1500 сигнала за нередности с еврото, 90% от проверките не засичат нарушения

4 Януари, 2026 20:20 849 38

  • евро-
  • еврозона-
  • владимир иванов

Имаме нужда от чист информационен поток и по-прозрачна среда, защото в момента циркулират много непроверени твърдения и страхове, подчерта Иванов

1500 сигнала за нередности с еврото, 90% от проверките не засичат нарушения - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Процесът по въвеждане на еврото в България протича спокойно, а при повече от 90% от извършените проверки не са установени нарушения. Това заяви Владимир Иванов, председател на Координационния център за въвеждане на еврото, в ефира на БТВ.

По думите му центърът не поема "твърде много функции", а изпълнява ключова координираща роля между институциите, банките и контролните органи с основна цел - осигуряване на навременна и достоверна информация и противодействие на дезинформацията. "Имаме нужда от чист информационен поток и по-прозрачна среда, защото в момента циркулират много непроверени твърдения и страхове", подчерта Иванов.

От 1 януари досега ежедневно се извършват проверки в над 30 града, като са получени повече от 1500 сигнала от граждани. Част от тях обаче се оказват некоректни или непълни, което води до неоправдано разходване на обществен ресурс. Иванов отправи призив към граждани, партии и организации да подават сигнали с конкретна и проверима информация, за да могат институциите да реагират ефективно.

НАП: Търговците подхождат разумно и не надуват цените

Над 400 на ден се очаква да бъдат масовите проверки в търговските вериги след Нова година

Според него основните проблеми не са в търговията с храни, а в сектора на услугите - включително паркинги, гаражи, фризьорски салони и строителни дейности, където по-често се наблюдават опити за неправомерно закръгляне на цени. "Големите търговски вериги пазят репутацията си и закръгляват в полза на потребителите. Процесът "1 евро = 1 лев" не се наблюдава", категоричен беше Иванов.

По отношение на инфлацията той посочи, че 2025 г. е година на пазарно стабилизиране. По думите му средногодишната инфлация при храните вероятно ще бъде под 2%, благодарение на добре функциониращи пазарни механизми, силна конкуренция и баланс между търсене и предлагане. Нарастването на промоционалните кампании в търговските вериги Иванов определи като нормална пазарна реакция, а не като сигнал за предстоящо поскъпване.

Председателят на Координационния център подчерта, че санкциите при нарушения на Закона за въвеждане на еврото варират от 5 000 до 200 000 лева в зависимост от тежестта и повторяемостта на нарушението. "Законът ще се прилага строго, а тези, които не желаят да го спазват, ще понесат последствията", заяви той.

НАП установи необосновано увеличение на цената на билета за градския транспорт в Бургас

Издаден е акт за установяване на административното нарушение

Иванов отчете и много добрата готовност на банковата система за преминаване към еврото, като определи процеса като "близък до перфектен". По думите му евентуални проблеми могат да възникнат най-вече при уязвими групи - възрастни хора или граждани с по-ниска финансова грамотност, поради което е важно МВР и институциите да бъдат особено активни в превенцията на измами.

В заключение Владимир Иванов призова за повече информираност и обществена ангажираност, като отхвърли разпространените митове, че с въвеждането на еврото България губи суверенитет или че "ще бъдат отнети спестяванията на хората". "При фиксирания курс лев-евро реална промяна няма. Това, което имаме, е възможност - по-ниски трансферни разходи и по-висока конкурентоспособност", заяви той.


  • 1 няма нарушения всичко е тип топ

    18 0 Отговор
    в тикволандия и в клуба на богатите
    вече привличаме кафяви пришълци

    20:22 04.01.2026

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣

    13 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣 Много некадърно, мИрсИ!

    20:26 04.01.2026

  • 3 Сатана Z

    16 1 Отговор
    Не се бойте.Масовите безредици ще дойдат на първа заплата.

    20:29 04.01.2026

  • 4 Да,бе

    15 0 Отговор
    То и аз като не търся нещо обикновено не го намирам...Цялата тая история с еврото е нагла и жалка от началото до края.А краят е близо.

    20:29 04.01.2026

  • 5 Малките магазинчета не връщат евро

    15 3 Отговор
    Всеки път казват, че нямат!
    Да се коригира Закона, като нямат, да затварят обекта, докато не си осигурят евро!

    Коментиран от #11, #15

    20:29 04.01.2026

  • 6 Мафията с поредните си лъжи

    16 1 Отговор
    Хаоса е навсякъде и лъсна некадърност та ви! Кражбата е огромна

    20:30 04.01.2026

  • 7 Пич

    8 4 Отговор
    Рано е да ревете !!! Дайте си два три месеца , и ще виете като професионални оплаквачки !!! И пак рипане на паветата. А тези от ПП се прецакаха като стопираха вдигането на доходите и пенсиите.....

    20:34 04.01.2026

  • 8 Спецназ

    9 0 Отговор
    Имаше днес случай:

    Поръчка доставка на пица 18 лв. в касовата бележка оная изчислила по 36 евро.

    Случва се, разбирам, вместо да делиш си го умножил!


    Не се разбра клиента дали си е платил 70 левовата пица... както и да е,

    но ако става въпрос в дълга сметка 2,50 лв за нещо си ако ти го цъкнат Х2 става 5 евро и в крайната сума е 10 лева!

    НЕ нарочно- гледайте Убаво, че пълно с малоумни продавачки!

    20:35 04.01.2026

  • 9 Масово

    11 1 Отговор
    Не връщат ресто в евро.Само Лидъл твърдо казват ,че връщат в евро.За другите големи не знам,а по - малките карат в лева ресто

    Коментиран от #13, #21

    20:42 04.01.2026

  • 10 ццц

    8 0 Отговор
    Някой да се сеща за случай когато е имало нарушения?

    Коментиран от #35

    20:45 04.01.2026

  • 11 оня с питон.я

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Малките магазинчета не връщат евро":

    Вие българетата винаги търсите под вола теле. Вождовете ви създадоха хаоса в бързането да гепят резерва на бнб, на вас магазинчетата ви виновни.

    20:45 04.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с питон.я

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Масово":

    Банките са заредили само големите чуждестранни вериги с евро. За малките търговски обекти няма. Или се подиграват като им дават само банкноти по 50 евро.

    20:47 04.01.2026

  • 14 Опааа

    5 0 Отговор
    На монетата 50 цента пише “стотинки.” ???

    20:48 04.01.2026

  • 15 Или

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Малките магазинчета не връщат евро":

    И в Кюстендил е така. Евро връщат само големите вериги. Няма да стане обмена до края на януари......

    Коментиран от #25

    20:50 04.01.2026

  • 16 Химия

    2 1 Отговор
    Малките магазинчета са Български. Не пазарувам в големите вериги. понеже там всичко е химия. Та пазарувайте си по малките магазинчета, по пазарите и пазете Левовете в обръщение. Като се изпокъсат книжните български левчета, народа Български да изкара традицията на Първата Златна Цивилизация - Варненската Цивилизация, да си направиме в обръщение Левове в Златни монети и всичко ще е наред!

    20:50 04.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Фронт за лева

    4 0 Отговор
    Изход от ес.

    20:54 04.01.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    Прекалено бързо стана всичко. Не съм против въвеждането на единната европейска валута но мисля че прибързахме и ще имаме проблеми поне в първите месеци.

    20:57 04.01.2026

  • 20 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    А, бе, Факти, вие задминахте и бою циганина по лъжи, бе🤣

    20:57 04.01.2026

  • 21 Спецназ

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Масово":

    Веригите връщат в евро всички.

    малките магазинчетА СЪЩО СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ВРЪЩАТ ЕВро.

    Тях ги разбирам- идват 5 баби с по 50 левови да си купят хлеб за 1.80 и евраците привършват за четвъртата!

    Ами ТИЯ малки магазинчета да не са БАНКОМАТИ, ВЕ?

    Като върнеш 4 по 25 и евраците ти приключиха! Сутринта Шефката като оставила 200 евро- какво- до 10 часа нема нищо- ми в левове ще връщат!

    Всеки стана селски тарикат! Магазина да не ти е ченчбюро, ВЕ?

    Малък магазин на село не може де факто да ОБМЕНИ парите на селото и

    това заради селската простотия, че ни им се ходи до селската поща да си вземат евро!


    ДАЖЕ пуснали слухове, че в Пощите щели да им взимат такси и бабите си купуват 1 хляб за 50 лева и чекат евро.

    Коментиран от #27

    20:58 04.01.2026

  • 22 така е

    5 1 Отговор
    Боко-тиквата да излезе сред народа да види "колко го обича"! Тая мутра ни набута във фалиралата еврозона, за да се спаси от Магнитски! Тоя бандит е проклятието на България и е срам за нас, че допуснахме такъв бандит да ни управлява!

    20:59 04.01.2026

  • 23 Химия

    3 0 Отговор
    Защо Бат Бойко си държи парите в Кюлчета? Понеже Златните и Сребърни Кюлчета са Истински и Вечни. Книжните са за временно ползване и се печатат. Те нямат Покритие. Нито книжния Български Лев (Починал вече - Бог да го прости), нито Книжното Евро. Книжните пари са една една Печатарска разработка. Кничжните пари стават само ако има индутрия, която може да се развива. Примерно, по ТКЗСетата да се плаща на млади моми да сеят, жънат и берат памук. След това от Памука да се правят дрехи и така нататък. Но ако се върнем към Златния Лев - със Златно покритие, той си остава Вечен!

    21:00 04.01.2026

  • 24 Анонимен

    4 0 Отговор
    Вчера си купих две кутии цигари дадох 20 лева. Върнали са ми 5 лева останалото евро монети. Миш маш. Ще сядам аз да смятам Колко струват центовете..

    Коментиран от #29

    21:00 04.01.2026

  • 25 сериозно

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Или":

    Във Варна в голяма немска верига евро връщаха само в първия за тях работен ден - 02.01. Оттогава връщат само и единствено левове. Как ще стане постепенната замяна на левове с евро изобщо не е ясно. Никой не казва колко евро кеш е отпуснато за България. Оставам с впечатлението, че еврото тук ще е само виртуално, но кеш няма да има. Какво ще става в първите дни на февруари е въпрос с повишена трудност. Едно е сигурно - опитват се да ни накарат да плащаме само онлайн, а това означава, че цифрото евро е дошло тук без никой да го е поканил. И, ако това е така, в началото на февруари ще има истински, напълно неподправени и неспонсорирани бунтове. Баце да отопли зайчарника, а феномена да не се връща от Дубай, че тук ще е страшно.

    21:03 04.01.2026

  • 26 Чейнчаджия

    0 0 Отговор
    Сега е момента...за апартамента.

    21:03 04.01.2026

  • 27 Законът е закон

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Спецназ":

    Както за големите тъй и за малките.Като искат да търгуват ще си набавят и евро колкото трябва,ако не им отърва да се оплачат на кауните дето ни набутаха в тая бъркотия....

    21:04 04.01.2026

  • 28 Гошо

    2 0 Отговор
    С две думи Еб.си М.
    Цените по три и да го Д.

    21:06 04.01.2026

  • 29 Нямат право

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    На една транзакция само в една валута Тъй пишат поне

    Коментиран от #30

    21:06 04.01.2026

  • 30 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "Нямат право":

    Няма такова нещо. Две кутии Уинстън слимс струват 13 лева и 40 стотинки. Върнаха ми 5 лева и "стотинки". Не съм гледал стотинките ама си бяха доста нови такива червени. После гледам в портмонето евро центове. Горе долу точно. 5 цента са 10 стотинки пресметнах не съм излъган но доста объркана работа . Не мога да карам хората от опашката да чакат и да изчислявам левове и евро пари.

    Коментиран от #34

    21:10 04.01.2026

  • 31 Хохохо +30%

    3 0 Отговор
    Да проверят фризьорките и мигладжийките и пак ще говорим

    21:11 04.01.2026

  • 32 Номер 17

    3 0 Отговор
    Отново ме изтриха. Уважаеми съграждани уверявам ви че от началото на февруари когато Лева престане да е законно платежно средство цените в шиткойни разбирай евраци ще литнат нагоре!

    21:11 04.01.2026

  • 33 Химия

    1 0 Отговор
    Защо иманярите, търсят със уреди за златни монети по земята? Понеже те са вечни. Еее има и една държава, която си варди и хартиените пари вечни и са валидни винаги - Долара, но тя е само една. По другите държави, печатат и постоянни инфлации, старите книжни не стават за нищо. Така е и в момента. Книжния Български Лев няма да е валиден след време..... Имам един въпрос: Валиден ли е Български лев примерно напачатан от 60 те години на миналия век, 70 те години на миналия век? Не! А какво си мислите, че в някоя европейска държава старите им пари са валидни и днес? Няма такава. Има една държава която е в Центъра на Европа, тя не е приела Еврото и си държи валутата закрепена към Златото - Швайцарския Франк. А ний ко правим? Само се разоряваме. Селяните останаха без своя собственост на Земи. Покажете ми в днешно време, кое е Българска собственост? Може би само Българските Девойки! Направете Златни и Сребърни Монети с Лик на Българският Лъв и всичко ще се върне, така както е било!

    21:12 04.01.2026

  • 34 Олелееее 13 век мина преди 700г мой хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Анонимен":

    Плащай с карта бе пещерняк. Какво има да изчисляваш?

    Коментиран от #36, #37

    21:13 04.01.2026

  • 35 Вожда

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ццц":

    Абе искахме да го направим както трябва, ама стана както винаги. Ха ха ха,типично за нас.

    21:15 04.01.2026

  • 36 То си е моя работа

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Олелееее 13 век мина преди 700г мой хаха":

    В какво да плащам.Кеф ми в брой,кеф ми с карта,нали си плащам. Това е важното и айде без обиди ,МОЛЯ!

    21:16 04.01.2026

  • 37 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Олелееее 13 век мина преди 700г мой хаха":

    Прав си но съм свикнал така. Веднага като ми преведат заплатата изтеглям всичко от банкомата и си пазарувам в кеш. Оставям 500 лева в сметката да платя онлайн сметките за ток вода и телефон/нет. Така съм свикнал. С карта е по лесно може би но стара бетонна глава...да му се не види така съм свикнал.

    Коментиран от #38

    21:17 04.01.2026

  • 38 Не му се обяснявай

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    На много ,,модерния" ! И аз обичам кеша.

    21:19 04.01.2026

