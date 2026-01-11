Новини
166 снегорина са в готовност при зимни условия в столицата

166 снегорина са в готовност при зимни условия в столицата

11 Януари, 2026

В София превалява слаб дъжд премесен със сняг

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
На територията на Столична община превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг, предаде NOVA. В готовност за работа са били 166 снегорина, посочват от Столичната община.

През нощта срещу неделя са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовия обществен транспорт в районите „Средец“, „Оборище“, „Сердика“, „Панчарево“, „Витоша“ и Банкя“.

В останалите райони са извършени обработки на критични участъци от уличната мрежа, както и на мостови съоръжения. Във планинските райони -„Панчарево“ и „Витоша“ са извършени обработени и по улици със обществена значимост и вътрешно-квартални улици.

Опесъчени са пътищата в Природен парк „Витоша“– „ Драгалевци – х. Алеко“ и „Бояна – Златни мостове“. Градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути.


  • 1 Тя която...

    10 1 Отговор
    Към 10,00 часа ще видим как е положението...навярно отчайващо :(

    07:58 11.01.2026

  • 2 Така, така

    9 0 Отговор
    Само столицата е важна. Останалите 99% от територията - да се спасяват. Те съществуват единствено за да плащат данъци на столицата.

    08:04 11.01.2026

  • 3 в кратце

    3 0 Отговор
    Гренландският, местен парламент e Инатсисартута,тоест Инат си с картата.

    08:07 11.01.2026

  • 4 колориметър

    2 0 Отговор
    И аз съм готов с лопатата пред къщата.Да съм снегорин.

    08:14 11.01.2026

  • 5 в готовност

    4 0 Отговор
    В очакване снега и леда да се разтопи и почваме...За милиард толкоз!

    08:16 11.01.2026

  • 6 ей го отсреща на картата

    5 0 Отговор
    Ако беше Гренландия на САЩ щяха да ни патят някой друг снегорин да помогне.Стой те си сега с два санта сняг блокирани.

    08:19 11.01.2026

  • 7 737373737272

    5 2 Отговор
    Много ревете ,снеговалежи , студ ,снежен апокалипсис де го снегът,няма го ,поваля дъждец и спря.Къде са ви ниските температури през ноща слезе до -1 °С, сега е +2 °С .На думи апокалипсис ,а в същност нормално време .

    08:22 11.01.2026

  • 8 между в готовност

    3 0 Отговор
    и почистват има много голяма разлика. тази сутрин в 7:30 на изкачването на Опълченска пак беше заснежено

    08:52 11.01.2026

  • 9 КМЕТА ДА СИ ХОДИ

    4 0 Отговор
    КЪДЕ БЯХА ТЕЗИ 166 СНЕГОРИНА ПРЕДИ ТРИ ДЕНА?

    ИЗБОРИ ДВЕ В ЕДНО!

    Коментиран от #12

    08:53 11.01.2026

  • 10 вчера ми се наложи да

    4 0 Отговор
    пътувам посока Благоевград. В 7:30 дъждо-снега беше навалял около 5-10 см по магистралата и нямаше кой да метне малко химия в кишата

    08:55 11.01.2026

  • 11 хе хе

    4 2 Отговор
    След като младите неумни си счупиха столицата, после си счупиха и държавата. А сега реват.

    08:56 11.01.2026

  • 12 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "КМЕТА ДА СИ ХОДИ":

    нека си ходи ! Ще изберем друг, некадърници колкото щеш !

    Коментиран от #14

    08:58 11.01.2026

  • 13 Деций

    0 1 Отговор
    Гледам как журналистите пита,изчистено ли е,колко снегорина,ама градския транспорт и все подобни идиотски въпроси.То няма сняг те искат да е облизано,свикнете ,че е зима и се научете да се предвижвате успешно в зимни условия .Това 5/10 см сняг ако няма вятър изобщо не са и не трябва да бъдат проблем за никой.

    09:02 11.01.2026

  • 14 верно е

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Пред този НЕМОЖАЧ Фандъкова ми се струва като Магьосник по столичните въпроси. Жената си вършеше съвестно работата а вие я опллюхте. Сега защо ревете? Нали ви управлява "милионер"?

    09:04 11.01.2026

  • 15 Хайде стига

    0 1 Отговор
    Стига с тези снегорини. Като изринат снега от улицата къде го изхвърлят? На тротоара. А посре гражданите почистват тротоара и връщат снега пак на платното.

    Коментиран от #16

    09:18 11.01.2026

  • 16 кой ти каза?

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хайде стига":

    Борисов и Фандъкова събираха снега и го хвърляха в Перловската река да се топи.

    09:21 11.01.2026

