Велислава Делчева: Не бих се съгласила да стана служебен премиер

Парно, вода, банки и телекоми са най-големите проблеми на хората. Този извод се налага от анализа на жалбите, които са получени при омбудсмана през изминалата вече година. През последните месеци пък Велислава Делчева предприе тур из вътрешността на страната, за да разяснява въвеждането на еврото в най-малките населени места. Общественият защитник поиска от банките да бъдат по-гъвкави в обслужването на хората.

- Какви изводи може да обобщите от вашия тур в малките населени места? Какво знаят и какво не знаят хората в селата? Какво най-много ги притеснява във връзка за веждането на еврото?

Велислава Делчева – национален омбудсман: "Нашата кампания беше насочена за това да работим предимно с възрастните хора и искахме на първо място да им разясним как ще стане превалутирането на техните пенсии. Това бяха основните въпроси, които бяха задавани към експертите от институцията на омбудсмана, както и от експертите от Националния осигурителен институт, заедно с които направихме тази кампания. Едно от основните притеснения беше как в периода 1 януари - 1 февруари ще пресмятат рестото, особено тогава, когато плащат в български лева, а трябва да им се върне ресто в евро. Успяхме заедно благодарение на БНБ и на Министерство на финансите да раздадем информационни материали и да успеем да разясним на възрастните хора как най-лесно да правят това изчисление. Всъщност, предоставихме брошури или диплянки, една съвсем простичка табличка, която те могат да използват когато отиват в магазина и да преценят когато трябва да им се дава ресто от 2 лева, всъщност колко евро трябва да им се върне."

- Тези брошури, всъщност, хората разбират ли ги, помогнаха ли им?

Велислава Делчева: "Бяха много лесно написани и тъй като бяха под формата на таблица, много лесно се използваха. Аз използвах майка ми за модел на тази табличка и тя успя да се справи. Един от основните съвети, които давахме на възрастните хора е да използват тогава, когато се чувстват, разбира се, комфортно да използват банкови карти, за да избегнат точно този момент, в който трябва да получават ресто, да смятат. Хората, които работят в малките търговски обекти, също се притесняват от това как ще изчисляват това ресто, да не бъдат обвинявани в умишлени измами. Така, че и от двете страни има известни притеснения."

- Това, което се вижда сега и в нашите репортажи, особено в края на почивните дни, че в малките населени места, дори в търговски обекти, така наречените стартови пакети не достигат и хората са притеснени, че нямат пари, с които да връщат в евро. Каква е вашата препоръка на банките, защото очевидно там, където няма банкови клонове, достъпът е по-затруднен?

Велислава Делчева: "Да, към нас има сигнали дори от търговци, които не могат да се сдобият със стартови пакети. И още преди Нова година, дори един от експертите, който работи в нашата институция, един ден дойде и каза: госпожо омбудсман, има проблем с стартовите пакети, защото те можеха да си купят такъв пакет само от банка, на която са клиент. И нямаше възможност да си купиш стартов пакет, като да дадеш пари кеш, български лева в кеш. Можеше това да се случи само по банков път, през банковата сметка, която влечеше след себе си и банкови тарифи и такси. Направихме препоръка към Българската народна банка, за да предаде съответното указание към банките и трябва да кажа, че някои от тях се съобразиха. Към момента, мисля, че този проблем не съществува."

- Понеже сме на тема банки, всъщност жалбите, които получавате през годината поставиха пред вас и един друг проблем - това са запорите, наложени от частни съдебни изпълнители на длъжници… Има една несеквестируема част, която остава на разположение по банковите сметки на хората, но тези хора не могат да ползват парите си през банковите карти, трябва задължително да ходят на банково гише, за да си ги изтеглят. В малките населени места това е проблем, защото понякога банковите клонове са над 10, 20, 30 км от населеното място…

Велислава Делчева: "И това е особено трудно за възрастните хора. Особено е трудно за тези хора, които не са подвижни, имат нужда от допълнителна помощ. В момента, в който ти разчиташ единствено на тази сума, която е в размер на минималната работна заплата, и трябва да дадеш пари за да отидеш до друг град, за да използваш тази сума, това създава допълнително неудобство за гражданите. И в този смисъл вече изпратихме препоръка към Асоциацията на банките, за да помислят за възможност, при която през банкомат да може да се тегли тази сума през банковите карти, за да не се налага хората да пътуват до най-близкия банков клон."

- Как реагират банките на вашите препоръки?

Велислава Делчева: "Имаме уверението, че още в началото на годината ще направят всичко възможно, за да разрешат този проблем. Аз пък ще направя всичко възможно да проследя това да се случи."

- Дошло ли е време за промени в съдебното изпълнение и ще разговаряте ли с парламента за подобни законови промени?

Велислава Делчева: "Вече проведохме разговори с Камарата на частните съдебни изпълнители и това особено много важи случаите за т. нар. малки комунални плащания - към телекоми, малки битови сметки, свързани с плащане на вода, например, където принудителното съдебно изпълнение създава допълнителни разходи и в някои случаи, включително в пъти се увеличават разноските на длъжниците. Доброволното изпълнение във всички случаи е по-добрия начин да се изплатят едни задължения, така че ще направим всичко възможно и ще поема ангажимент през следващата година да говорим с народни представители, с парламента, за да се направят постъпки в тази посока."

- Друг проблем, който пак е свързан с банките, е вечното присъствие в Централния кредитен регистър на хора, които са теглили бързи кредити, пък след това договорите са били обявени за нищожни. Този проблем как трябва да бъде решен, какви са Вашите препоръки, които давате, защото това спира всъщност оборота, тези хора не могат да теглят и редовни кредити?

Велислава Делчева: "Този проблем вече е решен в голяма степен, тъй като наредба № 9, която отговаря как се попълват данните, информацията в Централния кредитен регистър, вече е изменена от БНБ и тези изменения ще влязат в сила през февруари тази година, което означава, че в случаите, когато такива договори са били обявени за нищожни по съдебен ред и само в този случай, ще има възможност лицето, което е длъжник, да се обърне към БНБ и да поиска само да бъде извадено този списък. При нас имаше жалби и сигнали за такива фирми за бързи кредити, които отказваха миналата година да изваждат такива длъжници от кредитния регистър и всъщност това наложи ние да проведем няколко разговора с подуправителя на БНБ и така те много бързо реагираха. В края на годината беше приета наредбата и от февруари ще влезе в сила."

- Най-много жалби обаче получавате за парно и за вода. Какво показва най-общо анализа? За какви проблеми се оплакват хората и как трябва топлофикационните и ВиК-дружествата да решат?

Велислава Делчева: "Всяка година се повторят едни същи проблеми, свързани с качеството на предоставянето на услугата. Когато говорим за "Топлофикация" разбира се ремонта, който столичната "Топлофикация" предприе беше катализатора на многото жалби, които имаме във връзка с "Топлофикация" - над 700. Само в рамките на два дни, когато беше обявен тази ремонт в "Дружба", ние получихме около над 200 жалби. По отношение на водоснабдяването, заради сухата година и заради сухия воден режим в Плевен, разбира се, това доста допринесе за повишаване жалбите в тази посока. Около 570 са тази година жалбите по отношение на ВиК, но тук има няколко неща, които могат да бъдат направени, така че да се избегнат тези неща за следващата година. На първо място, законът за ВиК - добре е да бъде приет от парламента. Там имаме няколко препоръки, които народните представители взеха в предвид, свързани с това да се налагат компенсации на гражданите тогава, когато има лошо качество на водата, да се глобяват съответните оператори, когато не извършват инвестиционни планове, да бъдат дисциплинирани. И не на последно място, една от препоръките, която също беше взета в предвид, е да не се налага такса "водомер", което също би затруднило доста домакинствата, които трябваше да плащат тази такса."

- Очевидно отиваме към предсрочни избори. Всички парламентарни групи изявиха на консултациите с държавния глава, че не желаят и нямат участие в съставяне на правителство. Това поставя въпроса за служебния премиер. Вие сте в този списък. Какъв ще бъде Вашият отговор на държавния глава, ако Ви предположи да станете служебен премиер?

Велислава Делчева: "Аз вече многократно заявих, че не бих се съгласила на тази позиция, поради същите причини, които и до сега съм споменавала, но тук искам да добавя още нещо. Българският омбудсман е със статут А на международно ниво, т.е. този статут показва, че институцията на омбудсмана съответства на най-високите международни принципи, които се спазват и следят от ООН. През ноември бях в Женева, където успях да защитя успешно този статут А и той беше потвърден. Той се реализира на всеки пет години. Ние получихме реакредитация. Няколко дни преди Коледа получихме официалното писмо от Международната асоциация на националните институции за защита правата на човека, където бяхме уведомени, че всъщност ние сме реакредитирани с този статут. Но този статут, освен че дава възможност на българския омбудсман да защитава правата на човека на най-високо международно равнище, имайки в предвид комитетите по правата на човека в ООН, както и Съвета по правата на човека, той задължава за това да се спазват няколко основни принципа и един от тях е независимостта. Когато бях в Женева, първият въпрос, който ми зададоха беше как ще се гарантира независимостта на институцията на омбудсмана. Той има съвсем различна функция. Това би накърнило в голяма степен неговата независимост, тъй като смяната на ролите за известен период от време не би помогнала, а по-скоро би поставила омбудсмана в конфликт на интереси. Това е една от препоръките, които имаме в това писмо."