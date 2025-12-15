От "Възраждане" настояват президентът да свика КСНС

От „Възраждане” искаме президентът Румен Радев да свика Консултативния съвет за национална сигурност, защото в ситуация, в която ще приемем еврото без редовно правителство, без приет бюджет, това крие огромни рискове за нашата фискална политика и за спестяванията на българските граждани. Това каза народният представител Никола Димитров на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Ямбол.
Депутатът от „Възраждане” припомни, че парламентарната им група е внесла предложения за промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. От формацията настояват за отлагане с една година на влизането на страната ни в еврозоната.
Ако това не се случи и еврото стане национална валута на България от 1 януари 2026 г., от партията настояват Българската народна банка да не унищожава левовите наличности, а да ги съхрани за период от 30 години. „Това е за да може, когато едно национално отговорно правителство поеме по правилния път, да направим плавен преход от преминаването от евро в лева”, каза Никола Димитров.
По повод евентуално участие в предстоящи предсрочни избори на политически проект, воден от настоящия президент Румен Радев, представителят на „Възраждане” посочи, че партията е готова да води разговори с президента за сформиране на правителство. „Не бихме управлявали с ГЕРБ и ДПС – на 100 процента ви го гарантирам, това няма как да се случи", каза още Никола Димитров.
Освен народния представител, избран от регион Ямбол, на пресконференцията присъстваха общинският съветник в Ямбол Георги Дичев и общинският съветник в Тунджа Стоян Маринов.
