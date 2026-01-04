1500 сигнала за нередности с еврото, 90% от проверките не засичат нарушения

Процесът по въвеждане на еврото в България протича спокойно, а при повече от 90% от извършените проверки не са установени нарушения. Това заяви Владимир Иванов, председател на Координационния център за въвеждане на еврото, в ефира на БТВ.

По думите му центърът не поема "твърде много функции", а изпълнява ключова координираща роля между институциите, банките и контролните органи с основна цел - осигуряване на навременна и достоверна информация и противодействие на дезинформацията. "Имаме нужда от чист информационен поток и по-прозрачна среда, защото в момента циркулират много непроверени твърдения и страхове", подчерта Иванов.

От 1 януари досега ежедневно се извършват проверки в над 30 града, като са получени повече от 1500 сигнала от граждани. Част от тях обаче се оказват некоректни или непълни, което води до неоправдано разходване на обществен ресурс. Иванов отправи призив към граждани, партии и организации да подават сигнали с конкретна и проверима информация, за да могат институциите да реагират ефективно.

Според него основните проблеми не са в търговията с храни, а в сектора на услугите - включително паркинги, гаражи, фризьорски салони и строителни дейности, където по-често се наблюдават опити за неправомерно закръгляне на цени. "Големите търговски вериги пазят репутацията си и закръгляват в полза на потребителите. Процесът "1 евро = 1 лев" не се наблюдава", категоричен беше Иванов.

По отношение на инфлацията той посочи, че 2025 г. е година на пазарно стабилизиране. По думите му средногодишната инфлация при храните вероятно ще бъде под 2%, благодарение на добре функциониращи пазарни механизми, силна конкуренция и баланс между търсене и предлагане. Нарастването на промоционалните кампании в търговските вериги Иванов определи като нормална пазарна реакция, а не като сигнал за предстоящо поскъпване.

Председателят на Координационния център подчерта, че санкциите при нарушения на Закона за въвеждане на еврото варират от 5 000 до 200 000 лева в зависимост от тежестта и повторяемостта на нарушението. "Законът ще се прилага строго, а тези, които не желаят да го спазват, ще понесат последствията", заяви той.

Иванов отчете и много добрата готовност на банковата система за преминаване към еврото, като определи процеса като "близък до перфектен". По думите му евентуални проблеми могат да възникнат най-вече при уязвими групи - възрастни хора или граждани с по-ниска финансова грамотност, поради което е важно МВР и институциите да бъдат особено активни в превенцията на измами.

В заключение Владимир Иванов призова за повече информираност и обществена ангажираност, като отхвърли разпространените митове, че с въвеждането на еврото България губи суверенитет или че "ще бъдат отнети спестяванията на хората". "При фиксирания курс лев-евро реална промяна няма. Това, което имаме, е възможност - по-ниски трансферни разходи и по-висока конкурентоспособност", заяви той.