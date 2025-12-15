Новини
От "Възраждане" настояват президентът да свика КСНС

15 Декември, 2025

Парламентарната им група е внесла предложения за промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България

От "Възраждане" настояват президентът да свика КСНС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От „Възраждане” искаме президентът Румен Радев да свика Консултативния съвет за национална сигурност, защото в ситуация, в която ще приемем еврото без редовно правителство, без приет бюджет, това крие огромни рискове за нашата фискална политика и за спестяванията на българските граждани. Това каза народният представител Никола Димитров на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Ямбол.

Депутатът от „Възраждане” припомни, че парламентарната им група е внесла предложения за промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. От формацията настояват за отлагане с една година на влизането на страната ни в еврозоната.

Ако това не се случи и еврото стане национална валута на България от 1 януари 2026 г., от партията настояват Българската народна банка да не унищожава левовите наличности, а да ги съхрани за период от 30 години. „Това е за да може, когато едно национално отговорно правителство поеме по правилния път, да направим плавен преход от преминаването от евро в лева”, каза Никола Димитров.

По повод евентуално участие в предстоящи предсрочни избори на политически проект, воден от настоящия президент Румен Радев, представителят на „Възраждане” посочи, че партията е готова да води разговори с президента за сформиране на правителство. „Не бихме управлявали с ГЕРБ и ДПС – на 100 процента ви го гарантирам, това няма как да се случи", каза още Никола Димитров.

Освен народния представител, избран от регион Ямбол, на пресконференцията присъстваха общинският съветник в Ямбол Георги Дичев и общинският съветник в Тунджа Стоян Маринов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ха....

    15 15 Отговор
    Късно е либе за китка .Вече сме подписали брака , и здраво ни ..

    Коментиран от #5

    17:54 15.12.2025

  • 2 максудски копанар

    13 18 Отговор
    ypcyлитe тpeпepят! c кcнc щe гo cpaзим eвpoгeйcкия coюз!

    Коментиран от #25

    17:56 15.12.2025

  • 3 Някакво

    24 23 Отговор
    си Израждане си върти едно и също на пръста сума ти и време ! До там са им възможностите.

    Коментиран от #4

    17:57 15.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кумеца

    19 6 Отговор

    До коментар #1 от "ха....":

    Подписали се вие ама булката освен че е ду-пена е и яко-борчлийка.

    18:00 15.12.2025

  • 6 Горски

    21 12 Отговор
    Трябва да се свика народното опълчение с големите тояги! Фискалната рамка и сега не е спазена,но ни приемат насила,че всяка мръвка им е последен пир на изгладнелите изпозападнали хиени. Е, защо тогава ЕК ни приема в еврозоната? Приказват едно, вършат друго, за да ни приберат париците и да ни заробят окончателно.

    Коментиран от #19

    18:00 15.12.2025

  • 7 Дориана

    12 10 Отговор
    Трябва да има удължаване на стария бюджет и това не пречи Еврото да влезе в България. Това го казаха много специалисти. Новия бюджет е направен да обслужва единствено и само политическите интереси на Пеевски и Борисов. В него няма реформи, с раздути щатове е в МВР умишленно , със огромни раздходи и заеми, които трябва да плаща целия български народ , с държавни служители, които са на хранилката без да плащат осигуровки., с лъжливо стъкмени + процента дефицит. Този бюджет е абсолютно вреден за България, защото го тласка към тежка икономическа криза.. Така, че на Пеевски номерата вече не минават. Друг е въпроса, че коалиция Магнитски избързаха без Референдум да вкарат България в Еврото, след като сме на прага на Трета Световна война, на унищожение на Европа и разпад на ЕС.

    18:00 15.12.2025

  • 8 Лелеееееее

    16 10 Отговор
    И с евро и без евро все тая. Двете Мазни и Угоени парчета Борисов и Пеевски всдигнаха цените, Коцето и Цончо от възродените си получава по 20 хиляди лева на месец, а ние ще чакаме съвет за да ни спаси от високите цени.

    18:01 15.12.2025

  • 9 Точен

    18 13 Отговор
    Точно НЕнавременното влизане в еврозоната предизвика калпавия бюджет - скриха, че инфлацията е над 9 %, скриха хаоса на цените, скриват техническите проблеми на банки, търговци и фирми - сега се оказа, че ВЪЗРАЖДАНЕ са прави.Да не говорим, че Баба европа изостава технологично от цяла Източна Азия и Северна Америка, а военно - 20 г от Русия. Еврото отслабва и като % в световната икономика и като опорна валута...

    Коментиран от #14

    18:04 15.12.2025

  • 10 ха, ха, ха...

    7 5 Отговор
    А магазини за хората няма ли да отворят в общините?

    18:04 15.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    9 9 Отговор
    Левчетата отиват за претопяване. Това са много тонове банкноти.

    18:08 15.12.2025

  • 12 пак ли тия копейки бе

    16 11 Отговор
    връщайте парите бе!

    18:09 15.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Я по сериозно!

    9 11 Отговор

    До коментар #9 от "Точен":

    И така майсторски скриха всичко, че излъгаха всичките 21 държави в цяла Европа, само теб и Костадинов никой не може да излъже.

    Коментиран от #36

    18:09 15.12.2025

  • 15 Станко

    7 7 Отговор
    Да въведе военно положение!

    18:09 15.12.2025

  • 16 Оня

    11 8 Отговор
    Тоя една и съща плоча върти всеки път.Възрожденец бил,най обикновена радиоточка е ,просто казва нещо което всички знаем.Паметника нарязаха,той след дни се появи да се прави на българин,перки на хубава плодородна земя сложиха,той пак с клипче,опитал се бил ама не можал нищо да направи..тия са на един кантар с итн.

    18:10 15.12.2025

  • 17 Препоръка

    17 8 Отговор
    В нормалтите държави тези от Възраждане ги разследват за подриване на Националната сигурност. А ние?

    18:11 15.12.2025

  • 18 Възраждане

    12 10 Отговор
    ще са големия губещ!Радев ше ги занули!

    Коментиран от #21

    18:12 15.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факт

    4 3 Отговор
    Одобряваме!

    18:16 15.12.2025

  • 21 ха, ха, ха...

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Възраждане":

    И после ще трябва да зануляваме пък Радев, нали? Вечно ще си играем на зануляване докато хората си подреждат държавите.

    18:17 15.12.2025

  • 22 Фори

    7 9 Отговор
    Радев е от Възраждане. Никога не е свалял петолъчката от шапката , не е хвърлял партииния билет. А е и агент на КГБ. Краставите магарета през 10 села се намират!

    18:19 15.12.2025

  • 23 Благой от СОФстрой

    8 7 Отговор
    Израждащите се путлерасти превръщат варненско и толбухинско в руска провинция!

    18:20 15.12.2025

  • 24 мунчо в затвора!

    9 8 Отговор
    Изродите от Израждане - путинските отпадъци.

    18:21 15.12.2025

  • 25 максудски копанар

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "максудски копанар":

    нaпиcax чe ypcyлитe тpeпepят и c кcнc щe гo cpaзим eвpoгeйcкия coюз....

    тyк никoй ли нe paзбиpa oт иpoния?

    18:25 15.12.2025

  • 26 Майора

    10 6 Отговор
    Копейки , вие сте както бабите”Едно си баба бае , едно си баба бае”!Вие защитници на Путин и Русия колкото и да ритате безвъзвратно си отивате както Волен! Не се оплаквайте ами хващайте пътя към Русия и пивече не се връщайте! Това е вашата лебедова песен!

    Коментиран от #27

    18:26 15.12.2025

  • 27 Милен

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Майора":

    Тя цялата държава си отива ти за "копейките" и Путин си се закъхарил. Икономиката ни издиша от всякъде (от януари до октомври сме 16млрд. лева на минус, в момента пак внасяме ток на доста високи цени, ама съм сигурен, че и затова са виновни "копейките" и Путин, а не малоумните политики на урсулианците.

    Коментиран от #31

    18:32 15.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Волгин

    6 1 Отговор
    Аз съм за еврото

    18:36 15.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Атина Палада оригинал

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Милен":

    На колко внасяш ток?

    Коментиран от #34, #35

    18:37 15.12.2025

  • 32 Дядо Митьо

    7 2 Отговор
    Коце,тoварищ,скоро ще бъдете на боклука на политическата история. Ти и твоите проdажни другари вече няма да бъдете спонсорирани от Мaсква. Вече не сте им нужни,защото и те видяха,че за нищо не ставате. Сега ще се пренасочат към mиризливия zелен чорап,да го видят и него що за стока ще излезе!

    18:38 15.12.2025

  • 33 Няма край

    3 2 Отговор
    Копейската мъка ,няма

    18:38 15.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Милен

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада оригинал":

    Ами според сайта на ЕСО, в момента цената би трябвало да е 585 лв. за MWth.

    18:42 15.12.2025

  • 36 Дориана

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Я по сериозно!":

    Не радбрахте в.ли истината че коалиция Магнитски са договорили ЕС да си затворят очите уж за три процентния дефицит, а в замяна България ще плаща оръжията за Украйна , които се произвеждат в Европа и Америка. Така , че, те са национални предатели.Това е цената с която вкарват България в Еврозоната.

    19:02 15.12.2025

  • 37 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    0 0 Отговор
    Късия ще остане в историята като "бореца" за обречените каузи . 🤣🤣🤣🤣
    То няма нито едно нещо , с което да се е захванал и да не го е провалил. 🤣🤣🤣
    То и за това му създадоха партийката, да бъде контролирана опозиция, която да имитира борба.

    19:13 15.12.2025

  • 38 Идиотите

    0 0 Отговор
    В държавата не се свършват, и нямат почивка, срам...

    19:17 15.12.2025

