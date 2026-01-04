1500 сигнала за нередности с еврото, 90% от проверките не засичат нарушения

Процесът по въвеждане на еврото в България протича спокойно, а при повече от 90% от извършените проверки не са установени нарушения. Това заяви Владимир Иванов, председател на Координационния център за въвеждане на еврото, в ефира на БТВ.
По думите му центърът не поема "твърде много функции", а изпълнява ключова координираща роля между институциите, банките и контролните органи с основна цел - осигуряване на навременна и достоверна информация и противодействие на дезинформацията. "Имаме нужда от чист информационен поток и по-прозрачна среда, защото в момента циркулират много непроверени твърдения и страхове", подчерта Иванов.
От 1 януари досега ежедневно се извършват проверки в над 30 града, като са получени повече от 1500 сигнала от граждани. Част от тях обаче се оказват некоректни или непълни, което води до неоправдано разходване на обществен ресурс. Иванов отправи призив към граждани, партии и организации да подават сигнали с конкретна и проверима информация, за да могат институциите да реагират ефективно.
НАП: Търговците подхождат разумно и не надуват цените
Над 400 на ден се очаква да бъдат масовите проверки в търговските вериги след Нова година
Според него основните проблеми не са в търговията с храни, а в сектора на услугите - включително паркинги, гаражи, фризьорски салони и строителни дейности, където по-често се наблюдават опити за неправомерно закръгляне на цени. "Големите търговски вериги пазят репутацията си и закръгляват в полза на потребителите. Процесът "1 евро = 1 лев" не се наблюдава", категоричен беше Иванов.
По отношение на инфлацията той посочи, че 2025 г. е година на пазарно стабилизиране. По думите му средногодишната инфлация при храните вероятно ще бъде под 2%, благодарение на добре функциониращи пазарни механизми, силна конкуренция и баланс между търсене и предлагане. Нарастването на промоционалните кампании в търговските вериги Иванов определи като нормална пазарна реакция, а не като сигнал за предстоящо поскъпване.
Председателят на Координационния център подчерта, че санкциите при нарушения на Закона за въвеждане на еврото варират от 5 000 до 200 000 лева в зависимост от тежестта и повторяемостта на нарушението. "Законът ще се прилага строго, а тези, които не желаят да го спазват, ще понесат последствията", заяви той.
НАП установи необосновано увеличение на цената на билета за градския транспорт в Бургас
Издаден е акт за установяване на административното нарушение
Иванов отчете и много добрата готовност на банковата система за преминаване към еврото, като определи процеса като "близък до перфектен". По думите му евентуални проблеми могат да възникнат най-вече при уязвими групи - възрастни хора или граждани с по-ниска финансова грамотност, поради което е важно МВР и институциите да бъдат особено активни в превенцията на измами.
В заключение Владимир Иванов призова за повече информираност и обществена ангажираност, като отхвърли разпространените митове, че с въвеждането на еврото България губи суверенитет или че "ще бъдат отнети спестяванията на хората". "При фиксирания курс лев-евро реална промяна няма. Това, което имаме, е възможност - по-ниски трансферни разходи и по-висока конкурентоспособност", заяви той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма нарушения всичко е тип топ
вече привличаме кафяви пришълци
20:22 04.01.2026
2 🤣🤣🤣🤣🤣
20:26 04.01.2026
3 Сатана Z
20:29 04.01.2026
4 Да,бе
20:29 04.01.2026
5 Малките магазинчета не връщат евро
Да се коригира Закона, като нямат, да затварят обекта, докато не си осигурят евро!
Коментиран от #11, #15
20:29 04.01.2026
6 Мафията с поредните си лъжи
20:30 04.01.2026
7 Пич
20:34 04.01.2026
8 Спецназ
Поръчка доставка на пица 18 лв. в касовата бележка оная изчислила по 36 евро.
Случва се, разбирам, вместо да делиш си го умножил!
Не се разбра клиента дали си е платил 70 левовата пица... както и да е,
но ако става въпрос в дълга сметка 2,50 лв за нещо си ако ти го цъкнат Х2 става 5 евро и в крайната сума е 10 лева!
НЕ нарочно- гледайте Убаво, че пълно с малоумни продавачки!
20:35 04.01.2026
9 Масово
Коментиран от #13, #21
20:42 04.01.2026
10 ццц
Коментиран от #35
20:45 04.01.2026
11 оня с питон.я
До коментар #5 от "Малките магазинчета не връщат евро":Вие българетата винаги търсите под вола теле. Вождовете ви създадоха хаоса в бързането да гепят резерва на бнб, на вас магазинчетата ви виновни.
20:45 04.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с питон.я
До коментар #9 от "Масово":Банките са заредили само големите чуждестранни вериги с евро. За малките търговски обекти няма. Или се подиграват като им дават само банкноти по 50 евро.
20:47 04.01.2026
14 Опааа
20:48 04.01.2026
15 Или
До коментар #5 от "Малките магазинчета не връщат евро":И в Кюстендил е така. Евро връщат само големите вериги. Няма да стане обмена до края на януари......
Коментиран от #25
20:50 04.01.2026
16 Химия
20:50 04.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Фронт за лева
20:54 04.01.2026
19 Анонимен
20:57 04.01.2026
20 Евгени от Алфапласт
20:57 04.01.2026
21 Спецназ
До коментар #9 от "Масово":Веригите връщат в евро всички.
малките магазинчетА СЪЩО СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ВРЪЩАТ ЕВро.
Тях ги разбирам- идват 5 баби с по 50 левови да си купят хлеб за 1.80 и евраците привършват за четвъртата!
Ами ТИЯ малки магазинчета да не са БАНКОМАТИ, ВЕ?
Като върнеш 4 по 25 и евраците ти приключиха! Сутринта Шефката като оставила 200 евро- какво- до 10 часа нема нищо- ми в левове ще връщат!
Всеки стана селски тарикат! Магазина да не ти е ченчбюро, ВЕ?
Малък магазин на село не може де факто да ОБМЕНИ парите на селото и
това заради селската простотия, че ни им се ходи до селската поща да си вземат евро!
ДАЖЕ пуснали слухове, че в Пощите щели да им взимат такси и бабите си купуват 1 хляб за 50 лева и чекат евро.
Коментиран от #27
20:58 04.01.2026
22 така е
20:59 04.01.2026
23 Химия
21:00 04.01.2026
24 Анонимен
Коментиран от #29
21:00 04.01.2026
25 сериозно
До коментар #15 от "Или":Във Варна в голяма немска верига евро връщаха само в първия за тях работен ден - 02.01. Оттогава връщат само и единствено левове. Как ще стане постепенната замяна на левове с евро изобщо не е ясно. Никой не казва колко евро кеш е отпуснато за България. Оставам с впечатлението, че еврото тук ще е само виртуално, но кеш няма да има. Какво ще става в първите дни на февруари е въпрос с повишена трудност. Едно е сигурно - опитват се да ни накарат да плащаме само онлайн, а това означава, че цифрото евро е дошло тук без никой да го е поканил. И, ако това е така, в началото на февруари ще има истински, напълно неподправени и неспонсорирани бунтове. Баце да отопли зайчарника, а феномена да не се връща от Дубай, че тук ще е страшно.
21:03 04.01.2026
26 Чейнчаджия
21:03 04.01.2026
27 Законът е закон
До коментар #21 от "Спецназ":Както за големите тъй и за малките.Като искат да търгуват ще си набавят и евро колкото трябва,ако не им отърва да се оплачат на кауните дето ни набутаха в тая бъркотия....
21:04 04.01.2026
28 Гошо
Цените по три и да го Д.
21:06 04.01.2026
29 Нямат право
До коментар #24 от "Анонимен":На една транзакция само в една валута Тъй пишат поне
Коментиран от #30
21:06 04.01.2026
30 Анонимен
До коментар #29 от "Нямат право":Няма такова нещо. Две кутии Уинстън слимс струват 13 лева и 40 стотинки. Върнаха ми 5 лева и "стотинки". Не съм гледал стотинките ама си бяха доста нови такива червени. После гледам в портмонето евро центове. Горе долу точно. 5 цента са 10 стотинки пресметнах не съм излъган но доста объркана работа . Не мога да карам хората от опашката да чакат и да изчислявам левове и евро пари.
Коментиран от #34
21:10 04.01.2026
31 Хохохо +30%
21:11 04.01.2026
32 Номер 17
21:11 04.01.2026
33 Химия
21:12 04.01.2026
34 Олелееее 13 век мина преди 700г мой хаха
До коментар #30 от "Анонимен":Плащай с карта бе пещерняк. Какво има да изчисляваш?
Коментиран от #36, #37
21:13 04.01.2026
35 Вожда
До коментар #10 от "ццц":Абе искахме да го направим както трябва, ама стана както винаги. Ха ха ха,типично за нас.
21:15 04.01.2026
36 То си е моя работа
До коментар #34 от "Олелееее 13 век мина преди 700г мой хаха":В какво да плащам.Кеф ми в брой,кеф ми с карта,нали си плащам. Това е важното и айде без обиди ,МОЛЯ!
21:16 04.01.2026
37 Анонимен
До коментар #34 от "Олелееее 13 век мина преди 700г мой хаха":Прав си но съм свикнал така. Веднага като ми преведат заплатата изтеглям всичко от банкомата и си пазарувам в кеш. Оставям 500 лева в сметката да платя онлайн сметките за ток вода и телефон/нет. Така съм свикнал. С карта е по лесно може би но стара бетонна глава...да му се не види така съм свикнал.
Коментиран от #38
21:17 04.01.2026
38 Не му се обяснявай
До коментар #37 от "Анонимен":На много ,,модерния" ! И аз обичам кеша.
21:19 04.01.2026