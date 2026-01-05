Новини
България »
Времето днес, прогноза за понеделник, 5 януари: Облачно начало на първата работна седмица. На места ще превалява

Времето днес, прогноза за понеделник, 5 януари: Облачно начало на първата работна седмица. На места ще превалява

5 Януари, 2026 03:00, обновена 5 Януари, 2026 02:48 467 2

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури на изток ще достигнат до 14° - 16°

Времето днес, прогноза за понеделник, 5 януари: Облачно начало на първата работна седмица. На места ще превалява - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ще преобладава облачно време. На места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд.

В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е временно силен от юг-югозапад и температурите там ще се задържат високи за сезона, максималните – до 14° - 16°. В по-голямата част от Дунавската равнина вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки или малко над 0°. В София максималната температура ще бъде около 12°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°. Температурата на морската вода е 9° - 11°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

Във вторник и сряда ще преобладава облачно време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е временно силен от юг-югозапад и температурите там ще се задържат необичайно високи, минималните – до 10° - 12°, максималните – до 16° - 18°. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще бъдат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък през страната ще премине студен фронт. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Ще има и валежи, като със застудяването в много райони дъждът ще преминава в сняг. До сутринта в петък валежите ще спрат, а през деня облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад, после от югозапад. Температурите ще са чувствително по-ниски в сравнение с предишните дни.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 скоро ще има гражданска война, скоро

    3 0 Отговор
    времето е прекрасно ама като ида в магазина за един хляб със 100лв банкнота и ми въръщат 49 евро , се чувствам леко ограбен

    02:50 05.01.2026

  • 2 дано скоро гръмне АЕЦа да ни затрие

    1 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    02:50 05.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове