все нещо друго им пречело и все не били виновни за каквото и да било...
    Я "комунизъм", я "фашизъм", я рушляци, я говедари, я меркелоиди, я поганци. Те никога не са виновни.

    21:27 10.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 лили

    11 2 Отговор
    Искаме дьржава без Борисов и Пеевски

    Коментиран от #16

    21:29 10.01.2026

  • 15 Този е

    7 4 Отговор
    същият боклук. 20 години плюска на аванта, сега никой не бръсне за слива. Търси внимание за да го видят че е жив. Егото му е повече от акъла.

    21:29 10.01.2026

  • 16 хаха

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "лили":

    Само Тиква и Шопар за вас! Каквото си заслужавате, това и получавате!

    21:30 10.01.2026

  • 17 прав е Иво

    2 0 Отговор
    Вожда е Дявола

    21:45 10.01.2026

  • 18 кандидат -вице

    0 2 Отговор
    Сиро-махов прези-дент, Сиро-махов прези-дент.... и т. н.!!!!!!

    21:50 10.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гост

    0 1 Отговор
    И тоя гОлем моралист се изкарА

    22:04 10.01.2026

  • 21 737373272

    0 1 Отговор
    Тоя все комунисти,вождове вижда навсякъде.

    22:05 10.01.2026

  • 22 това от мен да го знаеш

    0 1 Отговор
    "Голямата беда на България е, че не знаем как да изберем хората, които ще свършат работа"
    Голямата беда на българите, а от там и на България е не, че не знаем какк да избираме, а че не искме да изберем хората, които ще свършат работа. Предпочитаме ние да си пием ракийката на спокойствие без да се интересуваме от бъдещето си, а който иска да избира когото си иска. До там я докарахме. "Ако не знаеш закъде си тръгнал и по кой път да поемеш, ще стигнеш някъде другаде, а не където искаш."
    "Никога не разчитайте изцяло на друг човек , освен на себе си, когато става въпрос за собствения ви живот. Никой, освен вас не може да ви осигури по добър душевен мир."
    Нямало за кого да се гласува! Ами все повече няма да има докато само други гласуват и избират кой да ни управлява. Нямало читави кандидати! Ами все повече няма да има докато само утвърдените партии, единствено които са във властта, излъчват кандидати. Никъде няма такъв закон или регламент, който да поставя подобни изисквания. Всяко гражданско сдружение или организация и без да е партия, които отговарят на изискванията от закона, имат пълното право да си излъчат кандидати, да се явят на избори, да си ги изберат и да приключат с партийните демагогии. Да обаче на българските граждани им е по лесно някой друг появил се ей тъй от нищото, да го направи и да не ги занимава със собственото им бъдеще и съдба.
    "Постоянната комисия не е законна, ама кой ще му дири законност, тя

    Коментиран от #23

    22:06 10.01.2026

  • 23 това от мен да го знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "това от мен да го знаеш":

    продължение:
    "Постоянната комисия не е законна, ама кой ще му дири законност, тя е наша. Бюрото е наше. Градският съвет е наш. Кметът малко шава, ама ще му отрежем куйрука. Общинските съвети по селата не са утвърдени нарочно, разбирате ли? Ако бъдат с нас — ще ги утвърдим, ако не — на дяволите. Пак ти казвам — колкото за управителя, нямай грижа, той е наш.
    — Ами хамалите? — любопитствува Бочоолу.
    — И хамалите са наши, и циганите, и Данко Харсъзина е наш..." (Алеко Константинов)

    22:08 10.01.2026

  • 24 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Спецназ":

    Величие организира лов на купувачи на гласове 😏😉😈💀🔥🔥🔥🔥🔥

    22:15 10.01.2026

  • 25 оня с коня

    0 1 Отговор
    И констатира Сиромахов че партиите са Секти с по един вожд начело,което било "Лошо".А защо премълчава Сценаристът че от лошото има и ПО-ЛОШО?А нима при Соца БКП не беше една огромна секта с 1 вожд начело ,при това НЕДОПУСКАЩА каквато и да е Конкуренция,а БЗНС беше като "Брошка на ревера" на Живков за пред Света?Аман от недоволни Критикари,за които Народът многозначително се е произнесъл че Волът къто рие щото си няма друга работа,пада на гърба му.

    22:18 10.01.2026

  • 26 Вожда

    0 0 Отговор
    Е неук, баща му да си беше сложил гумичка на бастуна да не тегли цял народ! На ченгел

    22:19 10.01.2026

