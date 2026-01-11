166 снегорина са в готовност при зимни условия в столицата

На територията на Столична община превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг, предаде NOVA. В готовност за работа са били 166 снегорина, посочват от Столичната община.
През нощта срещу неделя са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовия обществен транспорт в районите „Средец“, „Оборище“, „Сердика“, „Панчарево“, „Витоша“ и Банкя“.
В останалите райони са извършени обработки на критични участъци от уличната мрежа, както и на мостови съоръжения. Във планинските райони -„Панчарево“ и „Витоша“ са извършени обработени и по улици със обществена значимост и вътрешно-квартални улици.
Опесъчени са пътищата в Природен парк „Витоша“– „ Драгалевци – х. Алеко“ и „Бояна – Златни мостове“. Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тя която...
07:58 11.01.2026
2 Така, така
08:04 11.01.2026
3 в кратце
08:07 11.01.2026
4 колориметър
08:14 11.01.2026
5 в готовност
08:16 11.01.2026
6 ей го отсреща на картата
08:19 11.01.2026
7 737373737272
08:22 11.01.2026
8 между в готовност
08:52 11.01.2026
9 КМЕТА ДА СИ ХОДИ
ИЗБОРИ ДВЕ В ЕДНО!
Коментиран от #12
08:53 11.01.2026
10 вчера ми се наложи да
08:55 11.01.2026
11 хе хе
08:56 11.01.2026
12 Така е
До коментар #9 от "КМЕТА ДА СИ ХОДИ":нека си ходи ! Ще изберем друг, некадърници колкото щеш !
Коментиран от #14
08:58 11.01.2026
13 Деций
09:02 11.01.2026
14 верно е
До коментар #12 от "Така е":Пред този НЕМОЖАЧ Фандъкова ми се струва като Магьосник по столичните въпроси. Жената си вършеше съвестно работата а вие я опллюхте. Сега защо ревете? Нали ви управлява "милионер"?
09:04 11.01.2026
15 Хайде стига
Коментиран от #16
09:18 11.01.2026
16 кой ти каза?
До коментар #15 от "Хайде стига":Борисов и Фандъкова събираха снега и го хвърляха в Перловската река да се топи.
09:21 11.01.2026