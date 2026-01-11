166 снегорина са в готовност при зимни условия в столицата

На територията на Столична община превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг, предаде NOVA. В готовност за работа са били 166 снегорина, посочват от Столичната община.

През нощта срещу неделя са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовия обществен транспорт в районите „Средец“, „Оборище“, „Сердика“, „Панчарево“, „Витоша“ и Банкя“.

В останалите райони са извършени обработки на критични участъци от уличната мрежа, както и на мостови съоръжения. Във планинските райони -„Панчарево“ и „Витоша“ са извършени обработени и по улици със обществена значимост и вътрешно-квартални улици.

Опесъчени са пътищата в Природен парк „Витоша“– „ Драгалевци – х. Алеко“ и „Бояна – Златни мостове“. Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути.